Caso curioso a Parigi: Opelka si ritira nelle qualificazioni ma entra comunque nel main draw come lucky loser

Il tennis riesce sempre a regalare episodi curiosi, ma quanto accaduto al Rolex Paris Masters 2025 ha davvero dell’incredibile. L’americano Reilly Opelka si è infatti ritirato prima ancora di scendere in campo nel turno decisivo delle qualificazioni, concedendo il walkover al suo avversario. Fin qui nulla di strano. Tuttavia, poche ore dopo, è successo qualcosa di inaspettato: Opelka è stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser, ovvero come uno dei migliori sconfitti (o in questo caso… ritirati) delle qualificazioni.

Il paradosso ha fatto subito discutere tra tifosi e addetti ai lavori. In teoria, un giocatore che si ritira prima del match dovrebbe essere considerato “non disponibile” per l’eventuale sorteggio dei lucky loser. Tuttavia, a quanto pare, Opelka aveva comunicato il ritiro per precauzione o per motivi gestibili in breve tempo, restando comunque “idoneo” per essere inserito nel sorteggio in caso di rinuncia da parte di altri tennisti già qualificati.

Il risultato? L’americano, che non ha disputato un solo punto nel secondo turno di qualificazione, si è ritrovato nel main draw del Masters 1000 di Parigi, pronto a giocare riposato e senza alcun dispendio di energie.

Una situazione più unica che rara, che ha scatenato ironie e domande sui social:

“Come può essere permesso?”, si chiedono molti appassionati.

Il regolamento ATP, però, lascia una piccola finestra aperta: se il giocatore comunica il ritiro prima del match ma non ufficialmente per infortunio permanente o malattia, può ancora essere incluso nel sorteggio dei lucky loser se ritenuto idoneo a competere.

In sostanza, un colpo di fortuna (o di astuzia) che permette a Opelka di entrare in tabellone… senza aver giocato, trasformando un walkover in un biglietto d’ingresso per uno dei tornei più prestigiosi dell’anno.





