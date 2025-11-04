ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. ATP Metz – Passaro lotta ma cede a Blockx in tre set. Ora il derby Cobolli vs Sonego (LIVE)

Sconfitta amara per Francesco Passaro al primo turno del torneo ATP 250 di Metz, dove il perugino è stato superato dal belga Alexander Blockx con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Passaro aveva iniziato bene, aggiudicandosi il primo set grazie a un gioco solido e aggressivo, ma Blockx ha reagito con determinazione nel secondo parziale, trovando maggiore precisione al servizio e chiudendo con 16 ace complessivi.

Nel terzo e decisivo set, l’azzurro ha subito il break nel game d’apertura, ma ha avuto una grande occasione per riaprire l’incontro: sul 5-4 per il belga, Passaro ha avuto sette palle per il controbreak, tutte annullate da un Blockx lucido e coraggioso nei momenti chiave. Alla fine il belga ha chiuso 6-4, proseguendo la sua striscia di vittorie e qualificandosi per il secondo turno contro Clement Tabur.

ATP Athens Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 7 6 3 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 7 6 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. McDonald 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1

Mackenzie McDonaldvs Tomas Martin Etcheverry

Sebastian Korda vs Damir Dzumhur



ATP Athens Sebastian Korda Sebastian Korda 4 6 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 3 3 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Korda 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Korda 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

Novak Djokovic vs Alejandro Tabilo (Non prima 17:00)



ATP Athens Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4* 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 4*-2 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Eliot Spizzirri vs Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 14:00

Yannick Hanfmann vs Ivan Ivanov



ATP Athens Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 Ivan Ivanov Ivan Ivanov 4 2 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 I. Ivanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 5-1 I. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 I. Ivanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 I. Ivanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 I. Ivanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 I. Ivanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Ivanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 I. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Marcos Giron vs Pedro Martinez



ATP Athens Marcos Giron Marcos Giron 6 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 4 1 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Giron 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Luciano Darderi / Thiago Agustin Tirante vs John Peers / JJ Tracy



ATP Athens Luciano Darderi / Thiago Agustin Tirante Luciano Darderi / Thiago Agustin Tirante 3 6 John Peers / JJ Tracy [4] John Peers / JJ Tracy [4] 6 7 Vincitore: Peers / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* df 6-6 → 6-7 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Darderi / Agustin Tirante 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi / Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Peers / Tracy 15-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Darderi / Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi / Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



ATP Athens Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas • Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0 2 2 Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 2-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 2-4 → 2-5 V. Kirkov / Stevens 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Metz N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens 1 4 Sander Arends / Luke Johnson [2] Sander Arends / Luke Johnson [2] 6 6 Vincitore: Arends / Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Balaji / Jebens 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Balaji / Jebens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Arends / Johnson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Balaji / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Arends / Johnson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Balaji / Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Balaji / Jebens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Balaji / Jebens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Arends / Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Balaji / Jebens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Arends / Johnson 15-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Balaji / Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N.Sriram Balaji/ Hendrik Jebensvs Sander Arends/ Luke Johnson

Daniel Altmaier vs Arthur Rinderknech (Non prima 14:00)



ATP Metz Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 6 Arthur Rinderknech [6] Arthur Rinderknech [6] 4 4 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Aleksandar Vukic



ATP Metz Corentin Moutet [8] Corentin Moutet [8] 6 6 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 3 7 7 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 C. Moutet 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 C. Moutet 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Vukic 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Vukic 15-0 15-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 A. Vukic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 C. Moutet 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli vs Lorenzo Sonego (Non prima 18:00)



ATP Metz Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 30 6 0 Lorenzo Sonego • Lorenzo Sonego 30 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Arthur Cazaux vs Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Kyrian Jacquet vs Luca Van Assche



ATP Metz Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 4 6 6 Luca Van Assche Luca Van Assche 6 3 4 Vincitore: Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Jacquet 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Jacquet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 2-1 → 3-1 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Jacquet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Jacquet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Jacquet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Jacquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 K. Jacquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Francesco Passaro vs Alexander Blockx



ATP Metz Francesco Passaro Francesco Passaro 6 3 4 Alexander Blockx Alexander Blockx 3 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Passaro 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-4 → 3-4 A. Blockx 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Passaro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Passaro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Blockx 30-0 ace 5-2 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Blockx 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet



ATP Metz Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 3 6 11 Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet 6 4 9 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 C. Frantzen / Haase 0-1 1-1 2-1 df 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 ace 8-6 8-7 ace 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 U. Blanchet / Jacquet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 U. Blanchet / Jacquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-3 → 4-3 U. Blanchet / Jacquet 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Blanchet / Jacquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 U. Blanchet / Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Blanchet / Jacquet 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 U. Blanchet / Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 U. Blanchet / Jacquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 U. Blanchet / Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 U. Blanchet / Jacquet 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 0-0 → 0-1

Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith



ATP Metz Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert 4 6 10 Fernando Romboli / John-Patrick Smith [4] Fernando Romboli / John-Patrick Smith [4] 6 2 4 Vincitore: Halys / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 F. Romboli / Smith 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-8 ace 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Q. Halys / Herbert 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Q. Halys / Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rafael Matos / Marcelo Melo vs Ray Ho / Matthew Christopher Romios



Il match deve ancora iniziare