WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Lucrezia Stefanini (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

Centre – ore 10:00
Mingge Xu GBR vs Linda Klimovicova POL Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Mingge Xu
0
3
3
0
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Vincitore: Klimovicova
Tamara Korpatsch GER vs (6) Antonia Ruzic CRO

Tamara Korpatsch
15
4
3
Antonia Ruzic [6]
40
6
1
Chloe Paquet FRA vs (2) Elsa Jacquemot FRA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Shuai Zhang CHN vs Lucrezia Stefanini ITA 1T

Il match deve ancora iniziare

(4) Sonay Kartal GBR vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA vs (5) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

