Si ritira Vasami Copertina, Generica, Junior

ITF Junior Finals Chengdu: Vasamì costretto al ritiro in semifinale, Schoenhaus vola in finale

25/10/2025 13:38 10 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

Si interrompe nel modo più amaro la corsa di Jacopo Vasamì alle ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025, l’equivalente delle Nitto ATP Finals e delle WTA Finals per il circuito giovanile, in corso a Chengdu, in Cina. Il mancino romano è stato costretto al ritiro dopo soli cinque game, quando era sotto 0-5 contro il tedesco Max Schoenhaus, a causa di un problema fisico che gli ha impedito di proseguire il match.
Un epilogo sfortunato per Vasamì, che aveva impressionato durante tutta la settimana con il suo tennis solido e maturo, conquistando la semifinale dopo due vittorie convincenti nei gironi.

Dall’altra parte della rete, Schoenhaus conferma il suo straordinario momento di forma: finalista al Roland Garros junior in singolare e campione di doppio a Wimbledon, il tedesco è arrivato a Chengdu dopo aver conquistato il suo primo titolo ITF professionistico nel torneo M15 di Monastir a inizio ottobre.
Grazie al successo odierno, il 18enne di Amburgo vola in finale, dove affronterà il rumeno Yannick Theodor Alexandrescou, secondo classificato nel Girone A alle spalle proprio di Vasamì.



Marco Rossi

TAG:

10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Gaz (Guest) 25-10-2025 16:53

Sembrerà strano ma c’è anche il torneo femminile.
Il primo giorno l’articolo di livetennis ha riportato anche le 8 partecipanti.
Arrivare al secondo giorno per seguire queste importanti manifestazioni giovanili è complicato,lo so,se non ci sono italiani.
Allora diciamo che Kristina Penickova sarà colei che cercherà domani di evitare alla Vandromme l’accoppiata US Open-Finals

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 25-10-2025 16:47

Vasami ha cominciato come il giovane pro più pro di tutti con WC e buone prestazioni challenger per finire in manifestazioni ITF Juniors? Non so cosa voglia dimostrare perchè a mio avviso già giocare gli slam Junior per molti è evitabile. Cinà quando ha lasciato quel mondo lo ha lasciato sul serio.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-10-2025 15:59

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Con oggi fine degli articoli sulle junior finals…

IL gipeto bianco vola in cerchio

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 25-10-2025 15:23

@ Borg (#4506327)

Le partite contano nel ranking

Però ha avuto un infortunio non banale alla schiena quindi è da vedere se l’anno prossimo potrà usufruire delle next gen wild card

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Borg (Guest) 25-10-2025 15:02

Qualcuno sa che tipo di infortunio ha avuto Jacopo?
Il fatto che abbia comunque raggiunto la semifinale vincendo 3 (non2) partite, incide sul ranking junior?
Comunque a mio avviso, la ricerca di questa posizione nel ranking al fine di poter giocare solo challenger nel 2026, mi sembra relativamente importante.
Potrebbe benissimo farsi le ossa negli itf, magari 25000, e nel giro di 6 mesi sono certo che entrerebbe di diritto nei challenger.
Senza contare le wc che saranno comunque numerose.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carlo Magno (Guest) 25-10-2025 14:53

E figuriamoci se il diavolo non ci metteva la coda. Speriamo, almeno, non sia nulla di grave

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 25-10-2025 14:44

Speriamo che non è niente di grave per vasami!.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-10-2025 14:27

Ad maiora Jacopone!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 25-10-2025 14:00

Non era un problema fisico qualunque ma era alla schiena dove a 15 anni ebbe un infortunio grave….

In Italia il fisico di un tennista si allena col contagocce è scandaloso.
Un tennista al giorno d’oggi dev’essere PRIMA DI TUTTO un grande atleta sennò coi ritmi che ci sono oggi inevitabilmente si spaccherà

Ma in Italia siamo fermi agli anni 90 e nelle scuole tennis diciamo solo “volée dritti arrotati, viva le racchette di legno”

Anzi figurarsi dopo questo infortunio diranno “è colpa del servizio che è troppo allenato, il servizio non dev’essere assolutamente allenato, lo insegna il tennis da terra battuta”

Comunque onore a Vasami che in questo torneo dove ho potuto vedere le partite aveva letteralmente massacrato ragazzi che gli incompetenti di questo sito davano come “futuri dominatori”

In particolare Vasilev era stato distrutto con un 6-4 6-0

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: brunodalla
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 25-10-2025 13:50

Con oggi fine degli articoli sulle junior finals…

 1
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Giuras, brunodalla, Detuqueridapresencia