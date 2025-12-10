Esibizione 2026 Copertina, Generica

Il tennis-show torna a Las Vegas: annunciato l’MGM Slam 2026 con Fritz, Lorenzo Musetti, Ruud, Kyrgios e altre stelle

10/12/2025 08:10 6 commenti
Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)
Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)

Il calendario del tennis non conosce pause, e quello delle esibizioni ancor meno. Se dicembre è il mese tradizionalmente dedicato agli spettacoli fuori dal circuito ufficiale, il 2026 promette di andare anche oltre: è stato infatti annunciato l’MGM Slam, un evento che si terrà il 1º marzo 2026 alla T-Mobile Arena di Las Vegas, proprio nella settimana che precede l’inizio di Indian Wells.
Il torneo, presentato da Capital One e sostenuto da MGM Resorts, riunirà un cast di giocatori che mescola talento, personalità e grande richiamo mediatico:
Taylor Fritz, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Joao Fonseca, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Gaël Monfils saranno i protagonisti di una serata costruita a metà strada tra sport e intrattenimento.

Una lista che parla da sola, con un equilibrio tra top player affermati, giovani in ascesa e veri specialisti dello spettacolo tennistico. Fritz e Paul rappresenteranno gli Stati Uniti in un’arena che promette il tutto esaurito; Musetti porterà la classe italiana; Ruud garantirà solidità e rivalità di alto livello; Fonseca aggiungerà la freschezza del prodigio emergente; mentre Bublik, Kyrgios e Monfils sono sinonimo di imprevedibilità e show assicurato.

Il format dell’evento non è stato ancora svelato nei dettagli, ma l’idea è chiarissima: offrire agli appassionati uno spettacolo a ritmo serrato, in una cornice iconica come Las Vegas, ormai sempre più aperta ai grandi eventi sportivi globali.

Con Indian Wells alle porte, l’MGM Slam potrebbe diventare un appuntamento fisso per avvicinare il pubblico americano al Sunshine Double e permettere ai giocatori di scaldarsi in un contesto più leggero ma altamente mediatico.



Francesco Paolo Villarico

6 commenti

Pikario Furioso 10-12-2025 11:01

Manca Tsitsipas, lui non si tirerebbe indietro neanche con la schiena a pezzi 🙂

Taxi Driver 10-12-2025 09:20

Kyrgos ha capito tutto….xkè distruggermi sotto al sole, per passare un turno a un 500, quando sti grulli mi ricoprono di milioni x fare il circo in giro per il mondo?

italo (Guest) 10-12-2025 08:49

se è pura esibizione Ruud nn c’entra nulla. lo avrei sostituito con Moutet.
mentre al posto di Fritz e Paul ci stavano meglio Shelton e Tiafoe.
gli altri sono perfetti per lo spettacolo clownesco…

JannikUberAlles 10-12-2025 08:47

Scritto da Pikario Furioso
De gustibus…partite senza alcun valore che personalmente trovo poco interessanti. Pero’ e’ impressionante come abbiano successo. A Miami ad esempio gli spalti era pieni. Assurdo.

Sono gli stessi spettatori che andrebbero a vedere “Ciao Darwin” di Bonolis, quelli che mettono gli auricolari in tribuna per ascoltare la radiocronaca del Fares locale…

Immagino la felicità di Bublik nell’essere inserito nel gruppo di Kyrgios, più che stella… un meteorite!

Pikario Furioso 10-12-2025 08:30

De gustibus…partite senza alcun valore che personalmente trovo poco interessanti. Pero’ e’ impressionante come abbiano successo. A Miami ad esempio gli spalti era pieni. Assurdo.

Grimaldello (Guest) 10-12-2025 08:17

Autodivoratori di fegato rassegnatevi: Kyrgios è sempre tra i prescelti, ed è sempre più popolare e ricco.

+1: Taxi Driver