Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 29 Ottobre 2025

28/10/2025 23:05 1 commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

FRA Masters 1000 Paris – indoor hard
R32 Bergs BEL – Sinner ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Musetti ITA – Sonego ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Gonzalez ARG/Molteni ARG – Cerundolo ARG/Darderi ITA 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

R16 Erler AUT/Galloway USA – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare



SVK CH Bratislava – Indoor hard
R32 Passaro ITA – Tirante ARG 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – hard
R16 Giustino ITA – Xilas GRE ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Jiujiang – hard
2T Cocciaretto ITA – Tagger AUT ore 04:00
Il match deve ancora iniziare



IND WTA 250 Chennai – hard
1T Kawa POL – Bronzetti ITA 3 incontro dalle 06:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

pablito 28-10-2025 23:23

Redazione.

Non vedo Just-in domani a Monastir

ma

due doppi
con Agostini

e

Carboni/Forti 😉

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!