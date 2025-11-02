Di Sarra trionfa nella finale azzurra della SPC Cup di Solarino

Federica Di Sarra vince il derby azzurro della finale della SPC Cup, battendo in tre set (6-2 1-6 6-1) la testa di serie Deborah Chiesa e ribaltando il pronostico. Finale equilibrata tra le due giocatrici più esperte della prima settimana ITF di Solarino, con Di Sarra brava a “resettare” nel terzo set: “Ero partita bene, poi ho avuto un calo nel secondo, ma sono stata brava a riprendere il ritmo”, ha dichiarato a fine match.

Archiviata la SPC Cup, lo Zaiera ospita già da oggi la Globalpharma Cup, torneo con un tabellone di livello più alto che unisce ancora una giovani promesse e tenniste esperte. Prima testa di serie è la svizzera Alina Granwehr (classe 2003, n. 407 WTA), seguita dall’italiana Camilla Zanolini (22 anni, n. 448) e da Verena Meliss (n. 487). Completano le prime quattro Deborah Chiesa (ex n. 143, runner up della SPC Cup) e la svizzera Fiona Ganz (n. 497). In tabellone anche la tedesca Julia Stusek (18 anni, n. 766) e Federica Di Sarra (best n. 192), fresca vincitrice del titolo.

La Globalpharma Cup è il penultimo torneo ITF a Solarino, prima del trasferimento del circuito in una nuova sede che sarà annunciata domani, 3 novembre, nella conferenza stampa al Monte Ka Tira di San Gregorio (CT).

Nel corso della premiazione, il direttore del torneo Renato Murabito ha ricordato: “Dieci anni fa Chiesa era già con noi, Di Sarra è arrivata poco dopo. Sono excursus della nostra che ci fanno molto piacere. Con gli ultimi tre tornei raggiungiamo quota 39 eventi ITF e quasi 700 mila dollari di montepremi, distribuiti a giocatrici poi diventate top player”.

Per la prima volta in dieci anni nessun rappresentante dell’amministrazione comunale di Solarino ha preso parte alla cerimonia di premiazione. “Nonostante gli inviti ufficiali – ha comunicato Morabito – non è stato possibile avere la presenza del Comune in questa prima settimana. Il nostro impegno sul territorio resta comunque costante e indipendente dai patrocini istituzionali, e ci auguriamo che il sindaco Tiziano Spada, o un suo rappresentante, possa presto essere nostro ospite per salutare le tenniste che hanno conosciuto Solarino grazie ai tornei ITF”.