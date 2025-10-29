Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Lorenzo Giustino nella foto
CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 11:00
Jakub Paul
/ Matej Vocel
vs Michal Krajci
/ Radovan Michalik
ATP Bratislava
Jakub Paul / Matej Vocel
6
6
Michal Krajci / Radovan Michalik
2
1
Vincitore: Paul / Vocel
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krajci / Michalik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-1 → 6-1
M. Krajci / Michalik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
M. Krajci / Michalik
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-1 → 2-1
M. Krajci / Michalik
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krajci / Michalik
5-1 → 5-2
J. Paul / Vocel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
M. Krajci / Michalik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
J. Paul / Vocel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
M. Krajci / Michalik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
M. Krajci / Michalik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Milos Karol / Vitaliy Sachko vs Petr Nouza / Patrik Rikl (Non prima 13:30)
ATP Bratislava
Milos Karol / Vitaliy Sachko•
0
2
Petr Nouza / Patrik Rikl
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol / Sachko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
M. Karol / Sachko
0-1 → 1-1
Otto Virtanen vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Passaro vs Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Titouan Droguet (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 11:00
Eliot Spizzirri vs Moez Echargui
ATP Bratislava
Eliot Spizzirri
A
7
5
Moez Echargui•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
E. Spizzirri
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-2 → 5-2
E. Spizzirri
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-1 → 3-2
M. Echargui
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
ace
6*-3
6-6 → 7-6
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-5 → 5-5
M. Echargui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
E. Spizzirri
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-4 → 3-5
E. Spizzirri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
E. Spizzirri
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tomas Lanik / Lukas Pokorny vs Ariel Behar / Joran Vliegen
Il match deve ancora iniziare
Sander Gille / Sem Verbeek vs Denys Molchanov / David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens
Il match deve ancora iniziare
Alexander Blockx vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Mackenzie McDonald vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 11:00
Adrian Andreev
vs Alejandro Moro Canas
ATP Monastir
Adrian Andreev
2
1
Alejandro Moro Canas [8]
6
6
Vincitore: Moro Canas
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Andreev
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
0-5 → 1-5
A. Moro Canas
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-4 → 0-5
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andreev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Moro Canas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
A. Andreev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
A. Andreev
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-2 → 1-3
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Eliakim Coulibaly vs Mert Alkaya
ATP Monastir
Eliakim Coulibaly
0
1
Mert Alkaya•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. Coulibaly
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Anas Bennour Dit Sahli / Alaa Trifi vs Scott Duncan / James Mackinlay (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly / Isaac Nortey vs Anthony Genov / Aziz Ouakaa
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Ilia Simakin vs Petr Brunclik
ATP Monastir
Ilia Simakin [7]
4
4
Petr Brunclik
6
6
Vincitore: Brunclik
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Brunclik
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
3-5 → 4-5
P. Brunclik
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
P. Brunclik
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
3-2 → 3-3
I. Simakin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
P. Brunclik
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-1 → 2-2
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Brunclik
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
P. Brunclik
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
I. Simakin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Brunclik
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
I. Simakin
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
0-0 → 0-1
Simone Agostini / Kelsey Stevenson vs Jan Jermar / Tiago Pereira
ATP Monastir
Simone Agostini / Kelsey Stevenson•
30
1
Jan Jermar / Tiago Pereira [2]
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jermar / Pereira
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Agostini / Stevenson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Jermar / Pereira
0-0 → 0-1
Adam Nagoudi / Amir Omarkhanov vs Admir Kalender / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand / Adil Kalyanpur vs Ilia Simakin / Pavel Verbin
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Luka Mikrut vs Christoph Negritu
ATP Monastir
Luka Mikrut [1]•
0
5
6
1
Christoph Negritu
0
7
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Negritu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Mikrut
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
C. Negritu
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
C. Negritu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
L. Mikrut
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
L. Mikrut
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Mikrut
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
C. Negritu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-5 → 5-6
L. Mikrut
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Negritu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 4-5
C. Negritu
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Negritu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
L. Mikrut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. Negritu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Negritu
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lorenzo Carboni / Francesco Forti vs Corentin Denolly / Max Westphal
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Giles Hussey / Pedro Vives Marcos
Il match deve ancora iniziare
Stefan Latinovic / Luka Mikrut vs Dali Blanch / Olaf Pieczkowski
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 16:00
Charles Broom
/ Mark Whitehouse
vs Patrick Harper
/ Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
Dylan Dietrich vs Jay Clarke (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Oliver Tarvet
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Martin Damm (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
James Hopper / Inaki Montes-De La Torre vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Cleeve Harper
/ David Stevenson
vs Liam Draxl
/ Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger / Jody Maginley vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez / Jamie Vance vs Mats Rosenkranz / Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Matias Soto vs Justin Boulais / Mac Kiger
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke / Tom Hands vs Andre Ilagan / Pranav Kumar
Il match deve ancora iniziare
Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 18:00
Gonzalo Villanueva
vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
Tristan Boyer vs Nicolas Kicker (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs David Jorda Sanchis (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 18:00
Zdenek Kolar vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Bruno Oliveira / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade / Alvaro Guillen Meza vs Lautaro Midon / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran / Nicolas Kicker vs Diego Gomez / Alessandro Rubini
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 18:00
Santiago De La Fuente / Genaro Alberto Olivieri vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli vs Boris Arias / Johannes Ingildsen (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski vs Andrea Collarini / Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 04:00
Coleman Wong
vs Yu Hsiou Hsu
ATP Seoul
Coleman Wong [5]
6
7
Yu Hsiou Hsu
4
6
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Wong
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-5 → 5-5
Y. Hsiou Hsu
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
C. Wong
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
3-4 → 3-5
C. Wong
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 3-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Wong
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. Wong
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
C. Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Yunchaokete Bu vs Marc-Andrea Huesler
ATP Seoul
Marc-Andrea Huesler
1
6
1
Yunchaokete Bu [2]
6
4
6
Vincitore: Bu
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Huesler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Huesler
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-2 → 1-3
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
M. Huesler
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Bu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
Y. Bu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-5 → 1-6
M. Huesler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Y. Bu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Huesler
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Y. Bu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Huesler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki (Non prima 07:00)
ATP Seoul
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
6
7
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [4]
3
6
Vincitore: Lammons / Rojer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
N. Lammons / Rojer
5-6 → 6-6
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
N. Lammons / Rojer
3-4 → 4-4
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
N. Lammons / Rojer
2-3 → 3-3
J. Nam / Yuzuki
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
N. Lammons / Rojer
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lammons / Rojer
5-3 → 6-3
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 3-3
N. Lammons / Rojer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
N. Lammons / Rojer
1-1 → 2-1
N. Lammons / Rojer
0-0 → 1-0
Suk Ann / Dong Ju Kim vs Yun seong Chung / Uisung Park
ATP Seoul
Yun seong Chung / Uisung Park
5
6
5
Suk Ann / Dong Ju Kim
7
4
10
Vincitore: Ann / Kim
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. seong Chung / Park
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
5-7
5-8
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. seong Chung / Park
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Y. seong Chung / Park
4-3 → 5-3
Y. seong Chung / Park
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Y. seong Chung / Park
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
S. Ann / Ju Kim
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Y. seong Chung / Park
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Ann / Ju Kim
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. seong Chung / Park
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Y. seong Chung / Park
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
S. Ann / Ju Kim
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Y. seong Chung / Park
4-3 → 5-3
Y. seong Chung / Park
2-3 → 3-3
S. Ann / Ju Kim
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. seong Chung / Park
1-2 → 2-2
S. Ann / Ju Kim
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Y. seong Chung / Park
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
S. Ann / Ju Kim
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 04:00
Sho Shimabukuro vs Rio Noguchi
ATP Seoul
Rio Noguchi
4
3
Sho Shimabukuro
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
R. Noguchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-3 → 3-3
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kasidit Samrej vs Oliver Crawford
ATP Seoul
Kasidit Samrej
6
3
6
Oliver Crawford
4
6
4
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
4-4 → 5-4
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
O. Crawford
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
K. Samrej
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
5-3 → 5-4
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
K. Samrej
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
George Goldhoff / Theodore Winegar vs Neil Oberleitner / Michael Vrbensky
ATP Seoul
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [3]
3
6
George Goldhoff / Theodore Winegar
6
7
Vincitore: Goldhoff / Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
3-3*
df
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
G. Goldhoff / Winegar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
G. Goldhoff / Winegar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-5 → 5-5
N. Oberleitner / Vrbensky
3-5 → 4-5
G. Goldhoff / Winegar
3-4 → 3-5
N. Oberleitner / Vrbensky
3-3 → 3-4
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
40-40
df
3-2 → 3-3
N. Oberleitner / Vrbensky
2-2 → 3-2
G. Goldhoff / Winegar
2-1 → 2-2
N. Oberleitner / Vrbensky
1-1 → 2-1
G. Goldhoff / Winegar
1-0 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Goldhoff / Winegar
3-5 → 3-6
N. Oberleitner / Vrbensky
2-5 → 3-5
G. Goldhoff / Winegar
2-4 → 2-5
N. Oberleitner / Vrbensky
1-4 → 2-4
G. Goldhoff / Winegar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
1-3 → 1-4
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
df
1-2 → 1-3
G. Goldhoff / Winegar
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
N. Oberleitner / Vrbensky
0-1 → 1-1
G. Goldhoff / Winegar
0-0 → 0-1
Ray Ho / Matthew Christopher Romios vs Marc-Andrea Huesler / Mick Veldheer (Non prima 09:00)
ATP Seoul
Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1]
7
1
10
Marc-Andrea Huesler / Mick Veldheer
6
6
6
Vincitore: Ho / Romios
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Ho / Christopher Romios
M. Huesler / Veldheer
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-6
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ho / Christopher Romios
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
1-5 → 1-6
M. Huesler / Veldheer
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
1-4 → 1-5
R. Ho / Christopher Romios
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
M. Huesler / Veldheer
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
R. Ho / Christopher Romios
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
M. Huesler / Veldheer
1-0 → 1-1
R. Ho / Christopher Romios
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
R. Ho / Christopher Romios
5-6 → 6-6
M. Huesler / Veldheer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
R. Ho / Christopher Romios
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
M. Huesler / Veldheer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
R. Ho / Christopher Romios
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
M. Huesler / Veldheer
3-3 → 3-4
R. Ho / Christopher Romios
2-3 → 3-3
M. Huesler / Veldheer
2-2 → 2-3
R. Ho / Christopher Romios
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Huesler / Veldheer
1-1 → 1-2
R. Ho / Christopher Romios
0-1 → 1-1
M. Huesler / Veldheer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 13 – ore 05:30
Blake Bayldon / Mats Hermans vs Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
ATP Seoul
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
5
4
Blake Bayldon / Mats Hermans
7
6
Vincitore: Bayldon / Hermans
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Loof / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
B. Bayldon / Hermans
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
T. Loof / Ramanathan
4-3 → 4-4
B. Bayldon / Hermans
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
T. Loof / Ramanathan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Hermans
2-2 → 2-3
T. Loof / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Hermans
1-1 → 1-2
T. Loof / Ramanathan
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Hermans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Loof / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
B. Bayldon / Hermans
5-5 → 5-6
T. Loof / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
B. Bayldon / Hermans
4-4 → 4-5
T. Loof / Ramanathan
3-4 → 4-4
B. Bayldon / Hermans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
T. Loof / Ramanathan
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Hermans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Loof / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Hermans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Loof / Ramanathan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Hermans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Rio Noguchi / Aoran Wang (Non prima 07:00)
ATP Seoul
Rio Noguchi / Aoran Wang
6
0
5
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
3
6
10
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Noguchi / Wang
0-1
0-2
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi / Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-5 → 0-6
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
R. Noguchi / Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 0-4
K. Uesugi / Watanabe
0-2 → 0-3
R. Noguchi / Wang
0-1 → 0-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi / Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
K. Uesugi / Watanabe
5-2 → 5-3
R. Noguchi / Wang
4-2 → 5-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
R. Noguchi / Wang
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 3-2
K. Uesugi / Watanabe
3-0 → 3-1
R. Noguchi / Wang
2-0 → 3-0
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
R. Noguchi / Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Yuta Shimizu / Kaichi Uchida vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
ATP Seoul
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
6
4
3
Yuta Shimizu / Kaichi Uchida
3
6
10
Vincitore: Shimizu / Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Shimizu / Uchida
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
8-3
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu / Huang
4-5 → 4-6
Y. Shimizu / Uchida
4-4 → 4-5
Y. Hsiou Hsu / Huang
3-4 → 4-4
Y. Shimizu / Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Y. Shimizu / Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-3 → 1-3
Y. Shimizu / Uchida
0-2 → 0-3
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
Y. Shimizu / Uchida
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hsiou Hsu / Huang
5-3 → 6-3
Y. Shimizu / Uchida
4-3 → 5-3
Y. Hsiou Hsu / Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Shimizu / Uchida
3-2 → 3-3
Y. Hsiou Hsu / Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Y. Shimizu / Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Y. Hsiou Hsu / Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Shimizu / Uchida
1-0 → 1-1
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-0 → 1-0
