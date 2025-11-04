ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. ATP Metz – Passaro lotta ma cede a Blockx in tre set. Ora il derby Cobolli vs Sonego (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Sconfitta amara per Francesco Passaro al primo turno del torneo ATP 250 di Metz, dove il perugino è stato superato dal belga Alexander Blockx con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.
Passaro aveva iniziato bene, aggiudicandosi il primo set grazie a un gioco solido e aggressivo, ma Blockx ha reagito con determinazione nel secondo parziale, trovando maggiore precisione al servizio e chiudendo con 16 ace complessivi.
Nel terzo e decisivo set, l’azzurro ha subito il break nel game d’apertura, ma ha avuto una grande occasione per riaprire l’incontro: sul 5-4 per il belga, Passaro ha avuto sette palle per il controbreak, tutte annullate da un Blockx lucido e coraggioso nei momenti chiave. Alla fine il belga ha chiuso 6-4, proseguendo la sua striscia di vittorie e qualificandosi per il secondo turno contro Clement Tabur.
Eliot Spizzirri vs Nuno Borges
Arthur Cazaux vs Cameron Norrie
Il match deve ancora iniziare
In questo momento Sonny non vede spiragli nel gioco di Flavio. Poi magari le cose cambiano, ormai siamo pronti a tutto.
E’ noto è noto Blockx … 😉 farà le next gen con merito
Purtroppo Passaro ha cacciato nella rumenta 8 possibilità di controbreak al terzo set …..
Ma è un 2008 …. cribbio dategli tempo …..
Purtroppo quando trovi Jannik, Yannik, Yannick o simili …. non hai scampo
In finale quest’anno al Bonfiglio, poi vinto da Vasamì. 🙂
Mi è piaciuto… 😉
a livello Itf ha vinto un 15.000 e nulla più , a livello challenger non ha ancora vinto una partita , sarà anche numero 1 junior ma onestamente a livello atp è una Wc ad oggi sprecata.
ha perso il primo set e la vittoria di Passaro sarebbe onestamente una grossa sorpresa.
Forse è stanco dopo il challenger vinto settimana scorsa
Forte Blockx, personalmente mi impressionò parecchio l’anno scorso in Davis contro Berrettini, mi sembrava un giocatore potente e completo sul veloce e onestamente mi aspettavo un ingresso rapido in top 100, che potrebbe avvenire la prossima settimana. Comunque di lui e di Bailly, altro 2005 belga interessante che dopo tanti infortuni quest’anno ha trovato continuità passando da 800 a 200 del mondo, se ne parlava bene da un po’, un po’ meno “sponsorizzati” rispetto ad altri questo sì
Ai talent-scout di LT (già invidiati da tutte le maggiori Federazioni) suggerisco di dare un’occhiata a Blockx (oltretutto gioca con il nostro Passaro) che è un 2005 forse non “eclatante” ma in costante progressione…
Mi hai preceduto nel segnalare la presenza il talento pallino di “Detu”
Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann…
Manipolatore. Semplicemente manipolatore.
ahahahahh sì sì al Colonnello Buttiglione ho dedicato già ieri un messaggio (ovviamente privo di risposta) sull’argomento della tonnara francese nel primo spicchio di Metz.
Questo dimostra solo una cosa: non è matto ma è semplicemente in mala fede
A volte le fortune delle carriere dei giocatori sono anche determinate dal paese in cui nasci e le opportunità che ti offre.
Ci sono americani in top 100-200 che fossero nati altrove probabilmente accorderebbero le racchette.
Ma vi immaginate i commenti del luminare komplottista se Metz fosse stato organizzato in Italia, con 4 LL, di cui due italiani, e uno di questi inserito al posto della TDS n.1, già direttamente al secondo turno, dove se la sarebbe vista contro il vincente tra un qualificato e un LL, entrambi italiani?
Cioè, se al posto di Added ci fosse stato un Maestrelli ripescato come LL al posto di Auger, e al secondo turno contro il vincente tra Passaro (Q)–Gigante(LL) anziché Van Assche(Q)–Jacquet(LL)?
Roba che davvero ce lo saremmo trovati ricoverato per esplosione del fegato.
Ah giusto per la cronaca Added, Jacquet e Van Assche sono tutti posizionati peggio in classifica di Maestrelli, Passaro, Gigante
Penso che voglia chiudere l’anno in Top10, gli mancano 120 punti per superare Draper (deve scartare 25 punti quindi dovrà fare almeno finale)
Un derby, oltretutto di alto livello, ha sempre il suo fascino…
Come mai Bublic gioca a Metz se quasi sicuramente sarà riserva a Torino ( forse anche giocherà visto la probabile uscita di Diokovic e Zverev?)
Ok grazie
Si è aggiunto Added è una tautologia 🙂
@ LiveTennis.it Staff (#4514807)
Added, nomen omen
@ Jack (#4514804)
Ciao! si è cancellato ufficialmente ieri pomeriggio dalla Player. Al suo posto è entrato il francese Added. Un abbraccio
Come mai AAF è ancora iscritto agli ottavi a Metz? Non è strano?