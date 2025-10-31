Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Bublik vola in semifinale a Parigi e critica il campo: “È più lento del Roland Garros”

31/10/2025 22:55 332 commenti
Alexander Bublik nella foto - Foto Patrick Boren
Alexander Bublik nella foto - Foto Patrick Boren

Alexander Bublik sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, e il suo percorso al Rolex Paris Masters 2025 lo conferma pienamente. Con la qualificazione alle semifinali, il kazako ha raggiunto il 13º posto nel ranking ATP, con la possibilità di salire fino all’11ª posizione in caso di vittoria contro Félix Auger-Aliassime. Se dovesse conquistare il titolo, entrerebbe per la prima volta nella top 10 mondiale.
Oltre ai progressi in classifica, Bublik mantiene ancora vive le speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Per riuscirci, dovrà vincere il titolo a Parigi e poi competere in uno degli ultimi tornei della stagione, Metz o Atene, cercando di superare Lorenzo Musetti e Auger-Aliassime nella Race.

In conferenza stampa, Bublik ha però rivolto critiche al fondo del campo di gioco del torneo parigino, giudicandolo eccessivamente lento:
“È incredibilmente lenta, molto più di quella del Roland Garros. Lì la palla rimbalza molto e con il topspin esce veloce, ma qui è tutto il contrario.”
Il kazako affronterà ora una semifinale di grande importanza contro Auger-Aliassime, ma nonostante le implicazioni sulla classifica e sulla corsa alle Finals, ha voluto minimizzare la pressione:
“Non penso al fatto che potrei entrare nella top 10. Sarà certamente un match importante, perché ho la possibilità di andare a Torino come riserva e di raggiungere una finale di Masters 1000, ma non direi che sia la partita più importante della mia carriera.”
Determinato ma lucido, Bublik si prepara dunque a una sfida che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione e nella sua crescita ai massimi livelli del tennis mondiale.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – Quarti di Finale (Indoor Hard)

Court Central – ore 14:00
Valentin Vacherot MON vs Felix Auger-Aliassime CAN
ATP Paris
Valentin Vacherot
2
2
Felix Auger-Aliassime [9]
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Alex de Minaur AUS

ATP Paris
Alexander Bublik [13]
6
6
7
Alex de Minaur [6]
7
4
5
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)

ATP Paris
Ben Shelton [5]
3
3
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Alexander Zverev GER

ATP Paris
Daniil Medvedev [11]
6
3
6
Alexander Zverev [3]
2
6
7
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli



Court 1 – ore 14:00
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Paris
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
6
6
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
3
Vincitore: Halys / Herbert
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

ATP Paris
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
4
7
10
Alexander Erler / Robert Galloway
6
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

John Peers AUS / JJ Tracy USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Paris
John Peers / JJ Tracy
6
4
Francisco Cabral / Lucas Miedler
7
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Paris
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
4
5
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
7
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

TAG: ,

332 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Spinoza (Guest) 31-10-2025 23:22

Scritto da Carota Senior

Scritto da Dr Ivo
Daniil e Sascha si stanno massacrando, meglio così…
Tra l’altro si vedono scambi lunghissimi e persino dei numeri

Le partite tra loro due ricordano il film “Il giorno della marmotta”

Era Ricomincio da capo (in italiano) ma ho capito cosa intendi!

 332
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 31-10-2025 23:15

Sinner in campo meno di 4 ore
Zverev quasi 7

 331
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 31-10-2025 23:14

Avrei preferito vedere Sinner-Medvedev in semifinale.
Medvedev esce dalla lotta per le finals.

 330
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Carota Senior 31-10-2025 23:00

Scritto da Dr Ivo
Daniil e Sascha si stanno massacrando, meglio così…
Tra l’altro si vedono scambi lunghissimi e persino dei numeri

Le partite tra loro due ricordano il film “Il giorno della marmotta”

 329
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Cogi53
Dr Ivo (Guest) 31-10-2025 22:44

Daniil e Sascha si stanno massacrando, meglio così…
Tra l’altro si vedono scambi lunghissimi e persino dei numeri

 328
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 31-10-2025 22:44

Antonio leggo adesso, virtualmente vicino, chi ha figli capisce e ti abbraccia, in bocca al lupo grandissimo.

 327
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Emma_Woodhouse 31-10-2025 22:43

Ciao Antoniov, un abbraccio anche da parte mia a te e tua figlia. Spero si risolva tutto presto.

P.S. Grande Jannik! 🙂

 326
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Cogi53, Rovescio al tramonto
Di Passaggio 31-10-2025 22:37

Scritto da brunodalla

Scritto da Inox
Comunque detrattori e Trolls fanno ridere più di Crozza

a me invece fanno piagere. ormai questo sito è diventato illeggibile.

Non ancora, ma ci siamo vicini.

 325
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 31-10-2025 22:30

Scritto da Silvy__89
Medvedev e Zverev al terzo, bene così chiunque passi dovrebbe essere più stanco.

Vederli giocare (per carità sono due campioni) avendo in mente Alcaraz e Sinner e come vedere un altro sport….

 324
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, marcauro
Silvy__89 (Guest) 31-10-2025 22:24

Medvedev e Zverev al terzo, bene così chiunque passi dovrebbe essere più stanco.

 323
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 31-10-2025 21:55

@ antoniov (#4511651)

Ti rinnovo la mia vicinanza e spero di cuore che tutto vada per il meglio

322
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Cogi53
Aquila. 31-10-2025 21:44

Antoniov ti auguro una pronta guarigione di tua figlia, posso capire ma credo ancora lontanamente il dolore che state provando, ho una certa esperienza anche se era su me stesso, ma vedevo il dolore dei miei intorno a me, per fortuna alla fine il tutto è andato bene come sicuramente sarà per tua figlia recupererà e sarà più forte di prima, auguri di pronta guarigione. Un abbraccio sincero

 321
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Cogi53
Brufen (Guest) 31-10-2025 21:41

Scritto da antoniov
Vi ringrazio di cuore per il supporto e la vicinanza qui manifestata in precedenza nei miei confronti.
Vi dico subito che non si tratta di me, ma di mia figlia, unica figlia, che è stata travolta da un imbecille alla guida di un’auto sulle strisce pedonali nel centro di Roma e con esclusiva sua responsabilità, pure acclarata nel rapporto delle autorità di p.s. intervenute subito dopo il sinistro.
Per fortuna la ragazza non è in pericolo di vita, ma non sta bene, ha subìto già due interventi chirurgici e sta ancora soffrendo; io e la madre ancor di più !

Mi dispiace molto. Le auguro di rimettersi completamente nel più breve tempo possibile. Tante buone cose a tutti voi!

 320
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Cogi53
Sudtyrol (Guest) 31-10-2025 21:32

Scritto da Onurb

Scritto da Onurb

Scritto da Simo.
Sinner più lo vedo e più, personalmente, mi da la stessa impressione che mi dava Lendl, la stessa imperturbabilità, la sensazione di essere sempre in controllo e quell’aura di imbattibiltà che ti faceva dire: “Questo non lo possono battere”….

Grandissimo ivan lendl…sul cemento era devastante….magari vinto anche 3 roland garros

Ma ha vinto….non magari

Anche 2 AO, giusto per la cronaca.

 319
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Caronte 31-10-2025 21:32

@ antoniov (#4511651)

Un abbraccio ed un augurio di una pronta guarigione per tua figlia!
Un caro saluto.

 318
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, marcauro
walden 31-10-2025 21:32

Scritto da antoniov
Vi ringrazio di cuore per il supporto e la vicinanza qui manifestata in precedenza nei miei confronti.
Vi dico subito che non si tratta di me, ma di mia figlia, unica figlia, che è stata travolta da un imbecille alla guida di un’auto sulle strisce pedonali nel centro di Roma e con esclusiva sua responsabilità, pure acclarata nel rapporto delle autorità di p.s. intervenute subito dopo il sinistro.
Per fortuna la ragazza non è in pericolo di vita, ma non sta bene, ha subìto già due interventi chirurgici e sta ancora soffrendo; io e la madre ancor di più !

Ti capisco perché anch’io ho vissuto momenti di ansia per mia figlia (che oggi sta benissimo ed è un fiore) per cui ti rinnovo la mia vicinanza…e l’augurio che abbia lo stesso esito….

 317
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Detuqueridapresencia, Aquila., piper, marcauro
Vecchiogiovi (Guest) 31-10-2025 21:25

Scritto da Matteo

Scritto da Gra70
Topponi carichi alla Nadal, volee impeccabili che pare quasi Federer…sta diventando sempre più completo. D’altronde ce lo aveva detto che stava lavorando a questo!

Spero che era ironia la tua,va bene che Sinner sta cercando di evolversi ma non puoi paragonare la voleè di Sinner a quella di Federer.Dalle parti della rete rimane un punto debole e si è visto anche oggi,gli manca la sensibilità per giocare una stop volley e la copertura a rete,Sinner si passa facile se non va la prima voleè,poi questi topponi alla Nadal io non li vedo proprio

Poveri congiuntivi. Cosa ti hanno fatto di male?

 316
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP
Matteo (Guest) 31-10-2025 21:11

Scritto da Gra70
Topponi carichi alla Nadal, volee impeccabili che pare quasi Federer…sta diventando sempre più completo. D’altronde ce lo aveva detto che stava lavorando a questo!

Spero che era ironia la tua,va bene che Sinner sta cercando di evolversi ma non puoi paragonare la voleè di Sinner a quella di Federer.Dalle parti della rete rimane un punto debole e si è visto anche oggi,gli manca la sensibilità per giocare una stop volley e la copertura a rete,Sinner si passa facile se non va la prima voleè,poi questi topponi alla Nadal io non li vedo proprio

 315
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 31-10-2025 21:10

Credo che ormai Shelton abbia sviluppato una sorta di subornazione nei confronti di Sinner (come Rublev, DeMinaur, Fritz e da ultimo Medvedev e Zverev), per cui fa fatica a trovare le azioni che gli facciano superare questo gap. Un tempo Jannik lo aveva con Zverev, Medvedev e Djokovic, ma è riuscito a superarlo. Il tempo ci dirà se ciò accadrà anche al dixie nei confronti dei due fenomeni.

 314
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
FabioR (Guest) 31-10-2025 21:05

Scusate non ho visto la partita quindi Jannik se ho capito bene è stato bombardato e distrutto da Big Ben giusto?

 313
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 31-10-2025 21:02

Scritto da Marco M.

Scritto da Gianluca
Ormai non è più lo stesso neanche sulle palle break da annullare,se l’avversario le ha praticamente lo brekka ogni volta

Davvero?
Entro, leggo questo commento e penso al peggio, poi leggo Gianluca e capisco…

Marco, è sempre il solito @

 312
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
brunodalla 31-10-2025 21:02

Scritto da Inox
Comunque detrattori e Trolls fanno ridere più di Crozza

a me invece fanno piagere. ormai questo sito è diventato illeggibile.

 311
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 31-10-2025 21:00

Scritto da antoniov

Scritto da Gra70
Un abbraccio Antoniov.
Ps : se stai guardando il match spero che un piccolo sorriso il Rosso te lo stia strappando…

Si, stasera Jannik mi ha strappato un sorriso con la sua magnifica vittoria anche se il match l’ho visto a sprazzi, ma la Vostra solidarietà e le Vostre belle parole mi hanno commosso e reso più sereno; grazie ancora !

Andiamo ad asfaltare i problemi, Antoniov! Granitico tu e tua figlia!

 310
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, marcauro
Antonior (Guest) 31-10-2025 20:59

Solo per manifestare a Antoniov la mia vicinanza e auguri di pronta e buona guarigione per la figlia .
Forza vedrai che andrà tutto bene alla fine

 309
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: DANCAS, marcauro, Cogi53
Az67 (Guest) 31-10-2025 20:58

Scritto da zedarioz
Se Bublik resta sano nel 2026 e non entra in top 10 mi mangio il cappello….

Può entrare in top ten già adesso, credo…..

 308
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 31-10-2025 20:55

Scritto da Silvy__89
Ma non dovevamo preoccuparci con Shelton, occhio a Shelton, stasera si rischia?
Arrivo ora e leggo 6-3

Ma chi l ha detto? Chi? Sinner non può perdere con nessuno che non sia alcaraz!!!!!!!

 307
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vittorio carlito (Guest) 31-10-2025 20:54

Sinner ko?
Ognuno si puo ‘ fare i suoi pensieri

 306
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 31-10-2025 20:53

Comunque detrattori e Trolls fanno ridere più di Crozza

 305
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
antoniov 31-10-2025 20:53

Scritto da Gra70
Un abbraccio Antoniov.
Ps : se stai guardando il match spero che un piccolo sorriso il Rosso te lo stia strappando…

Si, stasera Jannik mi ha strappato un sorriso con la sua magnifica vittoria anche se il match l’ho visto a sprazzi, ma la Vostra solidarietà e le Vostre belle parole mi hanno commosso e reso più sereno; grazie ancora !

 304
Replica | Quota | 16
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Inox, Massi, Detuqueridapresencia, Caronte, Carota Senior, Aquila., Navaioh69, merlino, Pistol_Pete, Cogi53, Sonj, DANCAS, filouche8, FocuSinner, Ale86
Onurb (Guest) 31-10-2025 20:52

Scritto da Onurb

Scritto da Simo.
Sinner più lo vedo e più, personalmente, mi da la stessa impressione che mi dava Lendl, la stessa imperturbabilità, la sensazione di essere sempre in controllo e quell’aura di imbattibiltà che ti faceva dire: “Questo non lo possono battere”….

Grandissimo ivan lendl…sul cemento era devastante….magari vinto anche 3 roland garros

Ma ha vinto….non magari

 303
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 31-10-2025 20:51

Scritto da Simo.
Sinner più lo vedo e più, personalmente, mi da la stessa impressione che mi dava Lendl, la stessa imperturbabilità, la sensazione di essere sempre in controllo e quell’aura di imbattibiltà che ti faceva dire: “Questo non lo possono battere”….

Grandissimo ivan lendl…sul cemento era devastante….magari vinto anche 3 roland garros

 302
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 31-10-2025 20:47

Scritto da Robynmal
Alla faccia della stanchezza

Aspetta, non ha dichiarato di essere stanco ma di non essere “fresco”…

…stanotte Cahill lo metterà a dormire nel frigorifero!

🙂

 301
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, piper
« Commenti più vecchi (100 precedenti)