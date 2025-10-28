Quarto successo in carriera contro un top20 per il monegasco ATP, Copertina

La storia si ripete: a Parigi andrà in scena il secondo atto della sfida tra cugini Vacherot – Rinderknech

28/10/2025 12:24 13 commenti
Valentin Vacherot a Parigi
Valentin Vacherot a Parigi

54 minuti. Meno di un’ora è bastata a Valentin Vacherot per aver la meglio sul quotato (ma un po’ spento) Jiri Lehecka nel primo turno di Masters 1000 di Parigi, un eloquente 6-1 6-3 che porta il monegasco al secondo turno del torneo indoor de La Defense dove ritrova il cugino Arthur Rinderknech. Simpatico è stato il saluto scritto da Vacherot sulla telecamera a fine partita, “Merci Paris, Cousinade numero 2”, ossia seconda sfida tra cugini dopo l’incredibile e storica finale a Shanghai, vinta da Valentin su Arthur al termine di due cavalcate davvero affascinanti. Il successo su Lehecka è il quarto contro un top 20 ottenuto dal tennista di Monaco.

 

Ricordiamo l’incredibile scalata di Vacherot che, da “Alternate”, vinse il torneo di Masters 1000 di Shanghai, balzando n. 204 nel ranking al n.39. Grazie ad una wild card, è entrato nel main draw di Parigi e visto che anche il cugino Rinderknech ha passato il primo turno battendo Marozsan, adesso i due si affronteranno di nuovo, per la felicità di entrambi.

Oltre all’aspetto emozionale della vicenda, davvero unica, Vacherot sta confermando in campo un valore tecnico davvero notevole. Dopo la pazzesca vittoria a Shanghai, la scorsa settimana a Basilea ha impegnato sino al fine Taylor Fritz, confermando che il suo tennis aggressivo e forte di un grandissimo servizio in condizioni indoor è davvero insidioso anche per i migliori. Sarà la seconda “Cousinade” ma anche importante per il torneo: chi vincerà il secondo match tra cugini, avrà molto probabilmente in “premio” una super sfida negli ottavi contro Carlos Alcaraz, che oggi parte nettamente favorito contro Norrie.

Mario Cecchi

Elvis (Guest) 28-10-2025 15:32

Alcuni commenti direi poco simpatici (o poco sportivi se preferite).

Harlan (Guest) 28-10-2025 14:45

Karatsev 2.0

Fi (Guest) 28-10-2025 14:00

Vacherot è bel prime, vedremo però se il cugino saprà prendersi la rivincita

Cogi53 28-10-2025 13:42

Vacherot sconfessa Bublik. Il successo nel 1000 di Shanghai non è stata colpa dei TOP 20, ma merito esclusivo suo

Pier no guest 28-10-2025 12:42

Alla fine Sinner ed altri fanno bene: l’aria monegasca ha dei benefici pazzeschi!

Alberto Rossi 28-10-2025 12:42

e chi mai l’avrebbe detto… sino a un anno fa Vacherot era considerato il raccomandato che otteneva immeritate wc a Montecarlo… in effetti il ragazzone a tennis ci sa giocare davvero

akgul num.1 28-10-2025 12:39

Cousinade oppure
Derby fra diversamente simpatici

OspiteSgradito (Guest) 28-10-2025 12:32

Bublik che dice?

Casual 28-10-2025 12:32

Almeno in questo finale di stagione pare esserci, spero vinca e che affronti Carlos, curioso di vederlo contro il top del top

Il GOAT Bublik 28-10-2025 12:31

Il monegasco in totale fiducia, sembra inarrestabile!

Detuqueridapresencia 28-10-2025 12:30

Beati i cugini

Krik Kroc 28-10-2025 12:29

Non sembra più una meteora

Betafasan 28-10-2025 12:27

A dir poco rocambolesco!

