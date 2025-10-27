Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 28 Ottobre 2025
Masters 1000 Paris – indoor hard
R32 Shelton – Cobolli Non prima 15:30
R32 Cerundolo /Darderi – Harrison /King 2° inc. ore 11
R32 Gonzalez /Pel – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 11
CH Bratislava – indoor hard
R32 Mochizuki – Maestrelli Inizio 12:00
CH Monastir – hard
R32 Loffhagen – Giustino 3° inc. ore 11
R32 Forti – Bertola 3° inc. ore 11
R32 Gea – Carboni 4° inc. ore 11
WTA 250 Jiujiang – hard
1T Osorio – Cocciaretto 2 incontro dalle 04:00
WTA 250 Chennai – hard
1T Kawa – Bronzetti ore 07:30
