Six Kings Slam: I risultati completi dei Quarti di Finale. Fritz batte Zverev ed è in semifinale contro Alcaraz. In campo Jannik Sinner che in caso di vittoria affronterà domani Novak Djokovic

Parte con un dominio assoluto la seconda edizione del Six Kings Slam 2025, l’esibizione di lusso in corso a Riad. Nel match inaugurale, Taylor Fritz ha superato con grande autorità Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4, in un incontro praticamente senza storia.

Il tedesco, reduce da settimane complicate dal punto di vista fisico, non è mai riuscito a impensierire l’americano, apparso invece brillante e incisivo fin dai primi scambi. Fritz ha imposto il proprio ritmo con il servizio e il dritto, concedendo pochissimo e chiudendo la pratica in meno di un’ora.

Grazie a questo successo, Taylor Fritz conquista il pass per le semifinali, dove affronterà Carlos Alcaraz, numero uno del mondo. Dopo la giornata a senso unico di oggi, il pubblico saudita si prepara a un confronto di ben altro spessore tra due dei giocatori più in forma del momento.

Six Kings Slam Fritz Fritz 6 6 Zverev Zverev 3 4 Vincitore: Taylor Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Risultato 5-4 → 6-4 Risultato 5-3 → 5-4 Risultato 4-3 → 5-3 Risultato 3-2 Risultato 3-1 → 3-2 Risultato 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Risultato 5-3 → 6-3 Risultato 5-2 → 5-3 Risultato 4-1 Risultato 3-0 Risultato 0-0

18:30 — Taylor Fritzvs Alexander Zverev→ Vincente contro Alcaraz

20:00 — Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner → Vincente contro Djokovic



Six Kings Slam Sinner • Sinner 5 Tsitsipas Tsitsipas 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Sinner 5-2 S. Sinner 5-0 S. Sinner 1-0 T. Tsitsipas 0-0 → 1-0