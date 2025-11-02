Notizie dal mondo ATP, Copertina, Generica

Il paradosso Zverev: numero 3 del ranking, ma in crisi di risultati

02/11/2025 12:00 15 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren
Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren

Il ranking ATP non sempre rispecchia la realtà in campo, e la semifinale del Rolex Paris Masters 2025 ne è stata una chiara dimostrazione. Jannik Sinner, attuale numero 2 del mondo, ha letteralmente travolto Alexander Zverev, numero 3 del ranking, con un perentorio 6-0 6-1, in poco più di un’ora di gioco.
Nonostante le difficoltà fisiche del tedesco, la superiorità dell’italiano è apparsa netta, quasi imbarazzante, confermando ancora una volta che la distanza tra Sinner e Alcaraz rispetto al resto del circuito è ormai evidente.

Un dominio assoluto
Sinner ha gestito l’incontro con una calma glaciale, imponendo ritmo, profondità e precisione in ogni scambio. Zverev, visibilmente affaticato dopo un torneo lungo e un finale di stagione denso, non ha mai dato la sensazione di poter entrare in partita.
Il risultato riflette perfettamente il momento dei due giocatori: da un lato un Sinner implacabile, capace di mantenere standard altissimi anche in condizioni fisiche non ideali; dall’altro, un Zverev che chiude l’anno con più ombre che luci.

Un 2025 deludente per Zverev
Nonostante il terzo posto nel ranking, il bilancio stagionale di Alexander Zverev è ben lontano dalle aspettative. Il tedesco ha conquistato solo un titolo, l’ATP 500 di Monaco, e ancora una volta non è riuscito a sfatare il tabù dei tornei del Grande Slam, rimanendo a secco anche nel 2025.
Le difficoltà mentali e fisiche sono emerse più volte nel corso della stagione: dalla deludente tournée sudamericana di febbraio, alla pesante sconfitta con Arthur Fils a Miami, fino alla resa contro Novak Djokovic a Roland Garros.
Nemmeno l’erba tedesca gli ha portato fortuna, con eliminazioni premature a Stoccarda e Halle, e un durissimo ko al primo turno di Wimbledon contro Arthur Rinderknech.
Negli Stati Uniti non ha superato la quarta fase all’US Open, e la tournée asiatica non ha invertito la tendenza. Arrivato a Parigi da campione in carica, ha dovuto arrendersi a un Sinner in stato di grazia e a un fisico ormai logoro.

Il paradosso del numero 3 del mondo
Fa impressione pensare che, pur così distante nel livello di gioco da Sinner e Alcaraz, Zverev resti terzo nel ranking mondiale. Il motivo è da ricercare non tanto nei suoi meriti, quanto nella mancanza di continuità degli altri giocatori.
In un momento storico in cui il circuito fatica a trovare stabilità, nessuno tra i top 20 è riuscito a colmare il vuoto dietro i due dominatori della nuova generazione.
Emblematico quanto accaduto al Masters di Shanghai, dove l’assenza di Alcaraz e il ritiro di Sinner avrebbero potuto aprire la strada a nuovi protagonisti. Invece, nessuno tra i primi 200 al mondo è riuscito a imporsi, lasciando spazio alla sorprendente impresa di Valentin Vacherot, autentica rivelazione del torneo.



Francesco Paolo Villarico

TAG:

15 commenti. Lasciane uno!

gisva 02-11-2025 13:58

Quest’anno ha fatto molto peggio dello scorso anno.
Si salva da quelli dietro grazie alla finale dell’Australian open.
Vediamo come programmerà la prossima stagione.
Fossi in lui, punterei a star bene in Australia ed in determinati 1000

 15
vecchiogiovi (Guest) 02-11-2025 13:56

Scritto da Kenobi

Scritto da Alberto Rossi
Nessun paradosso, oggi ci sono Sinner e Alcaraz e tutti gli altri almeno due categorie sotto.. non è mai successo, neppure ai tempi delle grandi sfide, McEnroe-Borg e poi Lendl-Borg, e poi Edberg-Becker e poi Agassi-Sampras e poi Federer-Nadal… c’erano sempre i terzi incomodi, oggi c’è un abisso fra i due alieni e il resto della truppa

Atp 1000 quindi li hanno vinti solo Alcaraz e Sinner nel 2025 ?
No, da Vacherot, a Ruud, fino a Menšík e Draper.
E Zverev fu numero 2 vicino a prendersi Parigi quando c’erano i due altri alieni.
Ieri stava male.
Ma fatevi tutti una ripassata dello sport, santissima pazienza.

Non sono d’accordo.
Purtroppo nel tennis sta succedendo quello che è successo negli altri sport.
L’incremento dell’importanza mediatica e dei premi degli slam ha tolto importanza ai 1000k, come la champions nel calcio, l’eurolega nel basket, etc… hanno mortificato le altre coppe.
L’interesse dei tre (Djoko non è morto) per i mille è contingente, dipende da quale 1000k si tratti.
Zwerev potrà ancora vincere qualche rara partita con i due (Djoko penso sia agli sgoccioli per il futuro lo toglierei), ma solo in situazioni in cui i 2 non abbiano interesse, e sarà così per tutti quelli che stannop giocando adesso, Fonseca e Rune compresi.
I tre hanno un talento nettamente superiore, chi per il tocco, chi per la frequenza dei colpi, chi per l’intelligenza tennistica, a tutti gli altri tennisti.

 14
Kenobi 02-11-2025 13:56

Scritto da Silvy__89

Scritto da Kenobi

Scritto da Alberto Rossi
Nessun paradosso, oggi ci sono Sinner e Alcaraz e tutti gli altri almeno due categorie sotto.. non è mai successo, neppure ai tempi delle grandi sfide, McEnroe-Borg e poi Lendl-Borg, e poi Edberg-Becker e poi Agassi-Sampras e poi Federer-Nadal… c’erano sempre i terzi incomodi, oggi c’è un abisso fra i due alieni e il resto della truppa

Atp 1000 quindi li hanno vinti solo Alcaraz e Sinner nel 2025 ?
No, da Vacherot, a Ruud, fino a Menšík e Draper.
E Zverev fu numero 2 vicino a prendersi Parigi quando c’erano i due altri alieni.
Ieri stava male.
Ma fatevi tutti una ripassata dello sport, santissima pazienza.

Si ieri stava male nulla da dire. In quanto ai masters 1000 di quest’anno sono stati vinti da altri solo ed esclusivamente quando non c’erano i 2. Siamo seri

Madrid e Shanghai per crampi si , ma a IW e Miami c’era Alcaraz, comunque c’era Zverev che non ne ha vinto uno neanche in quel momento.

 13
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 13:44

Scritto da Lologhon
Con i problemi del diabete che ha, anche se tenuto sotto controllo, ha già fatto una grande carriera e ha sempre trovato ahimè per lui qualcuno più forte al top (Nadal Djokovic) e adesso Simmer Alcaraz. Ma una carriera di tutto rispetto se non più

Si. Appena meglio di Berdick e Ferrer. Un pò peggio di Del Potro e Wawrinka.

 12
Sudtyrol (Guest) 02-11-2025 13:41

Scritto da Alberto Rossi
Nessun paradosso, oggi ci sono Sinner e Alcaraz e tutti gli altri almeno due categorie sotto.. non è mai successo, neppure ai tempi delle grandi sfide, McEnroe-Borg e poi Lendl-Borg, e poi Edberg-Becker e poi Agassi-Sampras e poi Federer-Nadal… c’erano sempre i terzi incomodi, oggi c’è un abisso fra i due alieni e il resto della truppa

Ti sei dimenticato tre grandi sfide. Connors-Borg, Connors-McEnroe e Lendl-McEnroe.

 11
+1: Alberto Rossi
Silvy__89 (Guest) 02-11-2025 13:38

Scritto da Kenobi

Scritto da Alberto Rossi
Nessun paradosso, oggi ci sono Sinner e Alcaraz e tutti gli altri almeno due categorie sotto.. non è mai successo, neppure ai tempi delle grandi sfide, McEnroe-Borg e poi Lendl-Borg, e poi Edberg-Becker e poi Agassi-Sampras e poi Federer-Nadal… c’erano sempre i terzi incomodi, oggi c’è un abisso fra i due alieni e il resto della truppa

Atp 1000 quindi li hanno vinti solo Alcaraz e Sinner nel 2025 ?
No, da Vacherot, a Ruud, fino a Menšík e Draper.
E Zverev fu numero 2 vicino a prendersi Parigi quando c’erano i due altri alieni.
Ieri stava male.
Ma fatevi tutti una ripassata dello sport, santissima pazienza.

Si ieri stava male nulla da dire. In quanto ai masters 1000 di quest’anno sono stati vinti da altri solo ed esclusivamente quando non c’erano i 2. Siamo seri

 10
Kenobi 02-11-2025 13:34

Scritto da Alberto Rossi
Nessun paradosso, oggi ci sono Sinner e Alcaraz e tutti gli altri almeno due categorie sotto.. non è mai successo, neppure ai tempi delle grandi sfide, McEnroe-Borg e poi Lendl-Borg, e poi Edberg-Becker e poi Agassi-Sampras e poi Federer-Nadal… c’erano sempre i terzi incomodi, oggi c’è un abisso fra i due alieni e il resto della truppa

Atp 1000 quindi li hanno vinti solo Alcaraz e Sinner nel 2025 ?
No, da Vacherot, a Ruud, fino a Menšík e Draper.

E Zverev fu numero 2 vicino a prendersi Parigi quando c’erano i due altri alieni.

Ieri stava male.
Ma fatevi tutti una ripassata dello sport, santissima pazienza.

 9
Rovescio al tramonto 02-11-2025 13:21

Zverev è già stato numero 3 e numero 2 anche quando c’erano i big 3

 8
+1: Kenobi
pablito 02-11-2025 12:42

Terzo si,
ma a una distanza di punti siderale dai due… “gradassoni”. 😉

 7
+1: il capitano
Alberto Rossi 02-11-2025 12:40

Nessun paradosso, oggi ci sono Sinner e Alcaraz e tutti gli altri almeno due categorie sotto.. non è mai successo, neppure ai tempi delle grandi sfide, McEnroe-Borg e poi Lendl-Borg, e poi Edberg-Becker e poi Agassi-Sampras e poi Federer-Nadal… c’erano sempre i terzi incomodi, oggi c’è un abisso fra i due alieni e il resto della truppa

 6
-1: Kenobi
Lologhon (Guest) 02-11-2025 12:35

Con i problemi del diabete che ha, anche se tenuto sotto controllo, ha già fatto una grande carriera e ha sempre trovato ahimè per lui qualcuno più forte al top (Nadal Djokovic) e adesso Simmer Alcaraz. Ma una carriera di tutto rispetto se non più

 5
+1: Rovescio al tramonto
piper 02-11-2025 12:34

@ Silvy__89 (#4513083)

Infatti Norrie non è in top ten.

 4
+1: il capitano
Silvy__89 (Guest) 02-11-2025 12:25

In generale tutta la top 10, dal 3 al 10…è a un livello veramente basso.
Nessuno riesce a preoccupare neanche minimamente i primi 2.

 3
+1: Alberto Rossi
akgul num.1 02-11-2025 12:18

Se è numero 3 vuol dire che chiunque gli sta dietro ha fatto peggio
Fine della storia
E poi è l’unico ad aver fatto finale slam al di fuori di Sinner e Alcaraz

 2
Kenobi 02-11-2025 12:18

Secondo me deve abbandonare l’idea di vertice nel ranking e dedicarsi a meno tornei.
Il suo è un tennis impegnativo fisicamente, deve scambiare molto per primeggiare.
Forse non ha più l’età e la caviglia ha influito nella resa.

Se rimane negli 8 può beneficiare di un buon tabellone, dovrebbe eliminare tutti i 250, scegliere con cura pochi 500 e saltare alcuni 1000.

Fosse italiano riceverebbe le critiche vergognose dei miserabili come fanno su Musetti perché ha vinto un solo titolo da #3, è tedesco ed hanno un’altra cultura sportiva.

 1
