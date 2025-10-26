Challenger 75 Charlottesville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via
Challenger 75 Charlottesville – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Rinky Hijikata vs Matias Soto
Andres Martin vs Mats Rosenkranz
(Alt) Inaki Montes-De La Torre vs (WC) Andre Ilagan
(CO) Oliver Tarvet vs (5) Nicolas Mejia
(3) Patrick Kypson vs Daniil Glinka
(PR) Thai-Son Kwiatkowski vs Patrick Zahraj
(NG) Darwin Blanch vs Qualifier
(Alt) Charles Broom vs (6) Martin Damm
(7) Rafael Jodar vs Murphy Cassone
Qualifier vs Saba Purtseladze
(WC) Dylan Dietrich vs Alfredo Perez
(Alt) Tyler Zink vs (4) Jay Clarke
(8) Johannus Monday vs (WC) Ronit Karki
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Mitchell Krueger
Qualifier vs (2) Liam Draxl
Challenger 75 Charlottesville – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Samir Banerjee vs (WC) Keegan Rice
(WC) Andrew Delgado vs (9) Cannon Kingsley
(2) Trevor Svajda vs Justin Boulais
Arda Azkara vs (Alt) (10) Leo Borg
(3) Aryan Shah vs Adhithya Ganesan
Strong Kirchheimer vs (8) Dhakshineswar Suresh
(4) Max Wiskandt vs (WC) Pranav Kumar
(Alt) Quinn Vandecasteele vs (7) Bor Artnak
(5) Dan Martin vs Joshua Sheehy
(WC) Noah Schachter vs (11) Keegan Smith
(6) Edward Winter vs Maks Kasnikowski
(JR) Jangjun Kim vs (12) Erik Arutiunian
TAG: Circuito Challenger
hijikata
jodar
blanch
draxl
ilagan
zahraj
perez
q (da specificare)
Draxl
Hijikata
Kypson
Jodar
Ilagan
Damm
Zink
Monday
HIJIKATA
DRAXL
DAMM
JODAR
TARVET
KYPSON
ZINK
MONDAY
Hijikata
Draxl
Kypson
Jodar
Tarvet
Damm
Zink
Monday
Jodar
Hijikata
Kypson
Draxl
Ilagan
Damm
Clarke
Monday
DRAXL
KYPSON
HIJIKATA
CLARKE
MEJIA
DAMM
CASSONE
MONDAY
JODAR
HIJIKATA
DAMM
DRAXL
MEJIA
KYPSON
CLARKE
MONDAY
Draxl
Damm
Ilagan
Clarke
Martin
Zahraj
Jodar
Monday
Kypson
Cassone
Ilagan
Draxl
Rossnkranz
Damm
Perez
Q
DRAXL
HIJIKATA
KYPSON
CLARKE
MEJIA
DAMM
CASSONE
MONDAY
Hijikata
Monday
Damm
Cassone
Mejia
Kypson
Clarke
Krueger
DRAXL
HIJIKATA
DAMM
JODAR
MEJIA
KYPSON
CLARKE
MONDAY
HIJIKATA
CASSONE
DAMM
DRAXL
ILAGAN
KYPSON
ZINK
MONDAY
qualcuno sa dirmi cosa significano le sigle CO e NG?
hijikata
draxl
kypson
jodar
mejia
damm
clarke
monday