Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano insieme a Dubai (con Enqvist insieme a Bega)

Se le Maldive sono diventate il centro delle vacanze tennistiche nella brevissima off-season, Dubai sta sempre più attraendo tennisti di alto livello per la ripresa delle attività. Federer fu tra i primi a fare base negli Emirati Arabi Uniti, per la posizione “strategica” al rientro dalle vacanze nei caldi mari dell’Oceano Indiano, un clima eccellente in inverno e con investimenti crescenti in strutture sempre più all’avanguardia. Proprio presso il centro del noto coach francese Mouratoglou si sta allenando intensamente Jannik Sinner da qualche giorno, e a fargli compagnia in campo dopo Simona Halep è arrivato anche Matteo Berrettini, immortalato in alcuni video girati da appassionati di passaggio nella struttura – aperta anche a semplici appassionati – e postati sui social. Tra i tanti ne riportiamo uno, con Matteo impegnato a rete e Jannik da fondo campo. Chi ha visto l’allenamento ha parlato di ritmi alti, sorrisi ma anche grande intensità.

DUBAI PRE-SEASON: THE GRIND CONTINUES Jannik Sinner was spotted on court this morning in Dubai, sharing a high-intensity practice session with fellow Italian Matteo Berrettini. The preparation for the 2026 season is in full swing. Source: jannacosmari (IG) pic.twitter.com/fGxBxOywIl — The Sinner Times (@sinnertimes) December 13, 2025

Oltre all’allenamento, la curiosità viene anche dalla presenza accanto ad Alessandro Bega di Thomas Enqvist, ex top 10 svedese in passato più volte accostato a Berrettini come possibile suo coach o supervisore, per dare un contributo di esperienza al 34enne di Cernusco sul Naviglio, da tempo a fianco del romano sul tour ATP. Sono molti i tennisti ed ex tennisti che letteralmente “svernano” a Dubai, quindi non è detto che qualcosa stia bollendo in pentola; tuttavia lo svedese si era detto pronto a tornare in pista qualora ricevesse una proposta interessante, dopo il periodo passato insieme a Fernando Verdasco alcuni anni fa.

Berrettini aveva ottenuto buoni risultati nei mesi passati insieme a Francisco Roig, poi a fine 2024 le loro strade si erano separate ed entrò nel team del romano il preparatore atletico Umberto Ferrera, poi rientrato nel team Sinner. Chissà che Matteo non stia davvero testando una settimana (o più) di lavoro con Enqvist, per valutare una loro potenziale collaborazione. È di ieri un altro post social con Berrettini a fianco di Jacopo Vasamì, tra pochi giorni 18enne (è nato il 19 dicembre 2007). Ormai per gli appassionati di tennis che amano i viaggi la destinazione è chiara: seconda settimana di dicembre a Dubai, oltre al lusso e buon clima, c’è l’imbarazzo della scelta di campioni della racchetta…

Marco Mazzoni