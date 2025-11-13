ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quinta giornata. Lorenzo Musetti si gioca la qualificazione contro Carlos Alcaraz (LIVE)

13/11/2025 11:53 37 commenti
Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)
Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 5° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Turin
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
9
7
4
0
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
9
6
6
0
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur 🇦🇺 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |

🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | – Qualificato
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |

🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |

🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |

TAG: , , ,

37 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

alfredino (Guest) 13-11-2025 13:30

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da gisva
Fra l’altro Alcaraz è stato numero 1 quando Djokovic non giocava i tornei per il vaccino ed ora per lo stop di Jannik…
Da quando è stato numero 1 in precedenza è migliorato molto, ma ancora non lo è realmente (seppure ci sia molto vicino).

bentornato fra noi, Gisva, sei uno dei pochi homo sapiens in questo triste forum, che quasi tutti si piangono o si sparlano addosso

…scusami , a proposito di tristezza , quel ‘che ‘ che utilizzi sta mica per ‘in cui’?Giusto per curiosita’…perche’ ci vorrebbe un bel coraggio, e a te di sicuro non manca , per addittarci come uomini tristi e poi esprimersi in questo modo barbaro!

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo Barbera (Guest) 13-11-2025 13:19

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da gisva
Fra l’altro Alcaraz è stato numero 1 quando Djokovic non giocava i tornei per il vaccino ed ora per lo stop di Jannik…
Da quando è stato numero 1 in precedenza è migliorato molto, ma ancora non lo è realmente (seppure ci sia molto vicino).

bentornato fra noi, Gisva, sei uno dei pochi homo sapiens in questo triste forum, che quasi tutti si piangono o si sparlano addosso

Intendi Homo sapiens neanderthalensis oppure Homo sapiens sapiens ?

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 13-11-2025 13:09

Scritto da gisva
Fra l’altro Alcaraz è stato numero 1 quando Djokovic non giocava i tornei per il vaccino ed ora per lo stop di Jannik…
Da quando è stato numero 1 in precedenza è migliorato molto, ma ancora non lo è realmente (seppure ci sia molto vicino).

bentornato fra noi, Gisva, sei uno dei pochi homo sapiens in questo triste forum, che quasi tutti si piangono o si sparlano addosso

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 13-11-2025 13:08

Quanto amore per Lorenzo.
Quanto tifo. Quante speranze su di lui.
Mai viste cosí qui su.
Che intesità!

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo Barbera (Guest) 13-11-2025 13:07

Si fa pura accademia sulle possibili combinazioni.
A meno di infortuni, il risultato è già scritto, alas.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 13-11-2025 13:02

Scritto da Djidji
Scusate ma se fritz perde e musetti vince in 3 chi passa come primo?

Musetti, se sono in due a parità di punti, vale lo scontro diretto… se Musetti vince, c’e solo una possibilità che non passi: sia lui sia Fritz vincono 2-1; tutti gli altri risultati, sempre che Lollo vinca, significherebbero semi certa, da primo, se vince De Minaur, da secondo, se l’amico Fritz vince 2-0 .. impresa difficile insomma, ma non impossibile: se Musetti vince, con qualsiasi risultato, passa in semi; l’unico risultato che potrebbe conplicare un po’ tutto e se Fritz vince 2-1

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 13-11-2025 13:00

Forza Muso, manda a casa caschetto d’oro.

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi
Harlan (Guest) 13-11-2025 12:44

Quindi anche DeMinaur, se vince con Fritz in 2 set, ha qualche possibilità

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 13-11-2025 12:25

Scritto da guido Guest

Scritto da JOA20

Scritto da Djidji
Scusate ma se fritz perde e musetti vince in 3 chi passa come primo?

Se Fritz perde e Musetti vince (non importa in quanti set), passa Lorenzo come primo perché prevarrebbe su Alcaraz grazie allo scontro diretto

sei sicuro?

https://www.nittoatpfinals.com/it/scores-centre/scenarios

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
John McEnroe (Guest) 13-11-2025 12:20

Stasera si annuncia un partitone da vedere assolutamente !!!
Tutti davanti alla TV per spingere Lorenzo a fare l’impresona !!!

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gisva 13-11-2025 12:15

Fra l’altro Alcaraz è stato numero 1 quando Djokovic non giocava i tornei per il vaccino ed ora per lo stop di Jannik…

Da quando è stato numero 1 in precedenza è migliorato molto, ma ancora non lo è realmente (seppure ci sia molto vicino).

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 13-11-2025 12:14

Scritto da JOA20

Scritto da Djidji
Scusate ma se fritz perde e musetti vince in 3 chi passa come primo?

Se Fritz perde e Musetti vince (non importa in quanti set), passa Lorenzo come primo perché prevarrebbe su Alcaraz grazie allo scontro diretto

sei sicuro?

 26
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
guido Guest 13-11-2025 12:12

Scritto da Pikario Furioso
Sbaglio ma se Fritz vince 2-0 il Muso deve battere Alcaraz 2-0 per passare?

credo (ma non sono sicurissimo) che con l’arrivo a tre a pari merito, il secondo venga deciso dallo scontro diretto, quindi, nel caso che fai tu, Fritz primo e Musetti secondo, indipendentemente dalla vittoria di Musetti in due o tre set

 25
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
guido Guest 13-11-2025 12:09

Scritto da Antoz
Se Alcaraz vince sarà matematicamente n.1 a fine anno. Penso avrà motivazioni extra.

Vero, anche perchè se perde e si qualifica come secondo, deve poi vedersela con Sinner e ciao numero 1

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Andrea (Guest) 13-11-2025 12:03

Quindi praticamente se Fritz batte de minaur in 2 o 3 set musetti per passare deve vincere 2/0 contro Alcaraz?

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 13-11-2025 11:43

Scritto da Grimaldello
Arriverà l’immancabile sciolta

la sua conoscenza di tennis è rimarchevole e le siamo grati.
Ora continui a correre sulla ruota così le buttiamo i semini se arriva primo.

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Detuqueridapresencia 13-11-2025 11:37

Scritto da Vecchiogiovi

Scritto da Antoz
Se Alcaraz vince sarà matematicamente n.1 a fine anno. Penso avrà motivazioni extra.

Quest’anno il titolo di numero 1 ha valore solo se toccasse a Jannick, credo che lo stesso Alcaraz, che è uno sportivo, capisca che perché avesse valore dovrebbe avere uno scarto di punti pari ai punti accumulati durante l’assenza di Jannick. Per la statistica sarà di chi avrà più punti, ma per la testa no. Comunque grande anno di Jannick e credo che il prossimo potrebbe anche essere meglio, se quello che ho visto ieri sera in tv era vero e non un sogno.

Concordo: nel 2026 si punta al GS

PS Tu quoque bro’ ….. Jannik senza “c” …. 😎

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 13-11-2025 11:29

Ma certo che Alcaraz vince, state sereni su questo. Vuole chiudere la faccenda numero 1 già stasera, giustamente.
Non vedo cosa possa fare Lorenzo contro di lui, poi mai dire mai nel tennis.

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Antoz (Guest) 13-11-2025 11:28

@ Vecchiogiovi (#4522185)

Questo umanamente parlando, ma in realtà ad Alcaraz non interessa, perché vincendo oggi si assicura minimo 10 settimane di n.1 + il n.1 di fine anno. Tra 20 anni a nessuno importerà se Sinner ha giocato 3 mesi di meno, importeranno solo i freddi numeri.

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tyler_durden, MarcoP
Vecchiogiovi (Guest) 13-11-2025 11:20

Scritto da Antoz
Se Alcaraz vince sarà matematicamente n.1 a fine anno. Penso avrà motivazioni extra.

Quest’anno il titolo di numero 1 ha valore solo se toccasse a Jannick, credo che lo stesso Alcaraz, che è uno sportivo, capisca che perché avesse valore dovrebbe avere uno scarto di punti pari ai punti accumulati durante l’assenza di Jannick. Per la statistica sarà di chi avrà più punti, ma per la testa no. Comunque grande anno di Jannick e credo che il prossimo potrebbe anche essere meglio, se quello che ho visto ieri sera in tv era vero e non un sogno.

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Il GUEst 13-11-2025 11:16

Scritto da Nicox

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da no Sinner no Party
Muso deve giocare come se fosse la finale, senza pensare al domani!

Per carità …. le finali ultimamente le perde tutte: deve giocare come se fosse un pulcioso trentaduesimo di un 250 sfigato

Sarà teso come una corda di violino… però la sua prima alle finals l’ha già vinta…speriamo che si sciolga (non sciolta)

Ma io spero proprio che non sia teso, non ha nulla da perdere, è nettamente sfavorito, nessuno sano di mente si aspetta che vinca (un conto è sperarci, un conto è aspettarsi la vittoria), deve fare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti, poi come andrà andrà, la sua stagione rimarrà eccezionale indipendentemente dalla partita di oggi

 17
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Scolaretto
Nicox (Guest) 13-11-2025 11:09

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da no Sinner no Party
Muso deve giocare come se fosse la finale, senza pensare al domani!

Per carità …. le finali ultimamente le perde tutte: deve giocare come se fosse un pulcioso trentaduesimo di un 250 sfigato

Sarà teso come una corda di violino… però la sua prima alle finals l’ha già vinta…speriamo che si sciolga (non sciolta)

 16
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP
Detuqueridapresencia 13-11-2025 11:03

Scritto da no Sinner no Party
Muso deve giocare come se fosse la finale, senza pensare al domani!

Per carità …. le finali ultimamente le perde tutte: deve giocare come se fosse un pulcioso trentaduesimo di un 250 sfigato 😉

 15
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., gisva, guido Guest, JannikUberAlles, MarcoP, il capitano
JOA20 (Guest) 13-11-2025 11:01

Scritto da Djidji
Scusate ma se fritz perde e musetti vince in 3 chi passa come primo?

Se Fritz perde e Musetti vince (non importa in quanti set), passa Lorenzo come primo perché prevarrebbe su Alcaraz grazie allo scontro diretto

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
no Sinner no Party (Guest) 13-11-2025 10:58

Muso deve giocare come se fosse la finale, senza pensare al domani!

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Djidji (Guest) 13-11-2025 10:32

Scusate ma se fritz perde e musetti vince in 3 chi passa come primo?

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 13-11-2025 10:11

Scritto da Grimaldello
Arriverà l’immancabile sciolta

detto da un espertone in materia come te …

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Nicox (Guest) 13-11-2025 09:55

Scritto da ProVax

Scritto da Grimaldello
Arriverà l’immancabile sciolta

É un forum di tennis non di medicina,cmq ci faccia sapere almeno qualche particolare in più:Se ha preso freddo, mangiato qualcosa di piccante, bevuto acqua ghiacciata, tra tutti qualcuno consiglio utile potremo darglielo,nel frattempo le consiglio di non stare lontano dal bagno.

Per quel tipo di problemi va molto bene il limone… però quando lo togli ricomincia

 10
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: lele83, Detuqueridapresencia, Il GUEst, Marco M., MarcoP
ProVax (Guest) 13-11-2025 09:37

Scritto da Grimaldello
Arriverà l’immancabile sciolta

É un forum di tennis non di medicina,cmq ci faccia sapere almeno qualche particolare in più:Se ha preso freddo, mangiato qualcosa di piccante, bevuto acqua ghiacciata, tra tutti qualcuno consiglio utile potremo darglielo,nel frattempo le consiglio di non stare lontano dal bagno.

 9
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Il GUEst, Marco M., MarcoP
Antoz (Guest) 13-11-2025 09:37

Se Alcaraz vince sarà matematicamente n.1 a fine anno. Penso avrà motivazioni extra.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
10-5 (Guest) 13-11-2025 09:31

Questa è la semifinale che vorrebbero tutti i sinneriani. Noi tifosi di Alcaraz vogliamo chiudere i conti stasera

 7
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tyler_durden
-1: Giampi, Marco M., Setrakian, Detuqueridapresencia
tinapica 13-11-2025 09:15

Scritto da Grimaldello
Arriverà l’immancabile sciolta

Mangiò qualcosa avariata?
Faccia più attenzione alla data di scadenza…oh, peccato: il tempo per Lei è già scaduto.

 6
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Il GUEst, Tyler_durden, MarcoP
mattia saracino 13-11-2025 09:02

Sarà impossibile per musetti oggi.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc, MarcoP
JOA20 (Guest) 13-11-2025 08:56

Scritto da Pikario Furioso
Sbaglio ma se Fritz vince 2-0 il Muso deve battere Alcaraz 2-0 per passare?

Musetti deve battere Alcaraz in ogni caso, se lo fa in tre set e Fritz batte de Minaur è fuori gioco a causa del quoziente set (Fritz 5-2/5-3, Alcaraz 5-3, Musetti 4-4). Battere Alcaraz in 2 set garantirebbe a Lorenzo la semifinale indipendentemente dal risultato dell’altra partita

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
JannikUberAlles 13-11-2025 08:41

Queste Finals mi stanno piacendo MOLTISSIMO e pure oggi ci saranno partite di ALTISSIMO livello…

…in seguito mi sembreranno “insopportabili” tutti i tornei “normali”, non parliamo dei Challenger, soprattutto nei primi 4 turni 🙁 🙁 🙁 🙁

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 13-11-2025 08:35

Sbaglio ma se Fritz vince 2-0 il Muso deve battere Alcaraz 2-0 per passare?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grimaldello (Guest) 13-11-2025 08:32

Arriverà l’immancabile sciolta

 1
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Setrakian, Detuqueridapresencia, MarcoP, Il GUEst