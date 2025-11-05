WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quinta giornata. Swiatek si arrende ad Anisimova – finisce qui la stagione della polacca Ritiro improvviso di Madison Keys alle WTA Finals

05/11/2025 20:03 26 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images

Si conclude con una sconfitta la stagione di Iga Swiatek, ma la polacca lo fa lottando fino all’ultimo punto in un match spettacolare contro Amanda Anisimova. La statunitense, già vittoriosa nei quarti di finale dello US Open dopo la dura sconfitta subita nella finale di Wimbledon, si impone ancora una volta sulla numero due del mondo con il punteggio di 6-7(3), 6-4, 6-2 dopo due ore e 37 minuti di battaglia intensa.
Il match ha vissuto di fasi alterne: Swiatek ha cominciato con autorità, aggiudicandosi il primo set al tie-break grazie a un tennis ordinato e profondo, ma con il passare dei game Anisimova è cresciuta nel ritmo e nella fiducia, trovando sempre più spesso la chiave per sfondare con il dritto. Nel secondo parziale l’americana ha preso il controllo degli scambi da fondo e ha strappato il servizio decisivo nel decimo gioco, chiudendo 6-4. Nel terzo, Swiatek ha provato a reagire, ma la maggiore aggressività della sua avversaria ha fatto la differenza: un parziale di 4-0 in avvio ha indirizzato il set e il match.
Con questa vittoria, Anisimova conquista il secondo posto nel gruppo e approda alle semifinali delle WTA Finals, dove affronterà una delle due migliori del gruppo parallelo, dietro solo a Elena Rybakina, già qualificata come prima.
Per Swiatek, si chiude un 2025 comunque positivo, impreziosito dal trionfo a Wimbledon, il primo in carriera sull’erba, e dai successi a Cincinnati e Seul, oltre a una costante presenza ai vertici del circuito. La numero due del mondo termina così la stagione consapevole di restare una delle giocatrici più complete e difficili da affrontare del panorama WTA.

Ritiro dell’ultimo minuto alle WTA Finals 2025: Madison Keys si è ritirata pochi minuti prima del suo match contro Elena Rybakina a causa di un virus. Al suo posto entrerà Ekaterina Alexandrova, seconda riserva del torneo, mentre Mirra Andreeva, prima riserva, ha deciso di non partecipare poiché non è in condizione di giocare oggi.

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 5° Giornata, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs (4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL Inizio 13:00
WTA Riyadh
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
3
3
0
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4]
0
6
6
0
Vincitore: Kudermetova / Mertens
Mostra dettagli

(6) Elena Rybakina KAZ vs Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 15:00

WTA Riyadh
Elena Rybakina [6]
0
6
6
0
Ekaterina Alexandrova
0
4
4
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

(2) Iga Swiatek POL vs (4) Amanda Anisimova USA Non prima 16:30

WTA Riyadh
Iga Swiatek [2]
7
4
2
Amanda Anisimova [4]
6
6
6
Vincitore: Anisimova
Mostra dettagli

(6) Su-Wei Hsieh TPE / (6) Jelena Ostapenko LAT vs (8) Asia Muhammad USA / (8) Demi Schuurs NED

WTA Riyadh
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6]
0
6
6
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [8]
0
3
1
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Mostra dettagli

Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 2s
🇺🇸 Amanda Anisimova 2v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 3v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
Ekaterina Alexandrova RUS 0v 1s

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 2s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 2v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s

TAG: , , ,

26 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

non tennista (Guest) 05-11-2025 19:50

Scommetto che Paolini domani non gioca contro Pegula

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 05-11-2025 19:38

Scritto da Gaz
Curiosità per il secondo match di giornata.
Una Swiatek partita forte,ma che dopo 3 set ha perso gli ultimi 2, tutto il contrario della Anisimova in ascesa,che evidentemente aveva bisogno di riprendere ritmo e adattarsi a queste condizioni di Riyadh.
Oggi la polacca rischia.
Ovviamente avremo possibili conferme o smentite tra le 18.55 e le 19.03

Una Swiatek che finisce INESORABILMENTE nel cesto,come del resto anche,Gaz che ha sbagliato il minutaggio, credo sia successo dopo le 19.03.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elvis (Guest) 05-11-2025 16:49

Ma Jasmine non stava bene, inutile buttarle la croce addosso, nelle sue condizioni non poteva fare di più.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Demorpurgo (Guest) 05-11-2025 16:41

@ Gaz (#4515918)

Solo non faceva ridere

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 05-11-2025 15:25

Scritto da Gaz
Paolini-Keys non sarà dunque la finale dell’edizione 2025 delle Finals.
Complimenti a tutti coloro che ci hanno azzeccato in pieno.

Non capisco i tanti dissensi,era ovviamente ironico, credo nessuno abbia pronosticato questa finale.

 22
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Molto Pollo
JannikUberAlles 05-11-2025 15:23

Forse la lunga volata (in parallelo con il ciclismo) per la qualifica ha finito per “tagliare le gambe” a Jas che ha mostrato la sua peggiore forma della stagione, oltretutto contro avversarie ben preparate e molto motivate…
…in pratica non è mai stata in partita, sia in singolo che in doppio.

Resta la soddisfazione (comunque grande) di essere arrivata alle Finals, non è da tutte!

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 05-11-2025 15:10

Non va sempre tutto per il verso giusto. È un poco come per Musetti. Il finale di stagione negativo si stempera nel bilancio complessivo di stagione, sicuramente positivo.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WTA Lover (Guest) 05-11-2025 14:56

Scritto da Paola
Erano le favorite per il titolo e invece, ogni giorno peggio. Che sfiga assurda per Paolini, nelle sue condizioni ha dovuto affrontare anche due tornei in uno

Favorite per il titolo su veloce indoor, anche no. Direi che con Siniakova/Townsend presenti, le favorite sono solo e soltanto loro. A seguire, Kudermetova/Mertens e Dabrowski/Routliffe, tutte coppie forti sul veloce. Le nostre dettano legge solo su terra, sulle altre superfici valgono assolutamente le prime 8, non oltre.

 19
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Scolaretto, Mats
Simo. (Guest) 05-11-2025 14:51

@ Paola (#4515875)

Paola, concordo con le tue parole, dispiace. Da un lato le condizioni super veloci delle WTA finals a Riadh, come già evidenziato lo scorso anno, mal si sposano con le caratteristiche delle nostre che ad un gioco iper aggressivo, di pressione e potenza prediligono un gioco più tattico e di manovra. Condizioni di questo genere richiedono in primis un gran servizio per prendere da subito il controllo dello scambio e le nostre hanno entrambe proprio nel servizio il loro grande tallone d’Achille. Difficilmente credo avrebbero vinto le finals, con coppie più possenti (es: Siniakova-Townsend; Dabrowsky-Routliffe ecc) ed attrezzate a questo. Se poi aggiungiamo una Paolini al cinquanta per cento della condizione a causa di una brutta influenza con annesse evidenti difficoltà respiratorie il quadro è presto fatto. Peccato.

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Krik Kroc 05-11-2025 14:46

Scritto da Paola
Erano le favorite per il titolo e invece, ogni giorno peggio. Che sfiga assurda per Paolini, nelle sue condizioni ha dovuto affrontare anche due tornei in uno

Gran brutta trasferta. Tutte e 2 a casa subito.
Una finale di stagione che non ci voleva per il morale. Meglio sarebbe stato che non si fossero classificate

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 05-11-2025 14:36

Scritto da Paola
Erano le favorite per il titolo e invece, ogni giorno peggio. Che sfiga assurda per Paolini, nelle sue condizioni ha dovuto affrontare anche due tornei in uno

non erano assolutamente le favorite

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paola (Guest) 05-11-2025 14:34

Erano le favorite per il titolo e invece, ogni giorno peggio. Che sfiga assurda per Paolini, nelle sue condizioni ha dovuto affrontare anche due tornei in uno

 15
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: akgul num.1, Inox
crisss (Guest) 05-11-2025 14:33

Disastrosa Jasmine, una marea di unforced soprattutto di dritto

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 05-11-2025 14:29

Continua la giornata no di Jasmine, peccato. Lo dico per scaramanzia sul 5:2 40 pari ….

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 05-11-2025 14:26

Ormai non basterebbe neanche un miracolo… peccato perché le nostre se la potevano giocare sino alla fine

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dewey Schmilsson (Guest) 05-11-2025 14:23

Incredibile come stia giocando male Jasmine.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 05-11-2025 14:15

La vedo veramente male per Sara e Jasmine oggi purtroppo

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Joe (Guest) 05-11-2025 14:11

spero che Jas e Sara riescano a qualificarsi per le semi, tuttavia non posso fare a meno di pensare che questo non è più il tempo per gareggiare in doppio e in singolo nella stessa competizione. Non è tanto questione di resistenza fisica quanto di dispendio di energie mentali. Il fatto che Sara voglia giocare ancora un altro anno a mio modo di vedere non è un bene per la carriera di singolarista di Jasmine (quel che doveva assorbire dal doppio lo ha già assorbito, non c’è più un valore aggiunto)

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 05-11-2025 14:08

Scritto da murbi
Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.

si dà il caso che Sara e Jasmine ci hanno regalato il primo oro olimpico nel tennis e gente non di poco come Navratilova o McEnroe o le sorelle Williams negli slam giocavano sempre o quasi in doppio e ci tenevano a vincere… respect!

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
Jo (Guest) 05-11-2025 13:33

Scritto da murbi
Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.

Ma per favore…

 7
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., sergioat
Gaz (Guest) 05-11-2025 13:22

Alexandrova una delle tenniste più in forma del momento ha deluso anche lei in queste finals,0 punti alla vigilia di questo match con Rybakina.
Match amichevole da 3 set?

 6
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: sergioat, Inox
Gaz (Guest) 05-11-2025 13:17

Complimenti alla Keys che alla fine si è ritirata,lo avevo detto settimane fa che se si presentava non avrei voluto vedere questo epilogo.
Comunque era logico e auspicabile che si presentasse,la foto di gruppo non sarebbe stata la stessa,la Andreeva non sa vestirsi,in questo caso Keys ha pensato bene.

 5
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: sergioat, Inox
Gaz (Guest) 05-11-2025 13:12

Paolini-Keys non sarà dunque la finale dell’edizione 2025 delle Finals.
Complimenti a tutti coloro che ci hanno azzeccato in pieno.

 4
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, sergioat, Inox
Gaz (Guest) 05-11-2025 13:08

Curiosità per il secondo match di giornata.
Una Swiatek partita forte,ma che dopo 3 set ha perso gli ultimi 2, tutto il contrario della Anisimova in ascesa,che evidentemente aveva bisogno di riprendere ritmo e adattarsi a queste condizioni di Riyadh.
Oggi la polacca rischia.
Ovviamente avremo possibili conferme o smentite tra le 18.55 e le 19.03

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
silvio (Guest) 05-11-2025 08:38

forza azzurre!!

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
murbi (Guest) 05-11-2025 08:18

Il Doppio nel Tennis equivale al Tandem nel Ciclismo, ci vuole tolleranza.

 1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., sergioat