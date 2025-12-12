ATP Awards 2025: Jannik Sinner vince per il terzo anno di fila il premio “Fans’ Favourite”

Jannik Sinner chiude un 2025 spettacolare non da n.1 del mondo ma con due Slam e le ATP Finals in bacheca, e l’enorme soddisfazione di ricevere l’ATP Awards di giocatore più amato dalla base globale del pubblico attraverso il voto degli appassionati sul sito ufficiale ATP. L’azzurro è stato il più votato per il terzo anno consecutivo (2023 – 2025) diventando il secondo tennista con più ATP Fans’ Favourite dietro a Roger Federer, vincitore del prestigioso riconoscimento per ben 19 anni di fila (2003, 2021, l’anno del suo ritiro). Nel 2024 vinse Rafael Nadal, mentre le prime edizioni furono vinte da Kuerten (2000) e Marat Safin (2001 e 2002). È un premio estremamente importante perché viene direttamente dagli appassionati, senza alcuna mediazione di esperti, giurie o quant’altro, solo e soltanto la passione e affetto dei fan sparsi per il mondo, che amano il tennis veloce e vincente di Jannik e allo stesso tempo apprezzano la sua persona, il suo comportamento, il suo modo di essere.

“Grazie mille per aver votato per me,” ha detto Sinner in un messaggio rivolto ai tifosi pubblicato sul sito ATP. “Vincere nuovamente il Fans’ Favourite Award significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi avete dato un’enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando entro in campo a giocare di fronte a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi davvero grazie di cuore. Mi preparerò al meglio per essere pronto per la prossima stagione, e ci vediamo prestissimo.”

Sinner ha iniziato il 2025 vincendo per la seconda volta di fila gli Australian Open. Dopo la “nota” pausa, è tornato in campo a Roma e via subito in finale, sconfitto da Alcaraz. Stesso film a Roland Garros, in una partita bellissima anche se per Jannik con un finale amaro; delusione cancellata dall’incredibile vittoria a Wimbledon, primo italiano nella storia capace di alzare la coppa dei Championships. Nei 12 tornei disputati nel 2025, Sinner è arrivato almeno in finale in tutti tranne Halle (con la delusione di Parigi ancora in testa) e Shanghai, preda dei crampi per le condizioni terribili di caldo umido.

Chiudendo la stagione da n. 2 del mondo, alle spalle di Alcaraz, Sinner ha terminato l’anno con una striscia aperta di 15 vittorie consecutive, grazie ai titoli di Vienna, Parigi Indoor e ATP Finals, dove per il secondo anno di fila non ha perso nemmeno un set nella sua corsa al titolo, battendo in finale il grande rivale Carlos Alcaraz. Il 24 volte campione a livello ATP ha chiuso con un bilancio di 58 vittorie e 6 sconfitte, dominando tutti gli indici della prestazione (servizio, risposta, punti sotto pressione, percentuali di game vinti al servizio e in risposta!), come riportato nelle scorse settimane in un dettagliato articolo. In pratica, solo per il computer ATP (per colpa dei tre mesi di inattività) Sinner non è il migliore del 2025 a livello di ranking, ma lo è per tutto il resto.

Nel 2019 Jannik vinse il premio di “Newcomer of the Year”, mentre nel 2023 si portò a casa due ATP Awards, Most Improved Player of the Year e il primo Fans’ Favourite. Un Gigante, semplicemente IL MIGLIORE!

Marco Mazzoni