Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Bratislava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

25/10/2025 19:09 6 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

SVK Challenger 125 Bratislava – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon BEL vs Lukas Klein SVK
Qualifier vs (WC) Stan Wawrinka SUI
(Alt) Mark Lajal EST vs (WC) Norbert Gombos SVK
Francesco Passaro ITA vs (8) Thiago Agustin Tirante ARG

(4) Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Blockx BEL
Qualifier vs Billy Harris GBR
Martin Landaluce ESP vs Otto Virtanen FIN
Colton Smith USA vs (7) Tristan Schoolkate AUS

(5) Shintaro Mochizuki JPN vs (Alt) Francesco Maestrelli ITA
Qualifier vs Qualifier
(WC) Alex Molcan SVK vs Qualifier
Dusan Lajovic SRB vs (3) Laslo Djere SRB

(6) Filip Misolic AUT vs Chun-Hsin Tseng TPE
Eliot Spizzirri USA vs (Alt) Moez Echargui TUN
Jaime Faria POR vs Mackenzie McDonald USA
Qualifier vs (2) Alejandro Tabilo CHI

SVK Challenger 125 Bratislava – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Jan Choinski GBR vs Bye
Ricardas Berankis LTU vs (12) Milos Karol SVK

(2) Titouan Droguet FRA vs Bye
(WC) Radovan Michalik SVK vs (7) Stefano Travaglia ITA

(3) Rei Sakamoto JPN vs (WC) Michal Krajci SVK
(Alt) David Pichler AUT vs (9) Matej Dodig CRO

(4) Chris Rodesch LUX vs Daniel Masur GER
Lukas Pokorny SVK vs (10) Marko Topo GER

(5) Vitaliy Sachko UKR vs (WC) Filip Drab SVK
(WC) Tomas Lanik SVK vs (11) Beibit Zhukayev KAZ

(6) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (Alt) Denys Molchanov UKR
Alexey Vatutin RUS vs (8) Viktor Durasovic NOR

🇸🇰 Challenger Bratislava 2 – Qualificazioni (domenica 26 ottobre) 🎾
Center Court – ore 11:00
Sakamoto 🇯🇵 vs Krajci 🇸🇰
Michalik 🇸🇰 vs Travaglia 🇮🇹
Pokorny 🇸🇰 vs Topo 🇩🇪
Lanik 🇸🇰 vs Zhukayev 🇰🇿
Berankis 🇱🇹 vs Karol 🇸🇰 (NB 18:00)

Court 3 – ore 11:00
Pichler 🇦🇹 vs Dodig 🇭🇷
Rodesch 🇱🇺 vs Masur 🇩🇪
Sachko 🇺🇦 vs Drab 🇸🇰
Gueymard Wayenburg 🇫🇷 vs Molchanov 🇺🇦
Vatutin 🇷🇺 vs Durasovic 🇳🇴

TAG:

6 commenti

brunodalla 25-10-2025 22:32

SCHOOLKATE

TABILO

PASSARO
DJERE

WAWRINKA
STRUFF
MOCHIZUKI
MISOLIC

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 25-10-2025 22:10

SRUFF

SPIZZIRRI

WAWRINKA
MOLCAN

LAJAL
LANDALUCE
MOCHIZUKI
MCDONALD

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 25-10-2025 20:48

STRUFF

TABILO

WAWRINKA
MOCHIZUKI

GOMBOS
LANDALUCE
LAJOVIC
SPIZZIRRI

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 25-10-2025 20:33

collignon

tabilo

schoolkate
molcan

lajal
struff
mochizuki
misolic

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 25-10-2025 19:41

Djere

Collignon

Landaluce
Tabilo

Passaro
Blockx
Q
Spizzirri

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 25-10-2025 19:16

Non capisco perché diano WC a WAWRINKA quando avrebbe la classifica X giocare questi tornei.
Forse perché non si iscrive in quanto speranzoso di avere WC x tornei più importanti come Parigi; poi, non avendola ottenuta la richiede?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!