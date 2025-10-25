Challenger 125 Bratislava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel Md e uno nelle quali
Challenger 125 Bratislava – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon vs Lukas Klein
Qualifier vs (WC) Stan Wawrinka
(Alt) Mark Lajal vs (WC) Norbert Gombos
Francesco Passaro vs (8) Thiago Agustin Tirante
(4) Jan-Lennard Struff vs Alexander Blockx
Qualifier vs Billy Harris
Martin Landaluce vs Otto Virtanen
Colton Smith vs (7) Tristan Schoolkate
(5) Shintaro Mochizuki vs (Alt) Francesco Maestrelli
Qualifier vs Qualifier
(WC) Alex Molcan vs Qualifier
Dusan Lajovic vs (3) Laslo Djere
(6) Filip Misolic vs Chun-Hsin Tseng
Eliot Spizzirri vs (Alt) Moez Echargui
Jaime Faria vs Mackenzie McDonald
Qualifier vs (2) Alejandro Tabilo
Challenger 125 Bratislava – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Jan Choinski vs Bye
Ricardas Berankis vs (12) Milos Karol
(2) Titouan Droguet vs Bye
(WC) Radovan Michalik vs (7) Stefano Travaglia
(3) Rei Sakamoto vs (WC) Michal Krajci
(Alt) David Pichler vs (9) Matej Dodig
(4) Chris Rodesch vs Daniel Masur
Lukas Pokorny vs (10) Marko Topo
(5) Vitaliy Sachko vs (WC) Filip Drab
(WC) Tomas Lanik vs (11) Beibit Zhukayev
(6) Sascha Gueymard Wayenburg vs (Alt) Denys Molchanov
Alexey Vatutin vs (8) Viktor Durasovic
🇸🇰 Challenger Bratislava 2 – Qualificazioni (domenica 26 ottobre) 🎾
Center Court – ore 11:00
Sakamoto 🇯🇵 vs Krajci 🇸🇰
Michalik 🇸🇰 vs Travaglia 🇮🇹
Pokorny 🇸🇰 vs Topo 🇩🇪
Lanik 🇸🇰 vs Zhukayev 🇰🇿
Berankis 🇱🇹 vs Karol 🇸🇰 (NB 18:00)
Court 3 – ore 11:00
Pichler 🇦🇹 vs Dodig 🇭🇷
Rodesch 🇱🇺 vs Masur 🇩🇪
Sachko 🇺🇦 vs Drab 🇸🇰
Gueymard Wayenburg 🇫🇷 vs Molchanov 🇺🇦
Vatutin 🇷🇺 vs Durasovic 🇳🇴
6 commenti
SCHOOLKATE
TABILO
PASSARO
DJERE
WAWRINKA
STRUFF
MOCHIZUKI
MISOLIC
SRUFF
SPIZZIRRI
WAWRINKA
MOLCAN
LAJAL
LANDALUCE
MOCHIZUKI
MCDONALD
STRUFF
TABILO
WAWRINKA
MOCHIZUKI
GOMBOS
LANDALUCE
LAJOVIC
SPIZZIRRI
collignon
tabilo
schoolkate
molcan
lajal
struff
mochizuki
misolic
Djere
Collignon
Landaluce
Tabilo
Passaro
Blockx
Q
Spizzirri
Non capisco perché diano WC a WAWRINKA quando avrebbe la classifica X giocare questi tornei.
Forse perché non si iscrive in quanto speranzoso di avere WC x tornei più importanti come Parigi; poi, non avendola ottenuta la richiede?