La "semi" è il miglior risultato nella storia per un team italiano alle Finals ATP, Copertina

ATP Finals 2025: si ferma in semifinale il sogno di Bolelli – Vavassori. Perfetti al servizio Patten – Heliovaara

15/11/2025 13:29 21 commenti
Simone Bolelli e Andrea Vavassori con Patten - Heliovaara (foto Brigitte Grassotti)
Implacabili Heliovaara – Patten. Quando si serve così, al limite della perfezione, riuscire strappare un break diventa una chimera e sei sempre sotto massima pressione, non puoi permetterti di sbagliare niente. Purtroppo piccole sbavature sono costate la sconfitta i nostri azzurri a Torino. Si ferma in semifinale il sogno della coppia italiana Simone Bolelli – Andrea Vavassori alle ATP Finals 2025, di fronte alla corsa spettacolare del duo finlandese britannico formato da Harri Heliovaara e Hanry Patten (secondi nel seeding), vincitore all’Inalpi Arena per 6-4 6-3. Un successo che apre loro le porte della finale, dove attendono l’esito della seconda “semi” tutta britannica tra Salisbury – Skupski e Cash – Glasspool.

Nel primo set la scossa arriva nel terzo game: serve Bolelli e commette qualche errore di troppo, con Heliovaara pronto a rispondere bene e strappare il primo break del match. La potenza di Patten e la precisione di Heliovaara sono formidabili, nei loro turni di battuta non si arriva mai nemmeno al deciding point, per il 6-4 che chiude il primo set. Non mal giocato dai nostri ma contro due servizi così in ritmo nessuna crepa è concessa, anche perché se uno serve bene, l’altro sotto rete è perfetto a chiudere il punto.

 

Il film si ripete nel secondo set. Gli italiani, ancora nel terzo game, vanno sotto 15-40. Bolelli al servizio e “Wave” di volo salvano le prime due palle break, ma al deciding point Patten si prende il break che manda la coppia finnico-britannica avanti 2-1. Ben due Ace per loro nel turno decisivo, e 3-1, poi con Vavassori al servizio i nostri sono ancora sotto massima pressione. Ancora 15-40, ma stavolta i nostri tengono, con grinta, vincendo tre punti di fila, per il 3-2. Finalmente i nostri riescono ad arriva ad un decinding point in riposta (anche grazie al doppio fallo di Heliovaara), ma niente, Harri & Henry volano e si portano 4-2. La sincronia della copertura del campo di Patten – Heliovaara è micidiale, appena riescono a rispondere mettono grande pressione agli italiani, come sul 5-3 quando Vavassori è costretto a correre tutto a destra e sbaglia. Con una risposta spettacolare Heliovaara si prendi il 15-40, con tre match point. Ancora Heliovaara tira una risposta bassa e stretta che Vavassori non può rimettere. Finisce così, con Patten ed Heliovaara meritatamente in finale. Amarezza per i nostri, ma ora testa alla Davis Cup dove il loro apporto potrebbe essere assolutamente decisivo.

Da Torino, Marco Mazzoni

 

 

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Turin
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
4
3
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
21 commenti.

Igor (Guest) 15-11-2025 16:53

Io credo che dopo la Davis la coppia si sciolga. O almeno spero. Di più non possono ottenere per me. Poi vorrei vedere un ultimo tentativo di Save nel singolare. Ad ogni modo un grande grazie a Bolelli va detto.

 21
walden 15-11-2025 16:39

Scritto da Momo
Bolelli Vavassori sono una coppia sopravvalutata,negli incontri importanti perdono ( quasi) sempre.
Per la davis forse meglio Berrettini sonego….

hanno battuto la coppia numero 1,…

 20
Camilletti 15-11-2025 16:03

Scritto da Red
Mamma mia,oggi non c’è proprio con la testa Sinner

Fortuna che la gente capisce che sei un povero frustrato e manco ti risponde

 19
Red (Guest) 15-11-2025 15:34

Mamma mia,oggi non c’è proprio con la testa Sinner

 18
Betafasan 15-11-2025 15:33

Molto scarsi in risposta gli italiani

 17
Red (Guest) 15-11-2025 15:22

Oggi Sinner perde,è veramente inguardabile

 16
Il mio personalissimo crtellino (Guest) 15-11-2025 15:20

Un trentenne e un trentaseienne, Patten e Hellovaara, che quesi tutto il grande pubblico faticherebbe a identificare come tennisti. Il primo non ha vittorie a livello Atp, il secondo ne ha 9 su 23 partite. Il doppio è una specialità al tramonto, ormai da anni. Io farei calare il sipario. Non ha senso nemmeno assegnare un punto, spesso decicsivo, in Coppa Davis a questa cosa qua.

 15
Andreas Seppi 15-11-2025 15:18

Fanno quel che possono

 14
Sudtyrol (Guest) 15-11-2025 14:39

Non grandi indicazioni in chiave Davis. Fossi Volandri schiererei Sonego-Vava.

 13
+1: akgul num.1
Grifo999 15-11-2025 14:38

Dai pochi commenti deduco che il doppio non interessa.
Giusto così.

 12
+1: Just is Back
Alby (Guest) 15-11-2025 14:26

In davis sul 1-1 non metterei mai Vavassori e Bolelli . Bolelli è all’ammazzacaffe e oggi si è visto ,non lo avrei neanche convocato . Sul 1-1 meglio Sonego/Berrettini o se proprio si vuole usarne uno Sonego/Vavassori

 11
ospite1 (Guest) 15-11-2025 14:26

semifinale vuol dire nei primi 4 al mondo nel master….//diciamo tanta roba oppure diciamo si vabbè in Davis meglio non farli giocare ..a proposito avessero vinto era d’obbligo farli giocare in Davis… A Bologna l’unica certezza di farli giocare sono loro , nel singolo dovrà scegliere , e scommetterei Berrettini, Cobolli .

 10
+1: Scolaretto
Kenobi 15-11-2025 14:24

Direi che la semifinale è un ottimo risultato ma se dovessi giudicarli per la partita odierna preferirei una coppia di singolaristi soprattutto in un match decisivo.

Per fortuna non sono Volandri, ma a parte tutto la loro sembra l’ultima fermata, troppo scarsi in risposta, troppo poco reattivi , un gioco a rete dove commettono troppi errori.

 9
Kent carlsson (Guest) 15-11-2025 14:17

@ Simona (#4523835)

Si però un doppio decisivo in finale contro spagna o Germania ti fideresti di loro….. magari Sonny e waewe?

 8
Simona (Guest) 15-11-2025 14:05

Scritto da Momo
Bolelli Vavassori sono una coppia sopravvalutata,negli incontri importanti perdono ( quasi) sempre.
Per la davis forse meglio Berrettini sonego….

accidenti alla democrazia!! dar voce a certi soggetti come te …

 7
+1: Camilletti
akgul num.1 15-11-2025 13:56

Scritto da Momo
Bolelli Vavassori sono una coppia sopravvalutata,negli incontri importanti perdono ( quasi) sempre.
Per la davis forse meglio Berrettini sonego….

Purtroppo hanno lo stesso punto debole, la risposta al servizio
E ora hanno un altro punto debole, l’età di Bolelli (vedasi lo “scatto” in avanti in occasione del primo break subìto)

Oggi ho sentito che giocheranno insieme un altro anno, anzi addirittura altri 3 anni …
mi dispiace per Wave che potrebbe ottenere molto di più, questi sono i suoi anni migliori e sta facendo il bastone della vecchiaia di Simone

 6
Momo (Guest) 15-11-2025 13:54

@ Camilletti (#4523823)

È un dato di fatto: quando il gioco si fa duro si squagliano…

 5
+1: Betafasan
Sinnerissimo (Guest) 15-11-2025 13:50

Fossero finiti nell’altro girone col cavolo che avrebbero giocato la semi.
Mi sa che quest’anno l’Italia si ferma ai quarti della Davis

 4
Camilletti 15-11-2025 13:48

Scritto da Momo
Bolelli Vavassori sono una coppia sopravvalutata,negli incontri importanti perdono ( quasi) sempre.
Per la davis forse meglio Berrettini sonego….

Semi nelle final e scrivi che sono sopravvalutati?? Che tristezza

 3
+1: sarvuccio
-1: akgul num.1
ambrobaj 15-11-2025 13:44

Henry e Harry sono la bestia nera del duo italiano.

 2
Momo (Guest) 15-11-2025 13:39

Bolelli Vavassori sono una coppia sopravvalutata,negli incontri importanti perdono ( quasi) sempre.
Per la davis forse meglio Berrettini sonego….

 1
+1: ambrobaj, Squalo_Bianco97