Italiani Copertina, Generica

Jannik Sinner si allena a Dubai insieme a una sorprendente compagna di training: Simona Halep

11/12/2025 08:53 7 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

Jannik Sinner prosegue la sua preparazione in vista della stagione 2026 con il consueto metodo cauto e costante che da anni caratterizza il suo lavoro. Come ormai tradizione, il primo blocco di allenamenti si svolge negli Emirati, con Dubai trasformata ancora una volta nella sua base operativa invernale. A catturare l’attenzione nelle ultime ore non è però soltanto l’intensità del lavoro svolto dall’azzurro, ma soprattutto la presenza di una compagna di allenamento inattesa.

Grazie al legame professionale con Darren Cahill, figura chiave nel team Sinner, il numero uno italiano ha condiviso il campo con Simona Halep. La rumena, che ha ufficialmente detto addio al tennis professionistico, continua comunque a mantenere un altissimo livello fisico e tecnico, tanto da reggere senza problemi il ritmo degli scambi con Sinner. Il video circolato sui social mostra una Halep energica, reattiva e pienamente coinvolta, mentre il campione altoatesino mantiene la solita velocità di palla che lo ha reso uno dei giocatori più temibili del circuito.



Marco Rossi

TAG: ,

7 commenti

Dr Ivo (Guest) 11-12-2025 10:45

Ma sarà stata una coincidenza perché anche lei si trovava lì… non credo proprio che sia stata scelta per essere integrata nella routine di preparazione di Jannik 🙂

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 11-12-2025 10:23

Sinner palleggia centrale al 50% della velocità e alla fine dello scambio la Halep ha la lingua per terra. Ma è normale.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 11-12-2025 09:51

Scritto da Gionni
In Australia allora si allenerà con Kyrgios?

Da quando un TALENTO ECCEZIONALE come KYRGIOS avrebbe bisogno di allenarsi???

Lui è già “apposto” (e pronto) non appena si alza dal letto…

Ahahahah 🙂 🙂 🙂

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 11-12-2025 09:44

Sinner ha scelto bene, la Halep è ancora una straordinaria tennista. Per l’inesorabile trascorrere degli anni (41), non regge tutta la partita, però per brevi intervalli il suo tennis è ancora potente. E poi è una beniamina di Cahill. A Jannik l’avrà consigliata lui. enzo

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 11-12-2025 09:40

Scritto da Alex77
Oddio, tiene lo scambio senza problemi.. non cerca di muoverla e non mi pare un ritmo altissimo

Infatti, basta guardare bene il video (o altri che circolano in rete) per valutare l’adozione della modalità “city” nella centralina del motore di Sinner, con palle che viaggiano forse al 30-40% del suo ritmo di crociera.

In modalità “racing” avrebbe strappato la racchetta dalle mani di Simona, già apparsa in affanno per reggere quel ritmo di palleggio.

Caro M.R. (per caso giochi spesso con Fares?) non sparare steccate!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gionni (Guest) 11-12-2025 09:29

In Australia allora si allenerà con Kyrgios?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 (Guest) 11-12-2025 09:03

Oddio, tiene lo scambio senza problemi.. non cerca di muoverla e non mi pare un ritmo altissimo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!