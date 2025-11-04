Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. ATP Metz – Passaro lotta ma cede a Blockx in tre set. Ora il derby Cobolli vs Sonego (LIVE)

04/11/2025 16:26 23 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

Sconfitta amara per Francesco Passaro al primo turno del torneo ATP 250 di Metz, dove il perugino è stato superato dal belga Alexander Blockx con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.
Passaro aveva iniziato bene, aggiudicandosi il primo set grazie a un gioco solido e aggressivo, ma Blockx ha reagito con determinazione nel secondo parziale, trovando maggiore precisione al servizio e chiudendo con 16 ace complessivi.
Nel terzo e decisivo set, l’azzurro ha subito il break nel game d’apertura, ma ha avuto una grande occasione per riaprire l’incontro: sul 5-4 per il belga, Passaro ha avuto sette palle per il controbreak, tutte annullate da un Blockx lucido e coraggioso nei momenti chiave. Alla fine il belga ha chiuso 6-4, proseguendo la sua striscia di vittorie e qualificandosi per il secondo turno contro Clement Tabur.

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Mackenzie McDonald USA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
ATP Athens
Mackenzie McDonald
7
6
3
Tomas Martin Etcheverry
6
7
6
Vincitore: Etcheverry
Sebastian Korda USA vs Damir Dzumhur BIH

ATP Athens
Sebastian Korda
4
6
6
Damir Dzumhur
6
3
3
Vincitore: Korda
Novak Djokovic SRB vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 17:00)

ATP Athens
Novak Djokovic [1]
4*
6
Alejandro Tabilo
2
6
Eliot Spizzirri USA vs Nuno Borges POR

Grandstand – ore 14:00
Yannick Hanfmann GER vs Ivan Ivanov BUL

ATP Athens
Yannick Hanfmann
6
6
Ivan Ivanov
4
2
Vincitore: Hanfmann
Marcos Giron USA vs Pedro Martinez ESP

ATP Athens
Marcos Giron
6
6
Pedro Martinez
4
1
Vincitore: Giron
Luciano Darderi ITA / Thiago Agustin Tirante ARG vs John Peers AUS / JJ Tracy USA

ATP Athens
Luciano Darderi / Thiago Agustin Tirante
3
6
John Peers / JJ Tracy [4]
6
7
Vincitore: Peers / Tracy
Pavlos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Athens
Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas
0
2
2
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
6
2
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
N.Sriram Balaji IND / Hendrik Jebens GER vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
ATP Metz
N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens
1
4
Sander Arends / Luke Johnson [2]
6
6
Vincitore: Arends / Johnson
Daniel Altmaier GER vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 14:00)

ATP Metz
Daniel Altmaier
6
6
Arthur Rinderknech [6]
4
4
Vincitore: Altmaier
Corentin Moutet FRA vs Aleksandar Vukic AUS

ATP Metz
Corentin Moutet [8]
6
6
6
Aleksandar Vukic
3
7
7
Vincitore: Vukic
Flavio Cobolli ITA vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 18:00)

ATP Metz
Flavio Cobolli [4]
30
6
0
Lorenzo Sonego
30
2
0
Arthur Cazaux FRA vs Cameron Norrie GBR

Court 1 – ore 12:00
Kyrian Jacquet FRA vs Luca Van Assche FRA

ATP Metz
Kyrian Jacquet
4
6
6
Luca Van Assche
6
3
4
Vincitore: Jacquet
Francesco Passaro ITA vs Alexander Blockx BEL

ATP Metz
Francesco Passaro
6
3
4
Alexander Blockx
3
6
6
Vincitore: Blockx
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA

ATP Metz
Constantin Frantzen / Robin Haase
3
6
11
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet
6
4
9
Vincitore: Frantzen / Haase
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

ATP Metz
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
4
6
10
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [4]
6
2
4
Vincitore: Halys / Herbert
Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Ray Ho TPE / Matthew Christopher Romios AUS

Di Passaggio 04-11-2025 19:21

In questo momento Sonny non vede spiragli nel gioco di Flavio. Poi magari le cose cambiano, ormai siamo pronti a tutto.

 23
Detuqueridapresencia 04-11-2025 16:46

Scritto da JannikUberAlles
Ai talent-scout di LT (già invidiati da tutte le maggiori Federazioni) suggerisco di dare un’occhiata a Blockx (oltretutto gioca con il nostro Passaro) che è un 2005 forse non “eclatante” ma in costante progressione…

E’ noto è noto Blockx … 😉 farà le next gen con merito

Purtroppo Passaro ha cacciato nella rumenta 8 possibilità di controbreak al terzo set …..

 22
+1: pablito, Marco M.
-1: Purple Rain
Detuqueridapresencia 04-11-2025 16:45

Scritto da italo

Scritto da pablito
Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann…

a livello Itf ha vinto un 15.000 e nulla più , a livello challenger non ha ancora vinto una partita , sarà anche numero 1 junior ma onestamente a livello atp è una Wc ad oggi sprecata.

Ma è un 2008 …. cribbio dategli tempo …..

 21
+1: Scolaretto, Marco M.
Detuqueridapresencia 04-11-2025 16:43

Scritto da Inox

Scritto da pablito
Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann…

Mi hai preceduto nel segnalare la presenza il talento pallino di “Detu”

Purtroppo quando trovi Jannik, Yannik, Yannick o simili …. non hai scampo :mrgreen:

 20
+1: pablito, Marco M.
-1: Purple Rain
pablito 04-11-2025 16:28

Scritto da italo

Scritto da pablito
Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann…

a livello Itf ha vinto un 15.000 e nulla più , a livello challenger non ha ancora vinto una partita , sarà anche numero 1 junior ma onestamente a livello atp è una Wc ad oggi sprecata.

In finale quest’anno al Bonfiglio, poi vinto da Vasamì. 🙂

Mi è piaciuto… 😉

 19
+1: Detuqueridapresencia
italo (Guest) 04-11-2025 15:30

Scritto da pablito
Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann…

a livello Itf ha vinto un 15.000 e nulla più , a livello challenger non ha ancora vinto una partita , sarà anche numero 1 junior ma onestamente a livello atp è una Wc ad oggi sprecata.

 18
italo (Guest) 04-11-2025 15:26

Scritto da JannikUberAlles
Ai talent-scout di LT (già invidiati da tutte le maggiori Federazioni) suggerisco di dare un’occhiata a Blockx (oltretutto gioca con il nostro Passaro) che è un 2005 forse non “eclatante” ma in costante progressione…

ha perso il primo set e la vittoria di Passaro sarebbe onestamente una grossa sorpresa.
Forse è stanco dopo il challenger vinto settimana scorsa

 17
Il GUEst 04-11-2025 15:05

Scritto da JannikUberAlles
Ai talent-scout di LT (già invidiati da tutte le maggiori Federazioni) suggerisco di dare un’occhiata a Blockx (oltretutto gioca con il nostro Passaro) che è un 2005 forse non “eclatante” ma in costante progressione…

Forte Blockx, personalmente mi impressionò parecchio l’anno scorso in Davis contro Berrettini, mi sembrava un giocatore potente e completo sul veloce e onestamente mi aspettavo un ingresso rapido in top 100, che potrebbe avvenire la prossima settimana. Comunque di lui e di Bailly, altro 2005 belga interessante che dopo tanti infortuni quest’anno ha trovato continuità passando da 800 a 200 del mondo, se ne parlava bene da un po’, un po’ meno “sponsorizzati” rispetto ad altri questo sì

 16
JannikUberAlles 04-11-2025 14:43

Ai talent-scout di LT (già invidiati da tutte le maggiori Federazioni) suggerisco di dare un’occhiata a Blockx (oltretutto gioca con il nostro Passaro) che è un 2005 forse non “eclatante” ma in costante progressione…

 15
+1: Detuqueridapresencia
Inox 04-11-2025 14:13

Scritto da pablito
Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann…

Mi hai preceduto nel segnalare la presenza il talento pallino di “Detu”

 14
+1: Detuqueridapresencia
pablito 04-11-2025 13:55

Ivanov (BUL),
8° under 18 (17 anni),
alla prova del navigato Hanfmann… :mrgreen:

 13
+1: Detuqueridapresencia
Pheanes (Guest) 04-11-2025 13:36

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Il GUEst
Ma vi immaginate i commenti del luminare komplottista se Metz fosse stato organizzato in Italia, con 4 LL, di cui due italiani, e uno di questi inserito al posto della TDS n.1, già direttamente al secondo turno, dove se la sarebbe vista contro il vincente tra un qualificato e un LL, entrambi italiani?
Cioè, se al posto di Added ci fosse stato un Maestrelli ripescato come LL al posto di Auger, e al secondo turno contro il vincente tra Passaro (Q)–Gigante(LL) anziché Van Assche(Q)–Jacquet(LL)?
Roba che davvero ce lo saremmo trovati ricoverato per esplosione del fegato.
Ah giusto per la cronaca Added, Jacquet e Van Assche sono tutti posizionati peggio in classifica di Maestrelli, Passaro, Gigante

ahahahahh sì sì al Colonnello Buttiglione ho dedicato già ieri un messaggio (ovviamente privo di risposta) sull’argomento della tonnara francese nel primo spicchio di Metz.
Questo dimostra solo una cosa: non è matto ma è semplicemente in mala fede

Manipolatore. Semplicemente manipolatore.

 12
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 04-11-2025 13:29

Scritto da Il GUEst
Ma vi immaginate i commenti del luminare komplottista se Metz fosse stato organizzato in Italia, con 4 LL, di cui due italiani, e uno di questi inserito al posto della TDS n.1, già direttamente al secondo turno, dove se la sarebbe vista contro il vincente tra un qualificato e un LL, entrambi italiani?
Cioè, se al posto di Added ci fosse stato un Maestrelli ripescato come LL al posto di Auger, e al secondo turno contro il vincente tra Passaro (Q)–Gigante(LL) anziché Van Assche(Q)–Jacquet(LL)?
Roba che davvero ce lo saremmo trovati ricoverato per esplosione del fegato.
Ah giusto per la cronaca Added, Jacquet e Van Assche sono tutti posizionati peggio in classifica di Maestrelli, Passaro, Gigante

ahahahahh sì sì al Colonnello Buttiglione ho dedicato già ieri un messaggio (ovviamente privo di risposta) sull’argomento della tonnara francese nel primo spicchio di Metz.

Questo dimostra solo una cosa: non è matto ma è semplicemente in mala fede

 11
+1: Marco M., Massi, Il GUEst
-1: Purple Rain
l Occhio di Sauron 04-11-2025 13:26

A volte le fortune delle carriere dei giocatori sono anche determinate dal paese in cui nasci e le opportunità che ti offre.
Ci sono americani in top 100-200 che fossero nati altrove probabilmente accorderebbero le racchette.

 10
Il GUEst 04-11-2025 13:17

Ma vi immaginate i commenti del luminare komplottista se Metz fosse stato organizzato in Italia, con 4 LL, di cui due italiani, e uno di questi inserito al posto della TDS n.1, già direttamente al secondo turno, dove se la sarebbe vista contro il vincente tra un qualificato e un LL, entrambi italiani?
Cioè, se al posto di Added ci fosse stato un Maestrelli ripescato come LL al posto di Auger, e al secondo turno contro il vincente tra Passaro (Q)–Gigante(LL) anziché Van Assche(Q)–Jacquet(LL)?
Roba che davvero ce lo saremmo trovati ricoverato per esplosione del fegato.
Ah giusto per la cronaca Added, Jacquet e Van Assche sono tutti posizionati peggio in classifica di Maestrelli, Passaro, Gigante

 9
+1: Detuqueridapresencia, marcusmin, Marco M., pablito, Massi
JOA20 (Guest) 04-11-2025 11:00

Scritto da Un impiccione di tanti
Come mai Bublic gioca a Metz se quasi sicuramente sarà riserva a Torino ( forse anche giocherà visto la probabile uscita di Diokovic e Zverev?)

Penso che voglia chiudere l’anno in Top10, gli mancano 120 punti per superare Draper (deve scartare 25 punti quindi dovrà fare almeno finale)

 8
JannikUberAlles 04-11-2025 10:50

Un derby, oltretutto di alto livello, ha sempre il suo fascino…

 7
Un impiccione di tanti (Guest) 04-11-2025 10:46

Come mai Bublic gioca a Metz se quasi sicuramente sarà riserva a Torino ( forse anche giocherà visto la probabile uscita di Diokovic e Zverev?)

 6
Jack (Guest) 04-11-2025 09:56

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ Jack (#4514804)
Ciao! si è cancellato ufficialmente ieri pomeriggio dalla Player. Al suo posto è entrato il francese Added. Un abbraccio

Ok grazie

 5
Dr Ivo (Guest) 04-11-2025 09:21

Si è aggiunto Added è una tautologia 🙂

 4
+1: Detuqueridapresencia, marcusmin, pablito, Massi
demorpurgo (Guest) 04-11-2025 09:00

@ LiveTennis.it Staff (#4514807)

Added, nomen omen

 3
+1: Billy74, pablito, Massi
LiveTennis.it Staff 04-11-2025 08:54

@ Jack (#4514804)

Ciao! si è cancellato ufficialmente ieri pomeriggio dalla Player. Al suo posto è entrato il francese Added. Un abbraccio

 2
+1: marcauro
Jack (Guest) 04-11-2025 08:51

Come mai AAF è ancora iscritto agli ottavi a Metz? Non è strano?

 1
