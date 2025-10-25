ITF Junior Finals Chengdu: Vasamì costretto al ritiro in semifinale, Schoenhaus vola in finale

Si interrompe nel modo più amaro la corsa di Jacopo Vasamì alle ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025, l’equivalente delle Nitto ATP Finals e delle WTA Finals per il circuito giovanile, in corso a Chengdu, in Cina. Il mancino romano è stato costretto al ritiro dopo soli cinque game, quando era sotto 0-5 contro il tedesco Max Schoenhaus, a causa di un problema fisico che gli ha impedito di proseguire il match.

Un epilogo sfortunato per Vasamì, che aveva impressionato durante tutta la settimana con il suo tennis solido e maturo, conquistando la semifinale dopo due vittorie convincenti nei gironi.

Dall’altra parte della rete, Schoenhaus conferma il suo straordinario momento di forma: finalista al Roland Garros junior in singolare e campione di doppio a Wimbledon, il tedesco è arrivato a Chengdu dopo aver conquistato il suo primo titolo ITF professionistico nel torneo M15 di Monastir a inizio ottobre.

Grazie al successo odierno, il 18enne di Amburgo vola in finale, dove affronterà il rumeno Yannick Theodor Alexandrescou, secondo classificato nel Girone A alle spalle proprio di Vasamì.





Marco Rossi