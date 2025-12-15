Tien e Blockx guidano i gironi del Next Gen ATP Finals 2025 (con il programma della prima giornata)

Sono stati ufficialmente annunciati i gironi del Next Gen ATP Finals presented by PIF 2025, in programma a Jeddah, e il quadro promette spettacolo fin dal primo match. Otto dei migliori talenti Under 20 del circuito si sfideranno nella fase a gruppi, che si disputerà da mercoledì a venerdì, con semifinali sabato e finale domenica.

A guidare il Blue Group c’è la prima testa di serie e finalista dell’edizione 2024, Learner Tien, mentre nel Red Group spicca il belga Alexander Blockx, pronto a recitare un ruolo da protagonista. Il sorteggio è stato effettuato domenica a Jeddah alla presenza, tra gli altri, di Mohammed Al-Sarah, Presidente della Federazione Tennis Saudita, e del supervisore ATP Ahmed Abdel-Azim.

Blue Group: Tien guida un girone giovane e ambizioso

Il Blue Group è capeggiato da Learner Tien, 20 anni, protagonista di una vera stagione di svolta nel 2025. L’americano ha collezionato 32 vittorie a livello ATP, ha conquistato il primo titolo in carriera a Metz e ha raggiunto la finale dell’ATP 500 di Pechino. Ottimi anche i risultati nei grandi eventi: ottavi all’Australian Open, quarto turno a Shanghai e ben cinque vittorie contro Top 10. Tien arriva a Jeddah da numero 28 del mondo, dopo aver iniziato l’anno fuori dalla Top 120.

Accanto a lui ci sono entrambi gli spagnoli del tabellone: Martin Landaluce, all’esordio al torneo, che spera di ripercorrere le orme di Carlos Alcaraz. Nel 2025 ha vinto il Challenger di Orléans e ha raggiunto il secondo turno al Masters 1000 di Cincinnati.

Rafael Jodar, reduce da un finale di stagione esplosivo: tre titoli Challenger negli ultimi tre mesi. Attualmente studente-atleta all’Università della Virginia, l’anno scorso era presente a Jeddah come sparring partner e ora debutta da protagonista.

Completa il girone il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, autore di una stagione straordinaria a livello Challenger: titoli a Glasgow, Tampere, Astana e Open de Vendée, diventando il più giovane norvegese a vincere più trofei Challenger in carriera.

Red Group: Blockx leader, Engel il più giovane del torneo

Il Red Group è guidato da Alexander Blockx, 20 anni, alla sua prima partecipazione alle Next Gen ATP Finals. Il belga ha vinto due titoli Challenger nel 2025 (Oeiras e Bratislava), si è qualificato per il Masters 1000 di Miami e ha ottenuto la prima vittoria ATP a Cincinnati, battendo Marcos Giron.

Con lui c’è il croato Dino Prizmic, reduce da una striscia di 14 vittorie consecutive e due titoli Challenger (Zagabria e Bratislava). Prizmic si è messo in mostra anche nel circuito maggiore con i quarti di finale all’ATP 250 di Umago, il miglior risultato ATP della sua carriera.

Torna a Jeddah per il secondo anno consecutivo Nishesh Basavareddy, 20enne californiano, semifinalista ad Auckland a inizio stagione e vincitore di match ATP a Cincinnati, Winston-Salem e Hangzhou. Al suo fianco, in questa esperienza, c’è Gilles Cervara, ex allenatore di Daniil Medvedev.

Chiude il gruppo il nome più giovane del torneo: Justin Engel, 18 anni. Il tedesco ha impressionato nel 2025 battendo Jan-Lennard Struff all’ATP 500 di Amburgo e raggiungendo i quarti a Stoccarda. Engel è diventato il secondo giocatore più giovane dal 1990 a vincere match ATP su cemento, terra ed erba, dietro soltanto a Rafael Nadal, che riuscì nell’impresa a 17 anni.

Dino Prizmicvs Nishesh BasavareddyAlexander Blockxvs Justin Engel(Non prima 13:00)Learner Tienvs Rafael Jodar(Non prima 14:00)Martin Landalucevs Nicolai Budkov Kjaer





