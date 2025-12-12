ATP Awards 2025: Jannik Sinner vince per il terzo anno di fila il premio “Fans’ Favourite”
Jannik Sinner chiude un 2025 spettacolare non da n.1 del mondo ma con due Slam e le ATP Finals in bacheca, e l’enorme soddisfazione di ricevere l’ATP Awards di giocatore più amato dalla base globale del pubblico attraverso il voto degli appassionati sul sito ufficiale ATP. L’azzurro è stato il più votato per il terzo anno consecutivo (2023 – 2025) diventando il secondo tennista con più ATP Fans’ Favourite dietro a Roger Federer, vincitore del prestigioso riconoscimento per ben 19 anni di fila (2003, 2021, l’anno del suo ritiro). Nel 2024 vinse Rafael Nadal, mentre le prime edizioni furono vinte da Kuerten (2000) e Marat Safin (2001 e 2002). È un premio estremamente importante perché viene direttamente dagli appassionati, senza alcuna mediazione di esperti, giurie o quant’altro, solo e soltanto la passione e affetto dei fan sparsi per il mondo, che amano il tennis veloce e vincente di Jannik e allo stesso tempo apprezzano la sua persona, il suo comportamento, il suo modo di essere.
“Grazie mille per aver votato per me,” ha detto Sinner in un messaggio rivolto ai tifosi pubblicato sul sito ATP. “Vincere nuovamente il Fans’ Favourite Award significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi avete dato un’enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando entro in campo a giocare di fronte a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi davvero grazie di cuore. Mi preparerò al meglio per essere pronto per la prossima stagione, e ci vediamo prestissimo.”
Sinner ha iniziato il 2025 vincendo per la seconda volta di fila gli Australian Open. Dopo la “nota” pausa, è tornato in campo a Roma e via subito in finale, sconfitto da Alcaraz. Stesso film a Roland Garros, in una partita bellissima anche se per Jannik con un finale amaro; delusione cancellata dall’incredibile vittoria a Wimbledon, primo italiano nella storia capace di alzare la coppa dei Championships. Nei 12 tornei disputati nel 2025, Sinner è arrivato almeno in finale in tutti tranne Halle (con la delusione di Parigi ancora in testa) e Shanghai, preda dei crampi per le condizioni terribili di caldo umido.
Chiudendo la stagione da n. 2 del mondo, alle spalle di Alcaraz, Sinner ha terminato l’anno con una striscia aperta di 15 vittorie consecutive, grazie ai titoli di Vienna, Parigi Indoor e ATP Finals, dove per il secondo anno di fila non ha perso nemmeno un set nella sua corsa al titolo, battendo in finale il grande rivale Carlos Alcaraz. Il 24 volte campione a livello ATP ha chiuso con un bilancio di 58 vittorie e 6 sconfitte, dominando tutti gli indici della prestazione (servizio, risposta, punti sotto pressione, percentuali di game vinti al servizio e in risposta!), come riportato nelle scorse settimane in un dettagliato articolo. In pratica, solo per il computer ATP (per colpa dei tre mesi di inattività) Sinner non è il migliore del 2025 a livello di ranking, ma lo è per tutto il resto.
Nel 2019 Jannik vinse il premio di “Newcomer of the Year”, mentre nel 2023 si portò a casa due ATP Awards, Most Improved Player of the Year e il primo Fans’ Favourite. Un Gigante, semplicemente IL MIGLIORE!
Marco Mazzoni
Non bisogna dare troppa importanza alle dichiarazioni di Djokovic. Ha sempre sofferto il carisma di Federer e Nadal e quando finalmente si sono ritirati ha ingenuamente pensato che fosse giunto il suo momento per essere il più carismatico del circuito e si è ritrovato con Sinner e anche Alcaraz a rovinargli la festa. Vorrei anche dire a beneficio degli ultras di Nole che sostengono che il loro beniamino non sia all’ altezza di Jannik esclusivamente per sopraggiunti limiti di età, che il miglior Sinner è semplicemente superiore al miglior Djokovic senza se e senza ma
B e V sono una delle poche coppie ai vertici del doppio formata da due tennisti dello stesso paese, e quindi è più facile che il tifo “nazionalistico” vada a loro. Nel caso di Sinner, invece, si verifica qualcosa di simile a quanto avvenuto per Federer per quasi vent’anni, cioè essere, al di la dei meriti, il tennista simbolo di un’epoca. Il suo carisma, checchè ne dica l’ipermuride serbo, non è stato intaccato dal fango nel ventilatore del quale si sono resi protagonisti vari personaggi, compresi atleti italiani, come la Pellegrini. Non so se Jannik raggiungerà il Maestro, ma sicuramente la sua fama resterà a lungo nel mondo dello sport.
L’unico premio che conta lo riceve per la terza volta il vero numero 1 ed il giocatore più amato al mondo.
Purtroppo il modo giusto per giudicare la vittoria di Sinner non è: “E’ amatissimo all’estero”, ma: “I tifosi italiani votano molto di più degli altri”.
Lo si capisce vedendo chi ha vinto il trofeo di doppio: “Bolelli, Vavvassori” per il secondo anno di seguito. Non riesco infatti a capacitarmi perché mai all’estero dovrebbero votare Bolelli Vavvassori. Ci sono tante coppie più forti, più conosciute, più vincenti.
Detto questo io sono convinto che Sinner sia amatissimo anche all’estero: campioni di quel livello smettono di rappresentare una sola nazione ma rappresentano un simbolo collettivo senza confini.
Ho pochi dubbi che tutti coloro che amavano Federer abbiano trovato pià naturale tifare Sinner piuttosto che Alcaraz per il comportamento in campo, mai sopra le righe, mai “testosteronico” che unisce federer e Sinner.
Non erano infatti campate in aria le osservazioni su Jannik da parte di Briatore che due giorni fa, ospite nella trasmissione condotta da Del Debbio su Rete 4, ha detto che “trattasi di un campione straordinario, ma invece di essere supportato viene spesso criticato. Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile”.
Fortunatamente, aggiungo io, non tutti la pensano allo stesso modo !
Certo i pretesti per screditarlo, anche qui dentro, sono andati oltre ogni ragionevole immaginazione !
Grazie a Marco Mazzoni per l’articolo a testimonianza di cosa sia è quanto valga Jannik Sinner !
…o forse la base di tifosi di Charlie non sa votare?…
@ JannikUberAlles (#4535164)
Secondo me i tifosi di Alcaraz sono di più, ma sono meno “tennisti”. Perché, per esempio, il numero di follower su Instagram di Alcaraz è largamente superiore a quello di Sinner, però la maggior parte di essi non saprà neanche dell’esistenza di questo premio
I tre quattro che qui odiano Sinner non sono bastati, perché non potevano votare con i loro millemila Nick!
Ve li ricordate quelli che venivano su questo forum a spiegarci che “io leggo i forum stranieri e Sinner con questa storia del doping ha perso consensi”?
https://youtu.be/g2jptmHsntI?si=h4sxEdQoTGsMi2wJ
In effetti, mentre si dice che Alcaraz abbia una base di tifosi più ampia…
… è evidente quanto la base di tifosi della Volpe sia più affezionata e più vicina al campione.
In molti prevedono la vittoria di Fonseca nel 2026, ma per raggiungere questo traguardo il brasiliano dovrà vincere almeno 1 titolo Slam…
…mica facile! 😉
Sono perplesso
I grandi esperti di questo forum ci avevano assicurato che all’estero Jannik è detestato da tutti i pubblici che tributano ovazioni solo a Carlone e altri
Vogliono fare tutti un dispetto agli esperti smentendoli? Si sono messi d’accordo sobillatti dal malefico faentino? Complotto mondiale ordinato da walden e detu?
l’unico premio che conta e chi se lo aggiudica?? il nostro Gianni nazionale alla faccia della Gazzetta, dei parigini , di Spike Lee e ti tantissimi rosiconi che ogni anno di questi tempi spariscono improvvisamente…che brutta vita la vs, mamma mia.
Vola ragazzo mio
Dici che a Gaza la gente ha preferito Musetti?
farà striscia continua come Fed
Ah ah, con tanti saluti ai vari utilizzatori di malox, italiani, spagnoli, serbi che avranno una scusa per esser ancora più acidi nei confronti del “nostro rosso”.. grande Jannik
Mentre qualche decina di membri di ATP decidevano come spartire i vari premi, ecco il premio VERO che arriva direttamente dagli innumerevoli cuori di tutto il mondo al giocatore più amato e meritevole.
Nemo propheta in patria!
Ecco una PICCOLA consolazione per scacciare la GRANDE delusione della bocciatura di Gazza.
Chiedo per un amico: ma quelli di Gazza sono davvero del mestiere?
Alla carta igie… gazzetta non piace questo elemento.
