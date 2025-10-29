Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Bratislava Jakub Paul / Matej Vocel Jakub Paul / Matej Vocel 6 6 Michal Krajci / Radovan Michalik Michal Krajci / Radovan Michalik 2 1 Vincitore: Paul / Vocel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Krajci / Michalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 6-1 J. Paul / Vocel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Krajci / Michalik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Krajci / Michalik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Krajci / Michalik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Krajci / Michalik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Paul / Vocel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Krajci / Michalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 J. Paul / Vocel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 M. Krajci / Michalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 ace 1-0 → 2-0 M. Krajci / Michalik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Jakub Paul/ Matej Vocelvs Michal Krajci/ Radovan Michalik

Milos Karol / Vitaliy Sachko vs Petr Nouza / Patrik Rikl (Non prima 13:30)



ATP Bratislava Milos Karol / Vitaliy Sachko • Milos Karol / Vitaliy Sachko 0 2 Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Karol / Sachko 2-3 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Karol / Sachko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 1-1 → 1-2 M. Karol / Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Otto Virtanen vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro vs Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan vs Titouan Droguet (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal vs Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – ore 11:00

Eliot Spizzirri vs Moez Echargui



ATP Bratislava Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri A 7 5 Moez Echargui • Moez Echargui 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 E. Spizzirri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 E. Spizzirri 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Echargui 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Spizzirri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 6*-3 6-6 → 7-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-5 → 5-5 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 E. Spizzirri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Tomas Lanik / Lukas Pokorny vs Ariel Behar / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare

Sander Gille / Sem Verbeek vs Denys Molchanov / David Pichler



Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx vs Billy Harris



Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald vs Chris Rodesch



Il match deve ancora iniziare

ATP Monastir Adrian Andreev Adrian Andreev 2 1 Alejandro Moro Canas [8] Alejandro Moro Canas [8] 6 6 Vincitore: Moro Canas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Moro Canas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Andreev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-5 → 1-5 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-4 → 0-5 A. Andreev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Moro Canas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 A. Andreev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Andreev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Moro Canas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Andreev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Andreev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Andreev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Adrian Andreevvs Alejandro Moro Canas

Eliakim Coulibaly vs Mert Alkaya



ATP Monastir Eliakim Coulibaly Eliakim Coulibaly 0 1 Mert Alkaya • Mert Alkaya 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Alkaya 1-3 E. Coulibaly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Alkaya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Coulibaly 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Alkaya 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Anas Bennour Dit Sahli / Alaa Trifi vs Scott Duncan / James Mackinlay (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly / Isaac Nortey vs Anthony Genov / Aziz Ouakaa



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Ilia Simakin vs Petr Brunclik



ATP Monastir Ilia Simakin [7] Ilia Simakin [7] 4 4 Petr Brunclik Petr Brunclik 6 6 Vincitore: Brunclik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Brunclik 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 I. Simakin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 P. Brunclik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 I. Simakin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-2 → 3-3 I. Simakin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Brunclik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 I. Simakin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 P. Brunclik 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 I. Simakin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Brunclik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 I. Simakin 15-0 30-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 P. Brunclik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 I. Simakin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Simakin 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Brunclik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Simakin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Brunclik 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 I. Simakin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 0-0 → 0-1

Simone Agostini / Kelsey Stevenson vs Jan Jermar / Tiago Pereira



ATP Monastir Simone Agostini / Kelsey Stevenson • Simone Agostini / Kelsey Stevenson 30 1 Jan Jermar / Tiago Pereira [2] Jan Jermar / Tiago Pereira [2] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Agostini / Stevenson 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 J. Jermar / Pereira 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Agostini / Stevenson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Jermar / Pereira 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Adam Nagoudi / Amir Omarkhanov vs Admir Kalender / Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand / Adil Kalyanpur vs Ilia Simakin / Pavel Verbin



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:00

Luka Mikrut vs Christoph Negritu



ATP Monastir Luka Mikrut [1] • Luka Mikrut [1] 0 5 6 1 Christoph Negritu Christoph Negritu 0 7 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Mikrut 1-0 C. Negritu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Mikrut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 C. Negritu 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Mikrut 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 C. Negritu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Negritu 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 C. Negritu 15-0 15-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Mikrut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Negritu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Mikrut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 C. Negritu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Mikrut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Negritu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 L. Mikrut 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 C. Negritu 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Mikrut 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 C. Negritu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Mikrut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Negritu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Negritu 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Carboni / Francesco Forti vs Corentin Denolly / Max Westphal



Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino / Christoph Negritu vs Giles Hussey / Pedro Vives Marcos



Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic / Luka Mikrut vs Dali Blanch / Olaf Pieczkowski



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom/ Mark Whitehousevs Patrick Harper/ Tyler Zink

Dylan Dietrich vs Jay Clarke (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka vs Patrick Zahraj



Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre vs Oliver Tarvet



Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith vs Martin Damm (Non prima 23:30)



Il match deve ancora iniziare

James Hopper / Inaki Montes-De La Torre vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper/ David Stevensonvs Liam Draxl/ Noah Schachter

Mitchell Krueger / Jody Maginley vs Zachary Fuchs / Wally Thayne



Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez / Jamie Vance vs Mats Rosenkranz / Max Wiskandt



Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia / Matias Soto vs Justin Boulais / Mac Kiger



Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke / Tom Hands vs Andre Ilagan / Pranav Kumar



Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanuevavs Alex Barrena

Tristan Boyer vs Nicolas Kicker (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos (Non prima 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone vs David Jorda Sanchis (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 4 – ore 18:00

Zdenek Kolar vs Lautaro Midon



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Bruno Oliveira / Paulo Andre Saraiva Dos Santos



Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade / Alvaro Guillen Meza vs Lautaro Midon / Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran / Nicolas Kicker vs Diego Gomez / Alessandro Rubini



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – ore 18:00

Santiago De La Fuente / Genaro Alberto Olivieri vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli vs Boris Arias / Johannes Ingildsen (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski vs Andrea Collarini / Daniel Dutra da Silva



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 2° Turno, cemento

ATP Seoul Coleman Wong [5] Coleman Wong [5] 6 7 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 4 6 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-5 → 5-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Wong 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 C. Wong 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 C. Wong 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Wong 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Wong 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Coleman Wongvs Yu Hsiou Hsu

Yunchaokete Bu vs Marc-Andrea Huesler



ATP Seoul Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 1 6 1 Yunchaokete Bu [2] Yunchaokete Bu [2] 6 4 6 Vincitore: Bu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 Y. Bu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 Y. Bu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Huesler 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Huesler 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki (Non prima 07:00)



ATP Seoul Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer 6 7 JiSung Nam / Takeru Yuzuki [4] JiSung Nam / Takeru Yuzuki [4] 3 6 Vincitore: Lammons / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Nam / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Nam / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Nam / Yuzuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Nam / Yuzuki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Nam / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Lammons / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 J. Nam / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Nam / Yuzuki 15-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / Rojer 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Suk Ann / Dong Ju Kim vs Yun seong Chung / Uisung Park



ATP Seoul Yun seong Chung / Uisung Park Yun seong Chung / Uisung Park 5 6 5 Suk Ann / Dong Ju Kim Suk Ann / Dong Ju Kim 7 4 10 Vincitore: Ann / Kim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Y. seong Chung / Park 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. seong Chung / Park 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 S. Ann / Ju Kim 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. seong Chung / Park 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Ann / Ju Kim 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Y. seong Chung / Park 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Ann / Ju Kim 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. seong Chung / Park 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Ann / Ju Kim 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. seong Chung / Park 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Ann / Ju Kim 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. seong Chung / Park 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 S. Ann / Ju Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. seong Chung / Park 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Ann / Ju Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Y. seong Chung / Park 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Ann / Ju Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Y. seong Chung / Park 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Ann / Ju Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. seong Chung / Park 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Ann / Ju Kim 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. seong Chung / Park 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Ann / Ju Kim 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 04:00

Sho Shimabukuro vs Rio Noguchi



ATP Seoul Rio Noguchi Rio Noguchi 4 3 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Noguchi 0-15 0-30 df 3-5 → 3-6 S. Shimabukuro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Kasidit Samrej vs Oliver Crawford



ATP Seoul Kasidit Samrej Kasidit Samrej 6 3 6 Oliver Crawford Oliver Crawford 4 6 4 Vincitore: Samrej Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 O. Crawford 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 K. Samrej 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-4 → 5-4 O. Crawford 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 O. Crawford 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Samrej 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Samrej 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Crawford 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Samrej 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 O. Crawford 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Crawford 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Samrej 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Crawford 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 O. Crawford 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Samrej 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 O. Crawford 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 5-3 → 5-4 K. Samrej 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Samrej 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 O. Crawford 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Samrej 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Crawford 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 O. Crawford 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

George Goldhoff / Theodore Winegar vs Neil Oberleitner / Michael Vrbensky



ATP Seoul Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [3] Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [3] 3 6 George Goldhoff / Theodore Winegar George Goldhoff / Theodore Winegar 6 7 Vincitore: Goldhoff / Winegar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 G. Goldhoff / Winegar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Goldhoff / Winegar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 5-5 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Goldhoff / Winegar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 df 3-2 → 3-3 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Oberleitner / Vrbensky 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Goldhoff / Winegar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 1-3 → 1-4 N. Oberleitner / Vrbensky 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 1-2 → 1-3 G. Goldhoff / Winegar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ray Ho / Matthew Christopher Romios vs Marc-Andrea Huesler / Mick Veldheer (Non prima 09:00)



ATP Seoul Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1] Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1] 7 1 10 Marc-Andrea Huesler / Mick Veldheer Marc-Andrea Huesler / Mick Veldheer 6 6 6 Vincitore: Ho / Romios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 R. Ho / Christopher Romios 1-0 M. Huesler / Veldheer 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Ho / Christopher Romios 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-5 → 1-6 M. Huesler / Veldheer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 1-4 → 1-5 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 M. Huesler / Veldheer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 M. Huesler / Veldheer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Huesler / Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Ho / Christopher Romios 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Huesler / Veldheer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Ho / Christopher Romios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Huesler / Veldheer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 2-3 → 3-3 M. Huesler / Veldheer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Huesler / Veldheer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ho / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Huesler / Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 13 – ore 05:30

Blake Bayldon / Mats Hermans vs Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan



ATP Seoul Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan 5 4 Blake Bayldon / Mats Hermans Blake Bayldon / Mats Hermans 7 6 Vincitore: Bayldon / Hermans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Loof / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 B. Bayldon / Hermans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Loof / Ramanathan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 T. Loof / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Loof / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Loof / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Loof / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Loof / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Loof / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Loof / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Loof / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 1-2 → 2-2 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Loof / Ramanathan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Rio Noguchi / Aoran Wang (Non prima 07:00)



ATP Seoul Rio Noguchi / Aoran Wang Rio Noguchi / Aoran Wang 6 0 5 Kaito Uesugi / Seita Watanabe Kaito Uesugi / Seita Watanabe 3 6 10 Vincitore: Uesugi / Watanabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 R. Noguchi / Wang 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Noguchi / Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 R. Noguchi / Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 0-4 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Noguchi / Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Noguchi / Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Noguchi / Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 R. Noguchi / Wang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Noguchi / Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Uesugi / Watanabe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 R. Noguchi / Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Yuta Shimizu / Kaichi Uchida vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang

