ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quinta giornata. Alcaraz resterà n.1 del mondo fino alla fine della stagione. De Minaur in semifinale. Sara sfidà sabato contro Jannik Sinner. Fuori Musetti e Fritz

13/11/2025 21:46 377 commenti
Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)
Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 5° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Turin
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
7
4
13
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
11
Vincitore: Krawietz / Puetz
Taylor Fritz USA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:00)

ATP Turin
Taylor Fritz [6]
6
3
Alex de Minaur [7]
7
6
Vincitore: de Minaur
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG (Non prima 18:00)

ATP Turin
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
7
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
3
5
Vincitore: Cash / Glasspool
Carlos Alcaraz ESP vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 20:30)

ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Lorenzo Musetti [9]
4
1
Vincitore: Alcaraz
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |

🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% |
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |

🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |

🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |

377 commenti. Lasciane uno!

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Krik Kroc 13-11-2025 23:20

Alla fine De Minaur passa secondo solo per essersi aggiudicato 1 game in più di Fritz. Insomma, come vincere 1 terno al lotto

 377
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicox (Guest) 13-11-2025 23:03

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Si, lui ci arriva apposta così per poter avere delle scuse, ma comunque se eventualmente c’è bisogno simula un infortunio, nessun problema…

 376
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
-1: Krik Kroc
Sporadico (Guest) 13-11-2025 23:03

Scritto da NonsoloSinner
Sarò poco tifoso ma il Muso che si lamenta sempre per il nastro, la palla sulla riga, etc, proprio non lo sopporto.

A chi lo dici…

 375
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-11-2025 22:48

Scritto da Onurb
Questo alcaraz mi fa paura anche in ottica finale domenica….nei tornei che contano alza il livello di concentrazione….da questo punto di vista non è piu farfallone,è cresciuto tantissimo….purtroppo….potrà sempre perdere in qualche 1000 o tornei minori, ma slam e finals è il vero alcaraz

se fosse questo ci sarebbe da preoccuparsi, ma per lui…

 374
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-11-2025 22:46

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Federico Calcineli

Scritto da Tommaso
Solito braccino di Lorenzo grrrrrr

Assolutamente niente di nuovo! Musetti non vincerà mai nulla!

Vacci tu a battere Alcaraz, co….!!!

glione!

 373
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-11-2025 22:45

Scritto da Tiger Woods

Scritto da walden
Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…

Su dai… la differenza di cilindrata è abissale per quei livelli.

per un set non si è vista, ma perche duri 3 o 5 ci vuole dell’altro…Sinner in due mesi ha messo a posto la battuta, Musetti ha avuto bisogno di 4 anni per metterla (abbastanza) a posto.

 372
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 13-11-2025 22:44

Lorenzo esce con onore e può dire di aver fatto un ottimo torneo. È valsa la pena, nonostante tutto. Del resto va in semifinale uno che, come lui, ha perso due partite, addirittura le prime due, per l’incredibile formula di questo torneo! (L’interessato però adesso non si lamenti di essere perseguitato dalla sfortuna). 🙂

Alcaraz n. 1 allo Year’s End era ampiamente prevedibile. Troppo facile per lui l’obiettivo, ben faceva Sinner a non stressarcisi. È vero che il ragazzo è soggetto a sconnessioni ma gli era già successo a Parigi e non ci si poteva certo aspettare che anche a Torino arrivasse non concentrato (se così fosse, non ci sarebbe differenza tra lui e uno Zverev qualsiasi).

Nota positiva in tutto questo è che Sinner avrà una semifinale più agevole e potrà giocare un’eventuale finale con Alcaraz senza l’handicap del giorno di riposo in meno, come sarebbe stato se lo avesse trovato in semifinale.

Quindi beviamoci su e complimenti ancora a Carlitos, n. 1 del 2025… alla terzultima partita dell’anno (pur con tre mesi di vantaggio per arrivarci)! 🙂

 371
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
walden 13-11-2025 22:42

Scritto da Il mio personalissimo crtellino
Che Alcaraz fosse, ad oggi, superiore a Musetti non c’era bisogno di questa partita per dimostrarlo. Poi la speranza c’è sempre. Infierire su Musetti perché ha perso con il numero uno del mondo mi sembra ingeneroso

numero 2, prego

 370
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
stef 13-11-2025 22:34

I vece di sparare boiate qui sopra andatevi a vedere quanto abbiano riposato tutti i 7 partecipanti alle finals e quanto ha riposato Musetti

Non e’ mica un robottino

Mentre Alcatraz si faceva 13 giorni di riposo e massaggi pre Torino…Musetti si e’ sfiancato ad Atene e conta eccome se conta

Se poi aggiungiamo che ha giocato sulla sua superficie meno congeniale
E lo sforzo con Demon…per me le sue finals erano finite 2 sere fa

 369
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:31

Scritto da Sporadico

Scritto da marco

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Quando è spacciato fa finta di essere spompato.

Verissimo

Tel chi el telùn

 368
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 13-11-2025 22:30

@ Carota Senior (#4522776)

Il secondo italiano nella storia a vincere una partita alle finals .

 367
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stef 13-11-2025 22:30

Sul 4-5 40-0 si e’ spenta la luce
Succede così quando la fatica accumulata esplode….esce di botto…si diventa più lenti e tutto va troppo veloce.. chi ha giocato agonisticamente a qualsiasi livello conosce queste sensazioni …questa stanchezza improvvisa da acido lattico

Lorenzo negli ultimi 23 giorni ha giocato bene 13 incontro e 27 set prima del match di stasera

Alcatraz dopo la sconfitta con Norrie ha esordito a Torino con ben 13 giorni di riposo !!!

Mi paiono differenze non lievi che dite?

 366
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Emiliano (Guest) 13-11-2025 22:30

@ Positron88 (#4522810)
Ci sono 6000 punti di differenza, altroché mancanza di test probanti….

 365
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:29

Scritto da MAURO
Obiettivo raggiunto.
Vi saluto e ci vediamo X la Coppa DAVIS.

Dove sei entrato solo perché Rune è un pirla

 364
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:29

Scritto da Harlan

Scritto da MAURO

Scritto da MarcoP
Prima toppa di Fiocchetti: si sono già incontrati 8 volte e Alcaraz me ha vinte 7.

Ora si sono incontrati 9 volte e siamo 8 ad 1 e quella vittoria di Musetti tutti o quasi sanno perché.

Non avevi salutato?

Deve ancora salutarci la sorella… 😆

 363
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Silvy__89 (Guest) 13-11-2025 22:28

Vince Alcaraz come era ovvio che fosse, nessuno al momento può nulla contro i 2 fenomeni del tennis mondiale.
Jannik trova De Minaur…bene, meglio di così non si può. Non penso sarà molto contento Alex ahah 😀

 362
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:27

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Vabbè
Sono in campo i due sfidanti
Silenzio stampa e crediamoci al miracolo

Attento che magari in finale non ci arrivi. Poi sai il numero uno dove te lo puoi appendere?

 361
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 13-11-2025 22:26

Peccato il 6-1 finale, ma sembrava veramente a serbatoio vuoto.
Ha capito che anche sul sito può essere tra i primi 10, considerando che sulla terra e numero 3 al mondo, il 2026 si preannuncia croccante.

 360
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
mauri (Guest) 13-11-2025 22:25

Scritto da stef
Mi ricordo …quando alle superiori venivo rimandato in 2/3 materie
i miei compagni promossi a Giugno si presentavano il nuovo anno scolastico belli freschi rilassati da un’estate di ozio mentre io promosso a settembre con lo stress degli esami di riparazione …a inizio anno ero già stanco perché le vacanze quasi non le avevo fatte.
Ecco….Le fatiche di Atene sono state per Musetti i suoi esami di riparazione e ovviamente adesso non ha più energie per studiare … Speriamo nel secondo quadrimestre

Tutta colpa di quel secchione di Nole

 359
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 13-11-2025 22:23

Ci siamo accorti in contemporanea con Adriano Panatta che agli inizi del secondo set, a Musetti si sono “ammollite” le gambe. Sempre precisi e sintetici i commenti di Adriano. L’animale con i riflessi più rapidi? Tutti dicono il gatto. Per me il felino è secondo dietro Carlos Alcaraz. Bravo Musetti, non ha vinto niente, ma è stato sicuramente un protagonista del “circo”. Il secondo posto, dopo Sinner, gli spetta di diritto. enzo

 358
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 13-11-2025 22:23

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Purtroppo i limiti di Musetti li abbiamo visti anche in altre circostanze, anche quando non era così provato da tante battaglie. Ricordo che Muso ha perso da Sonego a Parigi, quando invece quel match doveva vincerlo, proprio in ottica Finals. Muso a settembre ha perso pure un’altra finale, contro Tabilo. Alla fine quei punti persi lo hanno costretto a giocare il 250 di Atene. Lo ripeto, Muso è un tennista straordinario, però pecca in alcuni fondamentali aspetti, sia tecnici sia caratteriali. Vedremo in futuro se saprà migliorarsi. Me lo auguro davvero.

 357
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Zio.
Silvio (Guest) 13-11-2025 22:22

Scritto da stef
@ Andy (#4522739)
Si ma che cog..oni…vatti a guardare un match di Sinner registrato invece di venire qui a rompere il c.

E mi raccomando, il fazzoletto.

 356
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico (Guest) 13-11-2025 22:21

Scritto da walden
Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…

Scusa Walden, forse dimentichi che la risposta italiana ad Alcaraz non è Musetti!

Scritto da Nicox

Scritto da marco

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Quando è spacciato fa finta di essere spompato.

Ma la volete finire…andate da un’altra parte a sfogare le vostre frustrazioni…

A me sembrano più frustrati gli adulatori di Musetti, magari sbaglio…

 355
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennisforever2 (Guest) 13-11-2025 22:21

@ Detuqueridapresencia (#4522791)

Hai ragione, sarà gasatissimo e ha una condizione atletica spaventosa.
Ci saranno da fare molti molti km durante il match. Poi mi ha impressionato al servizio. Progressi davvero notevoli.

 354
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiger Woods (Guest) 13-11-2025 22:21

Scritto da walden
Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…

Su dai… la differenza di cilindrata è abissale per quei livelli.

 353
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico (Guest) 13-11-2025 22:20

Scritto da walden
Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…

Scusa Walden, forse dimentichi che la risposta italiana ad Alcaraz non è Musetti!

 352
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 13-11-2025 22:20

Scritto da Tommaso
Se Alvarez gioca così contro Sasha o FAA credo che un finale non ci arriva

Non lo so, certo tutti guardiamo le magie che sono uniche ma Alvarez fa veramente tanti gratuiti talvolta incomprensibili..Musetti un po’ spento ma il primo set è stato bruttino per entrambi. Poi la partita è finita..

 351
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabian (Guest) 13-11-2025 22:18

Musetti sta ad Alcaraz come DeMinaur sta a Sinner. Stesso gioco ma uno tira più forte. Se Musetti non impara a tirare quel dritto bestemmierà ancora a lungo.

 350
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 (Guest) 13-11-2025 22:18

Troppa differenza di peso di palla è potenza tra i 2, buon allenamento per Alcaraz, ma Musetti esce a testa alta dal torneo, bravo comunque

 349
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, marcauro
Sporadico (Guest) 13-11-2025 22:17

Scritto da Marco M.
Lorenzo ha alzato il livello su Hard e Indoor in maniera fantastica, ma il livello di quei due è ancora tanto, troppo lontano.
C’è da dire che è così per tutti i tennisti al mondo…
Ora nel 2026 da Musetti mi aspetto qualche trofeo, non uno solo:-)

Beh, si, hai ragione… nel 2026, dopo 4 anni, spero che qualche torneuccio lo porti a casa. D’altra parte, a 24 anni, quando ormai un tennista quel che aveva da far vedere lo ha fatto vedere, direi che chiudere la carriera con Napoli non sarebbe all’altezza della sua bravura

 348
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Positron88 (Guest) 13-11-2025 22:17

Scritto da Emiliano
@ Positron88 (#4522771)
Ma parli seriamente?

Non capisco il perché secondo alcuni ultras uno se non dice ‘quel giocatore è meraviglioso e il migliore’ passa per leone da tastiera…penso di non aver criticato Musetti in modo sterile dicendo che finora non ha testato i suoi limiti fino in fondo con i 2 fenomeni…

 347
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 13-11-2025 22:17

Scritto da walden
Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…

Adesso potrà ufficializzarlo, a meno che non aspetti la Davis.

P.S hai visto che ogni tanto appare un galuscio?

 346
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Harlan (Guest) 13-11-2025 22:16

Scritto da MAURO

Scritto da MarcoP
Prima toppa di Fiocchetti: si sono già incontrati 8 volte e Alcaraz me ha vinte 7.

Ora si sono incontrati 9 volte e siamo 8 ad 1 e quella vittoria di Musetti tutti o quasi sanno perché.

Non avevi salutato?

 345
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Carota Senior, Detuqueridapresencia, Michibe71, marcauro
Grimaldello (Guest) 13-11-2025 22:15

E sciolta fu

 344
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Panatta (Guest) 13-11-2025 22:15

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Musetti secondo me è un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse come lo spagnolo e l’altoatesino cmq secondo me resterà nella top 10 e si toglierà pure qualche soddisfazione specialmente sul rosso secondo me vincerà anche qualche 500 e 1000….slam non credo(spero cmq di sbagliarmi)
Cmq già rimaneva tra i migliori 10 è una bella cosa con un tennis di classe e tocco come il suo contro tutti i bombardieri che si presentano sempre più davanti a lui…..

 343
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pat (Guest) 13-11-2025 22:14

@ Tommaso (#4522784)

Logicamente Sinner è favoritissimo contro De Minaur ma la partita bisogna giocarla e la vittoria non è mai sicura, andiamoci cauto.

 342
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Positron88 (Guest) 13-11-2025 22:14

@ Nicox (#4522788)

Qui frustrati non ce ne sono…ho espresso un parere con civiltà e senza insultare nessuno e che fino a prova contraria è testimoniato dall’h2h tra Musetti e Alcaraz.

 341
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Circolettorosso 13-11-2025 22:13

Male Alcataz nelle dichiarazioni sul numero uno…il ragazzo deve farsi davanti al microfono.

 340
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 13-11-2025 22:13

Troppo Alcaraz per un Musetti, peraltro non in condizioni ideali, per le tante recenti pregresse battaglie!

Grazie egualmente Lorenzo!

 339
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Marco M., Sonj, Detuqueridapresencia, marcauro
arnaldo (Guest) 13-11-2025 22:13

Piu’ di cosi’ non pote’.

 338
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MI.RCO 13-11-2025 22:12

Mah, stanco?
Di testa forse…
Comunque il suo obbiettivo nel 2026, deve essere performare sulla terra secondo me.
Bisognerà valutare i ritorni di Draper, l’ ascesa di Fonseca e altri….

 337
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico (Guest) 13-11-2025 22:12

Che peccato… non schiodiamo da Napoli…

 336
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stef 13-11-2025 22:11

@ Positron88 (#4522771)

Finché non sarà una testa di di serie alta come imprimi 2 non potrà trovare le loro autostrade nel tabellone e ovviamente arriva ai quarti ok in semi spompato da incontri più duri contro altre teste di serie come lui

Un po’ come in formula uno se vinci le qualifiche e parti in prima fila hai già mezzo GP vinto

Infatti e’ per questo che nella storia della coppa Davis si sono spesso verificate sorprese dove giocatori molto.piu indietro o quasi sconosciuti hanno battuto avversari molto quotati…perché sulla partita secca si parte riposati alla pari

Nei tabelloni invece le prime teste di serie trovano giocatori scarsi per i primi turni e quaando Musrtti e’ arrivato a sfidarli non ne aveva più..
Non dico che questo sia il motivo della vittoria dei 2 top …figuriamoci .. ma quando li si trova in semi ..il qualificato di turno fa pochi games anche per stanchezza

335
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-11-2025 22:10

Scritto da MarcoP
Prima toppa di Fiocchetti: si sono già incontrati 8 volte e Alcaraz me ha vinte 7.

Ora si sono incontrati 9 volte e siamo 8 ad 1 e quella vittoria di Musetti tutti o quasi sanno perché.

 334
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Pepusch, Detuqueridapresencia, Michibe71, marcauro
Sporadico (Guest) 13-11-2025 22:10

Scritto da marco

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Quando è spacciato fa finta di essere spompato.

Verissimo

 333
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Michibe71
walden 13-11-2025 22:10

Questa partita, nella quale per un set ha giocato alla pari con Alcaraz, ci spiega perchè Musetti ha bisogno di un coach…

 332
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:10

Scritto da Silvio74
Semi Jannik – De Minaur.
Povero aussie !

Occhio che oggi ha fatto una gran partita. Non va sottovalutato

 331
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tajima, Carota Senior, Marco M., Michibe71, Cogi53, Inox, marcauro
Il mio personalissimo crtellino (Guest) 13-11-2025 22:10

Che Alcaraz fosse, ad oggi, superiore a Musetti non c’era bisogno di questa partita per dimostrarlo. Poi la speranza c’è sempre. Infierire su Musetti perché ha perso con il numero uno del mondo mi sembra ingeneroso

 330
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Carota Senior, Sonj, Aquila., Krik Kroc
Nicox (Guest) 13-11-2025 22:09

Scritto da marco

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Quando è spacciato fa finta di essere spompato.

Ma la volete finire…andate da un’altra parte a sfogare le vostre frustrazioni…

 329
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Carota Senior, Detuqueridapresencia, Michibe71
walden 13-11-2025 22:09

Scritto da Tommaso
Se Alvarez gioca così contro Sasha o FAA credo che un finale non ci arriva

diciamo anche con FAA..

 328
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Marco M. 13-11-2025 22:08

Lorenzo ha alzato il livello su Hard e Indoor in maniera fantastica, ma il livello di quei due è ancora tanto, troppo lontano.
C’è da dire che è così per tutti i tennisti al mondo…
Ora nel 2026 da Musetti mi aspetto qualche trofeo, non uno solo:-)

 327
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Don Budge fathers, Carota Senior, walden
MAURO (Guest) 13-11-2025 22:08

Obiettivo raggiunto.
Vi saluto e ci vediamo X la Coppa DAVIS.

 326
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Michibe71, marcauro
Tommaso (Guest) 13-11-2025 22:08

Povero De Minaur incontra di nuovo Sinner ahahahah

 325
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Michibe71
piper 13-11-2025 22:08

Ora Muso eliminato?

 324
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-11-2025 22:08

Scritto da Detuqueridapresencia
Vabbè
Sono in campo i due sfidanti
Silenzio stampa e crediamoci al miracolo

323
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Michibe71
Silvio74 (Guest) 13-11-2025 22:07

Semi Jannik – De Minaur.
Povero aussie !

 322
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco (Guest) 13-11-2025 22:07

Scritto da Positron88
Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

Quando è spacciato fa finta di essere spompato.

 321
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst, Giampi
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, antoniov, Michibe71
Tommaso (Guest) 13-11-2025 22:07

Se Alvarez gioca così contro Sasha o FAA credo che un finale non ci arriva

 320
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 13-11-2025 22:07

Inutile che si fa tanto il fenomeno, sabato arriva la stesa

 319
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Michibe71
Emiliano (Guest) 13-11-2025 22:06

@ Positron88 (#4522771)

Ma parli seriamente?

 318
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Carota Senior 13-11-2025 22:05

Lorenzo ha giocato delle ottime Finals, dobbiamo essere comunque orgogliosi di avere un giocatore Italiano del calibro di Musetti.
Finalmente è finita la storia dei calcoli sul nr.1 di fine anno, non se ne poteva più.
Auguri a Lorenzo per l’imminente paternità.

 317
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Marco M., il capitano, antoniov, Detuqueridapresencia, Aio051174, Fogazzaroj, marcauro
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:04

Scritto da Federico Calcineli

Scritto da Tommaso
Solito braccino di Lorenzo grrrrrr

Assolutamente niente di nuovo! Musetti non vincerà mai nulla!

Vacci tu a battere Alcaraz, co….!!!

 316
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174, Michibe71, Inox, marcauro
Pat (Guest) 13-11-2025 22:04

E che dire di De Minaur che l’altro ieri era in profonda depressione e adesso con una sola vittoria si qualifica alle semi.

 315
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Aio051174, marcauro
mauri (Guest) 13-11-2025 22:03

Scritto da Bagel
Ok ora é molto semplice
Caso 1 vince Alcaraz: primo lo Spagnolo che trova in semi il vincente di Zverev Aliassime, secondo De Minaur che trova Sinner ormai sicuro primo
Caso 2 vince Musetti: Muso diventa primo nel girone (conterebbe solo lo scontro diretto e non i set) e Alcaraz secondo. Semi Sinner Alcaraz e Muso contro Zverev/Aliassime

Caso 1

 314
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stef 13-11-2025 22:03

Mi ricordo …quando alle superiori venivo rimandato in 2/3 materie
i miei compagni promossi a Giugno si presentavano il nuovo anno scolastico belli freschi rilassati da un’estate di ozio mentre io promosso a settembre con lo stress degli esami di riparazione …a inizio anno ero già stanco perché le vacanze quasi non le avevo fatte.

Ecco….Le fatiche di Atene sono state per Musetti i suoi esami di riparazione e ovviamente adesso non ha più energie per studiare … Speriamo nel secondo quadrimestre

 313
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Positron88 13-11-2025 22:01

Ogni volta che gioca coi migliori (in particolare con Alcaraz) ci arriva spompato, stanco o mezzo infortunato…cosi non “testerà” mai i suoi limiti sul serio…

 312
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: andrewthefirst
Giuseppe (Guest) 13-11-2025 22:01

Scritto da Silvio74

Scritto da Giuseppe
Lorenzo purtroppo non ha né la pesantezza di palla né la velocità di Alcaraz. È un gran bel giocatore, ha fatto progressi nel servizio e nella tenuta mentale, tuttavia non so se mai riuscirà a raggiungere i due fenomeni nel proseguo della carriera. Lo spero tanto, vedremo. Per ora Muso rimane attaccato allo spagnolo, però è evidente il divario tecnico ed atletico tra i due. Forza Muso, forza!

Al livello di quei due mostri che dominano il circuito non c’è nessuno.
Ma Musetti in top 5 ci arriva eccome !

Sono convinto anch’io, se continuerà a migliorare Muso in top 5 entrerà di certo, rimanendo pure!

 311
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 13-11-2025 22:01

È finita

Il mancato controbreak lo ha frustrato più ancora del set buttato via

Alcaraz resta ancora inavvicinabile ma dietro ai due mostri Lorenzo ha un posto a tavola

 310
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, marcauro, pablito
-1: andrewthefirst
ospite1 (Guest) 13-11-2025 22:00

Musetti paga la stanchezza fisica e mentale

 309
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
David (Guest) 13-11-2025 22:00

Pur giocando malino alcaraz vince 64 61. Senza parole

 308
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 13-11-2025 22:00

Sovrastato, la stanchezza ha preteso pegno.

 307
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
-1: andrewthefirst
Marco M. 13-11-2025 21:59

Gli ultimi errori sono da stanchezza e frustrazione.
Vicino al controbreak e poi…

 306
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Michibe71 13-11-2025 21:59

@ Inox (#4522661)

Quanto è durato il tuo digiuno? (finché Djokovic non si ritirerà, se si ritirerà smetterò di commentare su questo blog)…
È durato tanto dai
🙁

 305
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox
Tommaso (Guest) 13-11-2025 21:59

Alvarez sta pensando che se perde incontra Caterpillar in semifinale, quindi con il minimo sindacale sta cercando di portare a casa la vittoria sapendo di incontrare o zverev o FAA che sono più abbordabili e sapendo che vincendo sta partita rimarrà numero 1 al mondo fino a dopo AO

 304
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxi (Guest) 13-11-2025 21:58

Aggiungiamo che quando è in difficoltà spesso va in confusione e finisce con il fare queste figure, francamente prendere un 6-1 anche no

 303
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 13-11-2025 21:58

Zverev ci penserà a ridurre in fette il montato

 302
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 13-11-2025 21:58

Questo alcaraz mi fa paura anche in ottica finale domenica….nei tornei che contano alza il livello di concentrazione….da questo punto di vista non è piu farfallone,è cresciuto tantissimo….purtroppo….potrà sempre perdere in qualche 1000 o tornei minori, ma slam e finals è il vero alcaraz

 301
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)