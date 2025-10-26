Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Charlottesville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

26/10/2025 08:09 15 commenti
Liam Draxl CAN, 05-12-2001 - foto getty images
Liam Draxl CAN, 05-12-2001 - foto getty images

USA Challenger 75 Charlottesville – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Rinky Hijikata AUS vs Matias Soto CHI
Andres Martin USA vs Mats Rosenkranz GER
(Alt) Inaki Montes-De La Torre ESP vs (WC) Andre Ilagan USA
(CO) Oliver Tarvet GBR vs (5) Nicolas Mejia COL

(3) Patrick Kypson USA vs Daniil Glinka EST
(PR) Thai-Son Kwiatkowski USA vs Patrick Zahraj GER
(NG) Darwin Blanch USA vs Qualifier
(Alt) Charles Broom GBR vs (6) Martin Damm USA

(7) Rafael Jodar ESP vs Murphy Cassone USA
Qualifier vs Saba Purtseladze GEO
(WC) Dylan Dietrich SUI vs Alfredo Perez USA
(Alt) Tyler Zink USA vs (4) Jay Clarke GBR

(8) Johannus Monday GBR vs (WC) Ronit Karki USA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Mitchell Krueger USA
Qualifier vs (2) Liam Draxl CAN

USA Challenger 75 Charlottesville – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Samir Banerjee USA vs (WC) Keegan Rice CAN
(WC) Andrew Delgado USA vs (9) Cannon Kingsley USA

(2) Trevor Svajda USA vs Justin Boulais CAN
Arda Azkara TUR vs (Alt) (10) Leo Borg SWE

(3) Aryan Shah IND vs Adhithya Ganesan USA
Strong Kirchheimer USA vs (8) Dhakshineswar Suresh IND

(4) Max Wiskandt GER vs (WC) Pranav Kumar USA
(Alt) Quinn Vandecasteele USA vs (7) Bor Artnak SLO

(5) Dan Martin CAN vs Joshua Sheehy USA
(WC) Noah Schachter USA vs (11) Keegan Smith USA

(6) Edward Winter AUS vs Maks Kasnikowski POL
(JR) Jangjun Kim KOR vs (12) Erik Arutiunian BLR

TAG:

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Marklaar 26-10-2025 17:06

hijikata

jodar

blanch
draxl

ilagan
zahraj
perez
q (da specificare)

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nico 26-10-2025 16:25

Draxl

Hijikata

Kypson
Jodar

Ilagan
Damm
Zink
Monday

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 26-10-2025 15:31

HIJIKATA

DRAXL

DAMM
JODAR

TARVET
KYPSON
ZINK
MONDAY

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 26-10-2025 15:30

Hijikata

Draxl

Kypson
Jodar

Tarvet
Damm
Zink
Monday

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 26-10-2025 15:22

Jodar

Hijikata

Kypson
Draxl

Ilagan
Damm
Clarke
Monday

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sponghi 26-10-2025 14:53

DRAXL

KYPSON

HIJIKATA
CLARKE

MEJIA
DAMM
CASSONE
MONDAY

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 26-10-2025 12:38

JODAR

HIJIKATA

DAMM
DRAXL

MEJIA
KYPSON
CLARKE
MONDAY

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MATTEO 26-10-2025 12:19

Draxl

Damm

Ilagan
Clarke

Martin
Zahraj
Jodar
Monday

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 26-10-2025 11:58

Kypson

Cassone

Ilagan
Draxl

Rossnkranz
Damm
Perez
Q

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 26-10-2025 11:36

DRAXL

HIJIKATA

KYPSON
CLARKE

MEJIA
DAMM
CASSONE
MONDAY

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 26-10-2025 10:47

Hijikata

Monday

Damm
Cassone

Mejia
Kypson
Clarke
Krueger

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 26-10-2025 10:46

DRAXL

HIJIKATA

DAMM
JODAR

MEJIA
KYPSON
CLARKE
MONDAY

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 26-10-2025 09:54

HIJIKATA

CASSONE

DAMM
DRAXL

ILAGAN
KYPSON
ZINK
MONDAY

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simona (Guest) 26-10-2025 09:24

qualcuno sa dirmi cosa significano le sigle CO e NG?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 26-10-2025 09:18

hijikata

draxl

kypson
jodar

mejia
damm
clarke
monday

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!