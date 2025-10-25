ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Joao Fonseca inarrestabile: “Un anno incredibile, spero di coronarlo con il titolo a Basilea”. Sfiderà Davidovich Fokina

Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Un 2025 da sogno per Joao Fonseca, che a soli 19 anni raggiunge la sua prima finale ATP 500 al torneo di Basilea, confermando di essere una delle stelle più luminose della nuova generazione del tennis mondiale.
Dopo un percorso straordinario che lo ha visto battere avversari di grande esperienza, il giovane brasiliano ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa dopo la semifinale vinta:
“È stato un anno incredibile,” ha dichiarato Fonseca con un sorriso. “Sono partito dal numero 130 del mondo e ora sono intorno alla 40ª posizione. Per il mio primo anno nel circuito, abbiamo lavorato molto sulla pianificazione, scegliendo con attenzione i tornei in cui giocare. Non siamo andati in Asia perché non stavo benissimo fisicamente e ho preferito concentrarmi sul mio stato mentale, sul mio equilibrio interiore.”
Il brasiliano, che nel 2025 ha già conquistato il suo primo titolo ATP 250 e ha debuttato negli slam, si è mostrato maturo e consapevole del percorso fatto:
“Come ti ho detto anche ieri, sto avendo tante opportunità e cerco di sfruttarle al massimo. Sono davvero felice di essere qui, in questa finale, e spero di poter alzare il trofeo.”
Alejandro Davidovich Fokina vola alla finale del torneo svizzero dopo aver superato Ugo Humbert 🇫🇷 7-6(4), 3-1 in 1h19’, prima del ritiro del francese per problemi fisici alla schiena.
Il fisioterapista è dovuto intervenire già dopo dieci minuti di gioco, ma Humbert ha provato comunque a restare in campo, lottando fino all’ultimo.
Davidovich ha mantenuto alta la concentrazione, trovando ritmo e solidità nei momenti decisivi, soprattutto spingendo sul rovescio del rivale. 💪
Ora lo spagnolo, n.18 del mondo, si giocherà il titolo nella finalissima di Basilea.
ATP 500 Basilea – Semifinali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Rohan Bopanna
/ Ben Shelton
vs Adam Pavlasek
/ Jan Zielinski
ATP Basel
Rohan Bopanna / Ben Shelton
6
5
Adam Pavlasek / Jan Zielinski
7
7
Vincitore: Pavlasek / Zielinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-6 → 5-7
R. Bopanna / Shelton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Pavlasek / Zielinski
5-4 → 5-5
R. Bopanna / Shelton
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-3 → 4-4
R. Bopanna / Shelton
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Zielinski
3-2 → 3-3
R. Bopanna / Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
R. Bopanna / Shelton
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Zielinski
1-0 → 1-1
R. Bopanna / Shelton
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
ace
ace
6-6 → 6-7
R. Bopanna / Shelton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
R. Bopanna / Shelton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
A. Pavlasek / Zielinski
5-3 → 5-4
R. Bopanna / Shelton
4-3 → 5-3
A. Pavlasek / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
R. Bopanna / Shelton
3-2 → 4-2
A. Pavlasek / Zielinski
3-1 → 3-2
R. Bopanna / Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
A. Pavlasek / Zielinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
R. Bopanna / Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
0-1 → 1-1
A. Pavlasek / Zielinski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Joao Fonseca vs Jaume Munar (Non prima 15:00)
ATP Basel
Joao Fonseca
7
7
Jaume Munar
6
5
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
6-5 → 7-5
J. Munar
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Munar
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
ace
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Munar
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
J. Munar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Fonseca
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
J. Fonseca
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
J. Munar
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Humbert vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:00)
ATP Basel
Ugo Humbert
0
6
1
Alejandro Davidovich Fokina [8]•
0
7
3
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
A. Davidovich Fokina
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-2 → 0-3
A. Davidovich Fokina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 6-5
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
U. Humbert
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 5-4
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
U. Humbert
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Davidovich Fokina
3-2 → 3-3
A. Davidovich Fokina
2-1 → 2-2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Petr Nouza / Patrik Rikl
ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Petr Nouza / Patrik Rikl
1
4
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
4-3 → 5-3
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
3-2 → 4-2
P. Nouza / Rikl
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
2-2 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
1-2 → 2-2
P. Nouza / Rikl
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-1 → 6-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
M. Granollers / Zeballos
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
ATP 500 Vienna – Semifinali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Jannik Sinner
vs Alex de Minaur
(Non prima 15:00)
ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
6
6
Alex de Minaur [3]
3
4
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Lorenzo Musetti vs Alexander Zverev (Non prima 16:30)
ATP Vienna
Lorenzo Musetti [4]
4
5
Alexander Zverev [2]
6
7
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 5-6
A. Zverev
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 2-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
L. Musetti
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
#glaubandich Court – ore 12:30
Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP Vienna
Yuki Bhambri / Andre Goransson
4
6
Francisco Cabral / Lucas Miedler
6
7
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
ace
5*-2
5*-3
df
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Y. Bhambri / Goransson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Cabral / Miedler
4-3 → 4-4
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cabral / Miedler
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Goransson
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
F. Cabral / Miedler
2-1 → 2-2
Y. Bhambri / Goransson
1-1 → 2-1
F. Cabral / Miedler
1-0 → 1-1
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cabral / Miedler
4-5 → 4-6
Y. Bhambri / Goransson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Y. Bhambri / Goransson
3-3 → 4-3
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Goransson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cabral / Miedler
2-1 → 2-2
Y. Bhambri / Goransson
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
F. Cabral / Miedler
1-0 → 1-1
Y. Bhambri / Goransson
0-0 → 1-0
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP Vienna
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
3
5
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
6
10
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cash / Glasspool
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
ace
4-4
5-4
6-4
7-4
7-5
8-5
9-5
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
J. Cash / Glasspool
2-4 → 2-5
H. Heliovaara / Patten
1-4 → 2-4
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 1-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
5-4 → 6-4
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
4-2 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
3-2 → 4-2
J. Cash / Glasspool
3-1 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
2-1 → 3-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
2-0 → 2-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
WTA 500 Tokyo – Semifinali – Cemento
Center Court – ore 06:00
WTA Tokyo
Linda Noskova [6]
0
0
Elena Rybakina [2]
0
0
Vincitore: Noskova
(5) Belinda Bencic vs (10) Sofia Kenin
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
7
3
6
Sofia Kenin [10]
6
6
2
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Belinda Bencic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
(3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
WTA Tokyo
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa•
0
2
3
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-2 → 2-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
5-2 → 6-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
4-2 → 5-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-1 → 1-1
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Ellen Perez / (1) Taylor Townsend vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
7
3
5
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
6
6
10
Vincitore: Babos / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Taylor Townsend
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Ellen Perez / Taylor Townsend
2-4 → 3-4
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
4-1*
4*-2
4*-3
4-4*
5-4*
6*-4
6-6 → 7-6
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Ellen Perez / Taylor Townsend
4-5 → 5-5
Timea Babos / Luisa Stefani
3-5 → 4-5
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-0 → 0-1
WTA 250 Guangzhou – Semifinali – Cemento
Center Court – ore 08:30
Katarzyna Piter
/ Janice Tjen
vs Alexandra Eala
/ Nadiia Kichenok
WTA Guangzhou
Katarzyna Piter / Janice Tjen
6
6
10
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
7
3
5
Vincitore: Piter / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
3-8
3-9
4-9
5-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
2-2 → 3-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
6-5 → 6-6
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Katarzyna Piter / Janice Tjen
4-4 → 5-4
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
4-3 → 4-4
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
3-2 → 3-3
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
2-1 → 2-2
Katarzyna Piter / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Katarzyna Piter / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lulu Sun vs Claire Liu Non prima 10:30
WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
7
0
Claire Liu
0
0
6
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
4-1*
5*-1
5*-2
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Shuai Zhang vs (2) Ann Li
WTA Guangzhou
Shuai Zhang
0
2
Ann Li [2]•
0
5
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Quindi se domani Sinner vince al massimo un trafiletto sul giornale..fino al 2021 con la vittoria di Berrettini al Queen’s avevamo vinto tre tornei equiparabili ai 500 uno Panatta, uno Bertolucci uno Fognini..dai su…
Io posso ripeterlo quanto mi pare, è una mia opinione, voi potete reagire insultandomi e questo vi definisce in parte per me, ma ne ne frego così come delle eventuali risate di Darderi e Cobolli
“Mettere nella stessa statistica i le risposte sulla prima e sulla seconda non ha senso” Mi arrendo e chiederò il licenziamento in tronco di tutti gli addetti alle statistiche e di tutti i match analist che magari a Musetti dicono sei tra i top sulla risposta..che poi magari si monta la testa..
Va bene, se un 500 non è un torneo importante allora vale tutto.
Facciamo così: evita di ripeterlo, così noi evitiamo di insultarti.
Tanto Cobolli e Darderi non ti leggono, e se ti leggessero sai le risate che si farebbero.
I tornei importanti li vince solo Sinner. Pace.
Non sai leggere, è evidente.. l’utente scriveva di titoli che contano, è evidente, almeno, così l’ho intesa, che si parla di masters e Slam e non, per quanto vittorie sempre siano, i 250 o 500
L’ho fatto, ma se si parla di tornei che contano ( un 500 non ci rientra per me) allora si, senza Sinner siamo messi male da diversi anni.. inutile che vi offendiate e offendiate, ma va beh, viva gli ultras nazionalisti
Preciso ulteriormente il mio pensiero, sul quale resti ovviamente libero di avere le tue opinioni. Mettere nella stessa statistica le risposte sulla prima e sulla seconda non ha senso. Sulla seconda dell’avversario lo scambio parte. E quando lo scambio parte, Musetti è inferiore a pochi. Tanto e vero che è alto nelle statistiche anche sulla propria seconda. Il problema è la risposta sulla prima, riesce meno di altri a fare partite lo scambio, concede troppi punti diretti all’avversario. Poi concedo che ne fa anche pochi diretti con la propria prima. Ma secondo me il suo problema maggiore è fare partire più scambi sulla prima dell’avversario
Uno ignora la realtà e pretende di parlare di “opinioni”. Fantastico. Ti dò una dritta ma non dirlo a nessuno, vai sul sito atp, apri statistiche, voce return leaders, e vedrai che nelle 52 settimane Musetti è n. 11 e Zverev 20. Poi vai su tennisabstract e vedrai che Musetti è nei primi quindici anche nel rendimento nella risposta sulla prima…
Leggiti l’albo d’oro 2025, studia e poi vienici di nuovo a dire che la falsità spacciata per verità in modo ignorante non sia pallosa e stancantw
La verità? A volte si
Dio mio, CHE PALLE!
Bisogna lasciare perdere i confronti con Sinner che è un FENOMENO non italiano ma MONDIALE.
Ha dei numeri a livello dei TOP ASSOLUTI di tutti i tempi e viaggia a braccetto con i Big-4.
Dobbiamo essere già contenti che in Italia ci sia un altro top-10 che potrebbe anche diventare un top-5 ma non nel giro di pochi giorni (purtroppo) bensì con molto altro lavoro tecnico e tattico.
Atleticamente (per fortuna) sembra già ad ottimo livello.
Resto dell’idea che il suo team debba essere integrato con un super -coach del livello di Cahill.
Dopo si punterebbe alla top-5 e chissà che non si arrivi più in alto (Zverev e Nole possono solo calare).
Obiettivamente i primi 2 mi sembrano… imprendibili per tutti!
Vorrei capire come sono elaborate queste statistiche sulla riposta. Comunque quarto sulla seconda e nei primi dieci in assoluto, vuol dire che è indietro sulla prima (facendo la media). Che è proprio il suo problema. La difficoltà in risposta di Musetti sulla prima mi sembra evidente, al di là delle statistiche. E vorrei vedere, rispondere col rovescio a una mano con la palla all’altezza della spalla è un inferno, Io leggo questa statistica: 11 turni di servizio di Zverev, 14 punti di Musetti. Zverev ha servito molto bene? D’accordo. Ma se domani serve allo stesso modo, vuol dire che vincerà con Sinner? Non credo. La diversità di opinioni è il bello dei forum. Se tu e altri siete contenti della risposta di Musetti, benissimo. a mio avviso deve lavorare propria su quella, se vuole entrare stabilmente nei top 5.
Nell’anno “orribilis”, il 2022, Sinner vinceva il 75% delle partite (47-16), la quinta performance nell’anno, e faceva tre quarti negli slam a Parigi si è ritirato negli ottavi altrimenti era filotto..in più quattro ritiri..non mi sembra un metro di paragone.
Ci fosse uno che si legge le statistiche…in risposta Musetti è uno dei dieci giocatori migliori addirittura quarto sulla seconda. Il problema è che è al 37* posto con i punti sulla prima..stesso problema per DeMinaur che addirittura è al terzo posto in risposta dietro a Sinner ed Alcaraz. I numeri sono lì ma niente si va avanti con un approccio impressionistico..
Ogni volta che gli dite che può diventare top 3, 2, addirittura numero 1 ho letto oggi, gli portate una sfiga!
Mi ha sorpreso la solidità di Zverev oggi, ma Musetti mi è piaciuto per atteggiamento e attaccamento al match.
Rimango convinto che possa arrivare al numero 3 del ranking. Non di più, come dicono giustamente in questa era tennistica la palla va troppo veloce per il rovescio a una mano.
Domani avremo quindi 2 italia-Germania.
Entrambi dal gioco monotono ma terribilmente solido.
Ero scettico ma alla fine mi sono convinto che Engel e Cina’ arriveranno in alto..
Dei 2007 preferisco Vasami’ e soprattutto Bernet, quello che mi ha impressionato di più
Ma che ti sei fumato? Nel 2025 l’Italia è in testa come numero di tornei vinti e con tre giocatori di cui un 500 di Cobolli.
Manca solo il 1000
Gli slam sono un affare a due
Ma rob de matt!!!
Aggiungo che per poter ambire a diventare numero 1 occorrerebbe iniziare a vincere almeno un torneo, non dico tanti, per carità, ma almeno uno..
La verità al momento, anzi, da parecchio, è questa, inutile scaldarsi.. che poi non sia il momento per dirlo è un altro discorso, ma il contenuto del messagio è indiscutibile
Ah ah, io che sono solito dar favorito Musetti e sono un suo cieco tifoso? Perdona, ma cosa ti sei fumato? Come si evidenzia penso bene dai miei commenti, non sono proprio un tifoso del toscano, semplicemente visti gli ultimi precedenti, anche su questa superficie, lo davo favorito per oggi, ma Zverev ha meritato, amen .. adesso torno a ridere per la battuta sulla mia cecità da tifoso musettiano …
La piantassi di dare favorito Musetti ogni volta che gioca.
Col numero tre al mondo, poi.
Indoor.
E con altri due tizi che hanno da ridire quando alcuno ironizza sulla tua cecità da tifoso
Con due
A me dicono che dietro ad Alcaraz ci sia il nulla, ma il Fokina e’ alla quarta finale 2025 di cui 3 nei 500.
E’ se X sbaglio dovesse sbloccarsi, potrebbe regalare tornei al popolo spagnolo nei prossimi anni.
Dio mio, CHE PALLE!
Perché il potenziale di Sinner, nei colpi che ti fanno vincere le partite, era ed è superiore a quello di Musetti, anche quello di Alcaraz lo è, come anche Zverev nel complesso.
Musetti credo entrerà nei primi 5 prima della stagione su terra 2026, ma del numero 1 secondo me non ha le potenzialità, non in questa era tennistica almeno.
Sinner può avere una brutta stagione, idem Alcaraz, ma che l’abbiano contemporaneamente entrambi più Zverev ( che alla fine ha 28 anni mica vecchio) non credo, poi verranno fuori anche altri di certo.
Io spero vinca almeno un Master 1000 nel 26, più che il top ranking deve iniziare a vincere le finali, specie quando è favorito.
Io non sono d’accordo sul Musetti troppo passivo. Ha preso parecchi rischi, purtroppo il tedesco al servizio non ha mai concesso opportunità e ha giocato al suo livello migliore, che non dimentichiamoci è altissimo.