WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Ritiro improvviso di Madison Keys alle WTA Finals. Errani-Paolini una vittoria per le semifinali di doppio (LIVE)
Ritiro dell’ultimo minuto alle WTA Finals 2025: Madison Keys si è ritirata pochi minuti prima del suo match contro Elena Rybakina a causa di un virus. Al suo posto entrerà Ekaterina Alexandrova, seconda riserva del torneo, mentre Mirra Andreeva, prima riserva, ha deciso di non partecipare poiché non è in condizione di giocare oggi.
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 5° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens Inizio 13:00
(6) Elena Rybakina vs Ekaterina Alexandrova Non prima 15:00
(2) Iga Swiatek vs (4) Amanda Anisimova Non prima 16:30
(6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s
🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s
7 commenti
Ma per favore…
Alexandrova una delle tenniste più in forma del momento ha deluso anche lei in queste finals,0 punti alla vigilia di questo match con Rybakina.
Match amichevole da 3 set?
Complimenti alla Keys che alla fine si è ritirata,lo avevo detto settimane fa che se si presentava non avrei voluto vedere questo epilogo.
Comunque era logico e auspicabile che si presentasse,la foto di gruppo non sarebbe stata la stessa,la Andreeva non sa vestirsi,in questo caso Keys ha pensato bene.
Paolini-Keys non sarà dunque la finale dell’edizione 2025 delle Finals.
Complimenti a tutti coloro che ci hanno azzeccato in pieno.
Curiosità per il secondo match di giornata.
Una Swiatek partita forte,ma che dopo 3 set ha perso gli ultimi 2, tutto il contrario della Anisimova in ascesa,che evidentemente aveva bisogno di riprendere ritmo e adattarsi a queste condizioni di Riyadh.
Oggi la polacca rischia.
Ovviamente avremo possibili conferme o smentite tra le 18.55 e le 19.03
forza azzurre!!
Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.