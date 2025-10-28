Buona la prima per Cocciaretto a Jiujiang: avanti dopo il ritiro di Osorio

Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto al torneo WTA di Jiujiang, in Cina, uno degli ultimi appuntamenti della stagione femminile. La marchigiana ha superato con autorità la colombiana Camila Osorio, costretta al ritiro nel corso del secondo set, quando l’azzurra era avanti 6-2, 3-0 dopo 54 minuti di gioco.

Primo set dominato dall’azzurra

La partita si era messa subito nel verso giusto per Cocciaretto, che ha mostrato solidità e concentrazione sin dai primi scambi. Dopo un avvio equilibrato, la tennista italiana ha trovato il break nel terzo game, prendendo in mano il ritmo del match.

Nel sesto game Osorio ha provato a reagire, procurandosi due palle per il controbreak, ma l’azzurra le ha annullate con grande determinazione, confermando il vantaggio. Poco dopo, nel settimo gioco, è arrivato anche il secondo break consecutivo, che ha permesso a Cocciaretto di allungare e chiudere il primo parziale per 6-2, imponendo il suo tennis più aggressivo e vario.

Secondo set a senso unico e ritiro della colombiana

Nel secondo set la musica non è cambiata: Cocciaretto ha continuato a spingere con precisione, conquistando subito il break nel game d’apertura. Anche il terzo gioco è stato combattuto, ma l’azzurra, alla seconda palla break, ha strappato nuovamente il servizio all’avversaria, volando sul 3-0.

A quel punto, Osorio – visibilmente provata – ha deciso di ritirarsi, consegnando così la vittoria alla giocatrice italiana, che si qualifica agevolmente per il secondo turno.

Prossimo impegno

Nel prossimo turno, Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra due giovani wild card: la cinese Zhu Chenting (18 anni, n.596 WTA) e l’austriaca Lilli Tagger (17 anni, n.235 WTA).

WTA Jiujiang Camila Osorio [7] • Camila Osorio [7] 0 2 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 3 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Camila Osorio 0-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi