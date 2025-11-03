Sinner vince anche in tv: 1 milione 214 mila spettatori per la finale del Masters 1000 Parigi
Grande interesse anche in tv per Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi. La finale di domenica pomeriggio che ha visto l’azzurro trionfare su Felix Auger-Aliassime ha ottenuto ottimi dati di ascolto. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, la partita di Sinner in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno “ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 166 mila spettatori unici e il 9,8% di share tv. La differita in onda su TV8 dalle 17.15 ha registrato 968 mila spettatori medi complessivi, 2 milioni 807 mila spettatori unici e il 7,1% di share tv”.
Molto positivi anche i dati di ascolti per la semifinale di Sinner contro Zverev al sabato pomeriggio. “Il match – dalle 17 su Sky Sport Uno – ha registrato 889 mila spettatori medi complessivi in total audience, 1 milione 466 mila contatti unici e il 7,7% di share tv”.
Dati di ascolto molto importanti che quasi sicuramente saranno superati la prossima settimana con le ATP Finals di Torino, con i campo i migliori otto tennisti del 2025 e, ovviamente, Jannik Sinner. In doppio sarà presente anche la coppia italiana Simone Bolelli – Andrea Vavassori.
Mario Cecchi
