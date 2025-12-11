Notizie dal mondo Copertina, Generica

Un 2026 di interrogativi: Djokovic può ancora vincere? Serena torna? Muguruza dirige

11/12/2025 10:46 6 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images
Secondo Rick Macci, storico allenatore delle sorelle Williams, Djokovic può ancora vincere uno Slam nel 2026. Il tecnico americano, però, pone due condizioni precise: che Alcaraz o Sinner non siano al massimo o vengano sorpresi prematuramente, e che il serbo eviti maratone estenuanti al meglio dei cinque set che compromettano il suo recupero fisico. Macci non ha dubbi sulle qualità del 24 volte campione Slam: “Può farcela, l’ha già dimostrato”. Resta da capire se la nuova generazione lascerà davvero spiragli al serbo, che continua a voler competere ai massimi livelli.

Parallelamente, cresce ancora una volta un alone di mistero attorno a Serena Williams. Dopo la notizia della sua iscrizione ai programmi antidoping — requisito necessario per un eventuale ritorno in campo — la statunitense ha smentito ogni ipotesi di rientro imminente. Eppure, un nuovo messaggio pubblicato sui social ha riacceso le speculazioni: “Con un forte desiderio di recuperare la mia magia”, ha scritto. Una frase che ha immediatamente scatenato interpretazioni e speranze tra i tifosi. Serena ha davvero intenzione di tornare o sta semplicemente giocando con l’aspettativa del pubblico? La risposta, al momento, rimane avvolta nel mistero.

La terza notizia arriva da Madrid ed è totalmente inedita nel circuito: Garbiñe Muguruza diventa codirettrice del Mutua Madrid Open 2026, affiancando Feliciano López. È il primo torneo del tour ad adottare una direzione condivisa, scelta voluta dal CEO Gerard Tsobanian. L’obiettivo è integrare un punto di vista femminile di alto profilo nella gestione di un Masters e WTA 1000, affidandosi all’esperienza e al prestigio di una campionessa Slam che, dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso dirigenziale.



Francesco Paolo Villarico

6 commenti

Pippolivetennis 11-12-2025 13:37

Scritto da cataflic
Se Nole è a posto fisicamente e i due sono eliminati o scassati rimane attualmente n.3 mondiale …ed è quello che aspetta lui, facendosi trovare sempre pronto nelle occasioni che gli interessano.
Se gli capiterà di iniziare perdere da un Cobolli negli ottavi, molla la compagnia…

Nole è Nole e una percentuale anche se minima gli vada data, anche solo per il rispetto per quello che ha fatto ma….
SE è apposto fisicamente, SE Sinner non è in forma o viene eliminato, SE Alcaraz idem, SE non farà maratone, SE pur essendo a posto fisicamente gioca una buona gara e l’avversario no….
Siamo sempre lì, le congiunzioni astrali affinché Nole prevalga 3 su 5 su 7 match si amplificano anno dopo anno.
Non è pessimismo, ma neanche ottimismo, è realismo.
Nole è un grande ma negli Slam sarà sempre più dura….direi quasi impossibile.
Se ci dovesse riuscire c’è solo da ammirarlo.

La bocca della verità (Guest) 11-12-2025 12:36

Sarebbe mortificante per un campione del calibro di Djokovic doversi ridurre a sperare che Sinner e Alcaraz subiscano un infortunio per avere una piccola chance di vincere un altro Slam. Vero è che Nole ha spesso approfittato delle assenze di Federer e Nadal per vincere dei titoli ma è altrettanto vero che avrebbe avuto delle chances di batterli anche se avessero partecipato. Prendiamo l’ ultimo Wimbledon vinto da Djokovic: se Nadal non si fosse infortunato, lo spagnolo avrebbe probabilmente vinto quell’anno perché sembrava inarrestabile ma ci sarebbe stata comunque partita. Contro Alcaraz e Sinner invece non c’è più partita quindi Nole sa che per vincere deve solo sperare di non incontrarli. Se continua a giocare perché gli piace anche sapendo di non poter più essere competitivo ai massimi livelli ben venga,ma se continua sperando di vincere ancora sarebbe come ammettere di farlo gufando Jannik e Carlos

antoniov 11-12-2025 12:19

Scritto da piper
Più facile fare un frontale con un disco volante che “Il grande Nole” (come scrive @ il capitano) vinca un altro slam.

… E in effetti il Capitano non parla mai a vanvera !

E’ inutile rammentare che il rendimento di Djokovic nel 2025 è stato eccezionale (semifinalista nei 4 Major e attualmente n.4 Atp), tenuto conto che trattasi pure di un trentottenne, per cui è scontato ritenerlo ancora competitivo nel 2026, ovviamente sempre che non capiti ad Alcaraz e a Sinner qualcosa di inatteso, perché questi due in condizioni normali giocano ad un altro livello !

Ovviamente, anche per il tennista serbo non dovrebbero esserci intoppi, perché nel 2025 è stato battuto più e più volte non solo da Sinner (3 volte) e Alcaraz (1 volta), ma pure da Zverev, da Van De Zandschulp, da Mensik, da Khachanov, da Vacherot, da Fritz e dai nostri Berrettini e Arnaldi.

In sostanza, tolti Alcaraz e Sinner, per Djokovic non si tratterebbe in ogni caso di una passeggiata, ma credo sarebbe lecito ritenerlo alle dette condizioni uno dei maggiori favoriti.

piper 11-12-2025 11:40

Più facile fare un frontale con un disco volante che “Il grande Nole” (come scrive @ il capitano) vinca un altro slam.

cataflic (Guest) 11-12-2025 11:38

Se Nole è a posto fisicamente e i due sono eliminati o scassati rimane attualmente n.3 mondiale …ed è quello che aspetta lui, facendosi trovare sempre pronto nelle occasioni che gli interessano.
Se gli capiterà di iniziare perdere da un Cobolli negli ottavi, molla la compagnia…

Federico (Guest) 11-12-2025 11:20

Vogliamo Francesca Schiavone come co-direttrice degli Internazionali d’Italia!!!!!!!!

