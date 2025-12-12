Roger Federer torna in campo alla Rod Laver Arena: esibizione stellare alla vigilia dell’Australian Open 2026

Roger Federer aveva già annunciato poche ore fa la sua presenza all’Australian Open 2026, ma restava un mistero il ruolo che avrebbe ricoperto. La sorpresa è arrivata subito dopo: il campione svizzero tornerà a giocare sulla Rod Laver Arena, sabato 17 gennaio, in un evento speciale che farà da preludio all’inizio del torneo, fissato per il giorno successivo.

L’ex numero 1 del mondo non sarà solo. A condividere il campo con Federer ci saranno altri tre ex leader del ranking ATP: Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt, tutti protagonisti di epoche e rivalità che hanno segnato la storia del tennis moderno. Una vera celebrazione di campioni, un “show prima dello show” che attirerà l’attenzione globale e offrirà ai tifosi un’occasione unica per rivedere Federer muoversi con la sua eleganza sul campo che tante volte ha illuminato.

L’attesa è enorme: i biglietti sono andati subito a ruba e il prezzo dell’ingresso più economico è fissato a 179 dollari australiani, pari a circa 102 euro, a conferma del valore simbolico e affettivo di questo evento. L’AO26 Opening Ceremony si preannuncia come una delle notti più speciali del tennis recente, un ponte ideale tra il passato glorioso e il presente competitivo del circuito.

Per Federer, che non disputa un match ufficiale dal 2022, si tratterà di un ritorno emozionante davanti al pubblico che ha spesso considerato Melbourne una seconda casa. Per gli appassionati, un’occasione imperdibile per rivedere da vicino uno dei giocatori più amati di sempre, insieme a tre icone del tennis mondiale.





Marco Rossi