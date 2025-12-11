Un 2026 di interrogativi: Djokovic può ancora vincere? Serena torna? Muguruza dirige
Secondo Rick Macci, storico allenatore delle sorelle Williams, Djokovic può ancora vincere uno Slam nel 2026. Il tecnico americano, però, pone due condizioni precise: che Alcaraz o Sinner non siano al massimo o vengano sorpresi prematuramente, e che il serbo eviti maratone estenuanti al meglio dei cinque set che compromettano il suo recupero fisico. Macci non ha dubbi sulle qualità del 24 volte campione Slam: “Può farcela, l’ha già dimostrato”. Resta da capire se la nuova generazione lascerà davvero spiragli al serbo, che continua a voler competere ai massimi livelli.
Parallelamente, cresce ancora una volta un alone di mistero attorno a Serena Williams. Dopo la notizia della sua iscrizione ai programmi antidoping — requisito necessario per un eventuale ritorno in campo — la statunitense ha smentito ogni ipotesi di rientro imminente. Eppure, un nuovo messaggio pubblicato sui social ha riacceso le speculazioni: “Con un forte desiderio di recuperare la mia magia”, ha scritto. Una frase che ha immediatamente scatenato interpretazioni e speranze tra i tifosi. Serena ha davvero intenzione di tornare o sta semplicemente giocando con l’aspettativa del pubblico? La risposta, al momento, rimane avvolta nel mistero.
Feeling strongly about claiming my mojo back.
— Serena Williams (@serenawilliams) December 11, 2025
La terza notizia arriva da Madrid ed è totalmente inedita nel circuito: Garbiñe Muguruza diventa codirettrice del Mutua Madrid Open 2026, affiancando Feliciano López. È il primo torneo del tour ad adottare una direzione condivisa, scelta voluta dal CEO Gerard Tsobanian. L’obiettivo è integrare un punto di vista femminile di alto profilo nella gestione di un Masters e WTA 1000, affidandosi all’esperienza e al prestigio di una campionessa Slam che, dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso dirigenziale.
Nole è Nole e una percentuale anche se minima gli vada data, anche solo per il rispetto per quello che ha fatto ma….
SE è apposto fisicamente, SE Sinner non è in forma o viene eliminato, SE Alcaraz idem, SE non farà maratone, SE pur essendo a posto fisicamente gioca una buona gara e l’avversario no….
Siamo sempre lì, le congiunzioni astrali affinché Nole prevalga 3 su 5 su 7 match si amplificano anno dopo anno.
Non è pessimismo, ma neanche ottimismo, è realismo.
Nole è un grande ma negli Slam sarà sempre più dura….direi quasi impossibile.
Se ci dovesse riuscire c’è solo da ammirarlo.
Sarebbe mortificante per un campione del calibro di Djokovic doversi ridurre a sperare che Sinner e Alcaraz subiscano un infortunio per avere una piccola chance di vincere un altro Slam. Vero è che Nole ha spesso approfittato delle assenze di Federer e Nadal per vincere dei titoli ma è altrettanto vero che avrebbe avuto delle chances di batterli anche se avessero partecipato. Prendiamo l’ ultimo Wimbledon vinto da Djokovic: se Nadal non si fosse infortunato, lo spagnolo avrebbe probabilmente vinto quell’anno perché sembrava inarrestabile ma ci sarebbe stata comunque partita. Contro Alcaraz e Sinner invece non c’è più partita quindi Nole sa che per vincere deve solo sperare di non incontrarli. Se continua a giocare perché gli piace anche sapendo di non poter più essere competitivo ai massimi livelli ben venga,ma se continua sperando di vincere ancora sarebbe come ammettere di farlo gufando Jannik e Carlos
… E in effetti il Capitano non parla mai a vanvera !
E’ inutile rammentare che il rendimento di Djokovic nel 2025 è stato eccezionale (semifinalista nei 4 Major e attualmente n.4 Atp), tenuto conto che trattasi pure di un trentottenne, per cui è scontato ritenerlo ancora competitivo nel 2026, ovviamente sempre che non capiti ad Alcaraz e a Sinner qualcosa di inatteso, perché questi due in condizioni normali giocano ad un altro livello !
Ovviamente, anche per il tennista serbo non dovrebbero esserci intoppi, perché nel 2025 è stato battuto più e più volte non solo da Sinner (3 volte) e Alcaraz (1 volta), ma pure da Zverev, da Van De Zandschulp, da Mensik, da Khachanov, da Vacherot, da Fritz e dai nostri Berrettini e Arnaldi.
In sostanza, tolti Alcaraz e Sinner, per Djokovic non si tratterebbe in ogni caso di una passeggiata, ma credo sarebbe lecito ritenerlo alle dette condizioni uno dei maggiori favoriti.
Più facile fare un frontale con un disco volante che “Il grande Nole” (come scrive @ il capitano) vinca un altro slam.
Se Nole è a posto fisicamente e i due sono eliminati o scassati rimane attualmente n.3 mondiale …ed è quello che aspetta lui, facendosi trovare sempre pronto nelle occasioni che gli interessano.
Se gli capiterà di iniziare perdere da un Cobolli negli ottavi, molla la compagnia…
Vogliamo Francesca Schiavone come co-direttrice degli Internazionali d’Italia!!!!!!!!