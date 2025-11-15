Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 15 Novembre 2025

15/11/2025 09:13 10 commenti
Gian Marco Ferrari nella foto
MEX M25 Manzanillo 30000 – Semi-final
[4] Rodrigo Alujas MEX vs Manuel Plunger ITA ore 23:00

Il match deve ancora iniziare



TUN M25 Monastir 30000 – Semi-final
[8] Matthew William Donald CZE vs [2] Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2025-11-09T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
0
6
7
1
Matthew William Donald
0
7
5
2
Mostra dettagli



ESP M15 Las Palmas de Gran Canaria 15000 – Semi-final
[7] Ignacio Parisca VEN vs [2] Juan Cruz Martin manzano ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA M15 San Gregorio di Catania 15000 – Semi-final
Sebastiano Cocola ITA vs [2] Gianmarco Ferrari ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare



TUR M15 Antalya 15000 – Semi-final
Samuele Pieri ITA vs [5] Felix Gill GBR ore 11:00
ITF M15 Antalya - 2025-11-09T00:00:00Z
Felix Gill
6
4
6
Samuele Pieri
3
6
2
Mostra dettagli



GRE W50 Heraklion 40000 – Semi-final
[11] Lisa Pigato ITA vs Sara Dols ESP ore 12:00
ITF W50 Heraklion - 2025-11-09T00:00:00Z
Sara Dols
30
5
2
Lisa Pigato
40
7
5
Mostra dettagli



POR W50 Funchal 40000 – Semi-final
[1] Tamara Korpatsch GER vs Samira De stefano ITA ore 12:00
Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – Semi-final
[5] Tamila Gadamauri BEL vs [3] Arianna Zucchini ITA ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2025-11-09T00:00:00Z
Arianna Zucchini
2
4
Tamila Gadamauri
6
6
Mostra dettagli



ITA W15 Solarino 15000 – Semi-final
[4] Fiona Ganz SUI vs [2] Camilla Zanolini ITA ore 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-09T00:00:00Z
Fiona Ganz
A
6
3
5
Camilla Zanolini
40
3
6
2
Mostra dettagli

[5] Julia Stusek GER vs [3] Deborah Chiesa ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF W15 Solarino - 2025-11-09T00:00:00Z
Julia Stusek
15
0
Deborah Chiesa
40
2
Mostra dettagli

10 commenti. Lasciane uno!

Cip (Guest) 15-11-2025 12:18

Molto bene Pigato, che dopo un secondo turno complesso ha sconfitto ben 3 spagnole (tra cui la numero 1 e la numero 8) e si appresta ad affrontare la numero 2(sempre spagnola), che però sembra in uno stato di forma eccellente.

Cip (Guest) 15-11-2025 12:17

Scritto da Gaz
Sembra che alla Erika Andreeva questi torneini non ispirino molto,la settimana scorsa ha fatto 4 games contro la numero 600 del ranking, anche quello era un W35 , mentre aveva vinto precedentemente un W75 , torneo di categoria più basso giocato da lei ,fino appunto a questi ultimi 2, comunque vediamo ora la prova del 9 della Ambrosio.
C’è da dire anche,(non bisogna sottacere nulla)della deludente sconfitta della Pace,4 games contro una Keniana,dopo aver vinto 2 degli ultimi 3 W35 partecipati in America,che forse hanno un po’ illuso,per una ragazza che a 20 anni non è arrivata tra le 300, traguardo MINIMO richiesto.ed è veramente minimo.

Diciamo il solito commento, quando delle italiane sconfiggono ex baby talenti pronti a dominare il mondo, è perché non avevano voglia.
La pace ha vinto 2 35k su cemento, Orlando è su terra, l’atleta del Kenia è tutt’altro che scadente. Quando un’atleta ha degli exploit come la Pace, non si può certamente pensare che quello diventi in automatico il livello dell’atleta

Mozz 22 (Guest) 15-11-2025 12:14

Scritto da ivan
@ Edwood (#4523741)
è di siracusa, si allena a catania con Alessio Di Mauro e Fabio Rizzo

Siracusano, classe 2006, da under 12-14-16 era forte, diciamo nei primi 5-6 italiani con Carboni, Rapagnetta, Battiston, Angelini. Da tempo provava i 15 mila con risultati non granchè ( credo abbia 2 o 3 punti ATP) ma finalmente a Catania ha centrato la sua prima semifinale a livello ITF e in un solo colpo prenderà più punti di quanti presi fino ad ora.

ivan (Guest) 15-11-2025 12:09

@ Edwood (#4523741)

è di siracusa, si allena a catania con Alessio Di Mauro e Fabio Rizzo

Gaz (Guest) 15-11-2025 11:55

Sembra che alla Erika Andreeva questi torneini non ispirino molto,la settimana scorsa ha fatto 4 games contro la numero 600 del ranking, anche quello era un W35 , mentre aveva vinto precedentemente un W75 , torneo di categoria più basso giocato da lei ,fino appunto a questi ultimi 2, comunque vediamo ora la prova del 9 della Ambrosio.
C’è da dire anche,(non bisogna sottacere nulla)della deludente sconfitta della Pace,4 games contro una Keniana,dopo aver vinto 2 degli ultimi 3 W35 partecipati in America,che forse hanno un po’ illuso,per una ragazza che a 20 anni non è arrivata tra le 300, traguardo MINIMO richiesto.ed è veramente minimo.

Edwood (Guest) 15-11-2025 11:34

Ma chi è questo cocola?

Henry (Guest) 15-11-2025 10:45

Forza Pigato,Andaloro e Samira! ❗

Henry (Guest) 15-11-2025 10:44

@ egbedi (#4523677)

Viene messa solo sabato e domenica 😉

egbedi (Guest) 15-11-2025 09:35

Ma perche la pagina Itf c e un giorno si e tre no???

Cip (Guest) 15-11-2025 09:21

Ieri due Vittore strepitose di De Stefano, con avversarie forti come Palicova e Andreeva. E pensare che quando l’ultra sponsorizzata Andreeva faceva faville, questa ragazza non aveva un ranking(o pochi punti), anche se il potenziale si notava. Questo per dire che non è scritto che un tennista poco performante da giovane non possa migliorare e ridurre notevolmente il divario con chi in passato gli avrebbe donato delle sonore lezioni.

Pigato ancora in gran forma, sconfigge la numero 1 del torneo, oggi una sfida non impossibile, anche se l’avversaria è in grande fiducia. Con questi punti entra in top 300 e le quali slam si avvicinano, speriamo che finalmente possa raggiungere questo importante traguardo senza che gli infortuni si mettano di mezzo.

