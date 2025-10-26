Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Tokyo 2025: Bencic batte Noskova e conquista il titolo, dieci anni dopo la sua prima finale in Giappone. Ann Li trionfa a Guangzhou

26/10/2025
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Ann Li è la nuova campionessa del WTA 250 di Guangzhou 2025. La tennista statunitense, numero 44 del mondo, ha rispettato il pronostico superando Lulu Sun con il punteggio di 7-6(6) 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Dopo un primo set deciso al tie-break, molto equilibrato, Li ha preso il controllo della partita nel secondo parziale, conquistando il titolo in Cina.

A distanza di dieci anni dalla sua prima finale persa a Tokyo, Belinda Bencic torna sullo stesso palcoscenico per scrivere la propria rivincita sportiva. La svizzera, 28 anni, ha sconfitto la giovane Linda Noskova, 20 anni, con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti, conquistando così il titolo del WTA 500 di Tokyo 2025.
La vittoria ha un sapore speciale per Bencic, che torna a trionfare nella città dove nel 2021 vinse la medaglia d’oro olimpica, ma in uno stadio allora deserto a causa delle restrizioni sanitarie.
“È stato meraviglioso giocare davanti a questo pubblico,” ha dichiarato emozionata dopo il match. “L’ultima volta che ho vinto qui era alle Olimpiadi, ma lo stadio era vuoto. Stavolta l’atmosfera è stata completamente diversa, incredibile. Amo giocare in Giappone e sono felicissima di aver finalmente vinto questo torneo.”

Esperienza e resistenza: la chiave del successo
Il cammino di Bencic fino al trofeo è stato tutt’altro che semplice. Dopo un bye al primo turno e una vittoria agevole su Varvara Gracheva, la svizzera ha dovuto lottare duramente nei turni successivi: prima una battaglia di tre ore contro Karolina Muchova, in cui ha salvato un match point e rimontato da un set di svantaggio (3-6 7-5 7-5), poi un’altra sfida di oltre due ore contro Sofia Kenin, la finalista della passata edizione, chiusa in 2h15’.
Mentre Noskova aveva raggiunto la finale praticamente senza giocare — un solo set disputato nelle ultime due partite, grazie a un ritiro e un walkover — Bencic arrivava all’atto conclusivo con più di cinque ore di tennis sulle gambe in due giorni. Ma la differenza di esperienza e solidità mentale si è vista fin dai primi scambi.

Dominio tattico in finale
Nel match decisivo, Bencic ha salvato tutti e 10 i break point affrontati, inclusi i primi tre già nel game d’apertura, durato sei minuti intensissimi. Quel gioco vinto con carattere ha impostato il ritmo dell’intera partita.
Da lì in avanti, la svizzera ha gestito alla perfezione il servizio, forzando Noskova — ancora poco abituata a partite di questo livello — a inseguire e a commettere troppi errori.
Nel secondo set, dopo quattro game equilibrati, il quinto si è rivelato decisivo: Bencic ha annullato cinque palle break con freddezza, servendo un ace nel momento chiave per salire 3-2. Da quel punto, la giovane ceca non è più riuscita a recuperare. La svizzera ha piazzato l’allungo definitivo sul 4-3, chiudendo poi il match con un dritto vincente e un urlo liberatorio, segno di una vittoria attesa per un decennio.

Un ritorno tra le grandi
Con questo successo, Belinda Bencic conquista il suo secondo titolo stagionale e il decimo della carriera, tornando a ridosso della Top 10 nel ranking mondiale, dove salirà al numero 11 del PIF WTA Rankings.
Per la svizzera, che negli ultimi anni ha alternato momenti di grande tennis a periodi di stop e difficoltà fisiche, il trionfo di Tokyo rappresenta un segnale forte: l’esperienza, la resilienza e la pazienza ripagano sempre.

SUI ATP 500 Basilea – Finali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL
ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Adam Pavlasek / Jan Zielinski
2
5
Vincitore: Granollers / Zeballos
Mostra dettagli

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Joao Fonseca BRA (Non prima 15:30)

ATP Basel
Alejandro Davidovich Fokina [8]
3
4
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli





AUT ATP 500 Vienna – Finali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:30
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR
ATP Vienna
Francisco Cabral / Lucas Miedler
1
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
7
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 14:00)

ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
3
6
7
Alexander Zverev [2]
6
3
5
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli





JPN WTA 500 Tokyo – Finali – Cemento

Center Court – ore 04:00
(5) Belinda Bencic SUI vs (6) Linda Noskova CZE Inizio 04:00
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
0
6
6
0
Linda Noskova [6]
0
2
3
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

(4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA vs (3) Anna Danilina KAZ / (3) Aleksandra Krunic SRB

WTA Tokyo
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
0
6
6
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
1
4
0
Vincitore: Babos / Stefani
Mostra dettagli





CHN WTA 250 Guangzhou – Finali – Cemento

Center Court – ore 06:30
Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE Inizio 06:30
WTA Guangzhou
Katarzyna Piter / Janice Tjen
3
6
10
Eudice Chong / En-Shuo Liang
6
3
5
Vincitore: Piter / Tjen
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs (2) Ann Li USA Non prima 09:00

WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
2
0
Ann Li [2]
0
7
6
0
Vincitore: Li
Mostra dettagli

Pier no guest 26-10-2025 17:08

Scritto da Di Passaggio
Intanto Fonseca va a servire per il suo primo 500atp.

Credo che l’ATP debba rivedere la politica delle palline perché tra lui e Sinner devi cambiarle prima…le scoppiano.

 194
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolo (Guest) 26-10-2025 17:05

Il cia cia finale è sempre un must

193
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 26-10-2025 17:04

Intanto Fonseca va a servire per il suo primo 500atp.

 192
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 17:00

Scritto da forzaragazziforza
Per chi “le smorzate le deve lasciare ad alvarez” ha vinto jannik ma se avesse vinto zverev non ci sarebbe stato niente da dire, grande partita del tedesco letale al servizio sopratutto da destra e questo da ancora più valore alla vittoria, buono il servizio (ha fatto gli stessi ace di zverev) e letale con la smorzata, unica domanda di nuovo i crampi nel finale siamo sicuri che vada tutto bene ?

Sono perfettamente d’accordo con te! Oggi poteva tranquillamente vincere Zverev, perché il tedesco ha giocato benissimo, il suo servizio è stato letale, ma non per un fuoriclasse immenso come Sinner! Sinner ha messo cuore e testa! È stato meraviglioso! Ma se avesse perso, sarebbe stato fantastico uguale. Sinner non può essere imbattibile, ogni tanto (poche volte) perde pure lui, contro grandissimi giocatori!

 191
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Walden (Guest) 26-10-2025 16:56

Scritto da Compagno di cella di Becker
@ Detu, hai veramente rotto con i tuoi pollici rossi, fatti una vita!

E tu stai zitto fino a fine partita

 190
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
RodLaver (Guest) 26-10-2025 16:54

Sasha Bravo, ma Jannik di più !!!

 189
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Pepusch 26-10-2025 16:54

Un mostro, sembrava non ne avesse più, ma ha solo scelto di riservare le energie e sopratutto la concentrazione per gli ultimi due games. Su questa superficie non ce n’è per nessuno, e presto neppure sulle altre se il servizio si stabilizza su questi livelli. Lo dico un po’ per gioco, ma con il servizio di oggi avremmo festeggiato almeno 3 slam quest’anno

 188
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
forzaragazziforza (Guest) 26-10-2025 16:53

Per chi “le smorzate le deve lasciare ad alvarez” ha vinto jannik ma se avesse vinto zverev non ci sarebbe stato niente da dire, grande partita del tedesco letale al servizio sopratutto da destra e questo da ancora più valore alla vittoria, buono il servizio (ha fatto gli stessi ace di zverev) e letale con la smorzata, unica domanda di nuovo i crampi nel finale siamo sicuri che vada tutto bene ?

 187
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Sonj, Krik Kroc
Oldcot@66 26-10-2025 16:53

Grandissimo Jannik contro uno Zverev in gran spolvero, ma non abbastanza!!! Alla faccia facciaccia dei suoi indegni detrattori, dai più noti ai meno…

 186
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Sonj, Detuqueridapresencia
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 26-10-2025 16:52

Evvaiii, alle facciacce di Vespa, di Crozza e Cazzullo….e, perché no, dello stupido ed ignorante Codacons!!!!! Tié!

 185
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano, Sonj, filouche8
Nena 26-10-2025 16:51

Mi chiedo ancora come si fa a remare contro un campione del genere! Immenso Jannik, anche se in una giornata non brillantissima, anche grazie a Zverev che ha servito da paura, ancora una volta porta lustro a questa nostra nazione che dovrebbe solo dire grazie. Altro che coppa del nonno!

 184
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, Sonj, sergioat, filouche8
filouche8 26-10-2025 16:51

Mamma mia Jannik!!!!!

 183
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Jack (Guest) 26-10-2025 16:49

Scritto da Compagno di cella di Becker
È talmente chiaro che Sinner ha problemi fisici c’è il solito terrapiattista che lo vuole negare

Il tuo cervello ha un problema ma non fisico, dagli da mangiare a quel mono neurone che hai

 182
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, sergioat
Barabba (Guest) 26-10-2025 16:49

Sinner? Prossimo n. 1 ATP.

 181
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, Detuqueridapresencia, Sonj
Inox 26-10-2025 16:49

Una delle più belle vittorie di Jannik contro un Sasha dei tempi migliori.

 180
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, renzopii, marcauro, Detuqueridapresencia, Sonj, il capitano
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:48

Questa vittoria di Sinner è speciale, perché per la prima volta ha vinto contro un avversario al suo meglio sfruttando molto bene le famose variazioni! Le variazioni gli hanno consentito di risparmiare un po’ di energie. Anche il servizio lo ha aiutato tanto nel terzo set, specie dal sesto gioco in poi. Ennesima dimostrazione di cosa significa essere un vero campione!

 179
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Setrakian, renzopii, Detuqueridapresencia, Sonj
Pat (Guest) 26-10-2025 16:46

Questa è una vera lezione di saper vincere anche nell’avversità, bravo jannik.

 178
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, Oldcot@66, Setrakian, renzopii, Ram
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 26-10-2025 16:46

@ Maxx1 (#4507437)

Ferrara?

 177
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
renzopii 26-10-2025 16:46

e c’è ancora qualche trollone che se non vince 6-2 6-2 ogni partita riesce a dire enormi scemenze!

onore a Zverev che ha giocato verament bene

 176
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Sonj, Oldcot@66, Fogazzaroj, il capitano, sergioat
Mandrax75 (Guest) 26-10-2025 16:46

E anche stavolta zverev vince la prossima…

 175
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 26-10-2025 16:46

Bravissimo, vittoria di cuore in un match molto più duro del previsto. Sono contento che zverev sia tornato a giocare così bene. Andiamo jannik!

 174
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, renzopii
Jack (Guest) 26-10-2025 16:45

Alla faccia di chi lo dava per finito al primo set. Bravo jannik, un motivo in più per non giocare quello schifo di coppa.

 173
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Supporter dei poeti estinti (Guest) 26-10-2025 16:45

E vai implacabile Jannik contro tutti i tuoi detrattori tu rispondi sul campo.

 172
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, Oldcot@66, Ram, sergioat
marcauro 26-10-2025 16:44

Abbiamo un campione straordinario e meraviglioso…teniamocelo stretto… Jan con te sempre e comunque!!!

 171
Replica | Quota | 11
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Marco M., Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Sonj, Inox, Setrakian, renzopii, Ram, il capitano, sergioat
Antonior (Guest) 26-10-2025 16:44

Bellissima partita e grande vittoria . Di cuore di spirito di adattamento . Onore a Zverev che oggi ha giocato alla grande .
Oggi vinto con colpi di magia e quello spettacolare rovescio lungolinea del break decisivo.
Grande Jannik , bravissimo Zverev .
Gran spettacolo

 170
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, Sonj, renzopii, sergioat
Don Budge fathers 26-10-2025 16:44

Benzinaio TITANICO…….

 169
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Marco M., Detuqueridapresencia, Sonj, Inox, il capitano
Intrepido (Guest) 26-10-2025 16:44

Godimento totale!!!

 168
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Sonj, il capitano
brunodalla 26-10-2025 16:44

chirurgico.

 167
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Sonj
Sonj 26-10-2025 16:44

Ho rischiato l’attacco al cuore!
Pura emozione!!

 166
Replica | Quota | 9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Marco M., Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Inox, Carota Senior, renzopii, filouche8, il capitano
Carota Senior 26-10-2025 16:44

Raschiato il sottofondo del barile, ma non voleva perdere a Vienna.
Campione immenso.
Ti amiamo Jannik!

 165
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, MarcoP, Marco M., Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Sonj, Inox, renzopii, filouche8, Eman32
Mirco (Guest) 26-10-2025 16:43

Grande successo, ma sicuri sicuri che vada in Francia?

 164
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Gra70 (Guest) 26-10-2025 16:43

Ci voleva un grandissimo Jannik per aver ragione di uno Zverev che ha giocato a livelli stratosferici come non capitava da chissà quanti mesi.

 163
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP, Marco M., Sonj, Inox, renzopii
Marco M. 26-10-2025 16:43

Grande Jannik, a Vespa deve scoppiare il fegato!!!

 162
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, piper, MarcoP, Sonj, Carota Senior, il capitano, sergioat
Eman32 26-10-2025 16:43

Battuto Zverev in versione deluxe, grande Jan

 161
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Marco M., Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, MarcoP, Inox, il capitano
Paolo (Guest) 26-10-2025 16:43

Che campione che testa davvero straordinario

 160
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, MarcoP, Sonj, Inox
Gianluigi74 (Guest) 26-10-2025 16:43

CAZZO CHE VITTORIA!!!! CAZZOOOO!!!! JANNIK MOSTRUOSO!!!!

 159
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, Sonj, Inox, il capitano
piper 26-10-2025 16:43

Ora bisogna vedere se Farà Parigi.

 158
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP, Sonj, renzopii, il capitano
non tennista (Guest) 26-10-2025 16:43

Quando non si gioca contro Alcaraz vincere per Sinner deve diventare una routine

 157
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
-1: renzopii
Di Passaggio 26-10-2025 16:42

Eh, ma che tigna, tignosissima tigna delle tigne…

Alla ragazza di Sascha: in bocca al lupo per stasera, piccina.

 156
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Sonj, Inox
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:42

Ha vinto ha vinto ha vinto! Contro un accenno di crampo, contro tutti i gufi! È meraviglioso questo ragazzo! È incredibili le emozioni che ci sta dando! Lo adoro! È superlativo! I veri campioni vincono così! Una forza mentale devastante! Una delle più belle vittorie di Sinner! Contro un grandissimo Zverev!

 155
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc, il capitano, Marco M., Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, MarcoP, Sonj, Inox, renzopii, sergioat
Silvy__89 (Guest) 26-10-2025 16:42

Grande grande grande grande grandeee!!

 154
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, il capitano, Ram, MarcoP, Sonj
Giuliano da Viareggio (Guest) 26-10-2025 16:41

SINNERRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!! E VAIIIIIIIIIIIII

 153
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano, MarcoP, Sonj
Silvio74 (Guest) 26-10-2025 16:41

È sempre Jannik !
Titolo n. 22 !

 152
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano, Marco M., Don Budge fathers, MarcoP, Sonj
piper 26-10-2025 16:40

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da piper
Beh se finisce il match servendo così, può bastare il tiebreak.

Non ci sarà nessun tie break

Buon profeta e Grande Jannik!

 151
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, il capitano, Marco M., Don Budge fathers
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:40

40 a 0, tre match points! Non ho parole!

 150
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, MarcoP
Gianluigi74 (Guest) 26-10-2025 16:39

….e magia fu!!!! Jannik “palle” d’acciaio ha fatto un break pesantissimo!!!

 149
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, il capitano, filouche8
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:39

Stop volley delicatissima

 148
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Don Budge fathers 26-10-2025 16:38

Benzinaiooooooo…break 6/5…

 147
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, il capitano, Marco M., Carota Senior, filouche8
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:38

Vi rendete conto! Questa finale di un 500 è molto ma molto più intensa e spettacolare dell’ultimo 1000 di Shangai!

 146
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, zawix, MarcoP
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:37

Scritto da Murakami

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Beati i villaggi, che hanno uno scemo solo!

Questa è stupenda

Bellissima!! Ah ah ah

 145
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 26-10-2025 16:37

E andiamo, bravissimo!! Finalmente!

 144
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:36

E break sia! E andiamo!!! Un grande grande grande Sinner!

 143
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj
piper 26-10-2025 16:36

Spostati leggermente a destra Jannik.

 142
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:35

Un Sinner megagalattico si procura una palla break!! Non ho parole! Che campione!

 141
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, MarcoP
piper 26-10-2025 16:33

Scritto da piper
I nastri di Zverev.

Anche Sinner ora.

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:33

E si va ai vantaggi, contro tutti i gufi!

 139
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj
piper 26-10-2025 16:33

I nastri di Zverev.

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Compagno di cella di Becker (Guest) 26-10-2025 16:32

È talmente chiaro che Sinner ha problemi fisici c’è il solito terrapiattista che lo vuole negare

 137
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
-1: Detuqueridapresencia, Billy74, brunodalla, sergioat
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-10-2025 16:31

Scritto da piper
Beh se finisce il match servendo così, può bastare il tiebreak.

Non ci sarà nessun tie break

 136
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Murakami 26-10-2025 16:31

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Beati i villaggi, che hanno uno scemo solo!

Questa è stupenda

 135
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, sergioat
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:30

Ora ha ritrovato il servizio! Bravo! Continua così! Si soffre, si soffre, ma si continua!

 134
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP
piper 26-10-2025 16:30

Beh se finisce il match servendo così, può bastare il tiebreak.

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Oldcot@66 26-10-2025 16:28

Scritto da piper
@ Oldcot@66 (#4507427)
Cosa preghi? Il nome o la prestazione?

Bella questa ahh..entrambe ahah

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:28

Di certo non è al meglio, ma lui non cerca scuse e va avanti! Bravo campione! Forza!

 131
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, MarcoP
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-10-2025 16:28

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Beati i villaggi, che hanno uno scemo solo!

Oggi Sinner vince

 130
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-10-2025 16:27

Beati i villaggi, che hanno uno scemo solo!

 129
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Murakami, Di Passaggio, Detuqueridapresencia, Billy74, brunodalla, sergioat
Compagno di cella di Becker (Guest) 26-10-2025 16:26

@ Detu, hai veramente rotto con i tuoi pollici rossi, fatti una vita!

 128
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
-1: Detuqueridapresencia, brunodalla, sergioat
Gianluigi74 (Guest) 26-10-2025 16:26

@ Flatt59 (#4507432)

Al Roland Garros ha giocato 5 ore contro Alcaraz…. Lui ha problemi quando c’è troppa umidità e caldo afoso, vedi Shangai che quasi collassa in campo.

 127
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:23

La volete smettere di gufare! Sinner sta dando il massimo contro un grande Zverev, partita molto intensa! Godetevela!

 126
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Detuqueridapresencia, Murakami, Don Budge fathers, MarcoP
Gianluigi74 (Guest) 26-10-2025 16:22

Stasera Zverev è illegale!!! Bisogna tornare al 2018 quando sconfisse Djokovic alle Finals, per vederlo giocare a questi livelli!!! Ma che s’è messo nelle borracce!!!! Dai Jannik tira fuori qualche magia delle tue!!!

 125
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Detuqueridapresencia, MarcoP
Kenobi 26-10-2025 16:22

Jannik a Parigi arriverà in debito , dal mio punto di vista dovrebbe concentrarsi più sui 1000 che sui 500, se quest’anno fisicamente va così.

Inoltre Zverev non so quanti nastri a favore ha preso.

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 26-10-2025 16:21

Scritto da Flatt59
Match finito. Jannik zoppica. Soliti problemi di tenuta

Mi sa che sono arrivati i crampi, porca miseria.

 123
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Don Budge fathers, piper, MarcoP
Maxx1 (Guest) 26-10-2025 16:20

Io non so il motivo, certo è che da dopo Wimbledon la forma atletica di sinner è peggiorata non poco.

 122
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Krik Kroc 26-10-2025 16:20

Nooo i crampi! Sperem de No!

 121
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Compagno di cella di Becker (Guest) 26-10-2025 16:20

Scritto da Flatt59
Match finito. Jannik zoppica. Soliti problemi di tenuta

Cacciare Ferrara

 120
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Billy74, Marco M., brunodalla, sergioat
Flatt59 (Guest) 26-10-2025 16:19

Match finito. Jannik zoppica. Soliti problemi di tenuta

 119
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Billy74, Marco M., brunodalla, sergioat
Silvy__89 (Guest) 26-10-2025 16:17

Ci vorrebbe un bel break ora, dai Jannik!

 118
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
piper 26-10-2025 16:16

@ Oldcot@66 (#4507427)

Cosa preghi? Il nome o la prestazione?

 117
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:15

Da notare che, finora, i game più sofferti si giocano sul servizio del tedesco, perciò Sinner il suo lo sta facendo piuttosto bene. Strappare il servizio a Zverev è molto complicato oggi!

 116
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Setrakian, Marco M.
Oldcot@66 26-10-2025 16:14

Scritto da Sequel
Credo siano sette palle break non convertite per yannick troppe !!

JANNIK ti prego

 115
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, il capitano
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:13

Scritto da Sequel
Credo siano sette palle break non convertite per yannick troppe !!

Provaci tu a strappare il servizio a questo Zverev! Oggi il tedesco è incredibile al servizio

 114
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Setrakian, il capitano, Detuqueridapresencia, Marco M.
Paola (Guest) 26-10-2025 16:12

Peccato, questo game e break si poteva vincere. Speriamo di non rimpiangerlo

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:12

Scritto da marco
Quindi ci può stare che musetti ieri ha perso (lottando) contro questo Zverev?

Certo che ci può stare! E infatti l’ho difeso! Però, a dir il vero, il servizio di Zverev oggi è ancor più letale di quello visto contro Musetti

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxx1 (Guest) 26-10-2025 16:12

Peccato. Non riesce a sfruttare le diverse occasioni di break oggi sinner.

C’è da dire bravo però a zverev che alza il livello del servizio a comando…

 111
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 26-10-2025 16:11

Credo siano sette palle break non convertite per yannick troppe !!

 110
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Panda1982 (Guest) 26-10-2025 16:11

Che pollo sinner !!
Gli ha fatto 56 ace da destra esterno, ancora nn ha capito dove si deve mettere…
E intanto uno jannik vecchia maniera spreca l’ennesima palla break.

 109
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Compagno di cella di Becker (Guest) 26-10-2025 16:11

Mah Sinner fisicamente non a posto,… Ma Ferrara è del mestiere?

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 26-10-2025 16:11

Oggi Zverev è mostruoso al servizio! Sinner fa quello che può! Firza campione! Resisti! E credici!

 107
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 26-10-2025 16:11

Scritto da marco
Quindi ci può stare che musetti ieri ha perso (lottando) contro questo Zverev?

Quello che ho scritto ieri…

 106
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, il capitano, Marco M.
Silvy__89 (Guest) 26-10-2025 16:10

Scritto da marco
Quindi ci può stare che musetti ieri ha perso (lottando) contro questo Zverev?

Era da tanto che non vedevamo Zverev a questi livelli. Speriamo cali un po’

 105
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Kenobi 26-10-2025 16:02

Ha smesso di correre Zverev quando vede una palla corta.

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-10-2025 16:01

Toh 1 nastro a sfavore di Zverev.

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco (Guest) 26-10-2025 16:00

Quindi ci può stare che musetti ieri ha perso (lottando) contro questo Zverev?

 102
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Marco M.
Sequel (Guest) 26-10-2025 16:00

Troppi errori banali nei momenti importanti per jannik

 101
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
