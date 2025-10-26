ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Tokyo 2025: Bencic batte Noskova e conquista il titolo, dieci anni dopo la sua prima finale in Giappone. Ann Li trionfa a Guangzhou

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Ann Li è la nuova campionessa del WTA 250 di Guangzhou 2025. La tennista statunitense, numero 44 del mondo, ha rispettato il pronostico superando Lulu Sun con il punteggio di 7-6(6) 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Dopo un primo set deciso al tie-break, molto equilibrato, Li ha preso il controllo della partita nel secondo parziale, conquistando il titolo in Cina.
A distanza di dieci anni dalla sua prima finale persa a Tokyo, Belinda Bencic torna sullo stesso palcoscenico per scrivere la propria rivincita sportiva. La svizzera, 28 anni, ha sconfitto la giovane Linda Noskova, 20 anni, con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti, conquistando così il titolo del WTA 500 di Tokyo 2025.
La vittoria ha un sapore speciale per Bencic, che torna a trionfare nella città dove nel 2021 vinse la medaglia d’oro olimpica, ma in uno stadio allora deserto a causa delle restrizioni sanitarie.
“È stato meraviglioso giocare davanti a questo pubblico,” ha dichiarato emozionata dopo il match. “L’ultima volta che ho vinto qui era alle Olimpiadi, ma lo stadio era vuoto. Stavolta l’atmosfera è stata completamente diversa, incredibile. Amo giocare in Giappone e sono felicissima di aver finalmente vinto questo torneo.”
Esperienza e resistenza: la chiave del successo
Il cammino di Bencic fino al trofeo è stato tutt’altro che semplice. Dopo un bye al primo turno e una vittoria agevole su Varvara Gracheva, la svizzera ha dovuto lottare duramente nei turni successivi: prima una battaglia di tre ore contro Karolina Muchova, in cui ha salvato un match point e rimontato da un set di svantaggio (3-6 7-5 7-5), poi un’altra sfida di oltre due ore contro Sofia Kenin, la finalista della passata edizione, chiusa in 2h15’.
Mentre Noskova aveva raggiunto la finale praticamente senza giocare — un solo set disputato nelle ultime due partite, grazie a un ritiro e un walkover — Bencic arrivava all’atto conclusivo con più di cinque ore di tennis sulle gambe in due giorni. Ma la differenza di esperienza e solidità mentale si è vista fin dai primi scambi.
Dominio tattico in finale
Nel match decisivo, Bencic ha salvato tutti e 10 i break point affrontati, inclusi i primi tre già nel game d’apertura, durato sei minuti intensissimi. Quel gioco vinto con carattere ha impostato il ritmo dell’intera partita.
Da lì in avanti, la svizzera ha gestito alla perfezione il servizio, forzando Noskova — ancora poco abituata a partite di questo livello — a inseguire e a commettere troppi errori.
Nel secondo set, dopo quattro game equilibrati, il quinto si è rivelato decisivo: Bencic ha annullato cinque palle break con freddezza, servendo un ace nel momento chiave per salire 3-2. Da quel punto, la giovane ceca non è più riuscita a recuperare. La svizzera ha piazzato l’allungo definitivo sul 4-3, chiudendo poi il match con un dritto vincente e un urlo liberatorio, segno di una vittoria attesa per un decennio.
Un ritorno tra le grandi
Con questo successo, Belinda Bencic conquista il suo secondo titolo stagionale e il decimo della carriera, tornando a ridosso della Top 10 nel ranking mondiale, dove salirà al numero 11 del PIF WTA Rankings.
Per la svizzera, che negli ultimi anni ha alternato momenti di grande tennis a periodi di stop e difficoltà fisiche, il trionfo di Tokyo rappresenta un segnale forte: l’esperienza, la resilienza e la pazienza ripagano sempre.
ATP 500 Basilea – Finali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Marcel Granollers
/ Horacio Zeballos
vs Adam Pavlasek
/ Jan Zielinski
ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Adam Pavlasek / Jan Zielinski
2
5
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
6-5 → 7-5
A. Pavlasek / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-5 → 5-5
A. Pavlasek / Zielinski
4-4 → 4-5
M. Granollers / Zeballos
3-4 → 4-4
A. Pavlasek / Zielinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Pavlasek / Zielinski
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
A. Pavlasek / Zielinski
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 6-2
A. Pavlasek / Zielinski
5-1 → 5-2
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-0 → 4-0
A. Pavlasek / Zielinski
2-0 → 3-0
M. Granollers / Zeballos
1-0 → 2-0
A. Pavlasek / Zielinski
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Alejandro Davidovich Fokina vs Joao Fonseca (Non prima 15:30)
ATP Basel
Alejandro Davidovich Fokina [8]
3
4
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Fonseca
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Davidovich Fokina
0-2 → 1-2
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
A. Davidovich Fokina
0-1 → 0-2
ATP 500 Vienna – Finali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:30
Francisco Cabral
/ Lucas Miedler
vs Julian Cash
/ Lloyd Glasspool
ATP Vienna
Francisco Cabral / Lucas Miedler
1
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
7
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
ace
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 6-6
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
J. Cash / Glasspool
5-4 → 5-5
F. Cabral / Miedler
4-4 → 5-4
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Cabral / Miedler
3-3 → 4-3
J. Cash / Glasspool
3-2 → 3-3
F. Cabral / Miedler
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cabral / Miedler
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
1-0 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
F. Cabral / Miedler
0-5 → 1-5
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-4 → 0-5
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-2 → 0-3
F. Cabral / Miedler
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 14:00)
ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
3
6
7
Alexander Zverev [2]
6
3
5
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-5 → 5-5
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Sinner
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Zverev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
WTA 500 Tokyo – Finali – Cemento
Center Court – ore 04:00
(5) Belinda Bencic
vs (6) Linda Noskova Inizio 04:00
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]•
0
6
6
0
Linda Noskova [6]
0
2
3
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs (3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic
WTA Tokyo
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
0
6
6
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
1
4
0
Vincitore: Babos / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Timea Babos / Luisa Stefani
5-4 → 6-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Timea Babos / Luisa Stefani
3-2 → 4-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
2-2 → 3-2
Timea Babos / Luisa Stefani
1-2 → 2-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-1 → 1-2
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
5-0 → 5-1
Timea Babos / Luisa Stefani
4-0 → 5-0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
WTA 250 Guangzhou – Finali – Cemento
Center Court – ore 06:30
Katarzyna Piter
/ Janice Tjen
vs Eudice Chong
/ En-Shuo Liang Inizio 06:30
WTA Guangzhou
Katarzyna Piter / Janice Tjen
3
6
10
Eudice Chong / En-Shuo Liang
6
3
5
Vincitore: Piter / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
Katarzyna Piter / Janice Tjen
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
7-4
7-5
8-5
9-5
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
3-3 → 4-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
3-2 → 3-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
3-1 → 3-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
2-1 → 3-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
1-1 → 2-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
1-0 → 1-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
3-5 → 3-6
Katarzyna Piter / Janice Tjen
3-4 → 3-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
3-3 → 3-4
Katarzyna Piter / Janice Tjen
2-3 → 3-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-1 → 1-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Lulu Sun vs (2) Ann Li Non prima 09:00
WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
2
0
Ann Li [2]
0
7
6
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Ann Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6*
6-7*
6-6 → 6-7
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Ann Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ann Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ann Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Credo che l’ATP debba rivedere la politica delle palline perché tra lui e Sinner devi cambiarle prima…le scoppiano.
Il cia cia finale è sempre un must
Intanto Fonseca va a servire per il suo primo 500atp.
Sono perfettamente d’accordo con te! Oggi poteva tranquillamente vincere Zverev, perché il tedesco ha giocato benissimo, il suo servizio è stato letale, ma non per un fuoriclasse immenso come Sinner! Sinner ha messo cuore e testa! È stato meraviglioso! Ma se avesse perso, sarebbe stato fantastico uguale. Sinner non può essere imbattibile, ogni tanto (poche volte) perde pure lui, contro grandissimi giocatori!
E tu stai zitto fino a fine partita
Sasha Bravo, ma Jannik di più !!!
Un mostro, sembrava non ne avesse più, ma ha solo scelto di riservare le energie e sopratutto la concentrazione per gli ultimi due games. Su questa superficie non ce n’è per nessuno, e presto neppure sulle altre se il servizio si stabilizza su questi livelli. Lo dico un po’ per gioco, ma con il servizio di oggi avremmo festeggiato almeno 3 slam quest’anno
Per chi “le smorzate le deve lasciare ad alvarez” ha vinto jannik ma se avesse vinto zverev non ci sarebbe stato niente da dire, grande partita del tedesco letale al servizio sopratutto da destra e questo da ancora più valore alla vittoria, buono il servizio (ha fatto gli stessi ace di zverev) e letale con la smorzata, unica domanda di nuovo i crampi nel finale siamo sicuri che vada tutto bene ?
Grandissimo Jannik contro uno Zverev in gran spolvero, ma non abbastanza!!! Alla faccia facciaccia dei suoi indegni detrattori, dai più noti ai meno…
Evvaiii, alle facciacce di Vespa, di Crozza e Cazzullo….e, perché no, dello stupido ed ignorante Codacons!!!!! Tié!
Mi chiedo ancora come si fa a remare contro un campione del genere! Immenso Jannik, anche se in una giornata non brillantissima, anche grazie a Zverev che ha servito da paura, ancora una volta porta lustro a questa nostra nazione che dovrebbe solo dire grazie. Altro che coppa del nonno!
Mamma mia Jannik!!!!!
Il tuo cervello ha un problema ma non fisico, dagli da mangiare a quel mono neurone che hai
Sinner? Prossimo n. 1 ATP.
Una delle più belle vittorie di Jannik contro un Sasha dei tempi migliori.
Questa vittoria di Sinner è speciale, perché per la prima volta ha vinto contro un avversario al suo meglio sfruttando molto bene le famose variazioni! Le variazioni gli hanno consentito di risparmiare un po’ di energie. Anche il servizio lo ha aiutato tanto nel terzo set, specie dal sesto gioco in poi. Ennesima dimostrazione di cosa significa essere un vero campione!
Questa è una vera lezione di saper vincere anche nell’avversità, bravo jannik.
@ Maxx1 (#4507437)
Ferrara?
e c’è ancora qualche trollone che se non vince 6-2 6-2 ogni partita riesce a dire enormi scemenze!
onore a Zverev che ha giocato verament bene
E anche stavolta zverev vince la prossima…
Bravissimo, vittoria di cuore in un match molto più duro del previsto. Sono contento che zverev sia tornato a giocare così bene. Andiamo jannik!
Alla faccia di chi lo dava per finito al primo set. Bravo jannik, un motivo in più per non giocare quello schifo di coppa.
E vai implacabile Jannik contro tutti i tuoi detrattori tu rispondi sul campo.
Abbiamo un campione straordinario e meraviglioso…teniamocelo stretto… Jan con te sempre e comunque!!!
Bellissima partita e grande vittoria . Di cuore di spirito di adattamento . Onore a Zverev che oggi ha giocato alla grande .
Oggi vinto con colpi di magia e quello spettacolare rovescio lungolinea del break decisivo.
Grande Jannik , bravissimo Zverev .
Gran spettacolo
Benzinaio TITANICO…….
Godimento totale!!!
chirurgico.
Ho rischiato l’attacco al cuore!
Pura emozione!!
Raschiato il sottofondo del barile, ma non voleva perdere a Vienna.
Campione immenso.
Ti amiamo Jannik!
Grande successo, ma sicuri sicuri che vada in Francia?
Ci voleva un grandissimo Jannik per aver ragione di uno Zverev che ha giocato a livelli stratosferici come non capitava da chissà quanti mesi.
Grande Jannik, a Vespa deve scoppiare il fegato!!!
Battuto Zverev in versione deluxe, grande Jan
Che campione che testa davvero straordinario
CAZZO CHE VITTORIA!!!! CAZZOOOO!!!! JANNIK MOSTRUOSO!!!!
Ora bisogna vedere se Farà Parigi.
Quando non si gioca contro Alcaraz vincere per Sinner deve diventare una routine
Eh, ma che tigna, tignosissima tigna delle tigne…
Alla ragazza di Sascha: in bocca al lupo per stasera, piccina.
Ha vinto ha vinto ha vinto! Contro un accenno di crampo, contro tutti i gufi! È meraviglioso questo ragazzo! È incredibili le emozioni che ci sta dando! Lo adoro! È superlativo! I veri campioni vincono così! Una forza mentale devastante! Una delle più belle vittorie di Sinner! Contro un grandissimo Zverev!
Grande grande grande grande grandeee!!
SINNERRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!! E VAIIIIIIIIIIIII
È sempre Jannik !
Titolo n. 22 !
Buon profeta e Grande Jannik!
40 a 0, tre match points! Non ho parole!
….e magia fu!!!! Jannik “palle” d’acciaio ha fatto un break pesantissimo!!!
Stop volley delicatissima
Benzinaiooooooo…break 6/5…
Vi rendete conto! Questa finale di un 500 è molto ma molto più intensa e spettacolare dell’ultimo 1000 di Shangai!
Bellissima!! Ah ah ah
E andiamo, bravissimo!! Finalmente!
E break sia! E andiamo!!! Un grande grande grande Sinner!
Spostati leggermente a destra Jannik.
Un Sinner megagalattico si procura una palla break!! Non ho parole! Che campione!
Anche Sinner ora.
E si va ai vantaggi, contro tutti i gufi!
I nastri di Zverev.
È talmente chiaro che Sinner ha problemi fisici c’è il solito terrapiattista che lo vuole negare
Non ci sarà nessun tie break
Questa è stupenda
Ora ha ritrovato il servizio! Bravo! Continua così! Si soffre, si soffre, ma si continua!
Beh se finisce il match servendo così, può bastare il tiebreak.
Bella questa ahh..entrambe ahah
Di certo non è al meglio, ma lui non cerca scuse e va avanti! Bravo campione! Forza!
Oggi Sinner vince
Beati i villaggi, che hanno uno scemo solo!
@ Detu, hai veramente rotto con i tuoi pollici rossi, fatti una vita!
@ Flatt59 (#4507432)
Al Roland Garros ha giocato 5 ore contro Alcaraz…. Lui ha problemi quando c’è troppa umidità e caldo afoso, vedi Shangai che quasi collassa in campo.
La volete smettere di gufare! Sinner sta dando il massimo contro un grande Zverev, partita molto intensa! Godetevela!
Stasera Zverev è illegale!!! Bisogna tornare al 2018 quando sconfisse Djokovic alle Finals, per vederlo giocare a questi livelli!!! Ma che s’è messo nelle borracce!!!! Dai Jannik tira fuori qualche magia delle tue!!!
Jannik a Parigi arriverà in debito , dal mio punto di vista dovrebbe concentrarsi più sui 1000 che sui 500, se quest’anno fisicamente va così.
Inoltre Zverev non so quanti nastri a favore ha preso.
Mi sa che sono arrivati i crampi, porca miseria.
Io non so il motivo, certo è che da dopo Wimbledon la forma atletica di sinner è peggiorata non poco.
Nooo i crampi! Sperem de No!
Cacciare Ferrara
Match finito. Jannik zoppica. Soliti problemi di tenuta
Ci vorrebbe un bel break ora, dai Jannik!
@ Oldcot@66 (#4507427)
Cosa preghi? Il nome o la prestazione?
Da notare che, finora, i game più sofferti si giocano sul servizio del tedesco, perciò Sinner il suo lo sta facendo piuttosto bene. Strappare il servizio a Zverev è molto complicato oggi!
JANNIK ti prego
Provaci tu a strappare il servizio a questo Zverev! Oggi il tedesco è incredibile al servizio
Peccato, questo game e break si poteva vincere. Speriamo di non rimpiangerlo
Certo che ci può stare! E infatti l’ho difeso! Però, a dir il vero, il servizio di Zverev oggi è ancor più letale di quello visto contro Musetti
Peccato. Non riesce a sfruttare le diverse occasioni di break oggi sinner.
C’è da dire bravo però a zverev che alza il livello del servizio a comando…
Credo siano sette palle break non convertite per yannick troppe !!
Che pollo sinner !!
Gli ha fatto 56 ace da destra esterno, ancora nn ha capito dove si deve mettere…
E intanto uno jannik vecchia maniera spreca l’ennesima palla break.
Mah Sinner fisicamente non a posto,… Ma Ferrara è del mestiere?
Oggi Zverev è mostruoso al servizio! Sinner fa quello che può! Firza campione! Resisti! E credici!
Quello che ho scritto ieri…
Era da tanto che non vedevamo Zverev a questi livelli. Speriamo cali un po’
Ha smesso di correre Zverev quando vede una palla corta.
Toh 1 nastro a sfavore di Zverev.
Quindi ci può stare che musetti ieri ha perso (lottando) contro questo Zverev?
Troppi errori banali nei momenti importanti per jannik