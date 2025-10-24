Sinner dice “no” alla Davis: una scelta che divide
Jannik Sinner ha annunciato che non giocherà le Finali di Coppa Davis a Bologna il 18-23 novembre. Questa scelta ha fatto discutere, a quanto pare il numero 2 del mondo preferisce prepararsi per la nuova stagione dopo le ATP Finals di Torino. In pochi minuti tutto l’ecosistema ha accusato il colpo, dai social alle scommesse sportive fino alla TV. Vediamo cosa si nasconde dietro questa decisione.
Cosa è successo e cosa c’è in gioco
Partiamo dai fatti. L’Italia difenderà il titolo senza il suo leader. Al suo posto, il capitano Volandri ha convocato Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La decisione di Sinner arriva a ridosso delle ATP Finals, con dei tempi stretti per il recupero fisico e mentale prima dell’off-season. Lo stesso Volandri ha parlato di “scelta rispettabile” e di un gruppo pronto a lottare. I media internazionali, invece, hanno sottolineato come i top player rivali, come Carlos Alcaraz per la Spagna e Alexander Zverev per la Germania, abbiano confermato la presenza (Zverev ha perà un palmares di rifiuti lunghissimo in Davis ed anche in parte Alcaraz). Sinner ha motivato l’assenza con la necessità di prepararsi al meglio per il 2026, vuole ripartire forte già dall’Australian Open.
Le reazioni: tra critiche forti e difese autorevoli
Le reazioni non si sono fatte attendere. Alcune voci illustri, come Nicola Pietrangeli, hanno parlato di “schiaffo allo sport italiano”, dall’altra parte alcuni ex azzurri hanno ricordato che Sinner, negli ultimi due anni, è stato decisivo nei trionfi e che la priorità di un atleta di vertice è anche preservare il corpo e la carriera. La stagione di Sinner è stata segnata da una pausa forzata e da una gestione attenta del rientro, con l’obiettivo di allungare la finestra competitiva ai massimi livelli. Da qui, la scelta di rinunciare a un’ultima settimana agonistica in novembre per guadagnare qualità nella preparazione invernale.
Calendario, priorità e percezione pubblica
Questa vicenda racconta molto del tennis di oggi. Il calendario è compresso, il margine d’errore è minimo e le decisioni strategiche sono parte del mestiere. Sinner ha scelto la strada della pianificazione: chi lo critica invoca l’eccezionalità della Davis in casa, chi lo difende ricorda che i picchi di rendimento si costruiscono nei dettagli della preparazione, non solo in campo. C’è poi il tema della percezione perché l’assenza di una star modifica le aspettative, lo storytelling e perfino i numeri TV. Anche il mercato delle scommesse tennis registra delle oscillazioni quando mancano i big, infatti cambiano le quote, si ridisegnano i favoriti, si aprono degli scenari inattesi per gli outsider.
Conseguenze per l’Italia: sentiremo la sua mancanza?
Senza Sinner, cresce il peso del singolare e del doppio. Il valore aggiunto può essere la chimica di squadra, la Davis premia spesso chi interpreta bene i momenti, non solo chi ha la classifica migliore. Se Musetti trova continuità, la difesa del titolo resta possibile. Non sarà semplice, ma non è impossibile. Nel tennis di vertice, dire no a volte è un investimento. Si può non condividere, ma ha una sua logica, soprattutto dopo stagioni ad altissima intensità e con l’obiettivo di restare competitivo su quattro Slam e Masters 1000. Sarà il campo, e solo il campo, a dirci se l’Italia saprà trasformare l’assenza in un’occasione e se Sinner, a gennaio, presenterà il conto delle sue scelte con risultati all’altezza.
7 commenti
Anche basta…
Capisco la volontà di allungare la broda acchiappa click ma ora si esagera.
Solo chi non conosce lo sport, ed il tennis in particolare, può
ancora mettere in dubbio la sua decisione di non partecipare alla
coppetta. Che per fare un paragone calcistico (gioco tanto amato dai detrattori) equivale, attualmente,
ad una coppa Italia od a una Conference League ove gli allenatori schierano le riserve facendo largo uso del turn over. I vari Gramellini Cazzulli Audisi Vespa(siani) nei loro salottini radical-chic farebbero meglio a discutere di cose più serie. Purtroppo il populismo ha preso il sopravvento anche da quelle parti 🙁
Essendo uno sport individuale è i utile girarci intorno,tutti i giocatori in primis pensano a fare i propri interessi ed il suo obiettivo di fine anno è riprendersi la vetta della classifica,non rinuncerà mai al M1000 proprio per questo motivo.
La cosa che non mi piace è solo l’ipocrisia di usare le solite frasi di circostanza(le stesse usate per le Olimpiadi ndr),anziché dire e raccontare solo la verità sui suoi obiettivi,se lo avesse fatto si sarebbe risparmiato una buona parte di tutto questo…
Parigi è fondamentale in ottica “missione” della riconquista in tempi rapidi della vetta del ranking. Fa benissimo a giocare questo torneo data la situazione.
@ Givaldo Barrbosa (#4505318)
Musetti finchè non risolverà i suoi problemi interiori non riuscirà ad andare oltre alla posizione in cui si trova ora!
Vespa Docet.
Ma ci rendiamo conto di cosa sta diventando Musetti? Ci rendiamo conto di come si muove in campo? E arrivo a dire pure che l’arcigna severità del Barazza sta dando i suoi frutti. Poco da dire: entro autunno 2026 Lorenzo sarà il nuovo numero 1 d’Italia, a mettere ordine e a calmare animi e malumori infondati su Sinner più o meno attaccato alla bandiera etc.
un argomento ormai trito e trito.
l’unica cosa che mi sento di dire è che avrebbe potuto saltare Parigi e giocare la Davis (alla bisogna, magari in finale)