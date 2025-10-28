Masters 1000 Parigi: Il programma di Mercoledì 29 Ottobre 2025. In campo anche Sinner ed il derby Musetti vs Sonego
Court Central – ore 11:00
[WC] Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs [WC] Valentin Vacherot 🇲🇨
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 vs [3] Alexander Zverev 🇩🇪
Zizou Bergs 🇧🇪 vs [2] Jannik Sinner 🇮🇹
(Non prima 19:00)
Corentin Moutet 🇫🇷 vs [13] Alexander Bublik 🇰🇿
[10] Karen Khachanov 🇷🇺 vs Joao Fonseca 🇧🇷
Court 1 – ore 11:00
Daniel Altmaier 🇩🇪 vs [8] Casper Ruud 🇳🇴
[9] Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 vs Alexandre Muller 🇫🇷
Grigor Dimitrov 🇧🇬 vs [11] Daniil Medvedev 🇷🇺
(Non prima 15:30)
[7] Lorenzo Musetti 🇮🇹 vs Lorenzo Sonego 🇮🇹
Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [6] Alex de Minaur 🇦🇺
Court 2 – ore 11:00
Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹 vs Nuno Borges 🇵🇹 / Tomas Machac 🇨🇿
Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Miomir Kecmanovic 🇷🇸
[15] Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs [WC] Arthur Cazaux 🇫🇷
[Alt] Romain Arneodo 🇲🇨 / Valentin Vacherot 🇲🇨 vs Doumbia 🇫🇷 / Reboul 🇫🇷 o [WC] Halys 🇫🇷 / Herbert 🇫🇷
[3] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧 vs Nys 🇲🇨 / Roger-Vasselin 🇫🇷 o [WC] Dimitrov 🇧🇬 / Mahut 🇫🇷
Court 3 – ore 14:00
Yuki Bhambri 🇮🇳 / Adam Pavlasek 🇨🇿 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Jan Zielinski 🇵🇱
[Alt] Romboli 🇧🇷 / Smith 🇦🇺 o Gonzalez 🇦🇷 / Molteni 🇦🇷 vs Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹
Alexander Erler 🇦🇹 / Robert Galloway 🇺🇸 vs [7] Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹
4 commenti
Il match del giorno sicuramente Moutet Bublik, due che o si baciano o finisce a coltellate
Se Jannik gioca non prima delle 15: 30 riesco a vederlo in differita, altrimenti mi vedrò il derby.
Domani seguirò la Live di Musetti-Sonego e di Jannik… Sarò al lavoro, pazienza
Mannaggia Jannik 3° incontro, troppo presto per me.