WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Ritiro improvviso di Madison Keys alle WTA Finals. Errani-Paolini una vittoria per le semifinali di doppio (LIVE)

Ritiro dell’ultimo minuto alle WTA Finals 2025: Madison Keys si è ritirata pochi minuti prima del suo match contro Elena Rybakina a causa di un virus. Al suo posto entrerà Ekaterina Alexandrova, seconda riserva del torneo, mentre Mirra Andreeva, prima riserva, ha deciso di non partecipare poiché non è in condizione di giocare oggi.

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [1] • Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 40 3 1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Sara Errani/ (1) Jasmine Paolinivs (4) Veronika Kudermetova/ (4) Elise Mertens

(6) Elena Rybakina vs Ekaterina Alexandrova Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare

(2) Iga Swiatek vs (4) Amanda Anisimova Non prima 16:30



Il match deve ancora iniziare

(6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s

🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s

🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s

🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s

🇺🇸 Madison Keys 0v 2s

1v 1sVeronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1sHsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0sAsia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s