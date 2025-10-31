Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: Il programma completo delle Semifinali. Sinner in programma nel pomeriggio

31/10/2025 23:20 5 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Court Central – ore 13:00
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Felix Auger-Aliassime CAN vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 14:30)
Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:00)
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

5 commenti

JannikUberAlles 01-11-2025 00:20

Per pura curiosità forse avrei preferito Medvedev, anche se c’era il rischio di qualche scenata per distrarre Sinner…

…ma spero che Zverev senta ancora sulla pelle il bruciore del marchio impresso a Vienna e giochi rassegnato!

 5
Pikario Furioso 31-10-2025 23:46

Scritto da piper

Scritto da Pikario Furioso
Sara' la nona partita in undici giorni per entrambi, con Zverev che ha giocato molti piu' minuti di Sinner. Non dico altro. Andiamoooo…

Per Sinner si, domani sarà la nona partita in 11 giorni ma non per Zverev che a Vienna ha giocato 4 partite in 6 giorni ( ha cominciato 1 giorno prima di Jannik e non ha giocato il suo QF per ritiro di Tallon).

Verissimo!

 4
piper 31-10-2025 23:43

Scritto da Pikario Furioso
Sara' la nona partita in undici giorni per entrambi, con Zverev che ha giocato molti piu' minuti di Sinner. Non dico altro. Andiamoooo…

Per Sinner si, domani sarà la nona partita in 11 giorni ma non per Zverev che a Vienna ha giocato 4 partite in 6 giorni ( ha cominciato 1 giorno prima di Jannik e non ha giocato il suo QF per ritiro di Tallon).

 3
Pikario Furioso 31-10-2025 23:36

Sara’ la nona partita in undici giorni per entrambi, con Zverev che ha giocato molti piu’ minuti di Sinner. Non dico altro. Andiamoooo…

 2
gianky pa (Guest) 31-10-2025 23:29

Avrei preferito Medvedev

 1
