Final 8 di Coppa Davis 2025 – Bologna Fiere pronta a scrivere la storia

Sfide leggendarie, colpi mozzafiato, talento individuale al servizio del collettivo.

In Coppa Davis ogni punto è un capitolo di storia, ogni tie è un frammento di leggenda. Le migliori otto nazionali sono pronte a darsi battaglia con un unico obiettivo in testa: conquistare il trofeo a squadre più ambito del tennis maschile.

Quest’anno il cammino verso la gloria culminerà a Bologna: dal 18 al 23 novembre, la SuperTennis Arena di BolognaFiere sarà teatro della Final 8 di Coppa Davis 2025.

La presentazione ufficiale

Stamane, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza di:

Raimondo Ricci Bitti, Consigliere FITP

Paolo Lorenzi, Direttore Tecnico del Torneo

Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna

Roberta Frisoni, Assessora a Turismo e Sport

Mattia Santori, Consigliere delegato del Comune di Bologna per turismo e grandi eventi sportivi

Grazie alla collaborazione tra International Tennis Federation, FITP, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, il capoluogo emiliano conferma il suo ruolo di punto di riferimento del grande tennis internazionale e simbolo della Sport Valley.

Dopo aver ospitato il Group Stage dal 2022 al 2024, Bologna raccoglie l’eredità di Malaga e diventa il teatro dell’atto conclusivo della 113ª edizione della più prestigiosa competizione a squadre del tennis maschile.

Il Team Italia by Lavoropiù, campione in carica dopo la straordinaria doppietta 2023–2024, avrà l’opportunità di difendere il titolo davanti al proprio pubblico, in una settimana che promette spettacolo puro.

Le 8 regine per un trono: quello del tennis mondiale

Bologna accoglie il meglio del tennis mondiale, con campioni Slam, stelle della Top 10 e giovani promesse pronte a brillare sul campo di BolognaFiere.

Il pubblico vivrà sfide intense ed entusiasmanti, dove esperienza e talento si confronteranno in un crescendo di emozioni, celebrando lo sport nella sua forma più pura e coinvolgente.

🇦🇷 Argentina

Presente alle Finals per la quarta volta, ai quarti per il secondo anno consecutivo.

Campione nel 2016, vincendo tutti gli incontri in trasferta.

Capitano: Javier Frana

Giocatori: Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos, Andrés Molteni.

🇦🇹 Austria

Qualificata per la seconda volta alle Finals dal 2019, e ai quarti per la prima volta dal 2012.

Miglior risultato: semifinale 1990 (con Thomas Muster).

Capitano: Jürgen Melzer

Giocatori: Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Alexander Erler.

🇧🇪 Belgio

Quarta qualificazione alle Finals e prima volta ai quarti dal 2018.

Tre finali giocate (1904, 2015, 2017), tutte perse, ma la squadra ha mostrato carattere battendo l’Australia a Sydney.

Capitano: Steve Darcis

Giocatori: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gillé, Joran Vliegen.

🇫🇷 Francia

Sempre presente alle Finals (sei partecipazioni su sei edizioni del nuovo formato).

Con 10 titoli vinti, è una delle nazioni più titolate della storia.

Capitano: Paul-Henri Mathieu

Giocatori: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert.

🇩🇪 Germania

Quinta partecipazione alle Finals, ai quarti per il secondo anno consecutivo.

Tre titoli vinti (1988, 1989, 1993) con Boris Becker protagonista.

Capitano: Michael Kohlmann

Giocatori: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz.

🇮🇹 Italia

Il Team Italia by Lavoropiù si prepara a difendere il titolo davanti ai propri tifosi.

Dopo i successi di Malaga 2023 e 2024 e quello di Santiago 1976, gli azzurri sono tra i favoriti per la vittoria finale.

Capitano: Filippo Volandri

Giocatori: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori.

🇨🇿 Repubblica Ceca

Terza presenza consecutiva alle Finals, quarta complessiva.

Tre titoli: 1980 (come Cecoslovacchia), 2012 e 2013.

Capitano: Tomáš Berdych

Giocatori: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek.

🇪🇸 Spagna

Una delle grandi favorite, con sei titoli vinti (l’ultimo nel 2019).

Pronta a confermare il proprio prestigio a Bologna.

Capitano: David Ferrer

Giocatori: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers.

Tutto pronto per l’inizio dello show

Il sorteggio, effettuato lo scorso 17 settembre dal Direttore del Torneo Feliciano López, ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale:

il Team Italia by Lavoropiù esordirà mercoledì 19 novembre alle ore 16:00 contro l’Austria.

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): 🇫🇷 Francia vs 🇧🇪 Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): 🇮🇹 Italia vs 🇦🇹 Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): 🇪🇸 Spagna vs 🇨🇿 Repubblica Ceca

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): 🇦🇷 Argentina vs 🇩🇪 Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Repubblica Ceca vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre (15:00)