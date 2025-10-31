Paris 1000 | Hard | e6128940 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Parigi: Il programma completo delle Semifinali. Sinner in programma nel pomeriggio
31/10/2025 23:20 5 commenti
Court Central – ore 13:00
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Felix Auger-Aliassime vs Alexander Bublik (Non prima 14:30)
Alexander Zverev vs Jannik Sinner (Non prima 17:00)
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025
5 commenti
Per pura curiosità forse avrei preferito Medvedev, anche se c’era il rischio di qualche scenata per distrarre Sinner…
…ma spero che Zverev senta ancora sulla pelle il bruciore del marchio impresso a Vienna e giochi rassegnato!
Verissimo!
Per Sinner si, domani sarà la nona partita in 11 giorni ma non per Zverev che a Vienna ha giocato 4 partite in 6 giorni ( ha cominciato 1 giorno prima di Jannik e non ha giocato il suo QF per ritiro di Tallon).
Sara’ la nona partita in undici giorni per entrambi, con Zverev che ha giocato molti piu’ minuti di Sinner. Non dico altro. Andiamoooo…
Avrei preferito Medvedev