ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della sesta giornata. Auger Aliassime batte Zverev e domani sfiderà in semifinale Alcaraz

14/11/2025 22:33 147 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren
Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 6° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
7
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
2
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Ben Shelton USA (Non prima 14:00)

ATP Turin
Jannik Sinner [2]
6
7
Ben Shelton [5]
3
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 18:00)

ATP Turin
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
7
6
Christian Harrison / Evan King [8]
5
3
Vincitore: Salisbury / Skupski
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

ATP Turin
Alexander Zverev [3]
4
6
Felix Auger-Aliassime [8]
6
7
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | QUALIFICATO | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |

🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-22 | 63.33% |
| 2 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | QUALIFICATO | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-40 | 48.05% |
| 3 | A. Zverev 🇩🇪 | | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 30-34 | 46.88% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 35-44 | 44.30% |

🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |

🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | QUALIFICATI | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 37-28 | 56.92% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-27 | 57.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 30-39 | 43.48% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 29-39 | 42.65% |

TAG: , , ,

147 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Camilletti 15-11-2025 00:42

Per me si da malato eheh.

 147
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 15-11-2025 00:25

Scritto da arrivodopo

Scritto da Marco M.

Scritto da Il GOAT Bublik
Lo possiamo affermare? Il Pertica è il più scarso numero tre della storia!

Ruud il più scarso Top2
Medvedev il più scarso Numero Uno
Cosa ci fa Rublev in TopTen resta un mistero
TsiTsi un bluff
Musetti il più scarso TopTen della storia.
Prima era, ovviamente Fognini.
Tutti questi li ho letti qua sopra.
La verità è che puoi anche fare una comparsata in Top100-50-20 o 10, ma se al numero Tre ci resti a lungo come Zverev non puoi essere scarso.
Poi se lo rapportiamo ai Big3 il confronto è inpietoso, però dai…

Chi sono i Big3? Quelli che penso io Zverev li batteva allegramente alle ATP Finals.

Ne batteva uno e poi alla fine gli Slam e i Mille quasi sempre li vincevano gli altri due.
Ha vinto e non poco, ha fatto finali Slam e vinto le Finals, quindi ho fatto notare che scarso non è, però rapportarlo a quei tre mi sembra troppo. Oltretutto ha vinto quando l’età e gli acciacchi di Federer e Nadal si sono fatti sentire.

 146
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 23:52

Scritto da piper
Qualcuno sa la programmazione di Sky da ora fino alle 2:00 sul canale Sky sport tennis?

Come non detto, volevo vedermi il match tra Giannino e Ben e lo stanno riproponendo proprio ora.

 145
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 23:51

Qualcuno sa la programmazione di Sky da ora fino alle 2:00 sul canale Sky sport tennis?

 144
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 14-11-2025 23:41

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Bella domanda…

Avvicinarsi di 400 punti nel ranking farebbe comodo, ma la prevalenza di Alcaraz negli incontri diretti mi sembra il dato più falsato dell’anno… Quindi, visto che ormai il Year’s End Number One è andato, una rivincita su superficie amica per me sarebbe preferibile. Come finale sarebbe anche più attrattiva.
E poi, onestamente, basta con Aliassime, sarebbe la quinta volta che gli tocca spazzolarlo nel giro di poche settimane!

 143
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 14-11-2025 23:33

Scritto da Supporter dei poeti estinti

Scritto da piper

Scritto da JOA20

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz

Per anche solo portarsi in parità negli H2H contando solo i tornei ATP e slam e niente Challenger ed esibizioni, Jannik deve vincere le prossime 5.

Ma chissene importa degli H2H a me interessa che pareggi le vittorie slam e non

.. è detto che per farlo lo debba incontrare in finale..

 142
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 14-11-2025 23:31

Scritto da piper

Scritto da JOA20

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz

Per anche solo portarsi in parità negli H2H contando solo i tornei ATP e slam e niente Challenger ed esibizioni, Jannik deve vincere le prossime 5.

Ma chissene importa degli H2H a me interessa che pareggi le vittorie slam e non

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 14-11-2025 23:31

Ci sono 2178 giocatori con minimo un punto Atp. Di questi 2176 hanno massimo 5159 punti di distanza dal n.3..il quale ne ha praticamente 6000 di distacco da 2 giocatori che fanno parte di questi 2178..

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 14-11-2025 23:21

Va Felice Auger

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ClanWolf (Guest) 14-11-2025 23:18

Scritto da Italo
Appena finita la partita Aliassime-Zverev. Considerando che sono 2 top ten il livello tecnico mostrato , onestamente mi è parso modesto.
Zverev in particolare sta USURPANDO la posizione numero 3.
Un giocatore che non mi è mai piaciuto, che grazie al servizio e aum rovescio solido ha raccolto più di quanto il suo talento offra
Dritto ballerino, movimenti in avanti lenti, gioco di rete scadente e soprattutto un aspetto mentale molto molto fragile.
Dopo l’Australian Open rientrerà in una posizione più consona mentre il numero 3 del ranking a fine 2026 è decisamente alla portata di Musetti.
Un po’ di continuità e integrità fisica e sono sicuro raggiungerà il giusto obiettivo!

ma per piacere..musetti mi pare al quanto lo tano dal terzo posto.daltronde senza mai vincere un torneo sarà difficile

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Dollarumma
-1: Marco M.
Giampi 14-11-2025 23:13

Scritto da Forzaragazziforza
E bravo Felix, assolutamente meritato e sono sicuro che domani darà del filo da torcere ad alvarez

Ad Alvarez sicuro..con il fratello bravo un po’ meno..

 137
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Dollarumma
Detuqueridapresencia 14-11-2025 23:11

Scritto da Giampi
Finalmente una partita che mi riconcilia con il tennis..non mi divertivo così tanto dalla mitica partita tra Fantozzi e il ragionier Filini. Ma a fine anno lo danno un premio per la partita più brutta? Se fanno vedere i lowlights ci vuole mezz’ora…

ahahahahahahhahah

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-11-2025 23:07

E bravo Felix, speriamo non dico vinca, ma che almeno stanchi bene Alcaraz domani.
Zverev che disastro, per lui un 2025 davvero negativo

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 14-11-2025 23:05

Finalmente una partita che mi riconcilia con il tennis..non mi divertivo così tanto dalla mitica partita tra Fantozzi e il ragionier Filini. Ma a fine anno lo danno un premio per la partita più brutta? Se fanno vedere i lowlights ci vuole mezz’ora…

 134
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Cogi53
Italo (Guest) 14-11-2025 23:03

E comunque se c’è un giocatore tra i top, che per impegno, dedizione al lavoro, atteggiamento in campo e voglia di andare oltre ai propri limiti che meriterebbe di stare al numero 3 quello è Alex De Minaur.
Domani prenderà la solita mazzolata ma lui a differenza di molti non si scoraggia

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 23:02

Scritto da Murakami

Scritto da piper
Vediamo cosa farà Felice contro Carletto.

Perde

Si va bene ma come?

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Murakami 14-11-2025 23:00

Scritto da piper
Vediamo cosa farà Felice contro Carletto.

Perde

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Forzaragazziforza (Guest) 14-11-2025 22:59

E bravo Felix, assolutamente meritato e sono sicuro che domani darà del filo da torcere ad alvarez

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 22:58

Scritto da JOA20

Scritto da piper
A me andrebbe anche bene che Jannik vincesse senza nemmeno più incontrare Carlitos.

Certo non mi strapperò i capelli se Auger dovesse battere Carlos domani

Con vincesse intendo almeno 10 Finals consecutive senza più incontrarlo se non nel RR.

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 14-11-2025 22:58

Appena finita la partita Aliassime-Zverev. Considerando che sono 2 top ten il livello tecnico mostrato , onestamente mi è parso modesto.
Zverev in particolare sta USURPANDO la posizione numero 3.
Un giocatore che non mi è mai piaciuto, che grazie al servizio e aum rovescio solido ha raccolto più di quanto il suo talento offra
Dritto ballerino, movimenti in avanti lenti, gioco di rete scadente e soprattutto un aspetto mentale molto molto fragile.
Dopo l’Australian Open rientrerà in una posizione più consona mentre il numero 3 del ranking a fine 2026 è decisamente alla portata di Musetti.
Un po’ di continuità e integrità fisica e sono sicuro raggiungerà il giusto obiettivo!

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 14-11-2025 22:57

Appena finita la partita Aliassime-Zverev. Considerando che sono 2 top ten il livello tecnico mostrato , onestamente mi è parso modesto.
Zverev in particolare sta USURPANDO la posizione numero 3.
Un giocatore che non mi è mai piaciuto, che grazie al servizio e aum rovescio solido ha raccolto più di quanto il suo talento offra
Dritto ballerino, movimenti in avanti lenti, gioco di rete scadente e soprattutto un aspetto mentale molto molto fragile.
Djokovic l’Australian Open rientrerà in una posizione più consona mentre il numero 3 del ranking a fine 2026 è decisamente alla portata di Musetti.
Un po’ di continuità e integrità fisica e sono sicuro raggiungerà il giusto obiettivo!

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ale firenze (Guest) 14-11-2025 22:56

Se Sinner, dopo il rientro dalla squalifica, avesse fatto il cammino Zverev, in questo Forum sarebbe stato crocifisso…

 126
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampi
Carota Senior 14-11-2025 22:55

Aliassime merita molto la semifinale, ragazzo molto corretto.
Il matrimonio gli ha fatto decisamente bene.

 125
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 14-11-2025 22:54

Scritto da piper
A me andrebbe anche bene che Jannik vincesse senza nemmeno più incontrare Carlitos.

Certo non mi strapperò i capelli se Auger dovesse battere Carlos domani

 124
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 14-11-2025 22:54

Vediamo cosa farà Felice contro Carletto.

 123
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
arrivodopo 14-11-2025 22:53

Scritto da Marco M.

Scritto da Il GOAT Bublik
Lo possiamo affermare? Il Pertica è il più scarso numero tre della storia!

Ruud il più scarso Top2
Medvedev il più scarso Numero Uno
Cosa ci fa Rublev in TopTen resta un mistero
TsiTsi un bluff
Musetti il più scarso TopTen della storia.
Prima era, ovviamente Fognini.
Tutti questi li ho letti qua sopra.
La verità è che puoi anche fare una comparsata in Top100-50-20 o 10, ma se al numero Tre ci resti a lungo come Zverev non puoi essere scarso.
Poi se lo rapportiamo ai Big3 il confronto è inpietoso, però dai…

Chi sono i Big3? Quelli che penso io Zverev li batteva allegramente alle ATP Finals.

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 14-11-2025 22:48

Scritto da Il GOAT Bublik
Lo possiamo affermare? Il Pertica è il più scarso numero tre della storia!

Ruud il più scarso Top2
Medvedev il più scarso Numero Uno
Cosa ci fa Rublev in TopTen resta un mistero
TsiTsi un bluff
Musetti il più scarso TopTen della storia.
Prima era, ovviamente Fognini.
Tutti questi li ho letti qua sopra.

La verità è che puoi anche fare una comparsata in Top100-50-20 o 10, ma se al numero Tre ci resti a lungo come Zverev non puoi essere scarso.
Poi se lo rapportiamo ai Big3 il confronto è inpietoso, però dai…

 121
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Cogi53, Marco Tullio Cicerone
Calvin (Guest) 14-11-2025 22:44

Resta la sensazione che i due che saranno esclusi del gruppo di Sìnner avrebbero fatto secondo comodamente nel gruppo di Alcaraz

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 22:38

Scritto da JOA20

Scritto da piper

Scritto da JOA20

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz

Per anche solo portarsi in parità negli H2H contando solo i tornei ATP e slam e niente Challenger ed esibizioni, Jannik deve vincere le prossime 5.

Da qualche parte dovrà pur cominciare

A me andrebbe anche bene che Jannik vincesse senza nemmeno più incontrare Carlitos.

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-11-2025 22:23

Scritto da Silvy__89
Chi preferite vedere contro Alcaraz? Aliassime o Zverev?

Zverev, ma non quello di stasera!!!

 118
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 14-11-2025 22:22

Scritto da Silvy__89
Chi preferite vedere contro Alcaraz? Aliassime o Zverev?

Indipendentemente da quello che preferiamo, mi pare di vedere che Sascha oggi ha bisogno di un mezzo miracolo.

 117
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-11-2025 22:22

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Piu’ godurioso battere Alcaraz in finale, anche per accorciare nell’H2H, pero’ se Carlitos perdesse in semi sicuramente non andrei in depressione!

 116
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Silvy__89 (Guest) 14-11-2025 22:21

Chi preferite vedere contro Alcaraz? Aliassime o Zverev?

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
arrivodopo 14-11-2025 22:20

È incredibile come Zverev, che nel 2019 nelle Nitto ATP vinceva agevolmente con Nadal, da allora non abbia fatto nessun passo in avanti, anzi sembra peggiorato nel servizio. Conta troppo nel suo talento e non lavora nel migliorarsi.

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 14-11-2025 22:20

Scritto da piper
Se passa FAA può avere delle possibilità di vincita contro Carlitos?

No.

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 14-11-2025 22:20

Scritto da piper
Se passa FAA può avere delle possibilità di vincita contro Carlitos?

No.

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-11-2025 22:19

Scritto da piper

Scritto da JOA20

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz

Per anche solo portarsi in parità negli H2H contando solo i tornei ATP e slam e niente Challenger ed esibizioni, Jannik deve vincere le prossime 5.

Da qualche parte dovrà pur cominciare 😆

 111
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 14-11-2025 22:16

Scritto da JOA20

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz

Per anche solo portarsi in parità negli H2H contando solo i tornei ATP e slam e niente Challenger ed esibizioni, Jannik deve vincere le prossime 5.

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 14-11-2025 22:15

Guardando il match non posso non pensare che al di là del duo di testa ritenere impossibile che Musetti possa avvicinarsi al podio è poco condivisibile, almeno per me.
Troppi cali,focus sul match che sparisce,errori molto banali che mostrano tanta insicurezza.

 109
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Giampi, Dollarumma
Guidooddounodinoi (Guest) 14-11-2025 22:15

Aridatece Musetti!

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GOAT Bublik 14-11-2025 22:14

Lo possiamo affermare? Il Pertica è il più scarso numero tre della storia!

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 14-11-2025 22:13

@ Giuliano da Viareggio (#4523410)

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-11-2025 22:10

Scritto da piper
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-11-2025 22:06

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Giuliano da Viareggio
Benissimo! Ha vinto senza doversi dannare più di tanto…..Perfetto per la semifinale di domani…….. FORZAAAA

Una questione: per chi è meglio tifare questa sera? Mi spiego meglio : Io ritengo Aliassime più adatto di Zverev a estromettere Alcaraz, quindi preferirei vincesse il canadese, alcuni amici invece pensano che Zverev sia più forte.

Zverev ha battuto Alcaraz due volte su due alle Finals, ma stasera penso che vincerà Auger-Aliassime

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 22:04

Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 21:59

Ogni tanto Sascha si ricorda di tirare 1 colpo e non solo palleggiare.

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-11-2025 21:54

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da piper
Se passa FAA può avere delle possibilità di vincita contro Carlitos?

Secondo me no, Zverev sarebbe piu’ pericoloso per Carlitos imho. Lo ha gia’ battuto in piu’ occasioni, peccato che ha maldestramente buttato il primo set alle ortiche….

E sta buttando anche il 2° set.

 101
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
« Commenti più vecchi (100 precedenti)