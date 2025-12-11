Jannik Sinner si allena a Dubai insieme a una sorprendente compagna di training: Simona Halep

Jannik Sinner prosegue la sua preparazione in vista della stagione 2026 con il consueto metodo cauto e costante che da anni caratterizza il suo lavoro. Come ormai tradizione, il primo blocco di allenamenti si svolge negli Emirati, con Dubai trasformata ancora una volta nella sua base operativa invernale. A catturare l’attenzione nelle ultime ore non è però soltanto l’intensità del lavoro svolto dall’azzurro, ma soprattutto la presenza di una compagna di allenamento inattesa.

Jannik Sinner e Simona Halep in allenamento insieme 💪 (📹 IG @darren_cahill) pic.twitter.com/XgYhmy7Xj2 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 10, 2025

Grazie al legame professionale con Darren Cahill, figura chiave nel team Sinner, il numero uno italiano ha condiviso il campo con Simona Halep. La rumena, che ha ufficialmente detto addio al tennis professionistico, continua comunque a mantenere un altissimo livello fisico e tecnico, tanto da reggere senza problemi il ritmo degli scambi con Sinner. Il video circolato sui social mostra una Halep energica, reattiva e pienamente coinvolta, mentre il campione altoatesino mantiene la solita velocità di palla che lo ha reso uno dei giocatori più temibili del circuito.





Marco Rossi