Un 2026 di interrogativi: Djokovic può ancora vincere? Serena torna? Muguruza dirige

Secondo Rick Macci, storico allenatore delle sorelle Williams, Djokovic può ancora vincere uno Slam nel 2026. Il tecnico americano, però, pone due condizioni precise: che Alcaraz o Sinner non siano al massimo o vengano sorpresi prematuramente, e che il serbo eviti maratone estenuanti al meglio dei cinque set che compromettano il suo recupero fisico. Macci non ha dubbi sulle qualità del 24 volte campione Slam: “Può farcela, l’ha già dimostrato”. Resta da capire se la nuova generazione lascerà davvero spiragli al serbo, che continua a voler competere ai massimi livelli.

Parallelamente, cresce ancora una volta un alone di mistero attorno a Serena Williams. Dopo la notizia della sua iscrizione ai programmi antidoping — requisito necessario per un eventuale ritorno in campo — la statunitense ha smentito ogni ipotesi di rientro imminente. Eppure, un nuovo messaggio pubblicato sui social ha riacceso le speculazioni: “Con un forte desiderio di recuperare la mia magia”, ha scritto. Una frase che ha immediatamente scatenato interpretazioni e speranze tra i tifosi. Serena ha davvero intenzione di tornare o sta semplicemente giocando con l’aspettativa del pubblico? La risposta, al momento, rimane avvolta nel mistero.

Feeling strongly about claiming my mojo back. — Serena Williams (@serenawilliams) December 11, 2025

La terza notizia arriva da Madrid ed è totalmente inedita nel circuito: Garbiñe Muguruza diventa codirettrice del Mutua Madrid Open 2026, affiancando Feliciano López. È il primo torneo del tour ad adottare una direzione condivisa, scelta voluta dal CEO Gerard Tsobanian. L’obiettivo è integrare un punto di vista femminile di alto profilo nella gestione di un Masters e WTA 1000, affidandosi all’esperienza e al prestigio di una campionessa Slam che, dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso dirigenziale.





Francesco Paolo Villarico