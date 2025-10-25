ITF Junior Finals Chengdu: Vasamì costretto al ritiro in semifinale, Schoenhaus vola in finale
Si interrompe nel modo più amaro la corsa di Jacopo Vasamì alle ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025, l’equivalente delle Nitto ATP Finals e delle WTA Finals per il circuito giovanile, in corso a Chengdu, in Cina. Il mancino romano è stato costretto al ritiro dopo soli cinque game, quando era sotto 0-5 contro il tedesco Max Schoenhaus, a causa di un problema fisico che gli ha impedito di proseguire il match.
Un epilogo sfortunato per Vasamì, che aveva impressionato durante tutta la settimana con il suo tennis solido e maturo, conquistando la semifinale dopo due vittorie convincenti nei gironi.
Dall’altra parte della rete, Schoenhaus conferma il suo straordinario momento di forma: finalista al Roland Garros junior in singolare e campione di doppio a Wimbledon, il tedesco è arrivato a Chengdu dopo aver conquistato il suo primo titolo ITF professionistico nel torneo M15 di Monastir a inizio ottobre.
Grazie al successo odierno, il 18enne di Amburgo vola in finale, dove affronterà il rumeno Yannick Theodor Alexandrescou, secondo classificato nel Girone A alle spalle proprio di Vasamì.
Marco Rossi
TAG: Jacopo Vasamì
Sembrerà strano ma c’è anche il torneo femminile.
Il primo giorno l’articolo di livetennis ha riportato anche le 8 partecipanti.
Arrivare al secondo giorno per seguire queste importanti manifestazioni giovanili è complicato,lo so,se non ci sono italiani.
Allora diciamo che Kristina Penickova sarà colei che cercherà domani di evitare alla Vandromme l’accoppiata US Open-Finals
Vasami ha cominciato come il giovane pro più pro di tutti con WC e buone prestazioni challenger per finire in manifestazioni ITF Juniors? Non so cosa voglia dimostrare perchè a mio avviso già giocare gli slam Junior per molti è evitabile. Cinà quando ha lasciato quel mondo lo ha lasciato sul serio.
IL gipeto bianco vola in cerchio
@ Borg (#4506327)
Le partite contano nel ranking
Però ha avuto un infortunio non banale alla schiena quindi è da vedere se l’anno prossimo potrà usufruire delle next gen wild card
Qualcuno sa che tipo di infortunio ha avuto Jacopo?
Il fatto che abbia comunque raggiunto la semifinale vincendo 3 (non2) partite, incide sul ranking junior?
Comunque a mio avviso, la ricerca di questa posizione nel ranking al fine di poter giocare solo challenger nel 2026, mi sembra relativamente importante.
Potrebbe benissimo farsi le ossa negli itf, magari 25000, e nel giro di 6 mesi sono certo che entrerebbe di diritto nei challenger.
Senza contare le wc che saranno comunque numerose.
E figuriamoci se il diavolo non ci metteva la coda. Speriamo, almeno, non sia nulla di grave
Speriamo che non è niente di grave per vasami!.
Ad maiora Jacopone!
Non era un problema fisico qualunque ma era alla schiena dove a 15 anni ebbe un infortunio grave….
In Italia il fisico di un tennista si allena col contagocce è scandaloso.
Un tennista al giorno d’oggi dev’essere PRIMA DI TUTTO un grande atleta sennò coi ritmi che ci sono oggi inevitabilmente si spaccherà
Ma in Italia siamo fermi agli anni 90 e nelle scuole tennis diciamo solo “volée dritti arrotati, viva le racchette di legno”
Anzi figurarsi dopo questo infortunio diranno “è colpa del servizio che è troppo allenato, il servizio non dev’essere assolutamente allenato, lo insegna il tennis da terra battuta”
Comunque onore a Vasami che in questo torneo dove ho potuto vedere le partite aveva letteralmente massacrato ragazzi che gli incompetenti di questo sito davano come “futuri dominatori”
In particolare Vasilev era stato distrutto con un 6-4 6-0
Con oggi fine degli articoli sulle junior finals…