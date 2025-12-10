Limoges 125 WTA 125 | Hard | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Lucrezia Stefanini (LIVE)
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)
Centre – ore 10:00
Mingge Xu vs Linda Klimovicova Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Mingge Xu
0
3
3
0
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Vincitore: Klimovicova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Mingge Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
2-5 → 3-5
Linda Klimovicova
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
Mingge Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Mingge Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
1-2 → 1-3
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mingge Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Linda Klimovicova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Mingge Xu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Linda Klimovicova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Mingge Xu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Linda Klimovicova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Mingge Xu
0-15
0-30
0-40
2-2 → 2-3
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Mingge Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Mingge Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tamara Korpatsch vs (6) Antonia Ruzic
WTA Limoges 125
Tamara Korpatsch•
15
4
3
Antonia Ruzic [6]
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
0-40
15-40
3-1
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
4-4 → 4-5
Antonia Ruzic
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Chloe Paquet vs (2) Elsa Jacquemot Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Jessika Ponchet
Il match deve ancora iniziare
(7) Shuai Zhang vs Lucrezia Stefanini 1T
Il match deve ancora iniziare
(4) Sonay Kartal vs Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
Fiona Ferro vs (5) Alycia Parks
Il match deve ancora iniziare
