Limoges 125 WTA 125 | Hard | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: La Cocciaretto perde due posti. Silvia Ambrosio undici. +10 per Francesca Pace
15/12/2025 08:42 2 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (15-12-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
83
Best: 29
▼
-2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
108
Best: 46
--
0
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
31
Tornei
141
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
29
Tornei
167
Best: 150
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
217
Best: 203
▼
-11
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
218
Best: 201
▲
1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
334
Punti
23
Tornei
230
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
237
Best: 237
▲
2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
271
Best: 270
▼
-1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
257
Punti
21
Tornei
316
Best: 316
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
326
Best: 292
▲
1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
334
Best: 334
▲
10
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
19
Tornei
338
Best: 305
▼
-4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
341
Best: 341
▼
-3
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
352
Best: 322
▼
-2
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
354
Best: 310
▼
-2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
356
Best: 356
▼
-2
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
27
Tornei
373
Best: 373
▼
-4
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
412
Best: 412
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
416
Best: 416
▲
1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
445
Best: 445
▼
-13
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
463
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
117
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
505
Best: 491
▼
-5
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
102
Punti
15
Tornei
513
Best: 513
▼
-26
Alessandra Mazzola
ITA, 0
99
Punti
17
Tornei
517
Best: 517
▲
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
531
Best: 143
▲
2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
535
Best: 535
▲
2
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
536
Best: 487
▲
2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
579
Best: 579
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
604
Best: 604
--
0
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
620
Best: 515
▲
15
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
626
Best: 626
▼
-51
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
630
Best: 5
▼
-2
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
684
Best: 380
▼
-13
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
58
Punti
15
Tornei
686
Best: 686
▲
1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
692
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
697
Best: 18
▲
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
712
Best: 712
▲
22
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
770
Best: 770
▼
-2
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
773
Best: 658
▼
-2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
783
Best: 783
▼
-1
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
816
Best: 816
▼
-30
Noemi Maines
ITA, 0
38
Punti
17
Tornei
821
Best: 821
▼
-9
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
839
Best: 839
▼
-4
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
851
Best: 627
▲
4
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
859
Best: 859
▼
-3
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
913
Best: 913
▲
1
Camilla Gennaro
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
918
Best: 918
▲
1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▼
-2
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
968
Best: 968
▼
-1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
973
Best: 973
▲
1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
989
Best: 989
▼
-1
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1032
Best: 1032
▼
-18
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1069
Best: 660
▲
2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1072
Best: 1072
▲
2
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1087
Best: 1087
▲
1
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1100
Best: 1100
▲
21
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1131
Best: 428
▲
2
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1139
Best: 1139
--
0
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1144
Best: 1144
--
0
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1223
Best: 1223
--
0
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1238
Best: 1229
▼
-1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1238
Best: 1238
▼
-1
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1256
Best: 1256
▲
1
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1267
Best: 1267
▼
-22
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1337
Best: 1337
▼
-34
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1378
Best: 1378
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1378
Best: 1378
▼
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1378
Best: 1378
▼
-134
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1447
Best: 1447
▲
26
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1447
Best: 1447
▼
-2
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1447
Best: 1447
▼
-2
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-5
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-5
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-5
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-5
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-5
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane
2 commenti
@ JOA20 (#4535675)
Grant purtroppo ha giocato male gli ultimi tornei su cemento. Ha tentato pure un W35 a Monasir ma è uscita al secondo turno.
Questo non inficia assolutamente la stagione (ha scalato 700 posti quest’anno ed è la numero 5 delle under 18) ma è arrivata a fine anno abbastanza scarica. Forse potrebbe essere un bene non entrare in Australia, fare una bella preparazione lunga e poi puntare più alle qualificazioni a Parigi
Per le quali Slam a rischio Pieri e Grant mentre Ambrosio e Rosatello dovrebbero entrare per il rotto della cuffia. Ancora una settimana prima che pubblichino l’entry list.