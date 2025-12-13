ATP 250 Brisbane e Hong Kong: Entry list Md. Musetti e Sonego in oriente. Arnaldi fuori di poco da Brisbane
Queste l’entry list dei tornei ATP 250 di Brisbane e Hong Kong in programma dal prossimo 05 gennaio 2026.
🇦🇺 ATP 250 Brisbane – Entry list Md
1. Daniil Medvedev 🇷🇺 (13)
2. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (14)
3. Jiri Lehecka 🇨🇿 (17)
4. Tommy Paul 🇺🇸 (20)
5. Denis Shapovalov 🇨🇦 (23)
6. Joao Fonseca 🇧🇷 (24)
7. Cameron Norrie 🇬🇧 (27)
8. Learner Tien 🇺🇸 (28)
9. Frances Tiafoe 🇺🇸 (30)
10. Valentin Vacherot 🇲🇨 (31)
11. Tomas Machac 🇨🇿 (32)
12. Brandon Nakashima 🇺🇸 (33)
13. Corentin Moutet 🇫🇷 (35)
14. Ugo Humbert 🇫🇷 (37)
15. Alex Michelsen 🇺🇸 (38)
16. Grigor Dimitrov 🇧🇬 (44)
17. Daniel Altmaier 🇩🇪 (46)
18. Sebastian Korda 🇺🇸 (48)
19. Camillo Ugo Carabelli 🇦🇷 (49)
20. Reilly Opelka 🇺🇸 (50)
21. Alexei Popyrin 🇦🇺 (54)
22. Marton Fucsovics 🇭🇺 (55)
Alternates
1. Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (59)
2. Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (62)
3. Matteo Arnaldi 🇮🇹 (63)
4. Kamil Majchrzak 🇵🇱 (65)
5. Terence Atmane 🇫🇷 (65)
6. Arthur Cazaux 🇫🇷 (67)
7. Gael Monfils 🇫🇷 (68)
8. Ethan Quinn 🇺🇸 (70)
9. Jacob Fearnley 🇬🇧 (71)
10. Mattia Bellucci 🇮🇹 (74)
🇭🇰 ATP 250 Hong Kong – Entry list Md
1. Lorenzo Musetti 🇮🇹 (8)
2. Alexander Bublik 🇰🇿 (11)
3. Andrey Rublev 🇷🇺 (16)
4. Karen Khachanov 🇷🇺 (18)
5. Lorenzo Sonego 🇮🇹 (39)
6. Arthur Fils 🇫🇷 (40)
7. Gabriel Diallo 🇨🇦 (41)
8. Alexandre Muller 🇫🇷 (42)
9. Nuno Borges 🇵🇹 (47)
10. Fabian Marozsan 🇭🇺 (51)
11. Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (52)
12. Damir Dzumhur 🇧🇦 (57)
13. Valentin Royer 🇫🇷 (58)
14. Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (60)
15. Francisco Comesana 🇦🇷 (61)
16. Marcos Giron 🇺🇸 (66)
17. Adrian Mannarino 🇫🇷 (69)
18. Mariano Navone 🇦🇷 (72)
19. Marin Cilic 🇭🇷 (75)
20. Rei Sakamoto 🇯🇵 (176) (NG)
Alternates
1. Jesper De Jong 🇳🇱 (76)
2. Botic Van De Zandschulp 🇳🇱 (77)
3. Cristian Garin 🇨🇱 (80)
4. Alejandro Tabilo 🇨🇱 (81)
5. Emil Ruusuvuori 🇫🇮 (83) (PR)
6. Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (84)
7. Raphael Collignon 🇧🇪 (86)
8. Emilio Nava 🇺🇸 (88)
9. Eliot Spizzirri 🇺🇸 (91)
10. Roberto Bautista Agut 🇪🇸 (93)
