ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Joao Fonseca inarrestabile: “Un anno incredibile, spero di coronarlo con il titolo a Basilea”. Sfiderà Davidovich Fokina

Un 2025 da sogno per Joao Fonseca, che a soli 19 anni raggiunge la sua prima finale ATP 500 al torneo di Basilea, confermando di essere una delle stelle più luminose della nuova generazione del tennis mondiale.

Dopo un percorso straordinario che lo ha visto battere avversari di grande esperienza, il giovane brasiliano ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa dopo la semifinale vinta:

“È stato un anno incredibile,” ha dichiarato Fonseca con un sorriso. “Sono partito dal numero 130 del mondo e ora sono intorno alla 40ª posizione. Per il mio primo anno nel circuito, abbiamo lavorato molto sulla pianificazione, scegliendo con attenzione i tornei in cui giocare. Non siamo andati in Asia perché non stavo benissimo fisicamente e ho preferito concentrarmi sul mio stato mentale, sul mio equilibrio interiore.”

Il brasiliano, che nel 2025 ha già conquistato il suo primo titolo ATP 250 e ha debuttato negli slam, si è mostrato maturo e consapevole del percorso fatto:

“Come ti ho detto anche ieri, sto avendo tante opportunità e cerco di sfruttarle al massimo. Sono davvero felice di essere qui, in questa finale, e spero di poter alzare il trofeo.”

Alejandro Davidovich Fokina vola alla finale del torneo svizzero dopo aver superato Ugo Humbert 🇫🇷 7-6(4), 3-1 in 1h19’, prima del ritiro del francese per problemi fisici alla schiena.

Il fisioterapista è dovuto intervenire già dopo dieci minuti di gioco, ma Humbert ha provato comunque a restare in campo, lottando fino all’ultimo.

Davidovich ha mantenuto alta la concentrazione, trovando ritmo e solidità nei momenti decisivi, soprattutto spingendo sul rovescio del rivale. 💪

Ora lo spagnolo, n.18 del mondo, si giocherà il titolo nella finalissima di Basilea.

ATP 500 Basilea – Semifinali – Cemento (al coperto)

ATP Basel Rohan Bopanna / Ben Shelton Rohan Bopanna / Ben Shelton 6 5 Adam Pavlasek / Jan Zielinski Adam Pavlasek / Jan Zielinski 7 7 Vincitore: Pavlasek / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Bopanna / Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* ace ace 6-6 → 6-7 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Rohan Bopanna/ Ben Sheltonvs Adam Pavlasek/ Jan Zielinski

Joao Fonseca vs Jaume Munar (Non prima 15:00)



ATP Basel Joao Fonseca Joao Fonseca 7 7 Jaume Munar Jaume Munar 6 5 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Munar 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Fonseca 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:00)



ATP Basel Ugo Humbert Ugo Humbert 0 6 1 Alejandro Davidovich Fokina [8] • Alejandro Davidovich Fokina [8] 0 7 3 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Davidovich Fokina 1-3 U. Humbert 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Petr Nouza / Patrik Rikl



ATP Basel Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 1 4 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Nouza / Rikl 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 P. Nouza / Rikl 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Nouza / Rikl 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Nouza / Rikl 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 P. Nouza / Rikl 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP 500 Vienna – Semifinali – Cemento (al coperto)

ATP Vienna Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 3 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jannik Sinnervs Alex de Minaur(Non prima 15:00)

Lorenzo Musetti vs Alexander Zverev (Non prima 16:30)



ATP Vienna Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 4 5 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

#glaubandich Court – ore 12:30

Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



ATP Vienna Yuki Bhambri / Andre Goransson Yuki Bhambri / Andre Goransson 4 6 Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 6 7 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 5*-3 df 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Goransson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Goransson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Vienna Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 3 5 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 4 6 10 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 J. Cash / Glasspool 0-1 J. Cash / Glasspool 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 ace 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 4-2 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 2-0 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

WTA 500 Tokyo – Semifinali – Cemento

WTA Tokyo Linda Noskova [6] Linda Noskova [6] 0 0 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 0 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

(5) Belinda Bencic vs (10) Sofia Kenin



WTA Tokyo Belinda Bencic [5] Belinda Bencic [5] 7 3 6 Sofia Kenin [10] Sofia Kenin [10] 6 6 2 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa



WTA Tokyo Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] 0 6 6 0 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa • Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0 2 3 0 Vincitore: Danilina / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Ellen Perez / (1) Taylor Townsend vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani



WTA Tokyo Ellen Perez / Taylor Townsend [1] Ellen Perez / Taylor Townsend [1] 7 3 5 Timea Babos / Luisa Stefani [4] Timea Babos / Luisa Stefani [4] 6 6 10 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-1 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 4*-2 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 250 Guangzhou – Semifinali – Cemento

WTA Guangzhou Katarzyna Piter / Janice Tjen Katarzyna Piter / Janice Tjen 6 6 10 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 7 3 5 Vincitore: Piter / Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 5-10 1-0 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Katarzyna Piter/ Janice Tjenvs Alexandra Eala/ Nadiia Kichenok

Lulu Sun vs Claire Liu Non prima 10:30



WTA Guangzhou Lulu Sun Lulu Sun 0 6 7 0 Claire Liu Claire Liu 0 0 6 0 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Shuai Zhang vs (2) Ann Li

