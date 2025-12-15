Anche Polina Kudermetova cambia bandiera: giocherà nel 2026 per l’Uzbekistan

Non si arresta l’ondata di tenniste russe che decidono di cambiare nazionalità. L’ultima è Polina Kudermetova, classe 2003 nata a Mosca, attualmente n.104 WTA (ma arrivata al n.54 nel 2025), che dall’avvio della prossima stagione giocherà sotto la bandiera dell’Uzbekistan. Non è arrivata ancora una comunicazione da parte della diretta interessata, ma l’evidenza si ha cercando il suo nominativo sui siti ufficiali WTA e ITF, con la chiara indicazione dell’Uzbekistan come paese di appartenenza.

Ogni altro commento sulle motivazioni del cambio di nazionalità sarebbe al momento una mera speculazione, è necessario attendere una comunicazione da parte della diretta interessata, è possibile che anche Polina abbia deciso il cambio di rotta per sperare in una qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (ma dovrà ovviamente attestarsi con un ranking adeguato, almeno la posizione n.60-70 poco prima dell’evento). Quel che possiamo rilevare è l’ennesimo addio dalla madre patria Russia di una tennista.

Dall’avvio dell’invasione all’Ucraina dell’esercito russo, sono molte le giocatrici che hanno fatto questa scelta. La più nota è Daria Kasatkina, accolta in Australia, ma l’elenco è lungo e comprende Varvara Gracheva (passata sotto al bandiera francese), Elina Avanesyan (diventata Armena), Anastasia Potapova (Austria), Kamilla Rakhimova e Maria Timofeeva, diventate tenniste uzbeke proprio come Kudermetova.

La sorella di Polina, Veronika Kudermetova (28enne, attualmente n.30 WTA con un passato da n.9) resta a tutti gli effetti tennista russa.

Mario Cecchi