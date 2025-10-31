Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Bublik vola in semifinale a Parigi e critica il campo: “È più lento del Roland Garros”

Alexander Bublik nella foto - Foto Patrick Boren
Alexander Bublik sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, e il suo percorso al Rolex Paris Masters 2025 lo conferma pienamente. Con la qualificazione alle semifinali, il kazako ha raggiunto il 13º posto nel ranking ATP, con la possibilità di salire fino all’11ª posizione in caso di vittoria contro Félix Auger-Aliassime. Se dovesse conquistare il titolo, entrerebbe per la prima volta nella top 10 mondiale.
Oltre ai progressi in classifica, Bublik mantiene ancora vive le speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Per riuscirci, dovrà vincere il titolo a Parigi e poi competere in uno degli ultimi tornei della stagione, Metz o Atene, cercando di superare Lorenzo Musetti e Auger-Aliassime nella Race.
In conferenza stampa, Bublik ha però rivolto critiche al fondo del campo di gioco del torneo parigino, giudicandolo eccessivamente lento:
“È incredibilmente lenta, molto più di quella del Roland Garros. Lì la palla rimbalza molto e con il topspin esce veloce, ma qui è tutto il contrario.”
Il kazako affronterà ora una semifinale di grande importanza contro Auger-Aliassime, ma nonostante le implicazioni sulla classifica e sulla corsa alle Finals, ha voluto minimizzare la pressione:
“Non penso al fatto che potrei entrare nella top 10. Sarà certamente un match importante, perché ho la possibilità di andare a Torino come riserva e di raggiungere una finale di Masters 1000, ma non direi che sia la partita più importante della mia carriera.”
Determinato ma lucido, Bublik si prepara dunque a una sfida che potrebbe segnare una svolta nella sua stagione e nella sua crescita ai massimi livelli del tennis mondiale.
Era Ricomincio da capo (in italiano) ma ho capito cosa intendi!
Sinner in campo meno di 4 ore
Zverev quasi 7
Avrei preferito vedere Sinner-Medvedev in semifinale.
Medvedev esce dalla lotta per le finals.
Le partite tra loro due ricordano il film “Il giorno della marmotta”
Daniil e Sascha si stanno massacrando, meglio così…
Tra l’altro si vedono scambi lunghissimi e persino dei numeri
Antonio leggo adesso, virtualmente vicino, chi ha figli capisce e ti abbraccia, in bocca al lupo grandissimo.
Ciao Antoniov, un abbraccio anche da parte mia a te e tua figlia. Spero si risolva tutto presto.
P.S. Grande Jannik! 🙂
Non ancora, ma ci siamo vicini.
Vederli giocare (per carità sono due campioni) avendo in mente Alcaraz e Sinner e come vedere un altro sport….
Medvedev e Zverev al terzo, bene così chiunque passi dovrebbe essere più stanco.
@ antoniov (#4511651)
Ti rinnovo la mia vicinanza e spero di cuore che tutto vada per il meglio
Antoniov ti auguro una pronta guarigione di tua figlia, posso capire ma credo ancora lontanamente il dolore che state provando, ho una certa esperienza anche se era su me stesso, ma vedevo il dolore dei miei intorno a me, per fortuna alla fine il tutto è andato bene come sicuramente sarà per tua figlia recupererà e sarà più forte di prima, auguri di pronta guarigione. Un abbraccio sincero
Mi dispiace molto. Le auguro di rimettersi completamente nel più breve tempo possibile. Tante buone cose a tutti voi!
Anche 2 AO, giusto per la cronaca.
@ antoniov (#4511651)
Un abbraccio ed un augurio di una pronta guarigione per tua figlia!
Un caro saluto.
Ti capisco perché anch’io ho vissuto momenti di ansia per mia figlia (che oggi sta benissimo ed è un fiore) per cui ti rinnovo la mia vicinanza…e l’augurio che abbia lo stesso esito….
Poveri congiuntivi. Cosa ti hanno fatto di male?
Spero che era ironia la tua,va bene che Sinner sta cercando di evolversi ma non puoi paragonare la voleè di Sinner a quella di Federer.Dalle parti della rete rimane un punto debole e si è visto anche oggi,gli manca la sensibilità per giocare una stop volley e la copertura a rete,Sinner si passa facile se non va la prima voleè,poi questi topponi alla Nadal io non li vedo proprio
Credo che ormai Shelton abbia sviluppato una sorta di subornazione nei confronti di Sinner (come Rublev, DeMinaur, Fritz e da ultimo Medvedev e Zverev), per cui fa fatica a trovare le azioni che gli facciano superare questo gap. Un tempo Jannik lo aveva con Zverev, Medvedev e Djokovic, ma è riuscito a superarlo. Il tempo ci dirà se ciò accadrà anche al dixie nei confronti dei due fenomeni.
Scusate non ho visto la partita quindi Jannik se ho capito bene è stato bombardato e distrutto da Big Ben giusto?
Marco, è sempre il solito @
a me invece fanno piagere. ormai questo sito è diventato illeggibile.
Andiamo ad asfaltare i problemi, Antoniov! Granitico tu e tua figlia!
Solo per manifestare a Antoniov la mia vicinanza e auguri di pronta e buona guarigione per la figlia .
Forza vedrai che andrà tutto bene alla fine
Può entrare in top ten già adesso, credo…..
Ma chi l ha detto? Chi? Sinner non può perdere con nessuno che non sia alcaraz!!!!!!!
Sinner ko?
Ognuno si puo ‘ fare i suoi pensieri
Comunque detrattori e Trolls fanno ridere più di Crozza
Si, stasera Jannik mi ha strappato un sorriso con la sua magnifica vittoria anche se il match l’ho visto a sprazzi, ma la Vostra solidarietà e le Vostre belle parole mi hanno commosso e reso più sereno; grazie ancora !
Ma ha vinto….non magari
Grandissimo ivan lendl…sul cemento era devastante….magari vinto anche 3 roland garros
Aspetta, non ha dichiarato di essere stanco ma di non essere “fresco”…
…stanotte Cahill lo metterà a dormire nel frigorifero!
🙂