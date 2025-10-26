Caso curioso a Parigi: Opelka si ritira nelle qualificazioni ma entra comunque nel main draw come lucky loser
Il tennis riesce sempre a regalare episodi curiosi, ma quanto accaduto al Rolex Paris Masters 2025 ha davvero dell’incredibile. L’americano Reilly Opelka si è infatti ritirato prima ancora di scendere in campo nel turno decisivo delle qualificazioni, concedendo il walkover al suo avversario. Fin qui nulla di strano. Tuttavia, poche ore dopo, è successo qualcosa di inaspettato: Opelka è stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser, ovvero come uno dei migliori sconfitti (o in questo caso… ritirati) delle qualificazioni.
Il paradosso ha fatto subito discutere tra tifosi e addetti ai lavori. In teoria, un giocatore che si ritira prima del match dovrebbe essere considerato “non disponibile” per l’eventuale sorteggio dei lucky loser. Tuttavia, a quanto pare, Opelka aveva comunicato il ritiro per precauzione o per motivi gestibili in breve tempo, restando comunque “idoneo” per essere inserito nel sorteggio in caso di rinuncia da parte di altri tennisti già qualificati.
Il risultato? L’americano, che non ha disputato un solo punto nel secondo turno di qualificazione, si è ritrovato nel main draw del Masters 1000 di Parigi, pronto a giocare riposato e senza alcun dispendio di energie.
Una situazione più unica che rara, che ha scatenato ironie e domande sui social:
“Come può essere permesso?”, si chiedono molti appassionati.
Il regolamento ATP, però, lascia una piccola finestra aperta: se il giocatore comunica il ritiro prima del match ma non ufficialmente per infortunio permanente o malattia, può ancora essere incluso nel sorteggio dei lucky loser se ritenuto idoneo a competere.
In sostanza, un colpo di fortuna (o di astuzia) che permette a Opelka di entrare in tabellone… senza aver giocato, trasformando un walkover in un biglietto d’ingresso per uno dei tornei più prestigiosi dell’anno.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Masters 1000 Parigi, Masters 1000 Parigi 2025, Reilly Opelka
Flask down, please, mister White from Michigan! 😆 😆 😆 😆 😆 😆
È vero.
Glielo scritto pure in inglese per facilitare la comprensione del suo sodale Maximilian White ma …. non risponde ….
Non dovrebbe essere permesso.
Ecco una regola che potrebbe essere introdotta per evitare situazioni del genere.
AHAHAHAHAHAH
Vedi? E poi tutti a scriverti che non capisci Nulla di Tennis..che i tuoi post sono Dita rubate all’agricoltura.
Che gente cattiva.
E nardi rosica…questa non gli è mai riuscita…
I Lucky loser dovrebbero esistere solo nei tornei amatoriali…
Caso curioso?
A breve ci sarà il resoconto di quanto è accaduto in quest’annata…
A te/lei Villarico le ricordo Acapulco,con il LL che scioglie e vittoria facile,o a Miami,altro esempio,a livello challenger ed Itf
non ne parliamo nemmeno…
È assolutamente vergognoso! Non è una finestra aperta il regolamento ma una falla …..se ti ritiri ( qualunque sia la causa)…non puoi partecipare ad essere LL (sarebbe da modificare così la regola). E lo chiamano sport ….!!!!!!!
Un genio dei nostri tempi.
O forse… è diventato monocolore anche lui? Bianco, puoi confermare?
Pure il suo avversario delle qualifiche arriva riposato dopo non aver giocato l’ultimo turno….
This is a real trick from the diabolical mister Abbond from Michigan. What a shame for the yankee single color!
Dell’intervista alla CNN dell’esperto di tennis Americano Maximilian White & his personal mirror
a me queste regole del lucky losers hanno sempre convinto poco…..
non ho mai capito perche’ una tds deve essere premiata quando in fondo se non si qualifica è un risultato deludente.
forse meriterebbe di piu chi perde con una tds……
Semplicemente sapeva di essere ripescato
Regolamento da rivedere
Maurone alle 1356, nel segmento dedicato al turno decisivo delle quali di Parigi, aveva previsto il tutto.