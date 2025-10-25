Sinner dopo la vittoria su De Minaur: “Partita fisica, ma sono felice di essere di nuovo in finale a Vienna” (Video semifinale)

Jannik Sinner continua la sua corsa perfetta all’ATP 500 di Vienna 2025, centrando la finale per il secondo anno di fila dopo la vittoria in due set contro Alex De Minaur. Una partita intensa, soprattutto nel primo parziale, in cui l’altoatesino ha dovuto alzare il livello per avere la meglio sull’australiano, avversario sempre insidioso e capace di variare molto il proprio gioco.

“Sto cercando di giocare un buon tennis, di servire bene. Il primo set è stato molto fisico e sono felice di aver vinto in due set oggi,” ha dichiarato Sinner dopo il match. “De Minaur ha cambiato alcune cose rispetto alle altre volte, ma ero pronto per questo.”

Alla domanda su quali fossero i cambiamenti tattici del rivale, Jannik ha sorriso:

“Beh, non voglio dirlo. Lui lo sa bene, sa come mettermi sotto pressione. Quando non servi al meglio, devi giocare ogni punto e può diventare molto fisico. Ha usato di più lo slice, anche lungolinea, aprendo il campo in modo diverso. Piccole cose, ma nel complesso sono felice di come ho gestito la situazione. Nel secondo set ero avanti di un break, poi mi ha recuperato, ma sono rimasto lì mentalmente. Sono contento della prestazione e felice di essere di nuovo in finale.”

Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto la quarta finale dell’anno, e lo ha fatto senza perdere nemmeno un set lungo il percorso viennese. Il numero uno del seeding ha confermato ancora una volta la propria solidità e la capacità di mantenere alta la concentrazione anche sotto pressione.

“Sì, un po’ di stanchezza c’è,” ha ammesso l’azzurro parlando delle aspettative e degli impegni extra campo. “Ma la pressione più grande viene da me stesso. Gioco per me e per il mio team, cercando sempre di offrire la miglior prestazione possibile. Sono arrivato qui abbastanza tardi, ma ho cercato di sfruttare ogni giorno al meglio. Sono felice di essere in finale, non è stato facile. Ora spero di recuperare nel miglior modo possibile e di essere pronto per domani. Sarà una partita molto difficile, ma sono contento di essere qui e spero che sia una grande finale.”





