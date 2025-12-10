Il tennis-show torna a Las Vegas: annunciato l’MGM Slam 2026 con Fritz, Lorenzo Musetti, Ruud, Kyrgios e altre stelle

Il calendario del tennis non conosce pause, e quello delle esibizioni ancor meno. Se dicembre è il mese tradizionalmente dedicato agli spettacoli fuori dal circuito ufficiale, il 2026 promette di andare anche oltre: è stato infatti annunciato l’MGM Slam, un evento che si terrà il 1º marzo 2026 alla T-Mobile Arena di Las Vegas, proprio nella settimana che precede l’inizio di Indian Wells.

Il torneo, presentato da Capital One e sostenuto da MGM Resorts, riunirà un cast di giocatori che mescola talento, personalità e grande richiamo mediatico:

Taylor Fritz, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Joao Fonseca, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Gaël Monfils saranno i protagonisti di una serata costruita a metà strada tra sport e intrattenimento.

Una lista che parla da sola, con un equilibrio tra top player affermati, giovani in ascesa e veri specialisti dello spettacolo tennistico. Fritz e Paul rappresenteranno gli Stati Uniti in un’arena che promette il tutto esaurito; Musetti porterà la classe italiana; Ruud garantirà solidità e rivalità di alto livello; Fonseca aggiungerà la freschezza del prodigio emergente; mentre Bublik, Kyrgios e Monfils sono sinonimo di imprevedibilità e show assicurato.

Il format dell’evento non è stato ancora svelato nei dettagli, ma l’idea è chiarissima: offrire agli appassionati uno spettacolo a ritmo serrato, in una cornice iconica come Las Vegas, ormai sempre più aperta ai grandi eventi sportivi globali.

Con Indian Wells alle porte, l’MGM Slam potrebbe diventare un appuntamento fisso per avvicinare il pubblico americano al Sunshine Double e permettere ai giocatori di scaldarsi in un contesto più leggero ma altamente mediatico.





