Alcaraz sconfitto ATP, Copertina

Alcaraz arrabbiato per le condizioni di gioco a Parigi: “È come giocare sulla terra, impossibile” — e ora rischia il numero 1 se Sinner vince il torneo

28/10/2025 21:58 41 commenti
Carlos Alcaraz nella foto - Foto Patrick Boren
Carlos Alcaraz nella foto - Foto Patrick Boren

La sconfitta contro Cameron Norrie al secondo turno del Rolex Paris Masters 2025 potrebbe costare carissimo a Carlos Alcaraz. Il murciano, attuale numero 1 del mondo, perde 90 punti con l’eliminazione e ora rischia concretamente di essere sorpassato da Jannik Sinner in caso di trionfo dell’italiano nella capitale francese.
Se Sinner dovesse vincere il titolo a Parigi, salirebbe infatti in vetta al ranking mondiale e si presenterebbe alle ATP Finals di Torino da numero uno del mondo. Oltre alla classifica generale, anche la Race ATP potrebbe accorciarsi notevolmente: un successo di Jannik lo porterebbe a soli 1.050 punti di distanza da Alcaraz, con i 1.500 punti del torneo dei maestri ancora in palio.

I calcoli per Torino
In questo scenario, Alcaraz sarebbe costretto a ottenere almeno 500 punti alle Finals per mantenere la leadership. Ciò significherebbe vincere tutti e tre i match del round-robin, oppure due più la semifinale, o ancora accedere alla finale con una sola vittoria nella fase a gironi.

Le difficoltà sul campo di Parigi
A Parigi, il numero uno del mondo è apparso nervoso e frustrato per le condizioni di gioco. Durante il match perso contro Norrie, ha avuto un lungo confronto con il suo coach Juan Carlos Ferrero, al quale ha confessato tutto il suo disagio:
“Non sento la palla, zero. Non posso giocare qui, impossibile. È come giocare sulla terra, peggio che a Montecarlo. Solo il servizio si salva.”
Ferrero ha cercato di incoraggiarlo, ma le parole di Alcaraz riflettono un momento di evidente difficoltà tecnica e mentale, proprio alla vigilia del gran finale di stagione.

Ora gli occhi del mondo del tennis sono su Jannik Sinner, che potrebbe chiudere un 2025 da sogno coronandolo con un inatteso trono mondiale.



Francesco Paolo Villarico

TAG: , , , ,

41 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Lob 28-10-2025 23:27

Scritto da Paolo Papa
Non è scontata la vittoria di Sinner, secondo me

Catalano non avrebbe potuto dirlo meglio

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 28-10-2025 23:25

Contraddittorio, come la volpe con l’uva, prima afferma di amare il campo lento, il fango, poi però se perde si lamenta della sua lentezza.

Dovrebbe essere sportivo ed ammettere che Norrie ha giocato semplicemente meglio.

Ora rischia il numero 1 abusivo.

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pat (Guest) 28-10-2025 23:24

Per Shelton non sembrava così lenta la superficie,anzi raramente il bombardiere ha giocato così bene.

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Piero Laratta (Guest) 28-10-2025 23:09

Alcarez si sta preparando per la Coppa Davis, e per questo forse da forfait anche alle finals,

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 28-10-2025 23:07

Scritto da Supporter dei poeti estinti
Caso più unico che raro che un numero uno perda al primo turno di un 1000.

La polpetta avvelenata.

“Vai avanti tu, se ti va. Scannati pure per vincere il millino di Parigi.
Non mi interessa.
Ti aspetto al varco a Torino, se ne avrai ancora”… 😉

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 28-10-2025 23:00

Alcaraz ha spesso sofferto Norrie. La giornata storta ha fatto il resto. Accampare la scusa del campo, quando fino al giorno prima ci si era detti entusiasti, non è degno di un numero uno. Mai sentito un giocatore lamentarsi del campo o delle palle prima della partita. Sempre dopo. E dopo che si è perso.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sinneriano doc dal 2018 (Guest) 28-10-2025 23:00

Scritto da Nevskij

Scritto da Gian Paolo Pasquali
E’vero, il campo è incredibilmente lento, però Alcaraz è anni luce dalla brillantezza fisica dimostrata qualche tempo fa. Resta il fatto che la superficie fa veramente pena ed anche Sinner dovrà patire le pene dell’inferno per fare qualche vincente da fondo. Quindi al bando i facili entusiasmi: non sarà facile nemmeno per lui. All’opposto, vedo molto bene Musetti: è il campo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Secondo me ha una grande occasione.

Nessun campo è ideale per Musetti, bisogna decifrare le nebbie che si addensano nella sua testa e pensare che ogni giorno è diverso dall’altro

Nebbie che gli hanno permesso di diventare n.6 atp ( ora 8) e senza gli infortuni sarebbe comodamente n.5….

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: eternauta
MAURO (Guest) 28-10-2025 22:52

Scritto da Nevskij

Scritto da MAURO

Scritto da Tommaso
Ma lui non è il re della terra? Mauro tu che sei un suo fans me lo confermi?

Il re della terra e non solo e’ NADAL.
Alcaraz vince su terra X mancanza di avversari validi.
La superficie migliore X Alcaraz e’ il cemento americano.

E gli avversari di Nadal quali erano? Ferrer e Soderling? I grandi su terra finiscono con Wilander, Bruguera e Kuerten, poi inizia l’era dei multisuperficie. E Nadal, ultimo specialista del rosso, vince tutto. Fatemelo vedere un giorno Borg-Nadal, compro popcorn e patatine

Erano FEDERER e DJOKOVIC che battevano i terraioli prima perché il loro livello era superiore a tutti.
I 3 lustri precedenti di altra categoria rispetto a questo.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 28-10-2025 22:49

Scritto da Nicox

Scritto da Koko

Scritto da Gian Paolo Pasquali
E’vero, il campo è incredibilmente lento, però Alcaraz è anni luce dalla brillantezza fisica dimostrata qualche tempo fa. Resta il fatto che la superficie fa veramente pena ed anche Sinner dovrà patire le pene dell’inferno per fare qualche vincente da fondo. Quindi al bando i facili entusiasmi: non sarà facile nemmeno per lui. All’opposto, vedo molto bene Musetti: è il campo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Secondo me ha una grande occasione.

Anche se i Francesi non l’hanno fatto per Musetti ma per Moutet. Per fortuna abbiamo gente forte con caratteristiche anche opposte per cui non esiste superficie non adattabile a qualcuno dei nostri.

Del resto se Jannik è in forma vince anche se giocano sul fango…

Se gioca benissimo si ma hai visto i sintomi da crampi e dove potrebbero esacerbarsi con uno stanco come lui se non su lento? I paroni di casa Transalpini voglionto dare una soluzione di continuità al dominio dei due top e far vincere qualcuno di inedito su un campo strano e poco adatto ai gran colpitori assoluti. Quindi è vero che Musetti nella sua stranezza inadatta all’indoor velocissimo si trova tra i favoriti senza nemmeno saperlo!

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 28-10-2025 22:48

Caso più unico che raro che un numero uno perda al primo turno di un 1000.

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: paolonis
Nicox (Guest) 28-10-2025 22:45

Scritto da Koko

Scritto da Gian Paolo Pasquali
E’vero, il campo è incredibilmente lento, però Alcaraz è anni luce dalla brillantezza fisica dimostrata qualche tempo fa. Resta il fatto che la superficie fa veramente pena ed anche Sinner dovrà patire le pene dell’inferno per fare qualche vincente da fondo. Quindi al bando i facili entusiasmi: non sarà facile nemmeno per lui. All’opposto, vedo molto bene Musetti: è il campo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Secondo me ha una grande occasione.

Anche se i Francesi non l’hanno fatto per Musetti ma per Moutet. Per fortuna abbiamo gente forte con caratteristiche anche opposte per cui non esiste superficie non adattabile a qualcuno dei nostri.

Del resto se Jannik è in forma vince anche se giocano sul fango…

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolo Papa 28-10-2025 22:43

Non è scontata la vittoria di Sinner, secondo me

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino (Guest) 28-10-2025 22:39

Scritto da MAURO

Scritto da Tommaso
Ma lui non è il re della terra? Mauro tu che sei un suo fans me lo confermi?

Il re della terra e non solo e’ NADAL.
Alcaraz vince su terra X mancanza di avversari validi.
La superficie migliore X Alcaraz e’ il cemento americano.

La superficie migliore è quella dove uno vince. Il tuo Alcaraz stamattina era strafelice per il campo lento da “vero” tennis. Stasera si lamentava come un NC qualunque. Anche la frase “peggio di Montecarlo” non è stata molto elegante.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cooper (Guest) 28-10-2025 22:37

Scritto da Muddy Waters
Come? Cosa? Alcaraz ha perso? Ma come è possibile? Siamo sicuri di non essere su “Scherzi a parte”?

Non era Alcaraz ,..era Alvarez !

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: eternauta
Silvy__89 (Guest) 28-10-2025 22:36

E non dovrebbe essere contento che sia come giocare sulla terra? Tra l’altro era pure riposato, l’indoor non è roba sua!

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 28-10-2025 22:35

Carlitos aveva gli ingranaggi grippati! Hanno sbagliato a tarare il robottino…

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cooper (Guest) 28-10-2025 22:34

Scritto da Muddy Waters
Come? Cosa? Alcaraz ha perso? Ma come è possibile? Siamo sicuri di non essere su “Scherzi a parte”?

Non era Alcaraz, era Alvarez… !

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nevskij (Guest) 28-10-2025 22:34

Scritto da MAURO

Scritto da Tommaso
Ma lui non è il re della terra? Mauro tu che sei un suo fans me lo confermi?

Il re della terra e non solo e’ NADAL.
Alcaraz vince su terra X mancanza di avversari validi.
La superficie migliore X Alcaraz e’ il cemento americano.

E gli avversari di Nadal quali erano? Ferrer e Soderling? I grandi su terra finiscono con Wilander, Bruguera e Kuerten, poi inizia l’era dei multisuperficie. E Nadal, ultimo specialista del rosso, vince tutto. Fatemelo vedere un giorno Borg-Nadal, compro popcorn e patatine

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 28-10-2025 22:33

Campo lento? Ho visto missili da tutte le parti tra Shelton e Cobolli 2 ore prima circa!
Duro da ingoiare il rospo stasera per Carlitos!

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 28-10-2025 22:27

Hahahaha ma come? Ma non gli piaceva giocare sulla terra? Ma poi non l’avevano rallentato apposta per lui ‘sto campo?

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nevskij (Guest) 28-10-2025 22:26

Scritto da Gian Paolo Pasquali
E’vero, il campo è incredibilmente lento, però Alcaraz è anni luce dalla brillantezza fisica dimostrata qualche tempo fa. Resta il fatto che la superficie fa veramente pena ed anche Sinner dovrà patire le pene dell’inferno per fare qualche vincente da fondo. Quindi al bando i facili entusiasmi: non sarà facile nemmeno per lui. All’opposto, vedo molto bene Musetti: è il campo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Secondo me ha una grande occasione.

Nessun campo è ideale per Musetti, bisogna decifrare le nebbie che si addensano nella sua testa e pensare che ogni giorno è diverso dall’altro

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 28-10-2025 22:26

E capirai se il numero uno del mondo non coglie l’occasione per andare a frignare dall’allenatore. Che spettacolo squallido.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan
-1: Lukaa
Betafasan 28-10-2025 22:26

…tirare?
Oggi ho visto il truzzo yankee contro Cobolli tirare bombe a destra e sinistra!

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
CannoniereKarlovic 28-10-2025 22:25

Azz, allora questi campi li avrà costruiti Sinner 😆

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 28-10-2025 22:24

JANNIK Non l’ho visto bene in finale a Vienna…

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ClanWolf (Guest) 28-10-2025 22:22

Scritto da Pier
Mi sono fatto una mezza idea su Alcaraz più gioca più vince ma si spezza
meno gioca piu perde
Non trova più il filing con la palla
Dove sta l’equilibrio
</blockquo

filing è bella

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Koko (Guest) 28-10-2025 22:19

Scritto da Gian Paolo Pasquali
E’vero, il campo è incredibilmente lento, però Alcaraz è anni luce dalla brillantezza fisica dimostrata qualche tempo fa. Resta il fatto che la superficie fa veramente pena ed anche Sinner dovrà patire le pene dell’inferno per fare qualche vincente da fondo. Quindi al bando i facili entusiasmi: non sarà facile nemmeno per lui. All’opposto, vedo molto bene Musetti: è il campo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Secondo me ha una grande occasione.

Anche se i Francesi non l’hanno fatto per Musetti ma per Moutet. Per fortuna abbiamo gente forte con caratteristiche anche opposte per cui non esiste superficie non adattabile a qualcuno dei nostri.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Pier (Guest) 28-10-2025 22:17

Mi sono fatto una mezza idea su Alcaraz più gioca più vince ma si spezza
meno gioca piu perde
Non trova più il filing con la palla
Dove sta l’equilibrio

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Albo
Alex77 (Guest) 28-10-2025 22:16

Scritto da Cogi53
Praticamente smentisce quanto da lui stesso dichiarato due giorni prima

Esatto.. mamma mia Carlitos, che brutta prestazione, comunque.. poco lucida anche l’analisi del match, con “la colpa” data al terreno, mah..

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Albo
Gian Paolo Pasquali (Guest) 28-10-2025 22:14

E’vero, il campo è incredibilmente lento, però Alcaraz è anni luce dalla brillantezza fisica dimostrata qualche tempo fa. Resta il fatto che la superficie fa veramente pena ed anche Sinner dovrà patire le pene dell’inferno per fare qualche vincente da fondo. Quindi al bando i facili entusiasmi: non sarà facile nemmeno per lui. All’opposto, vedo molto bene Musetti: è il campo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Secondo me ha una grande occasione.

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: luca71, marcauro
Vittorio carlito (Guest) 28-10-2025 22:13

Carletto devi imparare a perdere senza lamentarti e senza cercare scuse.La superficie e’ uquale per tutti

 11
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Albo, luca71, paolonis, eternauta
MAURO (Guest) 28-10-2025 22:10

Scritto da Tommaso
Ma lui non è il re della terra? Mauro tu che sei un suo fans me lo confermi?

Il re della terra e non solo e’ NADAL.
Alcaraz vince su terra X mancanza di avversari validi.
La superficie migliore X Alcaraz e’ il cemento americano.

 10
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: paolonis, Fabry67
Vittorio carlito (Guest) 28-10-2025 22:09

Anche il Villarico e’ triste leggendo i 2 articoli consecutivi.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Muddy Waters (Guest) 28-10-2025 22:07

Come? Cosa? Alcaraz ha perso? Ma come è possibile? Siamo sicuri di non essere su “Scherzi a parte”?

 8
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Emma_Woodhouse, Don Budge fathers, marcauro
Tommaso (Guest) 28-10-2025 22:06

Ma lui non è il re della terra? Mauro tu che sei un suo fans me lo confermi?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 28-10-2025 22:05

Evidentemente è andato fuori preparazione specifica che aveva fatto per il rapido per condizioni troppo lente che non si aspettava e che consigliano uno stile di gioco più topposo. Quindi è vero che il rallentamento era pro Alcaraz ma lui nel frattempo è un giocatore diverso e più evoluto per il rapido. Un caso in cui i miglioramenti da rapido eccessivi hanno sconcertato anche Alcaraz su troppo lento.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 28-10-2025 22:05

Scritto da Tomax
Beh se si gioca come sulla terra dovrebbe essere contento visto che ha vinto 2 volte parigi Roma montecarlo madrid

Effettivamente.. sembra una dichiarazione senza logica alcuna.

 5
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Albo, Sonj, Lukaa, marcauro, eternauta
Pier (Guest) 28-10-2025 22:05

Ma AlcaRaz non è il fenomeno sulla terra di che si lamenta

 4
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: luca71, paolonis, eternauta
Cogi53 28-10-2025 22:05

Praticamente smentisce quanto da lui stesso dichiarato due giorni prima 😆

 3
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tacchino freddo, Carota Senior, Sonj, puffo65, paolonis, marcauro, eternauta
Tomax (Guest) 28-10-2025 22:04

Beh se si gioca come sulla terra dovrebbe essere contento visto che ha vinto 2 volte parigi Roma montecarlo madrid

 2
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio, luca71, paolonis, marcauro, eternauta
Tony_NYC (Guest) 28-10-2025 22:04

Vedremo come se la caverà Jannik, che non si lamenta mai.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!