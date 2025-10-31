Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Bublik vola in semifinale a Parigi e critica il campo: “È più lento del Roland Garros”

Alexander Bublik sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, e il suo percorso al Rolex Paris Masters 2025 lo conferma pienamente. Con la qualificazione alle semifinali, il kazako ha raggiunto il 13º posto nel ranking ATP, con la possibilità di salire fino all’11ª posizione in caso di vittoria contro Félix Auger-Aliassime. Se dovesse conquistare il titolo, entrerebbe per la prima volta nella top 10 mondiale.

Oltre ai progressi in classifica, Bublik mantiene ancora vive le speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Per riuscirci, dovrà vincere il titolo a Parigi e poi competere in uno degli ultimi tornei della stagione, Metz o Atene, cercando di superare Lorenzo Musetti e Auger-Aliassime nella Race.

In conferenza stampa, Bublik ha però rivolto critiche al fondo del campo di gioco del torneo parigino, giudicandolo eccessivamente lento:

“È incredibilmente lenta, molto più di quella del Roland Garros. Lì la palla rimbalza molto e con il topspin esce veloce, ma qui è tutto il contrario.”

Il kazako affronterà ora una semifinale di grande importanza contro Auger-Aliassime, ma nonostante le implicazioni sulla classifica e sulla corsa alle Finals, ha voluto minimizzare la pressione:

“Non penso al fatto che potrei entrare nella top 10. Sarà certamente un match importante, perché ho la possibilità di andare a Torino come riserva e di raggiungere una finale di Masters 1000, ma non direi che sia la partita più importante della mia carriera.”

Determinato ma lucido, Bublik si prepara dunque a una sfida che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione e nella sua crescita ai massimi livelli del tennis mondiale.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Quarti di Finale (Indoor Hard)

ATP Paris Valentin Vacherot Valentin Vacherot 2 2 Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Vacherot 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Valentin Vacherotvs Felix Auger-Aliassime

Alexander Bublik vs Alex de Minaur



ATP Paris Alexander Bublik [13] Alexander Bublik [13] 6 6 7 Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 7 4 5 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 A. Bublik 0-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)



ATP Paris Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 3 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Shelton 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev vs Alexander Zverev



ATP Paris Daniil Medvedev [11] Daniil Medvedev [11] 6 3 6 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 2 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 14:00

Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Paris Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert 6 6 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 4 3 Vincitore: Halys / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 5-3 → 6-3 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Q. Halys / Herbert 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Q. Halys / Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Q. Halys / Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Q. Halys / Herbert 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alexander Erler / Robert Galloway



ATP Paris Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 4 7 10 Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 6 6 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 H. Heliovaara / Patten 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 ace 7-5 df 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 df df 2-1 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 A. Erler / Galloway 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 0-40 df df 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

John Peers / JJ Tracy vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



ATP Paris John Peers / JJ Tracy John Peers / JJ Tracy 6 4 Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 7 6 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Peers / Tracy 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Peers / Tracy 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Peers / Tracy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-5 → 5-6 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 J. Peers / Tracy 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 F. Cabral / Miedler 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Peers / Tracy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

