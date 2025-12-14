Si chiude la stagione WTA 2025: Kalinina trionfa a Limoges

A partire da domani, potremo ufficialmente dire che la stagione 2025 del tennis femminile è giunta al termine. Il WTA 125K di Limoges è stato l’ultimo torneo in programma, e si è concluso con una vittoria di Anhelina Kalinina, che in finale ha avuto la meglio su Elsa Jacquemot in una lunga e combattuta sfida durata tre set: 6-3, 4-6, 7-5. Una battaglia che ha segnato la fine di una serie di 53 tornei WTA disputati durante l’anno.

Nonostante questi tornei non vengano ancora considerati ufficialmente come titoli WTA, portano comunque con sé il marchio della WTA, il che li rende eventi di rilievo nel circuito. Un segno di come il tennis femminile, pur sotto i riflettori dei grandi eventi, abbia continuato a vivere una stagione ricca di competizioni, sfide e crescita.





Marco Rossi