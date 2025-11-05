WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Ritiro improvviso di Madison Keys alle WTA Finals. Errani-Paolini una vittoria per le semifinali di doppio (LIVE)

05/11/2025 13:03 7 commenti
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Ritiro dell’ultimo minuto alle WTA Finals 2025: Madison Keys si è ritirata pochi minuti prima del suo match contro Elena Rybakina a causa di un virus. Al suo posto entrerà Ekaterina Alexandrova, seconda riserva del torneo, mentre Mirra Andreeva, prima riserva, ha deciso di non partecipare poiché non è in condizione di giocare oggi.

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 5° Giornata, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs (4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL Inizio 13:00
WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
40
3
1
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4]
40
6
0
Mostra dettagli

(6) Elena Rybakina KAZ vs Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Iga Swiatek POL vs (4) Amanda Anisimova USA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Su-Wei Hsieh TPE / (6) Jelena Ostapenko LAT vs (8) Asia Muhammad USA / (8) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s
🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s

7 commenti

Jo (Guest) 05-11-2025 13:33

Scritto da murbi
Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.

Ma per favore…

 7
Replica | Quota

+1: Marco M.
Gaz (Guest) 05-11-2025 13:22

Alexandrova una delle tenniste più in forma del momento ha deluso anche lei in queste finals,0 punti alla vigilia di questo match con Rybakina.
Match amichevole da 3 set?

 6
Replica | Quota

Gaz (Guest) 05-11-2025 13:17

Complimenti alla Keys che alla fine si è ritirata,lo avevo detto settimane fa che se si presentava non avrei voluto vedere questo epilogo.
Comunque era logico e auspicabile che si presentasse,la foto di gruppo non sarebbe stata la stessa,la Andreeva non sa vestirsi,in questo caso Keys ha pensato bene.

 5
Replica | Quota

Gaz (Guest) 05-11-2025 13:12

Paolini-Keys non sarà dunque la finale dell’edizione 2025 delle Finals.
Complimenti a tutti coloro che ci hanno azzeccato in pieno.

 4
Replica | Quota

-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 05-11-2025 13:08

Curiosità per il secondo match di giornata.
Una Swiatek partita forte,ma che dopo 3 set ha perso gli ultimi 2, tutto il contrario della Anisimova in ascesa,che evidentemente aveva bisogno di riprendere ritmo e adattarsi a queste condizioni di Riyadh.
Oggi la polacca rischia.
Ovviamente avremo possibili conferme o smentite tra le 18.55 e le 19.03

 3
Replica | Quota

silvio (Guest) 05-11-2025 08:38

forza azzurre!!

 2
Replica | Quota

+1: Marco M.
murbi (Guest) 05-11-2025 08:18

Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.

 1
Replica | Quota

-1: Marco M.