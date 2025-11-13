ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quinta giornata. Lorenzo Musetti si gioca la qualificazione contro Carlos Alcaraz (LIVE)
Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 5° Giornata 🏆 🎾
Indoor Hard
Inalpi Arena – ore 11:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Taylor Fritz vs Alex de Minaur (Non prima 14:00)
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Non prima 18:00)
Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:30)
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur 🇦🇺 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | – Qualificato
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |
Quanto amore per Lorenzo.
Quanto tifo. Quante speranze su di lui.
Mai viste cosí qui su.
Che intesità!
Si fa pura accademia sulle possibili combinazioni.
A meno di infortuni, il risultato è già scritto, alas.
Musetti, se sono in due a parità di punti, vale lo scontro diretto… se Musetti vince, c’e solo una possibilità che non passi: sia lui sia Fritz vincono 2-1; tutti gli altri risultati, sempre che Lollo vinca, significherebbero semi certa, da primo, se vince De Minaur, da secondo, se l’amico Fritz vince 2-0 .. impresa difficile insomma, ma non impossibile: se Musetti vince, con qualsiasi risultato, passa in semi; l’unico risultato che potrebbe conplicare un po’ tutto e se Fritz vince 2-1
Forza Muso, manda a casa caschetto d’oro.
Quindi anche DeMinaur, se vince con Fritz in 2 set, ha qualche possibilità
https://www.nittoatpfinals.com/it/scores-centre/scenarios
Stasera si annuncia un partitone da vedere assolutamente !!!
Tutti davanti alla TV per spingere Lorenzo a fare l’impresona !!!
Fra l’altro Alcaraz è stato numero 1 quando Djokovic non giocava i tornei per il vaccino ed ora per lo stop di Jannik…
Da quando è stato numero 1 in precedenza è migliorato molto, ma ancora non lo è realmente (seppure ci sia molto vicino).
sei sicuro?
credo (ma non sono sicurissimo) che con l’arrivo a tre a pari merito, il secondo venga deciso dallo scontro diretto, quindi, nel caso che fai tu, Fritz primo e Musetti secondo, indipendentemente dalla vittoria di Musetti in due o tre set
Vero, anche perchè se perde e si qualifica come secondo, deve poi vedersela con Sinner e ciao numero 1
Quindi praticamente se Fritz batte de minaur in 2 o 3 set musetti per passare deve vincere 2/0 contro Alcaraz?
la sua conoscenza di tennis è rimarchevole e le siamo grati.
Ora continui a correre sulla ruota così le buttiamo i semini se arriva primo.
Concordo: nel 2026 si punta al GS
PS Tu quoque bro’ ….. Jannik senza “c” …. 😎
Ma certo che Alcaraz vince, state sereni su questo. Vuole chiudere la faccenda numero 1 già stasera, giustamente.
Non vedo cosa possa fare Lorenzo contro di lui, poi mai dire mai nel tennis.
@ Vecchiogiovi (#4522185)
Questo umanamente parlando, ma in realtà ad Alcaraz non interessa, perché vincendo oggi si assicura minimo 10 settimane di n.1 + il n.1 di fine anno. Tra 20 anni a nessuno importerà se Sinner ha giocato 3 mesi di meno, importeranno solo i freddi numeri.
Quest’anno il titolo di numero 1 ha valore solo se toccasse a Jannick, credo che lo stesso Alcaraz, che è uno sportivo, capisca che perché avesse valore dovrebbe avere uno scarto di punti pari ai punti accumulati durante l’assenza di Jannick. Per la statistica sarà di chi avrà più punti, ma per la testa no. Comunque grande anno di Jannick e credo che il prossimo potrebbe anche essere meglio, se quello che ho visto ieri sera in tv era vero e non un sogno.
Ma io spero proprio che non sia teso, non ha nulla da perdere, è nettamente sfavorito, nessuno sano di mente si aspetta che vinca (un conto è sperarci, un conto è aspettarsi la vittoria), deve fare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti, poi come andrà andrà, la sua stagione rimarrà eccezionale indipendentemente dalla partita di oggi
Sarà teso come una corda di violino… però la sua prima alle finals l’ha già vinta…speriamo che si sciolga (non sciolta)
Per carità …. le finali ultimamente le perde tutte: deve giocare come se fosse un pulcioso trentaduesimo di un 250 sfigato 😉
Se Fritz perde e Musetti vince (non importa in quanti set), passa Lorenzo come primo perché prevarrebbe su Alcaraz grazie allo scontro diretto
Muso deve giocare come se fosse la finale, senza pensare al domani!
Scusate ma se fritz perde e musetti vince in 3 chi passa come primo?
detto da un espertone in materia come te …
Se Alcaraz vince sarà matematicamente n.1 a fine anno. Penso avrà motivazioni extra.
Questa è la semifinale che vorrebbero tutti i sinneriani. Noi tifosi di Alcaraz vogliamo chiudere i conti stasera
Sarà impossibile per musetti oggi.
Musetti deve battere Alcaraz in ogni caso, se lo fa in tre set e Fritz batte de Minaur è fuori gioco a causa del quoziente set (Fritz 5-2/5-3, Alcaraz 5-3, Musetti 4-4). Battere Alcaraz in 2 set garantirebbe a Lorenzo la semifinale indipendentemente dal risultato dell’altra partita
Queste Finals mi stanno piacendo MOLTISSIMO e pure oggi ci saranno partite di ALTISSIMO livello…
…in seguito mi sembreranno “insopportabili” tutti i tornei “normali”, non parliamo dei Challenger, soprattutto nei primi 4 turni 🙁 🙁 🙁 🙁
Sbaglio ma se Fritz vince 2-0 il Muso deve battere Alcaraz 2-0 per passare?
Arriverà l’immancabile sciolta