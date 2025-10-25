Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 25 Ottobre 2025. Federico Cinà in finale al Challenger di Amburgo!

Federico Cina ITA, 30.03.2007

Splendida settimana per Federico Cinà, che vola in finale al torneo Challenger di Amburgo dopo aver battuto in semifinale il britannico George Loffhagen (n.215 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-4.
Per il giovane azzurro si tratta della terza finale in carriera nel circuito Challenger. Domani affronterà in finale la testa di serie numero 4, Justin Engel, con l’obiettivo di conquistare uno dei titoli più importante della sua stagione.

AUT ATP 500 Vienna – Indoor Hard
SF Sinner ITA – de Minaur AUS Non prima 15:00
ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
6
6
Alex de Minaur [3]
3
4
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

SF Musetti ITA – Zverev GER Non prima 16:30

ATP Vienna
Lorenzo Musetti [4]
4
5
Alexander Zverev [2]
6
7
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli



FRA Masters 1000 Paris – Indoor hard
Q1 Fearnley GBR – Arnaldi ITA 4° inc. ore 10:30

ATP Paris
Jacob Fearnley
7
6
Matteo Arnaldi [13]
5
2
Vincitore: Fearnley
Mostra dettagli

Q1 Opelka USA – Bellucci ITA Non prima 17:00

ATP Paris
Reilly Opelka [5]
6
6
Mattia Bellucci
3
4
Vincitore: Opelka
Mostra dettagli



FRA CH Brest – Indoor Hard
SF Spizzirri USA – Passaro ITA Non prima 14:30

ATP Brest
Eliot Spizzirri [5]
7
6
Francesco Passaro [8]
6
3
Vincitore: Spizzirri
Mostra dettagli



GER CH Hamburg – Indoor Hard
SF Loffhagen GBR – Cina ITA 3° inc. ore 12

ATP Hamburg
George Loffhagen [5]
6
4
Federico Cina [6]
7
6
Vincitore: Cina
Mostra dettagli



ITA Rovereto 125 – Indoor Hard
F Maleckova CZE/Skoch CZE – Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA ore 16:00

WTA Rovereto 125
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [1]
6
4
10
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi
0
6
4
Vincitore: Maleckova / Skoch
Mostra dettagli

SF Stefanini ITA vs Costoulas BEL 2° inc. ore 17

WTA Rovereto 125
Sofia Costoulas [6]
0
3
5
0
Lucrezia Stefanini [3]
0
6
7
0
Vincitore: Stefanini
Mostra dettagli



MEX Queretaro WTA 125 – terra
SF Bejlek CZE – Colmegna ITA 2 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare

piper 25-10-2025 22:25

Brava Lucrezia!

 62
Edoardo (Guest) 25-10-2025 21:12

Scritto da Sebastiano
Visto Cina’ sul tablet (in TV Musetti ormai in Italia fa qlc anno problemi di abbondanza!), partita bruttina il nostro avrebbe potuto chiudere prima ma avanti così con un altra finale, il britannico niente di che…

E mi pareva strano che coloro che vengono sconfitti dagli italiani sono sempre scarsi …

 61
Vasco90 25-10-2025 20:51

Grande pallino!

 60
Sinnerissimo (Guest) 25-10-2025 20:22

Scritto da Detuqueridapresencia
Riassunto
Zverev ingiocabile al servizio
Musetti non al meglio, ma sfortunato nei due break (nastri, righe a culo di Zverev, ecc.).
Magari al TB si poteva fare, ma al TB non ci siamo arrivati
Se serve così anche domani Jannik se la suda eccome

Infatti Bwin paga la vittoria di Zverev a 6.5. Più di quanto pagava oggi la vittoria di De Minaur

 59
JannikUberAlles 25-10-2025 20:20

Scritto da Detuqueridapresencia
Riassunto
Zverev ingiocabile al servizio
Musetti non al meglio, ma sfortunato nei due break (nastri, righe a culo di Zverev, ecc.).
Magari al TB si poteva fare, ma al TB non ci siamo arrivati
Se serve così anche domani Jannik se la suda eccome

Mi pare che sia ancora presente il dr. Ceccarelli, che a Wimbledon aveva fatto un lavoro egregio!

Domani sarà tutta un’altra storia: Sascha non sarà riposato come oggi e forse stanotte potrebbe anche avere qualche incubo sognando Sinner…

;D

 58
brunodalla 25-10-2025 19:52

a Cina’ non basta la vittoria di oggi, serve vincere anche domani per essere sicuro di andare in australia.

 57
patric25 25-10-2025 19:47

Arnaldi da quando ha comunicato che si sposerà ha fatto come Nardi, non ne vince più una… li chiamavano arnardi…

 56
tinapica 25-10-2025 19:07

Accidenti, pensavo proprio che il prode Arnaldo oggi vincesse.
Sul Pirata invece non ripongo molte speranze, ma comunque: sempre al suo fianco!

 55
Andreas Seppi 25-10-2025 19:04

Bravissimo
pallici

 54
Annie3 25-10-2025 19:00

Posso dire una mia impressione sui due “duristi” Sinner e Zverev (metto Sasha in questa categoria perché a me arriva più convincente sul duro)? Hanno entrambi, per zelo professionale o per necessità da avversario “fantasioso”, davvero tentato qualcosa di diverso, che non fosse la solita pressione continua forzuta: Jannik l’ho visto più portato a variare, più attento a costruire oltre che a colpire, insomma, più sciolto, incuriosito e quasi divertito da nuove soluzioni…Zverev, beh, lui ha vinto a forza di prime ma, preoccupato dai tocchi miracolosi di Lorenzo, si è dato una mossa anche lui arrivando persino a sorprendermi in scambi complicati che, sulla carta, avrei assegnato a Lorenzo…finale fra due ex vincitori del torneo, indubbiamente di gran richiamo

 53
libbio78 25-10-2025 18:48

Scritto da Betafasan
Passaro l’abbiamo perso! Porca zozza

perso in modo anche brutto…ha avuto le sue chance nel primo set mandate alle ortiche in modo pessimo!!!

 52
Vecchiogiovi (Guest) 25-10-2025 18:41

Musetti non ha perso per la risposta, ma per il servizio.
Nei momenti topici mi ha ricordato il tonno rio mare: il tonno così tenero che si spezza con un grissino.
Col suo tennis dovrebbe spaccare il mondo, ma non sembra avere la garra necessaria per imporlo.
Quando il punteggio è in bilico sembra tremare, un doppio fallo e ciao set ( e partita).

 51
Detuqueridapresencia 25-10-2025 18:38

Riassunto

Zverev ingiocabile al servizio
Musetti non al meglio, ma sfortunato nei due break (nastri, righe a culo di Zverev, ecc.).

Magari al TB si poteva fare, ma al TB non ci siamo arrivati

Se serve così anche domani Jannik se la suda eccome

 50
MAURO (Guest) 25-10-2025 18:31

Sinceramente deluso X la prestazione dell’ Arnaldo Napoleonico.

 49
MAURO (Guest) 25-10-2025 18:29

Scritto da Annie3
@ Detuqueridapresencia (#4506524)
Ma sei un’enciclopedia di testi letterari, musicali e LTennistici!!!Sfoderi citazioni come se niente fosse per ogni circostanza…mi raccomando, non dare addosso anche a me, perché qualcuno mi ha detto che sono peggio di Mauro! Comunque, approfitto dell’occasione per esprimere tutta la mia gioia per la vittoria di Federico “Pallino” Cina’, chissà che bella finale con un altro 18enne che ho già visto nel circuito maggiore, comunque andrà due promesse da incoraggiare che vedremo presto nei tornei che contano

Dovresti andarne fiera X quello che ti hanno detto, mia cara.

 48
Betafasan 25-10-2025 18:29

Che figuraccia Arnaldi…con il 49% di prime e fermo sulle gambe!

 47
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 25-10-2025 18:26

Se ci astraiamo dal suo tallone d’Achille, Musetti, a mio avviso, è il giocatore più completo che c’è sul circuito. Purtroppo resta il problema della risposta al servizio, in larga parte dovuto al rovescio a una mano, ovviamente. Probabilmente l’unica è insistere a rispondere da tre metri indietro, salvo non rimanerci nel prosieguo della scambio.

 46
Betafasan 25-10-2025 18:26

Mamma Arnaldi che 40enne è diventato!

 45
Detuqueridapresencia 25-10-2025 18:24

Scritto da Annie3
@ Detuqueridapresencia (#4506524)
Ma sei un’enciclopedia di testi letterari, musicali e LTennistici!!!Sfoderi citazioni come se niente fosse per ogni circostanza…mi raccomando, non dare addosso anche a me, perché qualcuno mi ha detto che sono peggio di Mauro! Comunque, approfitto dell’occasione per esprimere tutta la mia gioia per la vittoria di Federico “Pallino” Cina’, chissà che bella finale con un altro 18enne che ho già visto nel circuito maggiore, comunque andrà due promesse da incoraggiare che vedremo presto nei tornei che contano

Lo sai che ti voglio bene altro che Maurantonio

Ma chi ti ha paragonato? Bah

Grande Pallino che sta imparando a giocare un dritto decente

 44
Betafasan 25-10-2025 18:23

Passaro l’abbiamo perso! Porca zozza

 43
Betafasan 25-10-2025 18:22

Bravo Federico

 42
Detuqueridapresencia 25-10-2025 18:22

Scritto da Spider 99

Scritto da Razzotto
Cinà purtroppo giocatore scarso e senza margini di miglioramento…un altro Quinzi

sei ironico spero. bravo cina,
non era in un buon periodo ma a soli 18 anni centra un’altra finale challenge. che giocherà fuori casa con l’altro 2007 più forte al mondo. forse per le quali AO ci siamo….

Certo

Razzotto è dei nostri

 41
Annie3 25-10-2025 18:21

@ Detuqueridapresencia (#4506524)

Ma sei un’enciclopedia di testi letterari, musicali e LTennistici!!!Sfoderi citazioni come se niente fosse per ogni circostanza…mi raccomando, non dare addosso anche a me, perché qualcuno mi ha detto che sono peggio di Mauro! Comunque, approfitto dell’occasione per esprimere tutta la mia gioia per la vittoria di Federico “Pallino” Cina’, chissà che bella finale con un altro 18enne che ho già visto nel circuito maggiore, comunque andrà due promesse da incoraggiare che vedremo presto nei tornei che contano

 40
Spider 99 (Guest) 25-10-2025 18:19

Scritto da Razzotto
Cinà purtroppo giocatore scarso e senza margini di miglioramento…un altro Quinzi

sei ironico spero. bravo cina,
non era in un buon periodo ma a soli 18 anni centra un’altra finale challenge. che giocherà fuori casa con l’altro 2007 più forte al mondo. forse per le quali AO ci siamo….

 39
ospite1 (Guest) 25-10-2025 18:15

Cinà bene, altra finale . Giocatore ben seguito e con ottima programmazione (può contare su wc se occorrono) e gestione.

 38
Simpioso (Guest) 25-10-2025 18:10

E come sempre se non c’è Sinner non si vince nulla… e intanto Fonseca tra un po’ sarà il terzo incomodo.

 37
Bacci (Guest) 25-10-2025 18:09

Cinà perfetto, vincente e molto molto solido di testa. Perché un ragazzo così giovane non dovrebbe avere grossi margini di miglioramento ? Settimana scorsa si leggevano qui sopra commenti disfattisti.

 36
Sebastiano (Guest) 25-10-2025 18:07

Visto Cina’ sul tablet (in TV Musetti ormai in Italia fa qlc anno problemi di abbondanza!), partita bruttina il nostro avrebbe potuto chiudere prima ma avanti così con un altra finale, il britannico niente di che…

 35
piper 25-10-2025 18:06

Bravo Pallino!

 34
Razzotto 25-10-2025 18:03

Cinà purtroppo giocatore scarso e senza margini di miglioramento…un altro Quinzi

33
Jack (Guest) 25-10-2025 18:02

Scritto da Carlos_TOP
Un dato
Finora Musetti ha vinto 80% degli scambi di quando e’ partito un palleggio …tranne 3 suoi errori …2 quasi vincenti usciti di 1/2 dita e uno slice sul nastro

Bisogna chiudere e vincere. Altro sta a zero

 32
Detuqueridapresencia 25-10-2025 17:52

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia
@ Tonino (#4506146)
Caro Tonino gentuccia che vive male di rosicamenti e piccole soddisfazioni da divano. Lasciamoli a farsi la doccia nel loro stolto livore passivo aggressivo

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

Scritto da Markux
Lollo con Zverev di solito vince.

Mi dispiace ma i tuoi commenti sono tossici….in punizione!

In prigione in prigione
E che ti serva fa lezione

Ahahahah

Cito Bennato (lo preciso non per te ovviamente ma su richiesta di Annie 😉 )

 31
Detuqueridapresencia 25-10-2025 17:51

Passantino di rovescio e smorzatina di Cinà che consolida il break

Diritto molto migliorato

 30
Stefan Navratil (Guest) 25-10-2025 17:34

Scritto da Carlos_TOP
Se oggi Lorenzo vince significa che ha raggiunto un livello tale (ma anche se perdesse giocando bene) da valere entro 6 mesi il n. 3 del ranking.

Per ora Lorenzo versione 2023, aspetta, aspetta che vieni inchiappe…to. Va bene che l’avversario era diverso, ma ieri era un altro giocatore.

 29
Carlos_TOP (Guest) 25-10-2025 17:34

Break sfigato per i nastri che non sono stati a favore…Zverev in risposta un semplice pallettaro

 28
Carlos_TOP (Guest) 25-10-2025 17:32

Che culo zverev si porta 15/40 senza aver fatto nulla …di puro culo per il nastro e rovescio sul nastro di Musetti che sarebbe stato vincente

 27
Carlos_TOP (Guest) 25-10-2025 17:24

Mio Dio il passante in corsa di rovescio che lo porta sul 3-2 vale da solo il biglietto

26
Carlos_TOP (Guest) 25-10-2025 17:20

Zverev sta a galla solo grazie al servizio

Per ora ..

 25
Carlos_TOP (Guest) 25-10-2025 17:18

Un dato

Finora Musetti ha vinto 80% degli scambi di quando e’ partito un palleggio …tranne 3 suoi errori …2 quasi vincenti usciti di 1/2 dita e uno slice sul nastro

 24
Billy74 25-10-2025 17:06

Scritto da Ziocarlo
Ma questo Spizzirri con il culo che ha come fa a non essere ancora nei 100..

Ma infatti in live è numero 100, e prima del torneo era 103 se non sbaglio. Non e un Carneade qualsiasi come lo si vuol fare passare da due giorni solo perché ha battuto degli italiani

 23
Carlos_TOP (Guest) 25-10-2025 17:05

Se oggi Lorenzo vince significa che ha raggiunto un livello tale (ma anche se perdesse giocando bene) da valere entro 6 mesi il n. 3 del ranking.

 22
walden 25-10-2025 16:54

Scritto da Detuqueridapresencia
@ Tonino (#4506146)
Caro Tonino gentuccia che vive male di rosicamenti e piccole soddisfazioni da divano. Lasciamoli a farsi la doccia nel loro stolto livore passivo aggressivo

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

Scritto da Markux
Lollo con Zverev di solito vince.

Mi dispiace ma i tuoi commenti sono tossici….in punizione! 😆

 21
SGT76 25-10-2025 16:11

Scritto da brunodalla

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

adesso ho finalmente capito il perchè del nick: vuol dire che sporadicamente riappare per ricordare a tutti le sue figure di m…..

Concordo su utente SPORADICO.
I Suoi Post sono sempre Piacevoli
(come Sabbia nelle Mutande)

 20
andreandre 25-10-2025 15:58

Qualcuno mi spiega cos’è successo alla Colmegna che nelle ultime due settimane è così on fire? E soprattutto coma ha fatto ad entrare nel main draw degli ultimi due 125 considerando che due settimane fa era 890 del ranking?

 19
Ziocarlo (Guest) 25-10-2025 15:42

Ma questo Spizzirri con il culo che ha come fa a non essere ancora nei 100..

 18
brunodalla 25-10-2025 15:18

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

adesso ho finalmente capito il perchè del nick: vuol dire che sporadicamente riappare per ricordare a tutti le sue figure di m…..

 17
tinapica 25-10-2025 13:42

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

@ Sporadico (#4506086)

Brutto gufaccio!
Pussa via!

 16
Detuqueridapresencia 25-10-2025 12:02

@ Tonino (#4506146)

Caro Tonino gentuccia che vive male di rosicamenti e piccole soddisfazioni da divano. Lasciamoli a farsi la doccia nel loro stolto livore passivo aggressivo

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

Scritto da Markux
Lollo con Zverev di solito vince.

15
ProVax (Guest) 25-10-2025 10:59

Per essere un giovedì qualunque ci sono un sacco di italiani e italiane ancora in gara oggi…ci dev’essere un’ errore di sistema, forse il cambio orario ha cambiato anche l’ ordine delle cose.
( Naturalmente é ironico per chi non ha colto il sottinteso mercoledini.)

 14
Marco M. 25-10-2025 10:54

Scritto da piper
@ Marco M. (#4506128)
Ti puoi vedere Passaro aspettando Sinner.

Ho delle scaramanzie tutte mie, se non vedo qualcuno fino ai quarti dalla semifinale in su ho paura di portargli sfiga 😀
Ieri ho guardato Cinà perché era da tempo che non lo vedevo e avevo la curiosità di vedere se ci fossero miglioramenti e direi che li ho visti, ma Francesco oggi non credo di seguirlo.

 13
piper 25-10-2025 10:27

@ Marco M. (#4506128)

Ti puoi vedere Passaro aspettando Sinner.

 12
Tonino (Guest) 25-10-2025 10:26

@ Sporadico (#4506086)
Se gli vuoi portare jella ci sei riuscito, complimenti…

 11
Marco M. 25-10-2025 09:31

Causa lavoro oggi se riesco vedrò solo un set di Sinner-De Minaur e poi leggerò la Live quando possibile.

Jannik non penso che avrà grossi problemi a regolare Demon, se gioca come il resto di questo torneo la chiuderà in due set, se l’australiano darà il 110% e Sinner non forzerà troppo forse potrebbe riuscire a strappare un set, ma ho molti dubbi.

Musetti ha un’ottima occasione per mettere il sigillo definitivo sulla partecipazione alle Finals, ma Zverev dopo aver perso le ultime 3 volte che lo ha incontrato non penso che abbia voglia di fare la vittima sacrificale e poi non è che il Muso lo ha dominato, sempre bellissime vittorie di misura, a Vienna 2024 al terzo set dopo aver perso il primo 2-6.
Il tedesco ha il vantaggio di aver riposato ieri, Lorenzo quello del morale a mille dopo aver vinto una bellissima partita (l’ho vista stanotte in replica) contro un avversario ostico e atipico come Moutet.

Una finale italiana, con esito scontato, sarebbe fantastica e già mi vedo anche i vari denigratori di Jannik sul divano a gufare. Ma guferanno invano!

 10
Markux (Guest) 25-10-2025 09:27

Lollo con Zverev di solito vince.

 9
piper 25-10-2025 09:21
8
Comandante (Guest) 25-10-2025 06:59

C’era anche il derby Colmegna- Pieri.Ha vinto la prima e va in semifinale in Messico. Una bella pagina di sport di persone che si fanno un mazzo in giro per il mondo ed onorano il nostro paese

 7
Sporadico (Guest) 25-10-2025 06:58

Musetti vincerà a mani basse perché è in forma e Zverev non sta bene. Un’altra bella partita con Jannik, dall’esito ovviante scontato. Tutto qua

 6
piper 25-10-2025 02:13

@ Marco Tullio Cicerone (#4506063)

Loffhagen 24 anni n° 215 ATP, da quest’anno fa assiduamente i Challenger e ne ha vinto anche 1 a Segovia da 100k.

 5
piper 25-10-2025 02:01

@ Redazione
C’è anche Passaro contro Spizzirri a Brest.

 4
piper 25-10-2025 01:51

@ Silvy__89 (#4506070)

Demon ci proverà ma a meno che Jannik non abbia qualche infortunio o virus o crampi potrà poco; Lollo invece qualche canche in più di Alex credo ce l’abbia ma dovrà fare una signora partita se vuole pensare di fare match pari con Sascha e perché no magari anche di portarla a casa.

 3
Silvy__89 (Guest) 25-10-2025 01:28

Il vantaggio di Zverev è che oggi ha riposato. Speriamo bene!
De Minaur onestamente non so cosa possa inventarsi con questa versione di Jannik.

 2
Marco Tullio Cicerone 25-10-2025 00:27

Giornata interessante a tutti i livelli. Sinner è favorito alla grande senza se e senza ma. Musetti dovrà giocare contro il n° 3 del mondo che è più riposato di lui, ha il vantaggio che il suo gioco si accoppia bene con quello di Zverev e infatti nei precedenti è avanti 3-1 ma già a darlo alla pari faccio uno sforzo di ottimismo. Comunque oltre a Sinner c’è in semifinale anche Musetti: chi parlava a vanvera di italiani mercoledini?

Arnaldi è in ripresa, anche lui però non avrà un avversario comodo, Fearnley l’ho visto giocare benissimo di recente ma non è detto che ripeta quel livello. Bellucci avrà un compito difficile, vediamo quale Opelka si troverà di fronte. Non conosco l’avversario di Cinà, posso solo dirgli forza Federico!

 1
