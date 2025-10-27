Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 28 Ottobre 2025

27/10/2025 22:39 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
FRA Masters 1000 Paris – indoor hard
R32 Shelton USA – Cobolli ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cerundolo ARG/Darderi ITA – Harrison USA/King USA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Gonzalez MEX/Pel NED – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



SVK CH Bratislava – indoor hard
R32 Mochizuki JPN – Maestrelli ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – hard
R32 Loffhagen GBR – Giustino ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Forti ITA – Bertola SUI 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Gea FRA – Carboni ITA 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Jiujiang – hard
1T Osorio COL – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 04:00

Il match deve ancora iniziare



IND WTA 250 Chennai – hard
1T Kawa POL – Bronzetti ITA ore 07:30

Il match deve ancora iniziare

