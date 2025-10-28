Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 29 Ottobre 2025
Masters 1000 Paris – indoor hard
R32 Bergs – Sinner 3° inc. ore 11
R32 Musetti – Sonego Non prima 15:30
R16 Gonzalez /Molteni – Cerundolo /Darderi 2° inc. ore 14
R16 Erler /Galloway – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 14
CH Bratislava – Indoor hard
R32 Passaro – Tirante 2° inc. ore 14
CH Monastir – hard
R16 Giustino – Xilas ore 10:00
WTA 250 Jiujiang – hard
2T Cocciaretto – Tagger ore 04:00
WTA 250 Chennai – hard
1T Kawa – Bronzetti 3 incontro dalle 06:30
Redazione.
Non vedo Just-in domani a Monastir
ma
due doppi
con Agostini
e
Carboni/Forti 😉