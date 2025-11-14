ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della sesta giornata. Auger Aliassime batte Zverev e domani sfiderà in semifinale Alcaraz

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
7
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
2
Vincitore: Heliovaara / Patten
Jannik Sinner vs Ben Shelton (Non prima 14:00)
ATP Turin
Jannik Sinner [2]
6
7
Ben Shelton [5]
3
6
Vincitore: Sinner
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
ATP Turin
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
7
6
Christian Harrison / Evan King [8]
5
3
Vincitore: Salisbury / Skupski
Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
ATP Turin
Alexander Zverev [3]
4
6
Felix Auger-Aliassime [8]
6
7
Vincitore: Auger-Aliassime
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | QUALIFICATO | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-22 | 63.33% |
| 2 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | QUALIFICATO | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-40 | 48.05% |
| 3 | A. Zverev 🇩🇪 | | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 30-34 | 46.88% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 35-44 | 44.30% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | QUALIFICATI | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 37-28 | 56.92% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-27 | 57.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 30-39 | 43.48% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 29-39 | 42.65% |
Per me si da malato eheh.
Ne batteva uno e poi alla fine gli Slam e i Mille quasi sempre li vincevano gli altri due.
Ha vinto e non poco, ha fatto finali Slam e vinto le Finals, quindi ho fatto notare che scarso non è, però rapportarlo a quei tre mi sembra troppo. Oltretutto ha vinto quando l’età e gli acciacchi di Federer e Nadal si sono fatti sentire.
Come non detto, volevo vedermi il match tra Giannino e Ben e lo stanno riproponendo proprio ora.
Qualcuno sa la programmazione di Sky da ora fino alle 2:00 sul canale Sky sport tennis?
Bella domanda…
Avvicinarsi di 400 punti nel ranking farebbe comodo, ma la prevalenza di Alcaraz negli incontri diretti mi sembra il dato più falsato dell’anno… Quindi, visto che ormai il Year’s End Number One è andato, una rivincita su superficie amica per me sarebbe preferibile. Come finale sarebbe anche più attrattiva.
E poi, onestamente, basta con Aliassime, sarebbe la quinta volta che gli tocca spazzolarlo nel giro di poche settimane!
.. è detto che per farlo lo debba incontrare in finale..
Ma chissene importa degli H2H a me interessa che pareggi le vittorie slam e non
Ci sono 2178 giocatori con minimo un punto Atp. Di questi 2176 hanno massimo 5159 punti di distanza dal n.3..il quale ne ha praticamente 6000 di distacco da 2 giocatori che fanno parte di questi 2178..
Va Felice Auger
ma per piacere..musetti mi pare al quanto lo tano dal terzo posto.daltronde senza mai vincere un torneo sarà difficile
Ad Alvarez sicuro..con il fratello bravo un po’ meno..
ahahahahahahhahah
E bravo Felix, speriamo non dico vinca, ma che almeno stanchi bene Alcaraz domani.
Zverev che disastro, per lui un 2025 davvero negativo
Finalmente una partita che mi riconcilia con il tennis..non mi divertivo così tanto dalla mitica partita tra Fantozzi e il ragionier Filini. Ma a fine anno lo danno un premio per la partita più brutta? Se fanno vedere i lowlights ci vuole mezz’ora…
E comunque se c’è un giocatore tra i top, che per impegno, dedizione al lavoro, atteggiamento in campo e voglia di andare oltre ai propri limiti che meriterebbe di stare al numero 3 quello è Alex De Minaur.
Domani prenderà la solita mazzolata ma lui a differenza di molti non si scoraggia
Si va bene ma come?
Perde
E bravo Felix, assolutamente meritato e sono sicuro che domani darà del filo da torcere ad alvarez
Con vincesse intendo almeno 10 Finals consecutive senza più incontrarlo se non nel RR.
Appena finita la partita Aliassime-Zverev. Considerando che sono 2 top ten il livello tecnico mostrato , onestamente mi è parso modesto.
Zverev in particolare sta USURPANDO la posizione numero 3.
Un giocatore che non mi è mai piaciuto, che grazie al servizio e aum rovescio solido ha raccolto più di quanto il suo talento offra
Dritto ballerino, movimenti in avanti lenti, gioco di rete scadente e soprattutto un aspetto mentale molto molto fragile.
Dopo l’Australian Open rientrerà in una posizione più consona mentre il numero 3 del ranking a fine 2026 è decisamente alla portata di Musetti.
Un po’ di continuità e integrità fisica e sono sicuro raggiungerà il giusto obiettivo!
Se Sinner, dopo il rientro dalla squalifica, avesse fatto il cammino Zverev, in questo Forum sarebbe stato crocifisso…
Aliassime merita molto la semifinale, ragazzo molto corretto.
Il matrimonio gli ha fatto decisamente bene.
Certo non mi strapperò i capelli se Auger dovesse battere Carlos domani
Vediamo cosa farà Felice contro Carletto.
Chi sono i Big3? Quelli che penso io Zverev li batteva allegramente alle ATP Finals.
Ruud il più scarso Top2
Medvedev il più scarso Numero Uno
Cosa ci fa Rublev in TopTen resta un mistero
TsiTsi un bluff
Musetti il più scarso TopTen della storia.
Prima era, ovviamente Fognini.
Tutti questi li ho letti qua sopra.
La verità è che puoi anche fare una comparsata in Top100-50-20 o 10, ma se al numero Tre ci resti a lungo come Zverev non puoi essere scarso.
Poi se lo rapportiamo ai Big3 il confronto è inpietoso, però dai…
Resta la sensazione che i due che saranno esclusi del gruppo di Sìnner avrebbero fatto secondo comodamente nel gruppo di Alcaraz
A me andrebbe anche bene che Jannik vincesse senza nemmeno più incontrare Carlitos.
Zverev, ma non quello di stasera!!!
Indipendentemente da quello che preferiamo, mi pare di vedere che Sascha oggi ha bisogno di un mezzo miracolo.
Piu’ godurioso battere Alcaraz in finale, anche per accorciare nell’H2H, pero’ se Carlitos perdesse in semi sicuramente non andrei in depressione!
Chi preferite vedere contro Alcaraz? Aliassime o Zverev?
È incredibile come Zverev, che nel 2019 nelle Nitto ATP vinceva agevolmente con Nadal, da allora non abbia fatto nessun passo in avanti, anzi sembra peggiorato nel servizio. Conta troppo nel suo talento e non lavora nel migliorarsi.
No.
No.
Da qualche parte dovrà pur cominciare 😆
Per anche solo portarsi in parità negli H2H contando solo i tornei ATP e slam e niente Challenger ed esibizioni, Jannik deve vincere le prossime 5.
Guardando il match non posso non pensare che al di là del duo di testa ritenere impossibile che Musetti possa avvicinarsi al podio è poco condivisibile, almeno per me.
Troppi cali,focus sul match che sparisce,errori molto banali che mostrano tanta insicurezza.
Aridatece Musetti!
Lo possiamo affermare? Il Pertica è il più scarso numero tre della storia!
@ Giuliano da Viareggio (#4523410)
Preferirei che Sinner battesse Alcaraz in finale così da incominciare a invertire la tendenza nell’H2H, tanto per il numero 1 si dovrà aspettare almeno febbraio a meno di svarioni di Alcaraz
Zverev ha battuto Alcaraz due volte su due alle Finals, ma stasera penso che vincerà Auger-Aliassime
Domanda: preferite meglio che Sinner sconfigga Alcaraz in finale questa domenica o che Carlitos perda in SF non staccandosi troppo da Jannik nel ranking cosicché si invertano le posizioni magari gia a gennaio?
Ogni tanto Sascha si ricorda di tirare 1 colpo e non solo palleggiare.
E sta buttando anche il 2° set.