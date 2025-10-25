Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 25 Ottobre 2025. Federico Cinà in finale al Challenger di Amburgo!

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Splendida settimana per Federico Cinà, che vola in finale al torneo Challenger di Amburgo dopo aver battuto in semifinale il britannico George Loffhagen (n.215 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-4.
Per il giovane azzurro si tratta della terza finale in carriera nel circuito Challenger. Domani affronterà in finale la testa di serie numero 4, Justin Engel, con l’obiettivo di conquistare uno dei titoli più importante della sua stagione.
ATP 500 Vienna – Indoor Hard
SF Sinner
– de Minaur Non prima 15:00
ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
6
6
Alex de Minaur [3]
3
4
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
SF Musetti – Zverev Non prima 16:30
ATP Vienna
Lorenzo Musetti [4]
4
5
Alexander Zverev [2]
6
7
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 5-6
A. Zverev
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 2-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
L. Musetti
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Masters 1000 Paris – Indoor hard
Q1 Fearnley – Arnaldi 4° inc. ore 10:30
ATP Paris
Jacob Fearnley
7
6
Matteo Arnaldi [13]
5
2
Vincitore: Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Fearnley
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fearnley
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
M. Arnaldi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Arnaldi
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q1 Opelka – Bellucci Non prima 17:00
ATP Paris
Reilly Opelka [5]
6
6
Mattia Bellucci
3
4
Vincitore: Opelka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
R. Opelka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Opelka
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Opelka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
R. Opelka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Bellucci
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Opelka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
R. Opelka
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
CH Brest – Indoor Hard
SF Spizzirri – Passaro Non prima 14:30
ATP Brest
Eliot Spizzirri [5]
7
6
Francesco Passaro [8]
6
3
Vincitore: Spizzirri
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Spizzirri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
ace
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
ace
7*-7
8-7*
ace
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
10-10*
11*-10
11*-11
12-11*
ace
6-6 → 7-6
F. Passaro
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-5 → 5-6
E. Spizzirri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Passaro
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
E. Spizzirri
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Passaro
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-1 → 1-2
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
CH Hamburg – Indoor Hard
SF Loffhagen – Cina 3° inc. ore 12
ATP Hamburg
George Loffhagen [5]
6
4
Federico Cina [6]
7
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
G. Loffhagen
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
3-5 → 4-5
G. Loffhagen
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
2-4 → 3-4
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
G. Loffhagen
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-2 → 2-3
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
G. Loffhagen
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
G. Loffhagen
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
G. Loffhagen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
G. Loffhagen
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-5 → 5-5
F. Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
3-5 → 4-5
G. Loffhagen
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
2-5 → 3-5
F. Cina
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
G. Loffhagen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
G. Loffhagen
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Rovereto 125 – Indoor Hard
F Maleckova /Skoch – Ambrosio /Zantedeschi ore 16:00
WTA Rovereto 125
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [1]
6
4
10
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0
6
4
Vincitore: Maleckova / Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-4 → 4-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-1 → 2-2
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-0 → 2-0
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-0 → 6-0
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
4-0 → 5-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-0 → 4-0
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
2-0 → 3-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0-0 → 1-0
SF Stefanini vs Costoulas 2° inc. ore 17
WTA Rovereto 125
Sofia Costoulas [6]
0
3
5
0
Lucrezia Stefanini [3]•
0
6
7
0
Vincitore: Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Lucrezia Stefanini
0-1 → 1-1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
3-5 → 3-6
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Lucrezia Stefanini
3-3 → 3-4
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Lucrezia Stefanini
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
0-2 → 1-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Queretaro WTA 125 – terra
SF Bejlek – Colmegna 2 incontro dalle 02:00
Il match deve ancora iniziare
Brava Lucrezia!
E mi pareva strano che coloro che vengono sconfitti dagli italiani sono sempre scarsi …
Grande pallino!
Infatti Bwin paga la vittoria di Zverev a 6.5. Più di quanto pagava oggi la vittoria di De Minaur
Mi pare che sia ancora presente il dr. Ceccarelli, che a Wimbledon aveva fatto un lavoro egregio!
Domani sarà tutta un’altra storia: Sascha non sarà riposato come oggi e forse stanotte potrebbe anche avere qualche incubo sognando Sinner…
;D
a Cina’ non basta la vittoria di oggi, serve vincere anche domani per essere sicuro di andare in australia.
Arnaldi da quando ha comunicato che si sposerà ha fatto come Nardi, non ne vince più una… li chiamavano arnardi…
Accidenti, pensavo proprio che il prode Arnaldo oggi vincesse.
Sul Pirata invece non ripongo molte speranze, ma comunque: sempre al suo fianco!
Bravissimo
pallici
Posso dire una mia impressione sui due “duristi” Sinner e Zverev (metto Sasha in questa categoria perché a me arriva più convincente sul duro)? Hanno entrambi, per zelo professionale o per necessità da avversario “fantasioso”, davvero tentato qualcosa di diverso, che non fosse la solita pressione continua forzuta: Jannik l’ho visto più portato a variare, più attento a costruire oltre che a colpire, insomma, più sciolto, incuriosito e quasi divertito da nuove soluzioni…Zverev, beh, lui ha vinto a forza di prime ma, preoccupato dai tocchi miracolosi di Lorenzo, si è dato una mossa anche lui arrivando persino a sorprendermi in scambi complicati che, sulla carta, avrei assegnato a Lorenzo…finale fra due ex vincitori del torneo, indubbiamente di gran richiamo
perso in modo anche brutto…ha avuto le sue chance nel primo set mandate alle ortiche in modo pessimo!!!
Musetti non ha perso per la risposta, ma per il servizio.
Nei momenti topici mi ha ricordato il tonno rio mare: il tonno così tenero che si spezza con un grissino.
Col suo tennis dovrebbe spaccare il mondo, ma non sembra avere la garra necessaria per imporlo.
Quando il punteggio è in bilico sembra tremare, un doppio fallo e ciao set ( e partita).
Riassunto
Zverev ingiocabile al servizio
Musetti non al meglio, ma sfortunato nei due break (nastri, righe a culo di Zverev, ecc.).
Magari al TB si poteva fare, ma al TB non ci siamo arrivati
Se serve così anche domani Jannik se la suda eccome
Sinceramente deluso X la prestazione dell’ Arnaldo Napoleonico.
Dovresti andarne fiera X quello che ti hanno detto, mia cara.
Che figuraccia Arnaldi…con il 49% di prime e fermo sulle gambe!
Se ci astraiamo dal suo tallone d’Achille, Musetti, a mio avviso, è il giocatore più completo che c’è sul circuito. Purtroppo resta il problema della risposta al servizio, in larga parte dovuto al rovescio a una mano, ovviamente. Probabilmente l’unica è insistere a rispondere da tre metri indietro, salvo non rimanerci nel prosieguo della scambio.
Mamma Arnaldi che 40enne è diventato!
Lo sai che ti voglio bene altro che Maurantonio
Ma chi ti ha paragonato? Bah
Grande Pallino che sta imparando a giocare un dritto decente
Passaro l’abbiamo perso! Porca zozza
Bravo Federico
Certo
Razzotto è dei nostri
@ Detuqueridapresencia (#4506524)
Ma sei un’enciclopedia di testi letterari, musicali e LTennistici!!!Sfoderi citazioni come se niente fosse per ogni circostanza…mi raccomando, non dare addosso anche a me, perché qualcuno mi ha detto che sono peggio di Mauro! Comunque, approfitto dell’occasione per esprimere tutta la mia gioia per la vittoria di Federico “Pallino” Cina’, chissà che bella finale con un altro 18enne che ho già visto nel circuito maggiore, comunque andrà due promesse da incoraggiare che vedremo presto nei tornei che contano
sei ironico spero. bravo cina,
non era in un buon periodo ma a soli 18 anni centra un’altra finale challenge. che giocherà fuori casa con l’altro 2007 più forte al mondo. forse per le quali AO ci siamo….
Cinà bene, altra finale . Giocatore ben seguito e con ottima programmazione (può contare su wc se occorrono) e gestione.
E come sempre se non c’è Sinner non si vince nulla… e intanto Fonseca tra un po’ sarà il terzo incomodo.
Cinà perfetto, vincente e molto molto solido di testa. Perché un ragazzo così giovane non dovrebbe avere grossi margini di miglioramento ? Settimana scorsa si leggevano qui sopra commenti disfattisti.
Visto Cina’ sul tablet (in TV Musetti ormai in Italia fa qlc anno problemi di abbondanza!), partita bruttina il nostro avrebbe potuto chiudere prima ma avanti così con un altra finale, il britannico niente di che…
Bravo Pallino!
Cinà purtroppo giocatore scarso e senza margini di miglioramento…un altro Quinzi
Bisogna chiudere e vincere. Altro sta a zero
In prigione in prigione
E che ti serva fa lezione
Ahahahah
Cito Bennato (lo preciso non per te ovviamente ma su richiesta di Annie 😉 )
Passantino di rovescio e smorzatina di Cinà che consolida il break
Diritto molto migliorato
Per ora Lorenzo versione 2023, aspetta, aspetta che vieni inchiappe…to. Va bene che l’avversario era diverso, ma ieri era un altro giocatore.
Break sfigato per i nastri che non sono stati a favore…Zverev in risposta un semplice pallettaro
Che culo zverev si porta 15/40 senza aver fatto nulla …di puro culo per il nastro e rovescio sul nastro di Musetti che sarebbe stato vincente
Mio Dio il passante in corsa di rovescio che lo porta sul 3-2 vale da solo il biglietto
Zverev sta a galla solo grazie al servizio
Per ora ..
Un dato
Finora Musetti ha vinto 80% degli scambi di quando e’ partito un palleggio …tranne 3 suoi errori …2 quasi vincenti usciti di 1/2 dita e uno slice sul nastro
Ma infatti in live è numero 100, e prima del torneo era 103 se non sbaglio. Non e un Carneade qualsiasi come lo si vuol fare passare da due giorni solo perché ha battuto degli italiani
Se oggi Lorenzo vince significa che ha raggiunto un livello tale (ma anche se perdesse giocando bene) da valere entro 6 mesi il n. 3 del ranking.
Mi dispiace ma i tuoi commenti sono tossici….in punizione! 😆
Concordo su utente SPORADICO.
I Suoi Post sono sempre Piacevoli
(come Sabbia nelle Mutande)
Qualcuno mi spiega cos’è successo alla Colmegna che nelle ultime due settimane è così on fire? E soprattutto coma ha fatto ad entrare nel main draw degli ultimi due 125 considerando che due settimane fa era 890 del ranking?
Ma questo Spizzirri con il culo che ha come fa a non essere ancora nei 100..
adesso ho finalmente capito il perchè del nick: vuol dire che sporadicamente riappare per ricordare a tutti le sue figure di m…..
@ Sporadico (#4506086)
Brutto gufaccio!
Pussa via!
@ Tonino (#4506146)
Caro Tonino gentuccia che vive male di rosicamenti e piccole soddisfazioni da divano. Lasciamoli a farsi la doccia nel loro stolto livore passivo aggressivo
Per essere un giovedì qualunque ci sono un sacco di italiani e italiane ancora in gara oggi…ci dev’essere un’ errore di sistema, forse il cambio orario ha cambiato anche l’ ordine delle cose.
( Naturalmente é ironico per chi non ha colto il sottinteso mercoledini.)
Ho delle scaramanzie tutte mie, se non vedo qualcuno fino ai quarti dalla semifinale in su ho paura di portargli sfiga 😀
Ieri ho guardato Cinà perché era da tempo che non lo vedevo e avevo la curiosità di vedere se ci fossero miglioramenti e direi che li ho visti, ma Francesco oggi non credo di seguirlo.
@ Marco M. (#4506128)
Ti puoi vedere Passaro aspettando Sinner.
@ Sporadico (#4506086)
Se gli vuoi portare jella ci sei riuscito, complimenti…
Causa lavoro oggi se riesco vedrò solo un set di Sinner-De Minaur e poi leggerò la Live quando possibile.
Jannik non penso che avrà grossi problemi a regolare Demon, se gioca come il resto di questo torneo la chiuderà in due set, se l’australiano darà il 110% e Sinner non forzerà troppo forse potrebbe riuscire a strappare un set, ma ho molti dubbi.
Musetti ha un’ottima occasione per mettere il sigillo definitivo sulla partecipazione alle Finals, ma Zverev dopo aver perso le ultime 3 volte che lo ha incontrato non penso che abbia voglia di fare la vittima sacrificale e poi non è che il Muso lo ha dominato, sempre bellissime vittorie di misura, a Vienna 2024 al terzo set dopo aver perso il primo 2-6.
Il tedesco ha il vantaggio di aver riposato ieri, Lorenzo quello del morale a mille dopo aver vinto una bellissima partita (l’ho vista stanotte in replica) contro un avversario ostico e atipico come Moutet.
Una finale italiana, con esito scontato, sarebbe fantastica e già mi vedo anche i vari denigratori di Jannik sul divano a gufare. Ma guferanno invano!
Lollo con Zverev di solito vince.
C’era anche il derby Colmegna- Pieri.Ha vinto la prima e va in semifinale in Messico. Una bella pagina di sport di persone che si fanno un mazzo in giro per il mondo ed onorano il nostro paese
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua
@ Marco Tullio Cicerone (#4506063)
Loffhagen 24 anni n° 215 ATP, da quest’anno fa assiduamente i Challenger e ne ha vinto anche 1 a Segovia da 100k.
@ Redazione
C’è anche Passaro contro Spizzirri a Brest.
@ Silvy__89 (#4506070)
Demon ci proverà ma a meno che Jannik non abbia qualche infortunio o virus o crampi potrà poco; Lollo invece qualche canche in più di Alex credo ce l’abbia ma dovrà fare una signora partita se vuole pensare di fare match pari con Sascha e perché no magari anche di portarla a casa.
Il vantaggio di Zverev è che oggi ha riposato. Speriamo bene!
De Minaur onestamente non so cosa possa inventarsi con questa versione di Jannik.
Giornata interessante a tutti i livelli. Sinner è favorito alla grande senza se e senza ma. Musetti dovrà giocare contro il n° 3 del mondo che è più riposato di lui, ha il vantaggio che il suo gioco si accoppia bene con quello di Zverev e infatti nei precedenti è avanti 3-1 ma già a darlo alla pari faccio uno sforzo di ottimismo. Comunque oltre a Sinner c’è in semifinale anche Musetti: chi parlava a vanvera di italiani mercoledini?
Arnaldi è in ripresa, anche lui però non avrà un avversario comodo, Fearnley l’ho visto giocare benissimo di recente ma non è detto che ripeta quel livello. Bellucci avrà un compito difficile, vediamo quale Opelka si troverà di fronte. Non conosco l’avversario di Cinà, posso solo dirgli forza Federico!