Six Kings Slam: I risultati completi dei Quarti di Finale. Fritz batte Zverev ed è in semifinale contro Alcaraz
Parte con un dominio assoluto la seconda edizione del Six Kings Slam 2025, l’esibizione di lusso in corso a Riad. Nel match inaugurale, Taylor Fritz ha superato con grande autorità Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4, in un incontro praticamente senza storia.
Il tedesco, reduce da settimane complicate dal punto di vista fisico, non è mai riuscito a impensierire l’americano, apparso invece brillante e incisivo fin dai primi scambi. Fritz ha imposto il proprio ritmo con il servizio e il dritto, concedendo pochissimo e chiudendo la pratica in meno di un’ora.
Grazie a questo successo, Taylor Fritz conquista il pass per le semifinali, dove affronterà Carlos Alcaraz, numero uno del mondo. Dopo la giornata a senso unico di oggi, il pubblico saudita si prepara a un confronto di ben altro spessore tra due dei giocatori più in forma del momento.
🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – Arabia Saudita – Cemento (al coperto)
Quarti di finale
18:30 — Taylor Fritz vs Alexander Zverev → Vincente contro Alcaraz
20:00 — Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner → Vincente contro Djokovic
La Rai gli anni passati non trasmetteva una partita al giorno?
Bei tempi quando i tornei che non contano nulla e che sono destinati a morire si giocavano in Europa e non in Arabia.
Noi adesso ci dobbiamo accontentare delle Atp Finals e della Davis…
L’articolo parla delle “Finals” o “Final 8” della Coppa Davis, a Bologna, non delle ATP Finals di Torino che sono esclusiva Sky. E figurati se Sky le cede alla RAI…
Se è vero che in semifinale senza giocare i quarti ci stanno i 2 che hanno più slam in bacheca allora Alcaraz per giocare il primo turno che sarebbero i quarti deve avere meno slam di Sinner: dove si firma?
Ma perché hanno invitato al greco e non a Rune per fare solo un esempio qualcuno lo sa?
Tsitsipas che pena, assurdo pensare che è stato 3 del mondo
Vorrei tanto essere invitato a giocare il prossimo anno, mi accontento anche di giocare il primo turno con Alcaraz
Praticamente è andata così.
“Kalimera Steph, abbiamo una proposta per te: ti va di guadagnare un milione di dollari per fare una colossale figura di m3.da?”
“Of course, guys! Sono abituato :D”
Solo la clemenza del Carota ha evitato un’imbarazzante doppia ciambella.
Domani cominciano le partite serie. 1,5 milioni di dollari al greco era meglio darli in beneficenza
Sono i registi pazzerelli che vogliono gli applausi anche loro. Ma non sono solo gli arabi. Le finals di due anni fa erano pessime per esempio
Sinner che giochicchia con Tsitsipas.Il greco mi faceva quasi pena
A me si è tolta da sola
@ piper (#4499110)
Si si infatti non avevo dubbi che finiva così. E Tsitsipas uguale
Come.. si i fa
Ma sempre sta inqua
Il greco ha dato tutto nel settimo game, ora sembra fermo.
Credo che Tsitsi farà causa agli organizzatori per infortunio sul lavoro!
(°_°)
Ho tolto, queste inquadrature dal basso sono troppo fastidiose.
Tsitsi deve decidere se risolvere questo problema alla schiena una volta per tutte.
Zizzi come meddy l’anno scorso, 1 milione di dollari per un’ora di “lavoro” …..
Non è la prima volta Che Fritz batte Zverev quest’anno.
Bravo Zverev, bravissimo. Sempre una garanzia ahahah!
Non so come fa ad essere 24 atp, pensa quando era il numero 3, miracolato da dio. Inguardabile come gioca.
Che buffonata per noi, per loro è lavoro ergo tanti soldi
Vedo un Jannik non proprio in forma, del resto è stato nettamente battuto anche dal terribile Ubaldo in allenamento!
Sinner gioca senza manicotto. Un Sinner in modalita’ 2024. Povero Tsitsipas.
Come nella scorsa edizione, vanno direttamente in semifinale i giocatori con più Slam vinti.
Lo scorso anno Nole e Rafa, quest’anno Nole è Carlos.
Ahiahi… Tsitsi in rimonta… non ci sta a perdere!
Ricordo ancora quando Sinner ci perdeva regolarmente….
Da l’impressione di aver rallentato apposta, forse per lo spettacolo.
Ma Tsitsipas sta giocando?
Non c’entra la logica e nemmeno i criteri di merito. È un’esibizione, possono fare e disfare le regole a loro piacimento, se gli sembra più conveniente per il torneo.
Ad esempio, se per il bene del torneo é bene avere Alcaraz, Sinner e Djokovic in semi, ma a uno non puoi concedere il bye conviene che questo sia quello più “affidabile” dei tre. E anche per motivi di forma si tratta di Sinner
5 0 no 6 0 purtroppo non ti fa correggere i messaggi se sbagli a scrivere
Per ora c’è poco match e dire che Sinner qualcosa ha sbagliato altrimenti ce ne sarebbe stato meno.
Punteggio bugiardo, Tsitsi ha avuto molte opportunità… come prevedibile!
6 0 19 minuti
Rai 2 e Rai play
Ok grazie. Non ne ero a conoscenza.
Vedrai che adesso la chiudono perchè tu non gradisci
Questa nostalgia continua del buon tempo antico è solo ridicolo romanticume
Sul sito della FTP c’è un articolo.
Voi sicuramente non lo sapete, ma nel match fra Sinner e Tsitsipas si poteva scommettere pure su chi si ritirava per primo
DAVIS si, che comunque sarebbe stata già in chiaro su Supertennis; ATP finals non mi risulterebbe.
Ne comincia ad avere parecchie di bestie nere ormai
Fritz rimane la bestia nera di Zeverev
OT. Finalmente in chiaro su rai uno Davis e Finals.
Binaghi e tutti noi soddisfatti!
Dai che sinner ci fa vedere come si gioca una esibizione!
Ma soprattutto c’era la meritocrazia. Entravano i primi 16 per punti conquistati negli slam. Si faceva a Dusseldorf se non ricordo male. Ormai in europa abbiamo le pezze al sedere, investono solo americani ed arabi, noi ci indebitiamo.
un’oretta e Zverev va a casa un po’ più ricco di ieri
Gli arabi fanno sportwashing, tanto per loro i milioni non valgono nulla, gli atleti incassano senza faticare… direi che sono tutti contenti.
Direi che ormai anche Zverev è alla frutta… fra Danil, Tsitsi, Sasha, Rublev… un’intera generazione di mezzo, che avrebbe dovuto prendere il posto dei big-4, e si ritrova ormai cancellata… pienamente d’accordo con Enzo, che ne capisce più di voi tutti messi assieme
Se lo facevano a 8 era una specie di Grand Slam Cup (che era a 16). Ed anche quella era un’esibizione strapagata ma erano uomini veri e giocavano 3 su 5 semifinali e finale.
1.5 miloni di dollari cioè un 1 milione di euro. Non cambia tanto comunque eheh
Il fondo mi sembra piuttosto veloce e comunque più veloce della media ma… Zverev sta ugualmente perdendo con l’amico Fritz… forse hanno adottato delle palle “molli” per favorire Carlos e Jannik??
Maledetti organizzatori!
zverev è una pippa al sugo ormai
Netflix
Non Sky ma Netflix.
Manifestazione che non ha nessun senso se non quello meramente economico…
Disapprovo ..
Tanto per fare 2 conticini…..colui che perderà la prima partita, e incasserá comunque il gettone di 1.500.000,00, praticamente prende circa 21.428,00 euro al minuto! Ció si traduce che in 10 minuti si prendono circa 214.000,00 che moltiplicati per 70 minuti di partita, fanno appunto un milione e mezzo di euro. Robetta!
Finalmente Sinner! Qua non c’e’ rischio crampi per cui sara’ spettacolo puro nell’unica esibizione che non lo e’. Andiamoooo dolomitico!!!
Chi ha vinto più slam. Non c’entra niente la classifica
Sapete se Sky lo trasmette? Grazie
REDAZIONE SVEGLIA: Aggiorna lo score che la partita è già iniziata!!! (ndr PER ORA L’AMICO FRITZ è IN VANTAGGIO 2 GIOCHI A 0)
Per me questo torneo l’urlatore canottaro spagnolo se lo può anche prendere, tanto lo sa anche lui che nei tornei che contano se Sinner è in forma viene piallato e anche di brutto…
Incredibile ma si. Poi essendo una “falsa” esibizione immagino siano tutti molto più che d accordo
Ma come mai non c’è Medvedev?
@ Taxi Driver (#4498955)





Tu devi essere un estimatore delle patate e dei purè……!!! 🙂
Un saluto.
Gia, ma potevano anche evitare figure di m… Trattare così il vincitore della prima edizione, che era ancora n. 1 quando il tabellone è stato compilato, per omaggiare uno che da tempo non fa neppure finale slam! Come evitare una cosa del genere? Per esempio, organizzando un torneo a 8 anziché a 6, sarebbe stato anche più logico, tanto a quei signori un paio di milioncini in più non fanno neppure il solletico
Ma questo @Taxi Driver evidentemente non lo sa 🙂
la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam
@Taxi Driver, io mi sono limitato a spiegare la ragione per cui il torneo è stato regolato secondo tale modalità, ma per te probabilmente la regola è sconosciuta, tenuto conto della tua immediata reazione (pollice rosso) al mio commento da persona ignorante quale sei !
Ho poi letto con attenzione solo adesso il tuo precedente commento che reputo sicuramente negativo e che ben si attaglia alla tua persona !
Beh, il più vincente di tutti e il n. 1 al Mondo del ranking ATP partono dalle semifinali domani, mentre Jannik la propria semifinale può guadagnarsela solo vincendo stasera !
Questi fanno una vita parallela…..mi immagino quando si collegano alla banca on line e vedono accrediti da milioni ogni settimana….ji si schiude il passo al paradisodellasuperpatata
Unico torneo in questa settimana dove si gioca il tennis..venghino signori venghino,Netflix vi attende..
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?
pure Scartafaccia ne ha avuti parecchi
Io non vorrei dire a Bertolucci ma Sinner il fragile ha avuto meno infortuni di Musetti Berrettini Draper e anche Alcaraz
Shelton e De Minaur probabilmente fuori per molto tempo per spalla e anca
Fils e Lehecka si sono spaccati la schiena
Medvedev ha avuto un’ernia alla spalla
Forza sinner.