Alcaraz elogia Fonseca dopo l’esibizione di Miami: «È arrivato nel circuito con grande forza, ha un tennis straordinario»

Carlos Alcaraz continua a godersi gli ultimi impegni del 2025 in versione “show”, prima che la nuova stagione prenda ufficialmente il via. Dopo la recente esibizione con Frances Tiafoe, lo spagnolo è sceso in campo a Miami contro Joao Fonseca, protagonista di una delle rivalità emergenti più attese dai tifosi. Il match, disputato in un insolito stadio da baseball adattato per l’occasione, ha regalato un’atmosfera particolare e un tennis brillante da entrambe le parti, chiudendosi con la vittoria di Alcaraz al super tie-break.

Al termine dell’incontro, il murciano ha parlato del giovane brasiliano con parole di grande apprezzamento, sottolineando il suo impatto immediato nel circuito: «Joao è arrivato nel tour con molta forza, ha un grande gioco e spero che per il pubblico sia stato un match divertente. Era la mia prima volta in uno stadio da baseball, è incredibile poter giocare qui e contribuire a portare il tennis in nuovi luoghi e davanti a nuove persone», ha dichiarato Alcaraz.

Lo spagnolo ha poi insistito sulla dimensione unica dell’evento: «È insolito vederci giocare in un contesto del genere, ma è stato speciale farlo con Joao. Tornare a Miami e sentire l’energia del pubblico è sempre qualcosa di molto speciale per me. È stata una grande occasione e un momento davvero unico».

Fonseca: «Quasi non ci credevo. Giocare con Carlos qui è incredibile»

La serata è stata significativa anche per il brasiliano, che continua a raccogliere esperienza e consensi nel suo percorso di ascesa nel tennis mondiale.

«Per me è pazzesco», ha confessato Fonseca. «Tre settimane fa sono passato da qui e non c’era ancora nulla. Mi chiedevo come avrebbero montato un campo da tennis in questo posto. Non ho mai visto una partita di baseball, magari lo farò in futuro. La comunità brasiliana di Miami è venuta a sostenermi, ed è stato davvero divertente. Ho quasi avuto la meglio… ma è difficile: Carlos ha così tanto talento, è davvero molto forte. Sono molto grato a lui per questa opportunità».





Marco Rossi