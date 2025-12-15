Limoges 125 WTA 125 | Hard | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana
15/12/2025 08:29 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (15-12-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
61
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
26
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
137
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
26
Tornei
139
Best: 138
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
442
Punti
28
Tornei
141
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
150
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
194
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
214
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
275
Punti
34
Tornei
228
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
237
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
23
Tornei
293
Best: 289
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
182
Punti
25
Tornei
305
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
311
Best: 108
--
0
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
168
Punti
25
Tornei
313
Best: 310
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
167
Punti
24
Tornei
342
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
345
Best: 345
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
370
Best: 357
▲
3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
132
Punti
31
Tornei
389
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
395
Best: 332
--
0
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
400
Best: 389
▼
-2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
121
Punti
21
Tornei
404
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
23
Tornei
424
Best: 421
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
112
Punti
31
Tornei
429
Best: 415
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
111
Punti
27
Tornei
440
Best: 368
▼
-10
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
107
Punti
29
Tornei
441
Best: 382
▼
-3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
32
Tornei
442
Best: 372
▼
-2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
22
Tornei
452
Best: 121
▼
-2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
455
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
465
Best: 315
--
0
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
478
Best: 470
▼
-2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
15
Tornei
485
Best: 478
▼
-2
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
490
Best: 285
▼
-1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
89
Punti
24
Tornei
510
Best: 426
▼
-2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
84
Punti
26
Tornei
515
Best: 500
▼
-2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
15
Tornei
542
Best: 402
▲
2
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
75
Punti
25
Tornei
574
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
584
Best: 584
▲
5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
65
Punti
27
Tornei
587
Best: 509
▼
-1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
19
Tornei
633
Best: 626
▼
-1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
641
Best: 523
--
0
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
55
Punti
20
Tornei
644
Best: 628
--
0
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
27
Tornei
655
Best: 645
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
53
Punti
18
Tornei
663
Best: 655
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
52
Punti
26
Tornei
664
Best: 575
▼
-1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
52
Punti
26
Tornei
667
Best: 635
▼
-1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
672
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
679
Best: 677
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
698
Best: 698
▼
-2
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
737
Best: 737
▲
10
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
25
Tornei
744
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
749
Best: 749
--
0
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
25
Tornei
769
Best: 443
▼
-2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
38
Punti
24
Tornei
783
Best: 605
▼
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
29
Tornei
822
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
824
Best: 709
▼
-20
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
32
Punti
25
Tornei
833
Best: 666
▼
-9
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
25
Tornei
857
Best: 599
▼
-2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
18
Tornei
871
Best: 858
▼
-1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
911
Best: 879
▲
24
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
27
Tornei
918
Best: 738
▼
-3
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
924
Best: 827
▼
-3
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
926
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
946
Best: 946
▼
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
20
Punti
23
Tornei
954
Best: 954
▲
21
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
14
Tornei
958
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
984
Best: 984
--
0
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
20
Tornei
1002
Best: 439
▲
17
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
17
Punti
13
Tornei
1016
Best: 902
▼
-1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1027
Best: 959
▼
-18
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
16
Punti
28
Tornei
1043
Best: 784
▲
4
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
15
Punti
21
Tornei
1046
Best: 985
▲
2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1078
Best: 938
▲
1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1082
Best: 1080
▲
1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
13
Punti
16
Tornei
1089
Best: 1048
▼
-1
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
23
Tornei
1090
Best: 912
▼
-21
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
23
Tornei
1107
Best: 942
▼
-1
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1117
Best: 906
▼
-1
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1134
Best: 1069
▼
-5
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1139
Best: 1139
▼
-3
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1144
Best: 910
▼
-4
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1154
Best: 1154
▼
-3
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1175
Best: 812
▼
-2
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
22
Tornei
1176
Best: 1176
▼
-4
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1183
Best: 1183
▼
-4
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1199
Best: 1199
▼
-6
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1220
Best: 1214
▼
-3
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1223
Best: 1223
▼
-3
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1230
Best: 1230
▼
-3
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1236
Best: 1236
▲
96
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
8
Punti
15
Tornei
1263
Best: 873
▼
-7
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1268
Best: 1154
▼
-7
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1270
Best: 1270
▼
-7
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1271
Best: 1271
▼
-6
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1284
Best: 1231
▼
-7
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
14
Tornei
1288
Best: 1288
▼
-7
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1338
Best: 1338
▼
-2
Alessandro Battiston
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1345
Best: 756
▼
-4
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1359
Best: 1359
▼
-4
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1373
Best: 1360
▼
-4
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1376
Best: 1376
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1388
Best: 1388
▼
-16
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1404
Best: 1404
▼
-5
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1407
Best: 1407
▼
-5
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1418
Best: 1037
▼
-7
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1421
Best: 1405
▼
-6
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-6
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1486
Best: 1170
▼
-6
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1486
Best: 1486
▼
-6
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1512
Best: 1512
▼
-100
Nicolo Toffanin
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1514
Best: 1514
▼
-1
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1517
Best: 800
▼
-1
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1543
Best: 811
▼
-13
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
3
Punti
3
Tornei
1568
Best: 1568
▼
-1
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1578
Best: 1040
▼
-2
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1590
Best: 1551
--
0
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1590
Best: 1590
--
0
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1601
Best: 1508
▼
-17
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
7
Tornei
1601
Best: 1601
▼
-128
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1612
Best: 1612
▲
193
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1635
Best: 1156
▼
-2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
10
Tornei
1640
Best: 1453
▼
-2
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1645
Best: 739
▼
-6
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1704
Best: 1704
▲
1
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1714
Best: 1002
▲
1
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1714
Best: 1714
▲
1
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1778
Best: 1778
▲
27
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1778
Best: 1642
▲
3
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1778
Best: 1778
▼
-19
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1803
Best: 1499
--
0
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1805
Best: 1722
▼
-24
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
7
Tornei
1805
Best: 1215
▼
-24
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1823
Best: 1667
▼
-8
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
9
Tornei
1827
Best: 1071
▲
2
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1828
Best: 1705
▲
3
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1842
Best: 1772
--
0
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1936
Best: 1892
▼
-5
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1811
▼
-5
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1892
▼
-5
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1936
▼
-5
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 223
▼
-5
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
1
Punti
2
Tornei
1936
Best: 1807
▼
-5
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2033
Best: 2033
▼
-5
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2033
Best: 2033
▼
-5
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2033
Best: 1903
▼
-5
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2033
Best: 2033
▼
-5
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2090
Best: 2090
▼
-4
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2090
Best: 2090
▼
-4
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2135
Best: 2135
▼
-1
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2135
Best: 2135
▼
-1
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2170
Best: 2170
--
0
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2214
Best: 2214
▼
-6
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2221
Best: 2221
▼
-7
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
2223
Best: 906
▼
-7
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
1
Punti
13
Tornei
TAG: Italiani
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit