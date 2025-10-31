ATP 250 Metz ATP, Copertina

ATP 250 Metz: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Auger guida il seeding

31/10/2025 23:41 5 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

FRA ATP 250 Metz – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Arthur Cazaux FRA vs Adrian Mannarino FRA
Valentin Royer FRA vs (7) Cameron Norrie GBR

(4) Flavio Cobolli ITA vs Bye
Qualifier vs Lorenzo Sonego ITA
Terence Atmane FRA vs (WC) Hugo Gaston FRA
Daniel Altmaier GER vs (6) Arthur Rinderknech FRA

(5) Tallon Griekspoor NED vs Aleksandar Kovacevic USA
Qualifier vs (NG) Alexander Blockx BEL
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Tomas Machac CZE
Bye vs (3) Alexander Bublik KAZ

(8) Corentin Moutet FRA vs Aleksandar Vukic AUS
Matteo Berrettini ITA vs Quentin Halys FRA
(WC) Ugo Blanchet FRA vs Learner Tien USA
Bye vs (WC) (2) Daniil Medvedev RUS

5 commenti

kaishaku 01-11-2025 00:45

MEDVEDEV

COBOLLI

AUGER
BUBLIK

MANNARINO
ATMANE
qualificato
BERRETTINI

Dr Ivo (Guest) 31-10-2025 23:16

Per par condicio Norrie dopo aver fatto un favore a Sinner dovrebbe farlo anche a Musetti 🙂

Gio (Guest) 31-10-2025 23:06

Bublik non va….

brizz 31-10-2025 23:03

medvedev

auger

sonego
bublik

norrie
atmane
griekspoor
berrettini

miky85 31-10-2025 22:58

Medvedev

Auger

Cobolli
Bublik

Norrie
Rinderknech
Griekspoor
Moutet

