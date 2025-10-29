Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

29/10/2025 08:59 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 11:00
Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Michal Krajci SVK / Radovan Michalik SVK
ATP Bratislava
Jakub Paul / Matej Vocel
6
6
Michal Krajci / Radovan Michalik
2
1
Vincitore: Paul / Vocel
Mostra dettagli

Milos Karol SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE (Non prima 13:30)

ATP Bratislava
Milos Karol / Vitaliy Sachko
0
2
Petr Nouza / Patrik Rikl
0
3
Mostra dettagli

Otto Virtanen FIN vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Titouan Droguet FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 11:00
Eliot Spizzirri USA vs Moez Echargui TUN

ATP Bratislava
Eliot Spizzirri
A
7
5
Moez Echargui
40
6
2
Mostra dettagli

Tomas Lanik SVK / Lukas Pokorny SVK vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs N.Sriram Balaji IND / Hendrik Jebens GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 11:00
Adrian Andreev BUL vs Alejandro Moro Canas ESP
ATP Monastir
Adrian Andreev
2
1
Alejandro Moro Canas [8]
6
6
Vincitore: Moro Canas
Mostra dettagli

Eliakim Coulibaly CIV vs Mert Alkaya TUR

ATP Monastir
Eliakim Coulibaly
0
1
Mert Alkaya
0
3
Mostra dettagli

Anas Bennour Dit Sahli TUN / Alaa Trifi TUN vs Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV / Isaac Nortey GHA vs Anthony Genov BUL / Aziz Ouakaa TUN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Ilia Simakin RUS vs Petr Brunclik CZE

ATP Monastir
Ilia Simakin [7]
4
4
Petr Brunclik
6
6
Vincitore: Brunclik
Mostra dettagli

Simone Agostini ITA / Kelsey Stevenson CAN vs Jan Jermar CZE / Tiago Pereira POR

ATP Monastir
Simone Agostini / Kelsey Stevenson
30
1
Jan Jermar / Tiago Pereira [2]
30
2
Mostra dettagli

Adam Nagoudi TUN / Amir Omarkhanov KAZ vs Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA / Adil Kalyanpur IND vs Ilia Simakin RUS / Pavel Verbin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Luka Mikrut CRO vs Christoph Negritu GER

ATP Monastir
Luka Mikrut [1]
0
5
6
1
Christoph Negritu
0
7
4
0
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA / Francesco Forti ITA vs Corentin Denolly FRA / Max Westphal FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Giles Hussey GBR / Pedro Vives Marcos ESP

Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic SRB / Luka Mikrut CRO vs Dali Blanch USA / Olaf Pieczkowski POL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 16:00
Charles Broom GBR / Mark Whitehouse GBR vs Patrick Harper AUS / Tyler Zink USA
Il match deve ancora iniziare

Dylan Dietrich SUI vs Jay Clarke GBR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Martin Damm USA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

James Hopper GBR / Inaki Montes-De La Torre ESP vs Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Liam Draxl CAN / Noah Schachter USA
Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA / Jody Maginley ANT vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Matias Soto CHI vs Justin Boulais CAN / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR / Tom Hands GBR vs Andre Ilagan USA / Pranav Kumar USA

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 18:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Alex Barrena ARG
Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Nicolas Kicker ARG (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs David Jorda Sanchis ESP (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 18:00
Zdenek Kolar CZE vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Bruno Oliveira BRA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU / Alvaro Guillen Meza ECU vs Lautaro Midon ARG / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Nicolas Kicker ARG vs Diego Gomez PER / Alessandro Rubini PER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 18:00
Santiago De La Fuente ARG / Genaro Alberto Olivieri ARG vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Piotr Matuszewski POL vs Andrea Collarini ARG / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 04:00
Coleman Wong HKG vs Yu Hsiou Hsu TPE
ATP Seoul
Coleman Wong [5]
6
7
Yu Hsiou Hsu
4
6
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

Yunchaokete Bu CHN vs Marc-Andrea Huesler SUI

ATP Seoul
Marc-Andrea Huesler
1
6
1
Yunchaokete Bu [2]
6
4
6
Vincitore: Bu
Mostra dettagli

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN (Non prima 07:00)

ATP Seoul
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
6
7
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [4]
3
6
Vincitore: Lammons / Rojer
Mostra dettagli

Suk Ann KOR / Dong Ju Kim KOR vs Yun seong Chung KOR / Uisung Park KOR

ATP Seoul
Yun seong Chung / Uisung Park
5
6
5
Suk Ann / Dong Ju Kim
7
4
10
Vincitore: Ann / Kim
Mostra dettagli



Court 2 – ore 04:00
Sho Shimabukuro JPN vs Rio Noguchi JPN

ATP Seoul
Rio Noguchi
4
3
Sho Shimabukuro
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Oliver Crawford GBR

ATP Seoul
Kasidit Samrej
6
3
6
Oliver Crawford
4
6
4
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE

ATP Seoul
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [3]
3
6
George Goldhoff / Theodore Winegar
6
7
Vincitore: Goldhoff / Winegar
Mostra dettagli

Ray Ho TPE / Matthew Christopher Romios AUS vs Marc-Andrea Huesler SUI / Mick Veldheer NED (Non prima 09:00)

ATP Seoul
Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1]
7
1
10
Marc-Andrea Huesler / Mick Veldheer
6
6
6
Vincitore: Ho / Romios
Mostra dettagli



Court 13 – ore 05:30
Blake Bayldon AUS / Mats Hermans NED vs Thijmen Loof NED / Ramkumar Ramanathan IND

ATP Seoul
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
5
4
Blake Bayldon / Mats Hermans
7
6
Vincitore: Bayldon / Hermans
Mostra dettagli

Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Rio Noguchi JPN / Aoran Wang CHN (Non prima 07:00)

ATP Seoul
Rio Noguchi / Aoran Wang
6
0
5
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
3
6
10
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN / Kaichi Uchida JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE

ATP Seoul
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
6
4
3
Yuta Shimizu / Kaichi Uchida
3
6
10
Vincitore: Shimizu / Uchida
Mostra dettagli

