Jannik Sinner si allena a Dubai insieme a una sorprendente compagna di training: Simona Halep
Jannik Sinner prosegue la sua preparazione in vista della stagione 2026 con il consueto metodo cauto e costante che da anni caratterizza il suo lavoro. Come ormai tradizione, il primo blocco di allenamenti si svolge negli Emirati, con Dubai trasformata ancora una volta nella sua base operativa invernale. A catturare l’attenzione nelle ultime ore non è però soltanto l’intensità del lavoro svolto dall’azzurro, ma soprattutto la presenza di una compagna di allenamento inattesa.
Jannik Sinner e Simona Halep in allenamento insieme 💪
(📹 IG @darren_cahill) pic.twitter.com/XgYhmy7Xj2
— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 10, 2025
Grazie al legame professionale con Darren Cahill, figura chiave nel team Sinner, il numero uno italiano ha condiviso il campo con Simona Halep. La rumena, che ha ufficialmente detto addio al tennis professionistico, continua comunque a mantenere un altissimo livello fisico e tecnico, tanto da reggere senza problemi il ritmo degli scambi con Sinner. Il video circolato sui social mostra una Halep energica, reattiva e pienamente coinvolta, mentre il campione altoatesino mantiene la solita velocità di palla che lo ha reso uno dei giocatori più temibili del circuito.
Marco Rossi
Ma sarà stata una coincidenza perché anche lei si trovava lì… non credo proprio che sia stata scelta per essere integrata nella routine di preparazione di Jannik 🙂
Sinner palleggia centrale al 50% della velocità e alla fine dello scambio la Halep ha la lingua per terra. Ma è normale.
Da quando un TALENTO ECCEZIONALE come KYRGIOS avrebbe bisogno di allenarsi???
Lui è già “apposto” (e pronto) non appena si alza dal letto…
Ahahahah 🙂 🙂 🙂
Sinner ha scelto bene, la Halep è ancora una straordinaria tennista. Per l’inesorabile trascorrere degli anni (41), non regge tutta la partita, però per brevi intervalli il suo tennis è ancora potente. E poi è una beniamina di Cahill. A Jannik l’avrà consigliata lui. enzo
Infatti, basta guardare bene il video (o altri che circolano in rete) per valutare l’adozione della modalità “city” nella centralina del motore di Sinner, con palle che viaggiano forse al 30-40% del suo ritmo di crociera.
In modalità “racing” avrebbe strappato la racchetta dalle mani di Simona, già apparsa in affanno per reggere quel ritmo di palleggio.
Caro M.R. (per caso giochi spesso con Fares?) non sparare steccate!
In Australia allora si allenerà con Kyrgios?
Oddio, tiene lo scambio senza problemi.. non cerca di muoverla e non mi pare un ritmo altissimo