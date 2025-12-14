Kyrgios all’Australian Open? Nemmeno Tiley ha la risposta

È una domanda che in molti si stanno ponendo, ma che al momento non ha una risposta certa. Nick Kyrgios giocherà il prossimo Australian Open? Guardando la Entry List ufficiale, il nome dell’australiano non compare, nemmeno facendo ricorso al ranking protetto. Eppure, la sua presenza nelle settimane precedenti al torneo è prevista, grazie alla partecipazione a diverse esibizioni, un segnale che alimenta dubbi e speranze tra tifosi e addetti ai lavori.

La situazione resta quindi in bilico, tanto che nemmeno Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, è in grado di dare una risposta definitiva. Intervenuto a The Tennis, lo stesso Tiley ha ammesso l’incertezza che circonda il futuro immediato di Kyrgios:

«Non lo so, dovremo aspettare e vedere. Sta giocando, il che è positivo, ha partecipato ad alcuni eventi preparatori e so che vuole giocare quest’estate. Se vuole giocare quest’estate, significa che vuole giocare l’Australian Open, ma c’è ancora molta strada da fare. Credo che il periodo di ranking protetto sia già scaduto, quindi avrà bisogno di una wild card per partecipare».

Parole che chiariscono il quadro, ma non lo risolvono. Kyrgios sembra intenzionato a tornare in campo davanti al pubblico di casa, ma l’assenza del ranking protetto complica notevolmente il suo ingresso diretto nel tabellone principale. L’unica via possibile, al momento, resta quella di una wild card, una scelta che spetterà proprio all’organizzazione del torneo.

Nel frattempo, il percorso di avvicinamento continua. Le esibizioni pre-Australian Open serviranno a valutare le condizioni fisiche e il reale livello competitivo di un giocatore che, quando in salute, è sempre stato in grado di accendere il pubblico e di rendere imprevedibile qualsiasi torneo.





Marco Rossi