WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

11/12/2025 08:38 Nessun commento
Anastasija Sevastova nella foto - Foto getty
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Centre – ore 10:00
Linda Klimovicova POL vs (6) Antonia Ruzic CRO Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Linda Klimovicova
0
1
1
Antonia Ruzic [6]
30
6
1
Mostra dettagli

(1) Cristina Bucsa ESP vs Tiphanie Lemaitre FRA

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs (2) Elsa Jacquemot FRA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Anna Siskova CZE vs Manon Leonard FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Shuai Zhang CHN vs Anna-Lena Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Anastasija Sevastova LAT

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckova CZE / Nika Radisic SLO vs Aliona Bolsova ESP / Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

