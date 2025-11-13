ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quinta giornata. Alcaraz resterà n.1 del mondo fino alla fine della stagione. De Minaur in semifinale. Sara sfidà sabato contro Jannik Sinner. Fuori Musetti e Fritz

Inalpi Arena – ore 11:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP Turin
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
7
4
13
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
11
Vincitore: Krawietz / Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Krawietz / Puetz
0-1
0-2
ace
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
9-8
9-9
9-10
ace
10-10
11-10
11-11
12-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bolelli / Vavassori
4-5 → 4-6
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
S. Bolelli / Vavassori
15-0
ace
15-15
15-40
40-40
3-4 → 3-5
K. Krawietz / Puetz
2-4 → 3-4
S. Bolelli / Vavassori
2-3 → 2-4
K. Krawietz / Puetz
1-3 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
1-2 → 1-3
K. Krawietz / Puetz
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
1-0 → 1-1
K. Krawietz / Puetz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
ace
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
K. Krawietz / Puetz
5-6 → 6-6
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
K. Krawietz / Puetz
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
4-4 → 4-5
K. Krawietz / Puetz
3-4 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
3-3 → 3-4
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
2-2 → 2-3
K. Krawietz / Puetz
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
1-2 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 1-2
K. Krawietz / Puetz
0-1 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Taylor Fritz vs Alex de Minaur (Non prima 14:00)
ATP Turin
Taylor Fritz [6]
6
3
Alex de Minaur [7]
7
6
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
T. Fritz
15-0
30-0
ace
40-15
ace
ace
1-4 → 2-4
A. de Minaur
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 1-4
T. Fritz
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. de Minaur
0-15
15-15
ace
30-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-2*
1*-3
1-5*
1*-6
3-6*
6-6 → 6-7
T. Fritz
0-15
15-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. de Minaur
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Non prima 18:00)
ATP Turin
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
7
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
3
5
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
6-5 → 7-5
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
J. Cash / Glasspool
4-5 → 5-5
M. Granollers / Zeballos
4-4 → 4-5
J. Cash / Glasspool
3-4 → 4-4
M. Granollers / Zeballos
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
3-3 → 3-4
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-3 → 3-3
M. Granollers / Zeballos
2-2 → 2-3
J. Cash / Glasspool
1-2 → 2-2
M. Granollers / Zeballos
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
0-1 → 1-1
M. Granollers / Zeballos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
5-3 → 6-3
M. Granollers / Zeballos
5-2 → 5-3
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Granollers / Zeballos
4-1 → 4-2
J. Cash / Glasspool
3-1 → 4-1
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
J. Cash / Glasspool
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
1-0 → 1-1
J. Cash / Glasspool
0-0 → 1-0
Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:30)
ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Lorenzo Musetti [9]
4
1
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
C. Alcaraz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% |
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |
Alla fine De Minaur passa secondo solo per essersi aggiudicato 1 game in più di Fritz. Insomma, come vincere 1 terno al lotto
Si, lui ci arriva apposta così per poter avere delle scuse, ma comunque se eventualmente c’è bisogno simula un infortunio, nessun problema…
A chi lo dici…
se fosse questo ci sarebbe da preoccuparsi, ma per lui…
glione!
per un set non si è vista, ma perche duri 3 o 5 ci vuole dell’altro…Sinner in due mesi ha messo a posto la battuta, Musetti ha avuto bisogno di 4 anni per metterla (abbastanza) a posto.
Lorenzo esce con onore e può dire di aver fatto un ottimo torneo. È valsa la pena, nonostante tutto. Del resto va in semifinale uno che, come lui, ha perso due partite, addirittura le prime due, per l’incredibile formula di questo torneo! (L’interessato però adesso non si lamenti di essere perseguitato dalla sfortuna). 🙂
Alcaraz n. 1 allo Year’s End era ampiamente prevedibile. Troppo facile per lui l’obiettivo, ben faceva Sinner a non stressarcisi. È vero che il ragazzo è soggetto a sconnessioni ma gli era già successo a Parigi e non ci si poteva certo aspettare che anche a Torino arrivasse non concentrato (se così fosse, non ci sarebbe differenza tra lui e uno Zverev qualsiasi).
Nota positiva in tutto questo è che Sinner avrà una semifinale più agevole e potrà giocare un’eventuale finale con Alcaraz senza l’handicap del giorno di riposo in meno, come sarebbe stato se lo avesse trovato in semifinale.
Quindi beviamoci su e complimenti ancora a Carlitos, n. 1 del 2025… alla terzultima partita dell’anno (pur con tre mesi di vantaggio per arrivarci)! 🙂
numero 2, prego
I vece di sparare boiate qui sopra andatevi a vedere quanto abbiano riposato tutti i 7 partecipanti alle finals e quanto ha riposato Musetti
Non e’ mica un robottino
Mentre Alcatraz si faceva 13 giorni di riposo e massaggi pre Torino…Musetti si e’ sfiancato ad Atene e conta eccome se conta
Se poi aggiungiamo che ha giocato sulla sua superficie meno congeniale
E lo sforzo con Demon…per me le sue finals erano finite 2 sere fa
Tel chi el telùn
@ Carota Senior (#4522776)
Il secondo italiano nella storia a vincere una partita alle finals .
Sul 4-5 40-0 si e’ spenta la luce
Succede così quando la fatica accumulata esplode….esce di botto…si diventa più lenti e tutto va troppo veloce.. chi ha giocato agonisticamente a qualsiasi livello conosce queste sensazioni …questa stanchezza improvvisa da acido lattico
Lorenzo negli ultimi 23 giorni ha giocato bene 13 incontro e 27 set prima del match di stasera
Alcatraz dopo la sconfitta con Norrie ha esordito a Torino con ben 13 giorni di riposo !!!
Mi paiono differenze non lievi che dite?
@ Positron88 (#4522810)
Ci sono 6000 punti di differenza, altroché mancanza di test probanti….
Dove sei entrato solo perché Rune è un pirla
Deve ancora salutarci la sorella… 😆
Vince Alcaraz come era ovvio che fosse, nessuno al momento può nulla contro i 2 fenomeni del tennis mondiale.
Jannik trova De Minaur…bene, meglio di così non si può. Non penso sarà molto contento Alex ahah 😀
Attento che magari in finale non ci arrivi. Poi sai il numero uno dove te lo puoi appendere?
Peccato il 6-1 finale, ma sembrava veramente a serbatoio vuoto.
Ha capito che anche sul sito può essere tra i primi 10, considerando che sulla terra e numero 3 al mondo, il 2026 si preannuncia croccante.
Tutta colpa di quel secchione di Nole
Ci siamo accorti in contemporanea con Adriano Panatta che agli inizi del secondo set, a Musetti si sono “ammollite” le gambe. Sempre precisi e sintetici i commenti di Adriano. L’animale con i riflessi più rapidi? Tutti dicono il gatto. Per me il felino è secondo dietro Carlos Alcaraz. Bravo Musetti, non ha vinto niente, ma è stato sicuramente un protagonista del “circo”. Il secondo posto, dopo Sinner, gli spetta di diritto. enzo
Purtroppo i limiti di Musetti li abbiamo visti anche in altre circostanze, anche quando non era così provato da tante battaglie. Ricordo che Muso ha perso da Sonego a Parigi, quando invece quel match doveva vincerlo, proprio in ottica Finals. Muso a settembre ha perso pure un’altra finale, contro Tabilo. Alla fine quei punti persi lo hanno costretto a giocare il 250 di Atene. Lo ripeto, Muso è un tennista straordinario, però pecca in alcuni fondamentali aspetti, sia tecnici sia caratteriali. Vedremo in futuro se saprà migliorarsi. Me lo auguro davvero.
E mi raccomando, il fazzoletto.
Scusa Walden, forse dimentichi che la risposta italiana ad Alcaraz non è Musetti!
A me sembrano più frustrati gli adulatori di Musetti, magari sbaglio…
@ Detuqueridapresencia (#4522791)
Hai ragione, sarà gasatissimo e ha una condizione atletica spaventosa.
Ci saranno da fare molti molti km durante il match. Poi mi ha impressionato al servizio. Progressi davvero notevoli.
Su dai… la differenza di cilindrata è abissale per quei livelli.
Scusa Walden, forse dimentichi che la risposta italiana ad Alcaraz non è Musetti!
Non lo so, certo tutti guardiamo le magie che sono uniche ma Alvarez fa veramente tanti gratuiti talvolta incomprensibili..Musetti un po’ spento ma il primo set è stato bruttino per entrambi. Poi la partita è finita..
Musetti sta ad Alcaraz come DeMinaur sta a Sinner. Stesso gioco ma uno tira più forte. Se Musetti non impara a tirare quel dritto bestemmierà ancora a lungo.
Troppa differenza di peso di palla è potenza tra i 2, buon allenamento per Alcaraz, ma Musetti esce a testa alta dal torneo, bravo comunque
Beh, si, hai ragione… nel 2026, dopo 4 anni, spero che qualche torneuccio lo porti a casa. D’altra parte, a 24 anni, quando ormai un tennista quel che aveva da far vedere lo ha fatto vedere, direi che chiudere la carriera con Napoli non sarebbe all’altezza della sua bravura
Non capisco il perché secondo alcuni ultras uno se non dice ‘quel giocatore è meraviglioso e il migliore’ passa per leone da tastiera…penso di non aver criticato Musetti in modo sterile dicendo che finora non ha testato i suoi limiti fino in fondo con i 2 fenomeni…
Adesso potrà ufficializzarlo, a meno che non aspetti la Davis.
P.S hai visto che ogni tanto appare un galuscio?
Non avevi salutato?
E sciolta fu
Musetti secondo me è un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse come lo spagnolo e l’altoatesino cmq secondo me resterà nella top 10 e si toglierà pure qualche soddisfazione specialmente sul rosso secondo me vincerà anche qualche 500 e 1000….slam non credo(spero cmq di sbagliarmi)
Cmq già rimaneva tra i migliori 10 è una bella cosa con un tennis di classe e tocco come il suo contro tutti i bombardieri che si presentano sempre più davanti a lui…..
@ Tommaso (#4522784)
Logicamente Sinner è favoritissimo contro De Minaur ma la partita bisogna giocarla e la vittoria non è mai sicura, andiamoci cauto.
@ Nicox (#4522788)
Qui frustrati non ce ne sono…ho espresso un parere con civiltà e senza insultare nessuno e che fino a prova contraria è testimoniato dall’h2h tra Musetti e Alcaraz.
Male Alcataz nelle dichiarazioni sul numero uno…il ragazzo deve farsi davanti al microfono.
Troppo Alcaraz per un Musetti, peraltro non in condizioni ideali, per le tante recenti pregresse battaglie!
Grazie egualmente Lorenzo!
Piu’ di cosi’ non pote’.
Mah, stanco?
Di testa forse…
Comunque il suo obbiettivo nel 2026, deve essere performare sulla terra secondo me.
Bisognerà valutare i ritorni di Draper, l’ ascesa di Fonseca e altri….
Che peccato… non schiodiamo da Napoli…
@ Positron88 (#4522771)
Finché non sarà una testa di di serie alta come imprimi 2 non potrà trovare le loro autostrade nel tabellone e ovviamente arriva ai quarti ok in semi spompato da incontri più duri contro altre teste di serie come lui
Un po’ come in formula uno se vinci le qualifiche e parti in prima fila hai già mezzo GP vinto
Infatti e’ per questo che nella storia della coppa Davis si sono spesso verificate sorprese dove giocatori molto.piu indietro o quasi sconosciuti hanno battuto avversari molto quotati…perché sulla partita secca si parte riposati alla pari
Nei tabelloni invece le prime teste di serie trovano giocatori scarsi per i primi turni e quaando Musrtti e’ arrivato a sfidarli non ne aveva più..
Non dico che questo sia il motivo della vittoria dei 2 top …figuriamoci .. ma quando li si trova in semi ..il qualificato di turno fa pochi games anche per stanchezza
Ora si sono incontrati 9 volte e siamo 8 ad 1 e quella vittoria di Musetti tutti o quasi sanno perché.
Verissimo
Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…
Occhio che oggi ha fatto una gran partita. Non va sottovalutato
Che Alcaraz fosse, ad oggi, superiore a Musetti non c’era bisogno di questa partita per dimostrarlo. Poi la speranza c’è sempre. Infierire su Musetti perché ha perso con il numero uno del mondo mi sembra ingeneroso
Ma la volete finire…andate da un’altra parte a sfogare le vostre frustrazioni…
diciamo anche con FAA..
Lorenzo ha alzato il livello su Hard e Indoor in maniera fantastica, ma il livello di quei due è ancora tanto, troppo lontano.
C’è da dire che è così per tutti i tennisti al mondo…
Ora nel 2026 da Musetti mi aspetto qualche trofeo, non uno solo:-)
Obiettivo raggiunto.
Vi saluto e ci vediamo X la Coppa DAVIS.
Povero De Minaur incontra di nuovo Sinner ahahahah
Ora Muso eliminato?
Semi Jannik – De Minaur.
Povero aussie !
Quando è spacciato fa finta di essere spompato.
Se Alvarez gioca così contro Sasha o FAA credo che un finale non ci arriva
Inutile che si fa tanto il fenomeno, sabato arriva la stesa
@ Positron88 (#4522771)
Ma parli seriamente?
Lorenzo ha giocato delle ottime Finals, dobbiamo essere comunque orgogliosi di avere un giocatore Italiano del calibro di Musetti.
Finalmente è finita la storia dei calcoli sul nr.1 di fine anno, non se ne poteva più.
Auguri a Lorenzo per l’imminente paternità.
Vacci tu a battere Alcaraz, co….!!!
E che dire di De Minaur che l’altro ieri era in profonda depressione e adesso con una sola vittoria si qualifica alle semi.
Caso 1
Mi ricordo …quando alle superiori venivo rimandato in 2/3 materie
i miei compagni promossi a Giugno si presentavano il nuovo anno scolastico belli freschi rilassati da un’estate di ozio mentre io promosso a settembre con lo stress degli esami di riparazione …a inizio anno ero già stanco perché le vacanze quasi non le avevo fatte.
Ecco….Le fatiche di Atene sono state per Musetti i suoi esami di riparazione e ovviamente adesso non ha più energie per studiare … Speriamo nel secondo quadrimestre
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…
Sono convinto anch’io, se continuerà a migliorare Muso in top 5 entrerà di certo, rimanendo pure!
È finita
Il mancato controbreak lo ha frustrato più ancora del set buttato via
Alcaraz resta ancora inavvicinabile ma dietro ai due mostri Lorenzo ha un posto a tavola
Musetti paga la stanchezza fisica e mentale
Pur giocando malino alcaraz vince 64 61. Senza parole
Sovrastato, la stanchezza ha preteso pegno.
Gli ultimi errori sono da stanchezza e frustrazione.
Vicino al controbreak e poi…
@ Inox (#4522661)
Quanto è durato il tuo digiuno? (finché Djokovic non si ritirerà, se si ritirerà smetterò di commentare su questo blog)…
È durato tanto dai
🙁
Alvarez sta pensando che se perde incontra Caterpillar in semifinale, quindi con il minimo sindacale sta cercando di portare a casa la vittoria sapendo di incontrare o zverev o FAA che sono più abbordabili e sapendo che vincendo sta partita rimarrà numero 1 al mondo fino a dopo AO
Aggiungiamo che quando è in difficoltà spesso va in confusione e finisce con il fare queste figure, francamente prendere un 6-1 anche no
Zverev ci penserà a ridurre in fette il montato
Questo alcaraz mi fa paura anche in ottica finale domenica….nei tornei che contano alza il livello di concentrazione….da questo punto di vista non è piu farfallone,è cresciuto tantissimo….purtroppo….potrà sempre perdere in qualche 1000 o tornei minori, ma slam e finals è il vero alcaraz