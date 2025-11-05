WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Swiatek si arrende ad Anisimova – finisce qui la stagione della polacca Ritiro improvviso di Madison Keys alle WTA Finals

Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Si conclude con una sconfitta la stagione di Iga Swiatek, ma la polacca lo fa lottando fino all’ultimo punto in un match spettacolare contro Amanda Anisimova. La statunitense, già vittoriosa nei quarti di finale dello US Open dopo la dura sconfitta subita nella finale di Wimbledon, si impone ancora una volta sulla numero due del mondo con il punteggio di 6-7(3), 6-4, 6-2 dopo due ore e 37 minuti di battaglia intensa.
Il match ha vissuto di fasi alterne: Swiatek ha cominciato con autorità, aggiudicandosi il primo set al tie-break grazie a un tennis ordinato e profondo, ma con il passare dei game Anisimova è cresciuta nel ritmo e nella fiducia, trovando sempre più spesso la chiave per sfondare con il dritto. Nel secondo parziale l’americana ha preso il controllo degli scambi da fondo e ha strappato il servizio decisivo nel decimo gioco, chiudendo 6-4. Nel terzo, Swiatek ha provato a reagire, ma la maggiore aggressività della sua avversaria ha fatto la differenza: un parziale di 4-0 in avvio ha indirizzato il set e il match.
Con questa vittoria, Anisimova conquista il secondo posto nel gruppo e approda alle semifinali delle WTA Finals, dove affronterà una delle due migliori del gruppo parallelo, dietro solo a Elena Rybakina, già qualificata come prima.
Per Swiatek, si chiude un 2025 comunque positivo, impreziosito dal trionfo a Wimbledon, il primo in carriera sull’erba, e dai successi a Cincinnati e Seul, oltre a una costante presenza ai vertici del circuito. La numero due del mondo termina così la stagione consapevole di restare una delle giocatrici più complete e difficili da affrontare del panorama WTA.
Ritiro dell’ultimo minuto alle WTA Finals 2025: Madison Keys si è ritirata pochi minuti prima del suo match contro Elena Rybakina a causa di un virus. Al suo posto entrerà Ekaterina Alexandrova, seconda riserva del torneo, mentre Mirra Andreeva, prima riserva, ha deciso di non partecipare poiché non è in condizione di giocare oggi.
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 5° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani
/ (1) Jasmine Paolini
vs (4) Veronika Kudermetova
/ (4) Elise Mertens Inizio 13:00
WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
3
3
0
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Kudermetova / Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
3-5 → 3-6
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-3 → 2-4
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
2-2 → 2-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
2-3 → 2-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
1-2 → 1-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
1-1 → 1-2
Veronika Kudermetova / Elise Mertens
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(6) Elena Rybakina vs Ekaterina Alexandrova Non prima 15:00
WTA Riyadh
Elena Rybakina [6]
0
6
6
0
Ekaterina Alexandrova
0
4
4
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Ekaterina Alexandrova
5-3 → 5-4
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Ekaterina Alexandrova
3-1 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
1-1 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
4-4 → 5-4
Ekaterina Alexandrova
3-3 → 3-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterina Alexandrova
0-0 → 0-1
(2) Iga Swiatek vs (4) Amanda Anisimova Non prima 16:30
WTA Riyadh
Iga Swiatek [2]
7
4
2
Amanda Anisimova [4]
6
6
6
Vincitore: Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Amanda Anisimova
1-3 → 1-4
Iga Swiatek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Amanda Anisimova
1-1 → 1-2
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Amanda Anisimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
6*-2
6*-3
6-6 → 7-6
Amanda Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Amanda Anisimova
5-4 → 5-5
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs
WTA Riyadh
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6]
0
6
6
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [8]
0
3
1
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
4-1 → 5-1
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
2-1 → 3-1
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-0 → 1-0
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 2s
🇺🇸 Amanda Anisimova 2v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 3v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
Ekaterina Alexandrova 0v 1s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 2s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 2v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s
Scommetto che Paolini domani non gioca contro Pegula
Una Swiatek che finisce INESORABILMENTE nel cesto,come del resto anche,Gaz che ha sbagliato il minutaggio, credo sia successo dopo le 19.03.
Ma Jasmine non stava bene, inutile buttarle la croce addosso, nelle sue condizioni non poteva fare di più.
@ Gaz (#4515918)
Solo non faceva ridere
Non capisco i tanti dissensi,era ovviamente ironico, credo nessuno abbia pronosticato questa finale.
Forse la lunga volata (in parallelo con il ciclismo) per la qualifica ha finito per “tagliare le gambe” a Jas che ha mostrato la sua peggiore forma della stagione, oltretutto contro avversarie ben preparate e molto motivate…
…in pratica non è mai stata in partita, sia in singolo che in doppio.
Resta la soddisfazione (comunque grande) di essere arrivata alle Finals, non è da tutte!
Non va sempre tutto per il verso giusto. È un poco come per Musetti. Il finale di stagione negativo si stempera nel bilancio complessivo di stagione, sicuramente positivo.
Favorite per il titolo su veloce indoor, anche no. Direi che con Siniakova/Townsend presenti, le favorite sono solo e soltanto loro. A seguire, Kudermetova/Mertens e Dabrowski/Routliffe, tutte coppie forti sul veloce. Le nostre dettano legge solo su terra, sulle altre superfici valgono assolutamente le prime 8, non oltre.
@ Paola (#4515875)
Paola, concordo con le tue parole, dispiace. Da un lato le condizioni super veloci delle WTA finals a Riadh, come già evidenziato lo scorso anno, mal si sposano con le caratteristiche delle nostre che ad un gioco iper aggressivo, di pressione e potenza prediligono un gioco più tattico e di manovra. Condizioni di questo genere richiedono in primis un gran servizio per prendere da subito il controllo dello scambio e le nostre hanno entrambe proprio nel servizio il loro grande tallone d’Achille. Difficilmente credo avrebbero vinto le finals, con coppie più possenti (es: Siniakova-Townsend; Dabrowsky-Routliffe ecc) ed attrezzate a questo. Se poi aggiungiamo una Paolini al cinquanta per cento della condizione a causa di una brutta influenza con annesse evidenti difficoltà respiratorie il quadro è presto fatto. Peccato.
Gran brutta trasferta. Tutte e 2 a casa subito.
Una finale di stagione che non ci voleva per il morale. Meglio sarebbe stato che non si fossero classificate
non erano assolutamente le favorite
Erano le favorite per il titolo e invece, ogni giorno peggio. Che sfiga assurda per Paolini, nelle sue condizioni ha dovuto affrontare anche due tornei in uno
Disastrosa Jasmine, una marea di unforced soprattutto di dritto
Continua la giornata no di Jasmine, peccato. Lo dico per scaramanzia sul 5:2 40 pari ….
Ormai non basterebbe neanche un miracolo… peccato perché le nostre se la potevano giocare sino alla fine
Incredibile come stia giocando male Jasmine.
La vedo veramente male per Sara e Jasmine oggi purtroppo
spero che Jas e Sara riescano a qualificarsi per le semi, tuttavia non posso fare a meno di pensare che questo non è più il tempo per gareggiare in doppio e in singolo nella stessa competizione. Non è tanto questione di resistenza fisica quanto di dispendio di energie mentali. Il fatto che Sara voglia giocare ancora un altro anno a mio modo di vedere non è un bene per la carriera di singolarista di Jasmine (quel che doveva assorbire dal doppio lo ha già assorbito, non c’è più un valore aggiunto)
si dà il caso che Sara e Jasmine ci hanno regalato il primo oro olimpico nel tennis e gente non di poco come Navratilova o McEnroe o le sorelle Williams negli slam giocavano sempre o quasi in doppio e ci tenevano a vincere… respect!
Ma per favore…
Alexandrova una delle tenniste più in forma del momento ha deluso anche lei in queste finals,0 punti alla vigilia di questo match con Rybakina.
Match amichevole da 3 set?
Complimenti alla Keys che alla fine si è ritirata,lo avevo detto settimane fa che se si presentava non avrei voluto vedere questo epilogo.
Comunque era logico e auspicabile che si presentasse,la foto di gruppo non sarebbe stata la stessa,la Andreeva non sa vestirsi,in questo caso Keys ha pensato bene.
Paolini-Keys non sarà dunque la finale dell’edizione 2025 delle Finals.
Complimenti a tutti coloro che ci hanno azzeccato in pieno.
Curiosità per il secondo match di giornata.
Una Swiatek partita forte,ma che dopo 3 set ha perso gli ultimi 2, tutto il contrario della Anisimova in ascesa,che evidentemente aveva bisogno di riprendere ritmo e adattarsi a queste condizioni di Riyadh.
Oggi la polacca rischia.
Ovviamente avremo possibili conferme o smentite tra le 18.55 e le 19.03
forza azzurre!!
Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.