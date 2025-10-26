ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Tokyo 2025: Bencic batte Noskova e conquista il titolo, dieci anni dopo la sua prima finale in Giappone. Ann Li trionfa a Guangzhou

Ann Li è la nuova campionessa del WTA 250 di Guangzhou 2025. La tennista statunitense, numero 44 del mondo, ha rispettato il pronostico superando Lulu Sun con il punteggio di 7-6(6) 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Dopo un primo set deciso al tie-break, molto equilibrato, Li ha preso il controllo della partita nel secondo parziale, conquistando il titolo in Cina.

A distanza di dieci anni dalla sua prima finale persa a Tokyo, Belinda Bencic torna sullo stesso palcoscenico per scrivere la propria rivincita sportiva. La svizzera, 28 anni, ha sconfitto la giovane Linda Noskova, 20 anni, con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti, conquistando così il titolo del WTA 500 di Tokyo 2025.

La vittoria ha un sapore speciale per Bencic, che torna a trionfare nella città dove nel 2021 vinse la medaglia d’oro olimpica, ma in uno stadio allora deserto a causa delle restrizioni sanitarie.

“È stato meraviglioso giocare davanti a questo pubblico,” ha dichiarato emozionata dopo il match. “L’ultima volta che ho vinto qui era alle Olimpiadi, ma lo stadio era vuoto. Stavolta l’atmosfera è stata completamente diversa, incredibile. Amo giocare in Giappone e sono felicissima di aver finalmente vinto questo torneo.”

Esperienza e resistenza: la chiave del successo

Il cammino di Bencic fino al trofeo è stato tutt’altro che semplice. Dopo un bye al primo turno e una vittoria agevole su Varvara Gracheva, la svizzera ha dovuto lottare duramente nei turni successivi: prima una battaglia di tre ore contro Karolina Muchova, in cui ha salvato un match point e rimontato da un set di svantaggio (3-6 7-5 7-5), poi un’altra sfida di oltre due ore contro Sofia Kenin, la finalista della passata edizione, chiusa in 2h15’.

Mentre Noskova aveva raggiunto la finale praticamente senza giocare — un solo set disputato nelle ultime due partite, grazie a un ritiro e un walkover — Bencic arrivava all’atto conclusivo con più di cinque ore di tennis sulle gambe in due giorni. Ma la differenza di esperienza e solidità mentale si è vista fin dai primi scambi.

Dominio tattico in finale

Nel match decisivo, Bencic ha salvato tutti e 10 i break point affrontati, inclusi i primi tre già nel game d’apertura, durato sei minuti intensissimi. Quel gioco vinto con carattere ha impostato il ritmo dell’intera partita.

Da lì in avanti, la svizzera ha gestito alla perfezione il servizio, forzando Noskova — ancora poco abituata a partite di questo livello — a inseguire e a commettere troppi errori.

Nel secondo set, dopo quattro game equilibrati, il quinto si è rivelato decisivo: Bencic ha annullato cinque palle break con freddezza, servendo un ace nel momento chiave per salire 3-2. Da quel punto, la giovane ceca non è più riuscita a recuperare. La svizzera ha piazzato l’allungo definitivo sul 4-3, chiudendo poi il match con un dritto vincente e un urlo liberatorio, segno di una vittoria attesa per un decennio.

Un ritorno tra le grandi

Con questo successo, Belinda Bencic conquista il suo secondo titolo stagionale e il decimo della carriera, tornando a ridosso della Top 10 nel ranking mondiale, dove salirà al numero 11 del PIF WTA Rankings.

Per la svizzera, che negli ultimi anni ha alternato momenti di grande tennis a periodi di stop e difficoltà fisiche, il trionfo di Tokyo rappresenta un segnale forte: l’esperienza, la resilienza e la pazienza ripagano sempre.

ATP 500 Vienna – Finali – Cemento (al coperto)

WTA 500 Tokyo – Finali – Cemento

WTA 250 Guangzhou – Finali – Cemento

