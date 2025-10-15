Six Kings Slam 2025 Copertina, Generica

Six Kings Slam: I risultati completi dei Quarti di Finale. Fritz batte Zverev ed è in semifinale contro Alcaraz. In campo Jannik Sinner che in caso di vittoria affronterà domani Novak Djokovic

15/10/2025 20:00 56 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Parte con un dominio assoluto la seconda edizione del Six Kings Slam 2025, l’esibizione di lusso in corso a Riad. Nel match inaugurale, Taylor Fritz ha superato con grande autorità Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4, in un incontro praticamente senza storia.
Il tedesco, reduce da settimane complicate dal punto di vista fisico, non è mai riuscito a impensierire l’americano, apparso invece brillante e incisivo fin dai primi scambi. Fritz ha imposto il proprio ritmo con il servizio e il dritto, concedendo pochissimo e chiudendo la pratica in meno di un’ora.
Grazie a questo successo, Taylor Fritz conquista il pass per le semifinali, dove affronterà Carlos Alcaraz, numero uno del mondo. Dopo la giornata a senso unico di oggi, il pubblico saudita si prepara a un confronto di ben altro spessore tra due dei giocatori più in forma del momento.

🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – SAU Arabia Saudita – Cemento (al coperto)

Quarti di finale
18:30 — Taylor Fritz USA vs Alexander Zverev GER → Vincente contro Alcaraz ESP
Six Kings Slam
Fritz
6
6
Zverev
3
4
Vincitore: Taylor Fritz
20:00 — Stefanos Tsitsipas GRE vs Jannik Sinner ITA → Vincente contro Djokovic SRB

Six Kings Slam
Sinner
5
Tsitsipas
2
🇸🇦 Six Kings Slam — 🇬🇷 Tsitsipas vs 🇮🇹 Sinner

56 commenti.

Andreas Seppi 15-10-2025 21:04

Che buffonata per noi, per loro è lavoro ergo tanti soldi

 56
56
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 15-10-2025 20:58

Vedo un Jannik non proprio in forma, del resto è stato nettamente battuto anche dal terribile Ubaldo in allenamento!

 55
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Pikario Furioso 15-10-2025 20:57

Sinner gioca senza manicotto. Un Sinner in modalita’ 2024. Povero Tsitsipas.

 54
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Don Budge fathers
MarcoP 15-10-2025 20:56

Scritto da Bagel

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simona

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

Gia, ma potevano anche evitare figure di m… Trattare così il vincitore della prima edizione, che era ancora n. 1 quando il tabellone è stato compilato, per omaggiare uno che da tempo non fa neppure finale slam! Come evitare una cosa del genere? Per esempio, organizzando un torneo a 8 anziché a 6, sarebbe stato anche più logico, tanto a quei signori un paio di milioncini in più non fanno neppure il solletico

Non c’entra la logica e nemmeno i criteri di merito. È un’esibizione, possono fare e disfare le regole a loro piacimento, se gli sembra più conveniente per il torneo.
Ad esempio, se per il bene del torneo é bene avere Alcaraz, Sinner e Djokovic in semi, ma a uno non puoi concedere il bye conviene che questo sia quello più “affidabile” dei tre. E anche per motivi di forma si tratta di Sinner

Come nella scorsa edizione, vanno direttamente in semifinale i giocatori con più Slam vinti.
Lo scorso anno Nole e Rafa, quest’anno Nole è Carlos.

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 15-10-2025 20:51

Ahiahi… Tsitsi in rimonta… non ci sta a perdere!

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 15-10-2025 20:51

Ricordo ancora quando Sinner ci perdeva regolarmente….

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 15-10-2025 20:49

Da l’impressione di aver rallentato apposta, forse per lo spettacolo.

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 15-10-2025 20:49

Ma Tsitsipas sta giocando?

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 15-10-2025 20:49

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Simona

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

Gia, ma potevano anche evitare figure di m… Trattare così il vincitore della prima edizione, che era ancora n. 1 quando il tabellone è stato compilato, per omaggiare uno che da tempo non fa neppure finale slam! Come evitare una cosa del genere? Per esempio, organizzando un torneo a 8 anziché a 6, sarebbe stato anche più logico, tanto a quei signori un paio di milioncini in più non fanno neppure il solletico

Non c’entra la logica e nemmeno i criteri di merito. È un’esibizione, possono fare e disfare le regole a loro piacimento, se gli sembra più conveniente per il torneo.
Ad esempio, se per il bene del torneo é bene avere Alcaraz, Sinner e Djokovic in semi, ma a uno non puoi concedere il bye conviene che questo sia quello più “affidabile” dei tre. E anche per motivi di forma si tratta di Sinner

 48
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Jack (Guest) 15-10-2025 20:46

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da Jack
6 0 19 minuti

Punteggio bugiardo, Tsitsi ha avuto molte opportunità… come prevedibile!

5 0 no 6 0 purtroppo non ti fa correggere i messaggi se sbagli a scrivere

 47
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 15-10-2025 20:44

Per ora c’è poco match e dire che Sinner qualcosa ha sbagliato altrimenti ce ne sarebbe stato meno.

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 15-10-2025 20:44

Scritto da Jack
6 0 19 minuti

Punteggio bugiardo, Tsitsi ha avuto molte opportunità… come prevedibile!

 45
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Jack (Guest) 15-10-2025 20:43

6 0 19 minuti

 44
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Jack (Guest) 15-10-2025 20:41

Scritto da MAURO

Scritto da Ozzastru
OT. Finalmente in chiaro su rai uno Davis e Finals.
Binaghi e tutti noi soddisfatti!

DAVIS si, che comunque sarebbe stata già in chiaro su Supertennis; ATP finals non mi risulterebbe.

Rai 2 e Rai play

 43
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
MAURO (Guest) 15-10-2025 20:39

Scritto da Ozzastru

Scritto da MAURO

Scritto da Ozzastru
OT. Finalmente in chiaro su rai uno Davis e Finals.
Binaghi e tutti noi soddisfatti!

DAVIS si, che comunque sarebbe stata già in chiaro su Supertennis; ATP finals non mi risulterebbe.

Sul sito della FTP c’è un articolo.

Ok grazie. Non ne ero a conoscenza.

 42
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Sabatino (Guest) 15-10-2025 20:37

Scritto da fisherman
Manifestazione che non ha nessun senso se non quello meramente economico…
Disapprovo ..

Vedrai che adesso la chiudono perchè tu non gradisci

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino (Guest) 15-10-2025 20:35

Scritto da zedarioz

Scritto da Frale
Se lo facevano a 8 era una specie di Grand Slam Cup (che era a 16). Ed anche quella era un’esibizione strapagata ma erano uomini veri e giocavano 3 su 5 semifinali e finale.

Ma soprattutto c’era la meritocrazia. Entravano i primi 16 per punti conquistati negli slam. Si faceva a Dusseldorf se non ricordo male. Ormai in europa abbiamo le pezze al sedere, investono solo americani ed arabi, noi ci indebitiamo.

Questa nostalgia continua del buon tempo antico è solo ridicolo romanticume

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 15-10-2025 20:33

Scritto da MAURO

Scritto da Ozzastru
OT. Finalmente in chiaro su rai uno Davis e Finals.
Binaghi e tutti noi soddisfatti!

DAVIS si, che comunque sarebbe stata già in chiaro su Supertennis; ATP finals non mi risulterebbe.

Sul sito della FTP c’è un articolo.

 39
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Alberto Rossi 15-10-2025 20:25

Voi sicuramente non lo sapete, ma nel match fra Sinner e Tsitsipas si poteva scommettere pure su chi si ritirava per primo

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 15-10-2025 20:21

Scritto da Ozzastru
OT. Finalmente in chiaro su rai uno Davis e Finals.
Binaghi e tutti noi soddisfatti!

DAVIS si, che comunque sarebbe stata già in chiaro su Supertennis; ATP finals non mi risulterebbe.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 15-10-2025 20:19

Scritto da MarcoP
Fritz rimane la bestia nera di Zeverev

Ne comincia ad avere parecchie di bestie nere ormai

 36
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
MarcoP 15-10-2025 20:16

Fritz rimane la bestia nera di Zeverev

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Ozzastru (Guest) 15-10-2025 20:08

OT. Finalmente in chiaro su rai uno Davis e Finals.
Binaghi e tutti noi soddisfatti!

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 15-10-2025 20:05

Dai che sinner ci fa vedere come si gioca una esibizione!

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 15-10-2025 19:57

Scritto da Frale
Se lo facevano a 8 era una specie di Grand Slam Cup (che era a 16). Ed anche quella era un’esibizione strapagata ma erano uomini veri e giocavano 3 su 5 semifinali e finale.

Ma soprattutto c’era la meritocrazia. Entravano i primi 16 per punti conquistati negli slam. Si faceva a Dusseldorf se non ricordo male. Ormai in europa abbiamo le pezze al sedere, investono solo americani ed arabi, noi ci indebitiamo.

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 15-10-2025 19:55

un’oretta e Zverev va a casa un po’ più ricco di ieri
Gli arabi fanno sportwashing, tanto per loro i milioni non valgono nulla, gli atleti incassano senza faticare… direi che sono tutti contenti.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 15-10-2025 19:52

Direi che ormai anche Zverev è alla frutta… fra Danil, Tsitsi, Sasha, Rublev… un’intera generazione di mezzo, che avrebbe dovuto prendere il posto dei big-4, e si ritrova ormai cancellata… pienamente d’accordo con Enzo, che ne capisce più di voi tutti messi assieme

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Frale (Guest) 15-10-2025 19:39

Se lo facevano a 8 era una specie di Grand Slam Cup (che era a 16). Ed anche quella era un’esibizione strapagata ma erano uomini veri e giocavano 3 su 5 semifinali e finale.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 15-10-2025 19:35

Scritto da Nena
Tanto per fare 2 conticini…..colui che perderà la prima partita, e incasserá comunque il gettone di 1.500.000,00, praticamente prende circa 21.428,00 euro al minuto! Ció si traduce che in 10 minuti si prendono circa 214.000,00 che moltiplicati per 70 minuti di partita, fanno appunto un milione e mezzo di euro. Robetta!

1.5 miloni di dollari cioè un 1 milione di euro. Non cambia tanto comunque eheh

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 15-10-2025 19:34

Il fondo mi sembra piuttosto veloce e comunque più veloce della media ma… Zverev sta ugualmente perdendo con l’amico Fritz… forse hanno adottato delle palle “molli” per favorire Carlos e Jannik??

Maledetti organizzatori!

 27
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: guido Guest, Carlos Primero, Zoff
chase (Guest) 15-10-2025 19:32

zverev è una pippa al sugo ormai

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Michele (Guest) 15-10-2025 19:23

Netflix@ Letizia (#4499022)

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 15-10-2025 19:22

Scritto da Letizia
Sapete se Sky lo trasmette? Grazie

Non Sky ma Netflix.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fisherman (Guest) 15-10-2025 19:13

Manifestazione che non ha nessun senso se non quello meramente economico…
Disapprovo ..

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nena 15-10-2025 19:11

Tanto per fare 2 conticini…..colui che perderà la prima partita, e incasserá comunque il gettone di 1.500.000,00, praticamente prende circa 21.428,00 euro al minuto! Ció si traduce che in 10 minuti si prendono circa 214.000,00 che moltiplicati per 70 minuti di partita, fanno appunto un milione e mezzo di euro. Robetta!

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 15-10-2025 19:10

Finalmente Sinner! Qua non c’e’ rischio crampi per cui sara’ spettacolo puro nell’unica esibizione che non lo e’. Andiamoooo dolomitico!!!

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
fisherman (Guest) 15-10-2025 19:09
20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 15-10-2025 19:07

Scritto da antoniov

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

Beh, il più vincente di tutti e il n. 1 al Mondo del ranking ATP partono dalle semifinali domani, mentre Jannik la propria semifinale può guadagnarsela solo vincendo stasera !

Chi ha vinto più slam. Non c’entra niente la classifica

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Letizia (Guest) 15-10-2025 18:59

Sapete se Sky lo trasmette? Grazie

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giorgio (Guest) 15-10-2025 18:58

REDAZIONE SVEGLIA: Aggiorna lo score che la partita è già iniziata!!! (ndr PER ORA L’AMICO FRITZ è IN VANTAGGIO 2 GIOCHI A 0)

17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Sole e Luna (Guest) 15-10-2025 18:38

Per me questo torneo l’urlatore canottaro spagnolo se lo può anche prendere, tanto lo sa anche lui che nei tornei che contano se Sinner è in forma viene piallato e anche di brutto…

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
-1: MarcoP
giallu 15-10-2025 18:29

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

Incredibile ma si. Poi essendo una “falsa” esibizione immagino siano tutti molto più che d accordo

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 15-10-2025 18:29

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

Incredibile ma si. Poi essendo una “falsa” esibizione immagino siano tutti molto più che d accordo

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 15-10-2025 17:54

Ma come mai non c’è Medvedev?

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Caronte 15-10-2025 17:47

@ Taxi Driver (#4498955)

Hai scritto:
__________________________________________________________________
Taxi Driver 15-10-2025 16:52
…… si schiude il passo al paradisodellasuperpatata…….
_________________________________________________________________

Tu devi essere un estimatore delle patate e dei purè……!!! 🙂
Un saluto.

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, il capitano
Dr Ivo (Guest) 15-10-2025 17:43

Scritto da Simona

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

Gia, ma potevano anche evitare figure di m… Trattare così il vincitore della prima edizione, che era ancora n. 1 quando il tabellone è stato compilato, per omaggiare uno che da tempo non fa neppure finale slam! Come evitare una cosa del genere? Per esempio, organizzando un torneo a 8 anziché a 6, sarebbe stato anche più logico, tanto a quei signori un paio di milioncini in più non fanno neppure il solletico

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carlos Primero
antoniov 15-10-2025 17:31

Scritto da Simona

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

Ma questo @Taxi Driver evidentemente non lo sa 🙂

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
Simona (Guest) 15-10-2025 17:21

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Purple Rain
antoniov 15-10-2025 17:21

@Taxi Driver, io mi sono limitato a spiegare la ragione per cui il torneo è stato regolato secondo tale modalità, ma per te probabilmente la regola è sconosciuta, tenuto conto della tua immediata reazione (pollice rosso) al mio commento da persona ignorante quale sei !

Ho poi letto con attenzione solo adesso il tuo precedente commento che reputo sicuramente negativo e che ben si attaglia alla tua persona !

 8
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, il capitano, sergioat
antoniov 15-10-2025 17:14

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

Beh, il più vincente di tutti e il n. 1 al Mondo del ranking ATP partono dalle semifinali domani, mentre Jannik la propria semifinale può guadagnarsela solo vincendo stasera !

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Purple Rain, il capitano
-1: Taxi Driver
Taxi Driver 15-10-2025 16:52

Questi fanno una vita parallela…..mi immagino quando si collegano alla banca on line e vedono accrediti da milioni ogni settimana….ji si schiude il passo al paradisodellasuperpatata

 6
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: antoniov, MarcoP, marcauro, sergioat
Supporter dei poeti estinti (Guest) 15-10-2025 16:49

Unico torneo in questa settimana dove si gioca il tennis..venghino signori venghino,Netflix vi attende..

 5
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, il capitano, marcauro
Deportivo la carogna (Guest) 15-10-2025 16:43

Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
compagno di cella di Becker (Guest) 15-10-2025 16:14

pure Scartafaccia ne ha avuti parecchi

 3
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Purple Rain, sergioat
Ging89 (Guest) 15-10-2025 15:41

Io non vorrei dire a Bertolucci ma Sinner il fragile ha avuto meno infortuni di Musetti Berrettini Draper e anche Alcaraz

Shelton e De Minaur probabilmente fuori per molto tempo per spalla e anca

Fils e Lehecka si sono spaccati la schiena

Medvedev ha avuto un’ernia alla spalla

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampi
mattia saracino 15-10-2025 15:35

Forza sinner.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, marcauro