Sinner: “Felice per la finale, ma non è il modo in cui vuoi arrivarci. Zverev non era al 100%. Numero uno? Non cambia molto, penso solo a giocare bene”. Auger-Aliassime: “Sinner è il favorito, ma voglio giocare il mio miglior tennis. Ora sono un giocatore più maturo” (Video e programma di domani)

Dopo la facile vittoria contro Alexander Zverev, ridimensionato dalla stanchezza e da un fastidio fisico, Jannik Sinner approda per la prima volta alla finale del Rolex Paris Masters. Il numero due del mondo disputerà la finale numero 31 della carriera (22 titoli già conquistati) e andrà alla caccia del quinto Masters 1000, dopo i trionfi a Toronto , Miami, Shangai e Cincinnati. Una finale speciale con in premio in caso di vittoria anche la riconquista della vetta del ranking mondiale.

Sinner ha analizzato la giornata e le prospettive della finale contro Felix Auger-Aliassime, avversario affrontato di recente agli US Open.

🇫🇷 Rolex Paris Masters – Domenica (finale)

🏟️ Court Central

🕐 12:30

Heliovaara 🇫🇮 / Patten 🇬🇧 vs Cash 🇬🇧 / Glasspool 🇬🇧

🎾 Non prima delle 15:00

Auger-Aliassime 🇨🇦 vs Sinner 🇮🇹

Le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa

“È davvero molto bello essere di nuovo in finale qui. È la prima volta che posso giocare la finale a Parigi, quindi sono molto contento. Ovviamente non è il modo in cui si vorrebbe vincere — tutti abbiamo visto che Sascha non si sentiva bene — però ora guardiamo a domani. Sono concentrato e spero di riuscire a giocare un buon tennis. Se andrà bene, sarà un’altra settimana fantastica.”

L’altoatesino, che potrebbe tornare numero uno del mondo in caso di vittoria, mantiene la sua solita cautela :

“Non era qualcosa che mi aspettavo. All’inizio della settimana era solo un’ipotesi, ora è qualcosa di più concreto, ma tutto dipende da come giocherò domani. Sono concentrato sul cercare di esprimere il mio miglior tennis. Se accadrà, bene; se no, la prossima volta. Non cambia molto diventare numero uno del mondo per una o due settimane.”

Poi un bilancio sulla stagione, già straordinaria per continuità e risultati:

“È stata una stagione incredibile. Tantissimi bei momenti, tante esperienze nuove. Sono molto felice per la giornata di oggi e curioso di vedere cosa succederà domani.”

Sull’avversario della finale, Jannik mostra rispetto:

“Ci sono alcune cose che ho imparato dalla partita di New York… ma non ve le dirò (sorride). Felix è migliorato molto, sta giocando un tennis molto aggressivo, serve benissimo e fisicamente è in un ottimo momento. Mi aspetto una sfida dura e interessante, ma non vedo l’ora di giocarla. Le finali sono sempre qualcosa di speciale, e sono felice di essere uno dei due protagonisti.”

Infine, una riflessione sull’adattamento alle condizioni di gioco della Défense Arena:

“Come ho sempre detto, i primi due turni sono difficili, poi cerchi di trovare un po’ di ritmo. Ora mi sento bene, ma ogni giorno è diverso. Domani sarà una partita molto difficile.”

Sinner prima aveva detto a bordo campo dopo la fine della partita

“Quando cali fisicamente come è successo a lui, non riesci più a trovare piena potenza nel servizio. Ovviamente sono felice di essere in finale, ma non è il modo in cui vuoi arrivarci. Giocare contro Sascha è sempre un’occasione speciale. Oggi però non era al 100%. Si vedeva che stava soffrendo fisicamente.”

Sinner ha poi elogiato la determinazione di Zverev, protagonista di un finale di stagione di altissimo livello:

“Ha avuto un programma molto fitto negli ultimi mesi. Ieri ha vinto un match incredibile, salvando due match point. È difficile, sia mentalmente che fisicamente. Ha fatto finale a Vienna, semifinale qui: è una striscia impressionante. Tutti speriamo che possa recuperare e arrivare in forma a Torino. Da parte mia, sono molto felice di essere in finale.”

La finale con Auger-Aliassime

Domani Sinner affronterà Félix Auger-Aliassime per il titolo, un avversario che l’altoatesino ha elogiato per il grande miglioramento mostrato negli ultimi mesi.

“Gioca un tennis incredibile. È migliorato molto, soprattutto di recente, ha ritrovato il suo gioco. Non vedo l’ora di affrontarlo domani. Giocare contro di lui, specialmente in una finale, è una grande occasione per entrambi.”

Sinner ha poi aggiunto parole di grande stima per il canadese, evidenziando anche l’amicizia che li lega:

“Sono molto felice per Félix. È una delle persone più gentili che abbiamo nel circuito. Condividere una finale con lui sarà qualcosa di speciale. Cercheremo entrambi di spingerci al limite. Sarà una partita difficile, ma sono molto contento. Mi godrò l’atmosfera, e so che dopo questa partita avrò qualche giorno di riposo: anche questo aiuta.”

Félix Auger-Aliassime è tornato in una finale Masters 1000 per la prima volta dal 2022 e lo farà sfidando Jannik Sinner al Rolex Paris Masters 2025. Dopo la vittoria in semifinale su Alexander Bublik (7-6, 6-4), il canadese ha parlato in conferenza stampa del suo momento di forma, della crescita personale e del rispetto che nutre nei confronti dell’altoatesino.

“Sinner è il favorito, ma cercherò di giocare il mio miglior tennis”

Sul possibile confronto con Sinner, Auger-Aliassime ha analizzato con lucidità il loro bilancio (2-2 negli scontri diretti):

“Sì, siamo 2-2, ma lui è il favorito sulla carta. Abbiamo giocato un buon match a New York, ma alla fine è stato lui ad avere la meglio. Le prime volte che l’ho battuto era ancora un giovane Jannik, non il giocatore completo che è oggi. È migliorato tantissimo.”

“Giocare contro di lui è sempre una sfida stimolante: ti costringe a essere estremamente disciplinato tatticamente e a eseguire il tuo gioco quasi alla perfezione per vincere. Dovrò essere pronto, ridurre al minimo gli errori e provare a portare a casa la partita.”

“Ora sono più maturo, accetto anche i giorni difficili”

Il canadese ha poi riflettuto sulla propria evoluzione, sia come persona che come atleta, rispetto a due anni fa:

“Cerco di migliorarmi come giocatore ma anche come persona. Come uomo sono rimasto lo stesso, ma tennisticamente ho fatto grandi progressi: il servizio è più stabile, rispondo meglio e il rovescio è più solido. Sono diventato un giocatore più completo.”

“Nel 2022 vivevo ogni partita con troppa frenesia, e se giocavo male perdevo fiducia. Ora mi considero un buon giocatore, consapevole che ci sono giorni migliori e peggiori. L’importante è accettarlo e trovare il modo di vincere anche quando non ti senti al massimo.”

Sulla differenza rispetto alla finale di Madrid (la sua prima in un Masters 1000):

“Lì ero molto nervoso, ho avuto crampi nel secondo set. Stavolta mi sento più sereno, più in pace con me stesso. Credo che domani riuscirò a gestire meglio le emozioni e a mantenere il livello per tutta la partita.”

“Le sconfitte con Sinner e Alcaraz mi hanno insegnato molto”

Felix ha ricordato anche la sconfitta subita contro Sinner agli US Open, che per lui è stata una tappa di crescita:

“A New York ho avuto momenti in cui sentivo di poter girare la partita. È stato incoraggiante: questi giocatori non sono imbattibili. Sono fortissimi, certo, ma c’è sempre un modo per metterli in difficoltà.”

“Sto vivendo il miglior momento della mia carriera”

Negli ultimi tre mesi Auger-Aliassime ha vinto 22 delle ultime 26 partite, piazzandosi subito dietro Sinner e Alcaraz per numero di punti conquistati nel periodo.

“Non voglio guardare troppo avanti, ma vedo cosa succede nel circuito. Jannik e Carlos sono a un livello altissimo, ma anche altri come Fritz stanno mostrando grande continuità. Io sto lavorando per restare lì vicino. È un ottimo periodo per me, il più costante della mia carriera.”

“Devo continuare a migliorare senza dimenticare i miei punti forti”

Infine, il canadese ha parlato del suo approccio all’allenamento e di come bilancia lavoro sui punti deboli e consolidamento dei punti forti:

“A volte mi concentro troppo sui miei punti deboli e dimentico le mie armi migliori. Vinco tante partite grazie al servizio e al diritto, quindi devo continuare a rafforzarli. Allo stesso tempo, dedico momenti degli allenamenti a migliorare ciò che non funziona. È una questione di equilibrio.”





Da Parigi il nostro inviato, Enrico Milani