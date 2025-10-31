ATP 250 Metz: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Auger guida il seeding
ATP 250 Metz – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Arthur Cazaux vs Adrian Mannarino
Valentin Royer vs (7) Cameron Norrie
(4) Flavio Cobolli vs Bye
Qualifier vs Lorenzo Sonego
Terence Atmane vs (WC) Hugo Gaston
Daniel Altmaier vs (6) Arthur Rinderknech
(5) Tallon Griekspoor vs Aleksandar Kovacevic
Qualifier vs (NG) Alexander Blockx
Giovanni Mpetshi Perricard vs Tomas Machac
Bye vs (3) Alexander Bublik
(8) Corentin Moutet vs Aleksandar Vukic
Matteo Berrettini vs Quentin Halys
(WC) Ugo Blanchet vs Learner Tien
Bye vs (WC) (2) Daniil Medvedev
TAG: ATP 250 Metz, ATP 250 Metz 2025, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini
5 commenti
MEDVEDEV
COBOLLI
AUGER
BUBLIK
MANNARINO
ATMANE
qualificato
BERRETTINI
Per par condicio Norrie dopo aver fatto un favore a Sinner dovrebbe farlo anche a Musetti 🙂
Bublik non va….
medvedev
auger
sonego
bublik
norrie
atmane
griekspoor
berrettini
Medvedev
Auger
Cobolli
Bublik
Norrie
Rinderknech
Griekspoor
Moutet