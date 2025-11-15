Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 15 Novembre 2025

Gian Marco Ferrari nella foto
M25 Manzanillo 30000 – Semi-final
[4] Rodrigo Alujas vs Manuel Plunger ore 23:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Monastir 30000 – Semi-final
[8] Matthew William Donald
vs [2] Fabrizio Andaloro ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2025-11-09T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro•
0
6
7
1
Matthew William Donald
0
7
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Matthew William Donald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Fabrizio Andaloro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Matthew William Donald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Matthew William Donald
5-5 → 6-5
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Matthew William Donald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Fabrizio Andaloro
0-15
0-15
0-30
15-30
15-40
3-4 → 3-5
Matthew William Donald
2-4 → 3-4
Fabrizio Andaloro
1-4 → 2-4
Matthew William Donald
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Fabrizio Andaloro
1-2 → 1-3
Matthew William Donald
1-1 → 1-2
Fabrizio Andaloro
40-30
15-0
15-15
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Matthew William Donald
0-15
0-30
0-40
0-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
1-2*
1-3*
1-4*
1-5*
1-6*
2-6*
3-6*
6-6 → 6-7
Matthew William Donald
6-5 → 6-6
Fabrizio Andaloro
5-5 → 6-5
Matthew William Donald
4-5 → 5-5
Fabrizio Andaloro
0-15
0-15
15-15
15-30
15-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Matthew William Donald
3-4 → 3-5
Fabrizio Andaloro
2-4 → 3-4
Matthew William Donald
15-40
15-0
15-15
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Fabrizio Andaloro
1-3 → 2-3
Matthew William Donald
15-0
30-0
40-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 1-3
Fabrizio Andaloro
1-1 → 1-2
Matthew William Donald
1-0 → 1-1
Fabrizio Andaloro
0-0 → 1-0
M15 Las Palmas de Gran Canaria 15000 – Semi-final
[7] Ignacio Parisca vs [2] Juan Cruz Martin manzano ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 San Gregorio di Catania 15000 – Semi-final
Sebastiano Cocola vs [2] Gianmarco Ferrari 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Antalya 15000 – Semi-final
Samuele Pieri
vs [5] Felix Gill ore 11:00
ITF M15 Antalya - 2025-11-09T00:00:00Z
Felix Gill
6
4
6
Samuele Pieri
3
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Felix Gill
15-0
30-0
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Samuele Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Samuele Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-1 → 4-1
Felix Gill
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Samuele Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Felix Gill
0-15
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Samuele Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Felix Gill
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
30-30
40-30
30-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Samuele Pieri
0-15
0-15
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Felix Gill
0-15
0-15
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
Samuele Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Felix Gill
40-A
40-A
0-15
0-30
15-30
30-30
1-4 → 2-4
Samuele Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Felix Gill
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Felix Gill
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W50 Heraklion 40000 – Semi-final
[11] Lisa Pigato
vs Sara Dols ore 12:00
ITF W50 Heraklion - 2025-11-09T00:00:00Z
Sara Dols•
30
5
2
Lisa Pigato
40
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Dols
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
Sara Dols
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Sara Dols
15-0
30-0
40-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Dols
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Sara Dols
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Sara Dols
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
3-4 → 4-4
Lisa Pigato
15-0
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Sara Dols
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
Sara Dols
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Sara Dols
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
W50 Funchal 40000 – Semi-final
[1] Tamara Korpatsch
vs Samira De stefano ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – Semi-final
[5] Tamila Gadamauri
vs [3] Arianna Zucchini ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2025-11-09T00:00:00Z
Arianna Zucchini
2
4
Tamila Gadamauri
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamila Gadamauri
4-5 → 4-6
Arianna Zucchini
3-5 → 4-5
Tamila Gadamauri
2-5 → 3-5
Arianna Zucchini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Tamila Gadamauri
2-3 → 2-4
Arianna Zucchini
2-2 → 2-3
Tamila Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Arianna Zucchini
40-15
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Tamila Gadamauri
1-0 → 2-0
Arianna Zucchini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamila Gadamauri
15-0
15-0
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Arianna Zucchini
1-5 → 2-5
Tamila Gadamauri
1-4 → 1-5
Arianna Zucchini
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Tamila Gadamauri
1-2 → 1-3
Arianna Zucchini
A-40
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Tamila Gadamauri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
0-1 → 1-1
Arianna Zucchini
15-0
15-15
15-0
15-15
15-40
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
W15 Solarino 15000 – Semi-final
[4] Fiona Ganz
vs [2] Camilla Zanolini ore 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-09T00:00:00Z
Fiona Ganz
A
6
3
5
Camilla Zanolini•
40
3
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Camilla Zanolini
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
Fiona Ganz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Camilla Zanolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Fiona Ganz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Camilla Zanolini
1-0 → 2-0
Fiona Ganz
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camilla Zanolini
3-5 → 3-6
Camilla Zanolini
15-0
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Fiona Ganz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Camilla Zanolini
3-1 → 3-2
Camilla Zanolini
0-15
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
30-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Fiona Ganz
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-30
0-1 → 1-1
Camilla Zanolini
0-30
15-30
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilla Zanolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Camilla Zanolini
0-30
0-15
0-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Camilla Zanolini
15-40
0-15
0-30
0-40
15-40
2-1 → 3-1
Camilla Zanolini
0-1 → 1-1
Fiona Ganz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
[5] Julia Stusek vs [3] Deborah Chiesa 2 incontro dalle 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-09T00:00:00Z
Julia Stusek
15
0
Deborah Chiesa•
40
2
Molto bene Pigato, che dopo un secondo turno complesso ha sconfitto ben 3 spagnole (tra cui la numero 1 e la numero 8) e si appresta ad affrontare la numero 2(sempre spagnola), che però sembra in uno stato di forma eccellente.
Diciamo il solito commento, quando delle italiane sconfiggono ex baby talenti pronti a dominare il mondo, è perché non avevano voglia.
La pace ha vinto 2 35k su cemento, Orlando è su terra, l’atleta del Kenia è tutt’altro che scadente. Quando un’atleta ha degli exploit come la Pace, non si può certamente pensare che quello diventi in automatico il livello dell’atleta
Siracusano, classe 2006, da under 12-14-16 era forte, diciamo nei primi 5-6 italiani con Carboni, Rapagnetta, Battiston, Angelini. Da tempo provava i 15 mila con risultati non granchè ( credo abbia 2 o 3 punti ATP) ma finalmente a Catania ha centrato la sua prima semifinale a livello ITF e in un solo colpo prenderà più punti di quanti presi fino ad ora.
@ Edwood (#4523741)
è di siracusa, si allena a catania con Alessio Di Mauro e Fabio Rizzo
Sembra che alla Erika Andreeva questi torneini non ispirino molto,la settimana scorsa ha fatto 4 games contro la numero 600 del ranking, anche quello era un W35 , mentre aveva vinto precedentemente un W75 , torneo di categoria più basso giocato da lei ,fino appunto a questi ultimi 2, comunque vediamo ora la prova del 9 della Ambrosio.
C’è da dire anche,(non bisogna sottacere nulla)della deludente sconfitta della Pace,4 games contro una Keniana,dopo aver vinto 2 degli ultimi 3 W35 partecipati in America,che forse hanno un po’ illuso,per una ragazza che a 20 anni non è arrivata tra le 300, traguardo MINIMO richiesto.ed è veramente minimo.
Ma chi è questo cocola?
Forza Pigato,Andaloro e Samira! ❗
@ egbedi (#4523677)
Viene messa solo sabato e domenica 😉
Ma perche la pagina Itf c e un giorno si e tre no???
Ieri due Vittore strepitose di De Stefano, con avversarie forti come Palicova e Andreeva. E pensare che quando l’ultra sponsorizzata Andreeva faceva faville, questa ragazza non aveva un ranking(o pochi punti), anche se il potenziale si notava. Questo per dire che non è scritto che un tennista poco performante da giovane non possa migliorare e ridurre notevolmente il divario con chi in passato gli avrebbe donato delle sonore lezioni.
Pigato ancora in gran forma, sconfigge la numero 1 del torneo, oggi una sfida non impossibile, anche se l’avversaria è in grande fiducia. Con questi punti entra in top 300 e le quali slam si avvicinano, speriamo che finalmente possa raggiungere questo importante traguardo senza che gli infortuni si mettano di mezzo.